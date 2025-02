„Kontrafunk“-Konto gekündigt: Volksbank Pirna kappt die Meinungsfreiheit mit einem Federstrich

Die Volksbank Pirna hat dem alternativen Schweizer Radiosender “Kontrafunk” ohne jede Begründung die Bankverbindung gekündigt. Ein Brief, lapidar formuliert, ohne Erklärung, nur ein knapper Verweis einen für diesen bodenlosen Willkürakt bemühten Paragraphen: „Sehr geehrter Kontrafunk, wir lösen Ihr Konto auf.“ Irgendein Anlass, irgendeine Vorgeschichte, ein konkreter Aufhänger? Fehlanzeige. So einfach kann es gehen, wenn ein kritischer Sender ins Visier der Haltungs- und Gesinnungsmitläufer gerät, die unter allen Fahnen, zu allen Zeiten speziell in Deutschland dem jeweiligen Zeit(un)geist frönten.

Peter Hahne spricht im “Nius”-Podcast von einem „unglaublichen Anschlag gegen die Presse- und Meinungsfreiheit“: Das Konto von heute auf morgen dicht – ohne Vorwarnung, ohne Begründung. Und die Verantwortlichen bei der Bank? Verstecken sich hinter unleserliche, quasi anonymen Unterschriften, „gekritzelt, wie Kinder ein Kinderbild signieren würden“, wie Hahne spöttisch bemerkt.

Das Ziel: Wirtschaftliche Vernichtung Andersdenkender

Es geht hier nicht um einen Randkanal: Der “Kontrafunk” zählt zu den renommiertesten und profiliertesten Medien der kritischen Gegenöffentlichkeit im deutschsprachigen Raum und bietet ein beträchtlich breites inhaltliches Spektrum: Namhafte Programmmacher und die Créme de la Creme politischer und gesellschaftlicher Dissidenten und publizistischen Größen sind hier Gast oder wirken aktiv mit; es gibt regelmäßige Interviews mit Abgeordneten von CDU, CSU, AfD, Linken und ein Kultur- und Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann. Stets gibt der “Kontrafunk” dabei kritischen Stimmen eine Plattform – so, wie dies in einer rechten Demokratie selbstverständlich sein sollte.

Aber das gilt eben nicht mehr für Deutschland 2025 mit seinen protofaschistischen “Unsere Demokratie”-Verteidigern, die Zensur, Ausgrenzung, Spaltung und Cancel-Culture auf immer neue Höhen treiben. Wer nicht ins ideologische Raster passt, wird für unerwünscht erklärt – so wie derzeit gerade wieder Ex-AfD-Chef Alexander Gauland, der in seinem langjährigen Südtiroler Urlaubsdomizil aus heiterem Himmel für unerwünscht erklärt wurde. Bei Vereinen, Firmen und Medien ist damit klar das Ziel einer wirtschaftlichen Schädigung oder Vernichtung verbunden. und Hahne sagt es deutlich: „Über den Wirtschaftsplan wird die Meinungs- und Pressefreiheit kaputtgemacht.“

“Volksbank-Gründungsväter drehen sich im Grabe um”

Im Fall des “Kontrafunks” ist diese Entwicklung umso besorgniserregende, als es sich dabei um ein unabhängiges Medium handelt, das weder mit der AfD noch irgendeiner anderen Partei wirtschaftlich oder personell verflochten ist. Und, besonders brisant: Es war keine private Großbank, die hier die Geschäftsbeziehung beendet hat, sondern eine deutsche Volksbank. Also ein Institut, das aus der Genossenschaftsbewegung von Friedrich Wilhelm Heinrich Raiffeisen und Franz Hermann Schulze-Delitzsch hervorgegangen ist – gegründet im Geist von Freiheit, mündiger Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Hahne zeigt sich fassungslos: „Diese Gründungsväter drehen sich im Grabe um.“

Der Fall “Kontrafunk” ist allerdings keine Ausnahme; die Liste kritischer Medien, denen Konten gekündigt wurden, wird immer länger. Auch Boris Reitschuster, die “Achse des Guten” oder der österreichische Sender AUF1 waren bereits von Kontokündigungen betroffen. Hahnes Warnung könnte klarer nicht sein: „Wehret den Anfängen!“