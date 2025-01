Konservative Personalauswahl statt Chaoten im Betrieb: Wie sich Firmen vor linksradikalen U-Booten schützen

Braucht es noch einen weiteren Beweis für das erschreckende Ausmaß politischer Gewalt in unserem Land, wenn man sieht, wie Linksradikale trotzig den AfD-Bundesparteitag stören – direkt und indirekt gefördert und ermöglicht durch die Regierung. Keine Mühen wurden gescheut, um 10.000 Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet per Bus nach Riesa in Sachsen zu karren und eine regelrechte Demonstranten-Armee aufmarschieren zu lassen. Das erklärte Ziel: Gewählte Delegierte der AfD, einer nicht verbotenen und eindeutig demokratischen Partei, sollten daran gehindert werden, die Tagungshalle zu betreten und ihren Parteitag zu absolvieren.

2.000 Polizisten waren notwendig, um den aggressiven Mob unter Kontrolle zu bringen. Sitzblockaden auf den Zufahrtsstraßen und Angriffe auf AfD-Delegierte, die lediglich ein demokratisches Recht ausübten, bestimmten das Bild. Wieder einmal wurde deutlich: Es sind ausgerechnet jene, die für “Demokratie” und „Vielfalt“ plädieren, die diese Werte mit Gewalt mit Füßen treten.

Chaoten in den Betrieben?

Wie viele der Aktivisten von Riesa in staatlichen Diensten oder am Trog der “Gegen-Rechts”-Förderindustrie hängen, ist nicht bekannt; es dürfte jedoch eine beträchtliche Zahl sein. Die Vertreter der sogenannten “Zivilgesellschaft” ergänzen die in Behörden und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen installierten linken Apparatschiks. Aber nicht alle Linken kommen “beim Staat unter“: Viele suchen und brauchen auch Jobs in der Privatwirtschaft.

Wenn man sich allerdings die Gewaltbereitschaft und Lust am Revoltieren dieser Gestalten ansieht, drängt sich eine wichtige Frage auf: Welcher konservative Unternehmer kann sich sicher sein, dass sein eigener Betrieb im Zweifel vor der Aggressivität solcher Personen geschützt ist? Denn wer auf der Straße Gewalt ausübt, oftmals sogar vor laufenden Kameras, der hat vermutlich auch am Arbeitsplatz keine Scheu, Sand ins Getriebe zu streuen.

Schwierige Personalauswahl

Sabotage im Betrieb ist heute leichter denn je. Wer Zugang zu Computern und Netzwerken hat, kann mit einem einzigen Knopfdruck immensen Schaden anrichten – von der Kopie sensibler Kunden- oder Lieferantendaten bis hin zu ihrer Mitnahme auf USB-Sticks. Oder was ist mit linker Propaganda, die genutzt wird, um Mitarbeiter gegen den „Besitzenden“ aufzuwiegeln? Besonders brisant wird es, wenn der Unternehmer selbst einer konservativen Partei, namentlich der AfD, angehört oder diese unterstützt. Die zahlreichen körperlichen Angriffe auf AfD-Mandatsträger und Mitglieder sind hier ein deutliches Warnsignal. Welcher Arbeitgeber möchte sich eine solche Laus in den Pelz setzen?

Wie also kann ein Unternehmer – sei es ein Kleinbetrieb oder ein größeres Unternehmen – herausfinden, wes Geistes Kind ein Bewerber ist? In einem gewöhnlichen Einstellungsgespräch ist das in der Regel kaum möglich. Jeder Bewerber, der eine Anstellung anstrebt, wird sich im besten Licht präsentieren. Politische Überzeugungen oder eine ablehnende Haltung gegenüber dem „Kapitalismus“ wird er verschweigen.

Lösung: Konservative Personalberatung

Die Antwort wäre das Zurück zu einer einst bewährten Praxis der Vergangenheit: Eine konservative Personalberatung tut dringend Not. Eine solche Instanz könnte Hintergrundchecks von Bewerbern durchführen und quasi als eine Art echter „Faktenchecker“ agieren und alle öffentlich zugänglichen Äußerungen der Bewerber zusammentragen, um sie den Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Noch ist eine solche konservative Personalberatung nicht gegründet; doch sie wäre unerlässlich, um die Wirtschaft vor der destruktiven und zersetzenden Kraft entfesselter Linksradikaler zu schützen, die sich nach außen unauffällig und als Wolf im Schafspelz geben. Unternehmer, die ebenfalls dieser Meinung sind, dass eine konservative Personalauswahl erforderlich ist, sind gerne aufgefordert, ihre Stimme zu erheben und dies etwa in den Kommentaren hier auf Ansage! oder auf Social Media zu bekräftigen.