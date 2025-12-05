Konsequent: Demnächst gilt in den USA das Prinzip „Ein Bürger, ein Pass“

Erst im Juni vergangenen Jahres hat Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft gesetzlich legitimiert und damit eine jahrzehntelang geduldete Praxis “rechtssicher“ gemacht. Zentraler Punkt des von der Ampel durchgedrückten “Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz” (StARModG) war die gesetzlichen Ermöglichung der Mehrstaatigkeit. Wer künftig die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt und eingebürgert wird, muss seine Heimatstaatsangehörigkeit nicht mehr aufgeben. Dies geschah selbstverständlich nicht, weil man die Auswanderer, die in ihrer neuen Heimat gern ganz dazugehören wollten, so lieb hat; vielmehr ging es darum, die einzubürgernden Goldstücke nicht länger dem Druck auszusetzen, sich mit Erwerb des deutschen Passes (und damit Clubausweises zur deutschen Sozialstaats-Dauerparty) auch zur Aufgabe der angestammten Drittwelt- oder Shithole-Staatsangehörigkeit zu entschließen zu müssen.

Die USA gehen nun den genau entgegengesetzten Weg. Bislang – und vor allem unter der Biden-Administration – spielte es hier zwar ebenfalls keine Rolle, ob man bei Erwerb der ID-Card noch einen pakistanischen, afghanischen oder deutschen Pass in der Hosentasche hatte, auch wenn dass mit dem Eid, den man bei der Einbürgerungszeremonie leistet, keineswegs im Einklang stand; dieser lautet nämlich „Ich erkläre hiermit feierlich, dass ich jede ausländische Staatsbürgerschaft und jede Loyalität gegenüber jedem ausländischen Fürsten, Staat oder Souverän, dessen Staatsbürger ich bisher war, vollständig und endgültig aufgebe.“ Doch damit ist jetzt Schluss.

Man kann nur einem Staat gegenüber loyal sein

Denn im Zuge der Trump’schen „Aufräumarbeiten“ in Sachen illegale und legale Einwanderung wurde nun endlich auch die doppelte Staatsbürgerschaft in den Fokus gerückt. Der republikanische Senator Bernie Moreno aus Ohio brachte am Montag dieser Woche den Exclusive Citizenship Act of 2025 im US-Repräsentantenhaus ein. Sollte diese Gesetzesvorlage eine Mehrheit finden (wovon durchaus auszugehen ist), wird sich so mancher hier in den USA – und auch außerhalb – entscheiden müssen, welchem Land er in Zukunft seine Loyalität erweisen will. Denn folgende Regeln werden dann gelten:

Wer nach Inkrafttreten freiwillig eine ausländische Staatsbürgerschaft erwirbt, muss automatisch seine US-Staatsbürgerschaft aufgeben.

Personen, die bereits doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, müssen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes eine schriftliche Verzichterklärung auf die ausländische Staatsbürgerschaft bei der US-Regierung einreichen.

Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, verliert automatisch die US-Staatsbürgerschaft; es wird in diesem Fall ein “freiwilliger Verzicht” angenommen.

Es wird Zeit, dass damit der Bigotterie einiger Zeitgenossen ein Ende gesetzt wird. Deutschland wäre gut beraten, sich an diesem Staatsbürgerschaftsrecht zu orientieren. So wie man sprichwörtlich nicht zwei Herren dienen kann, kann man auch nicht zwei Staaten die Treue halten, in zwei Staaten Wehrdienst tun, Steuern zahlen oder das Wahlrecht ausüben. Bei Fällen, in denen beide Eltern aus verschiedenen Ländern kommen, mag man Ausnahmen dulden, aber auch diese nur befristet. Irgendwann sollte man sich entscheiden müssen.

