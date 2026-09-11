In der sogenannten progressiv-demokratischen “Zivilgesellschaft” herrscht aktuell kunterbunter Kontrollverlust. Da wird einer knappen Hälfte des Sachsen-Anhalter Souveräns in den sozialen Medien eine genetische “Nähe zu Affen mit auf Erbsengröße degenerierten Gehirnen”, kollektive „Zurückgebliebenheit“ und „organisierte Kriminalität“ vorgeworfen; praktisch alle Aufrechten von Investoren bis hin zu Radwanderern werden aufgefordert, bei ihren künftigen Planungen und Vorhaben Sachsen-Anhalt zu meiden, stattdessen solle man das abtrünnige Land jetzt einfach “vergammeln und verrecken lassen”, ist zu lesen. Die Versorgung würde ohnehin bald “zusammenbrechen”. Ein Krebspatient teilt mit, dass er nun sterben müsse, weil seine Betreuer mit Migrationshintergrund in Kürze ja deportiert würden.

Kontrollverlust herrscht auch bei der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD). Deren Bundesvorsitzender Gökay Sofuoglu will nun die mit den jeweiligen Aufnahmeeinrichtungen verknüpfte Residenzpflicht für Geflüchtete abschaffen, weil die Rechtsextremisten „Menschen töten“ würden. Mevlüt Aksoy vom gleichen Verein droht, er wisse, was „Zion-Nazis jetzt vorhaben“.

Öffentliche Steinigung

Kontrollverlust natürlich auch beim Kanzler: Friedrich Merz keilt gegen das Votum der AfD-Wähler, spricht von „Wutbürgern„, suggeriert „Machtergreifung“, warnt in einer Parlamentsrede vor bevorstehenden „ethnischen Säuberungen“ und erinnert schon mal vorsorglich an die Ausübung des sogenannten Bundeszwangs nach Art. 37 GG, der den Einsatz bewaffneter Kräfte und den Übergang der Weisungsbefugnis vom Land auf den Bund vorsieht.

Kontrollverlust der anderen Art beim Haussender ARD: Hier lässt man zur Primetime mit dem Redaktionsleiter und Julia Ruhs Protégé Thomas Berbner einen Versuchsballon von der Leine, der in den “Tagesthemen” Merz „Entgleisungen“ vorwirft und „rhetorische Abrüstung“ empfiehlt.

Kontrollverlust auch beim beunruhigten ZDF-Late-Night-Plapperer Lanz: Gemeinsam mit bewährten Vertretern seiner Einordnungsentourage zitiert er den stellvertretenden Magdeburger CDU-Fraktionsvize Sepp Müller ins Studio, um diesen dort eine geschlagene Viertelstunde öffentlich-rechtlich dafür zu steinigen, dass er als Königsmörder kurz vor der Wahl an den Unvereinbarkeitsbeschluss nach links erinnert hat und damit die längst im Stillen arrangierte Last-Minute-Verlobung von Schwarz und Knallrot auffliegen ließ.

Rückzug vom Wegzug

Kontrollverlust beim mit den Hufen scharrenden, vor Ideen schier platzenden Hofdiener Hendrik Wüst: Der geht jetzt entschlossen die Probleme des Landes an, indem er das seit zehn Jahren so manisch wie erfolglos betriebene Oppositionsverbotsverfahren der Faeser-Bas-Klingbeil-Aktivistentruppe aufwärmt. Ganz CDU, möchte der Rückversicherungsvertreter Wüst plötzlich, jetzt aber mal wirklich!, ein Verfahren vor dem eigentlichen Verfahren „prüfen“ lassen.

Kontrollverlust beim Ministerpräsidenten Schulze: In einem lichten Moment kurz nach der Wahl bezeichnet er das Ergebnis als “Demokratie”, gratuliert dem Wahlsieger und will “den Weg frei machen”. Kurz darauf schon putscht er sich in einer 8-zu-7-Kampfabstimmung mit der eigenen wahlentscheidenden Stimme an die ihn dauerhaft versorgende CDU-Fraktionsspitze – und sagt den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz für Sachsen-Anhalt ab, der dem Land unter Siegmund turnusgemäß ab Oktober zugestanden hätte.

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Kontrollverlust selbstverständlich bei seinem Vorgänger, dem designierten Exilanten Reiner Haseloff: Der muss nun sein strafendes Emigrationsversprechen aufgeben, das er für den Fall eines AfD-Wahlsieges bereits ausgearbeitet und vor Jahresfrist in der “Zeit“ als Donnerschlag bekanntgegeben hatte. Auch die nun vorgebrachte Begründung für den Rückzug vom Wegzug ist schlagend: Der Reiner hätte da “in der Nähe” bereits “seine Grabstelle” gekauft. Offensichtlich ist die Rückgabefrist abgelaufen. Nun führt am Tod der CDU irgendwie kein Weg mehr vorbei.