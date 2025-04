Konsequent: Statt G20 nur G19 wegen anti-weißer Pogromstimmung in Südafrika?

Der nächste G20-Gipfel der zwanzig weltgrößten Volkswirtschaften soll in diesem Jahr in Südafrika stattfinden, welches seit Januar auch den Vorsitz dieser Gruppe hat. Donald Trump hadert allerdings mit einer Teilnahme der USA. Anlass ist ein Gesetz, welches das südafrikanische Parlament im Januar dieses Jahres beschlossen hat. Dieses soll die entschädigungslose Enteignung weißer Farmer legitimieren. Ziel des Gesetzes ist es vorgeblich, die ungleiche Landverteilung aus der Apartheid-Zeit zu korrigieren, da der Großteil des Ackerlandes weiterhin weißen Südafrikanern gehört, die etwa 7 bis 9 Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Tatsächlich geht ist diese politische Maßnahme im Kontext einer regelrechten Pogromstimmung gegen Weiße zu sehen. Die Verabschiedung des Gesetzes hatte bereits zur Folge, dass die Partei Economic Freedom Fighters (EFF), allen voran deren Führer Julius Malema, zum Mord an weißen Farmern aufrief. Vor zehntausenden begeisterten Gesinnungsgenossen wird dies öffentlich gefordert.

“Tötet die Buren”

„Tötet die Buren, tötet die Farmer“ – mit diesem Kampflied versuchen die Economic Freedom Fighters die Menschen aufzustacheln, was in wenigen Einzelfällen auch schon Erfolg hatte. Ein Video, das Donald Trump seiner Stellungnahme zu den beunruhigenden Entwicklungen in Südafrika beigefügt hat, zeigt solche Übergriffe. Derweil sieht die Regierung in Pretoria unter Präsident Cyril Ramaphosa bei den rassistischen Exzessen tatenlos zu.

Donald Trump erwägt nun daher, auch diesmal ernst zu machen und die Teilnahme am G20-Gipfel deswegen abzusagen. Die USA haben bereits sämtliche Unterstützungszahlungen an Südafrika eingefroren. Der US-Präsident schrieb: „Wie kann man von uns erwarten, dass wir zu dem sehr wichtigen G20-Treffen nach Südafrika reisen, wenn Landkonfiszierung und Völkermord das Hauptthema des Gesprächs sind? Sie nehmen das Land der weißen Farmer und töten sie und ihre Familien. Die Medien weigern sich, darüber zu berichten. Die Vereinigten Staaten haben alle Zahlungen für Südafrika zurückgehalten. Wollen wir hier den G20-Gipfel abhalten? Ich glaube nicht!”

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.