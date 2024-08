Kontroverse um Blutspenden: Homosexuelle Männer haben 100-mal höheres Übertragungsrisiko für Infektionen

Wann immer Ideologie über die Gesundheit der Menschen gestellt wird, ist nächste Wachsamkeit geboten. Aus gegebenem Anlass möchte noch einmal an ein Gesetz erinnern, das im vergangenen Frühjahr vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde: Das Gesetz zur Änderung der Blutspenderichtlinien vom 15. Mai 2023 nämlich. Damit sollte die zuvor geltende, angeblich “homosexuellenfeindliche” und “diskriminierende” Regelung novelliert werden. Für diese frühere Regelung, die die Erfragung von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität bei der Blutspende vorschrieb, gab es allerdings objektive gesundheitspolitische Gründe – und diese wurden bei der Reform des Gesetzes sogar erneut bestätigt.

In einer Anhörung vor der Gesetzeslesung im Gesundheitsausschuss, am 1. März 2023, hatte sich Frau Dr. Wiebke Pühler als Vertreterin der Bundesärztekammer (BÄK), der für die Blutspenderichtlinien zuständigen Fachinstitution, zum fraglichen Sachverhalt nämlich wie folgt geäußert: “Wir sind damals zu dem Ergebnis gekommen, das bis heute Bestand hat, dass das Risiko einer Übertragung von durch Blut übertragbaren Infektionserkrankungen bei Männern, die mit Männern Sex haben, um den Faktor einhundert ungefähr erhöht ist gegenüber anderen Gruppen. Insofern ist das weiterhin ein Risiko, das einfach ein Faktum ist, mit dem wir umgehen müssen.”

Expertenkritik verheimlicht, da politisch unerwünscht

Im Klartext: Homosexuelle haben ein erheblich höheres Übertragungsrisiko für Infektionen, darunter auch gefährlichen Erregern. Bedauerlicherweise wurde diese öffentliche Anhörung nicht per Video aufgezeichnet, wie es sonst üblich. Eigenartigerweise hat auch kein öffentlich-rechtliches Medium diese Kritik aufgegriffen. Warum wohl? Es ist immer dasselbe: Ideologisch und politisch unerwünschte negative Tatsachen passen in Zeiten von LBGTQ-Kult und staatlicher Förderung alternativer Lebensentwürfe nicht ins Bild. Dabei erachte ich diese Information als durchaus relevant für die gesamte Bevölkerung und für so wichtig, dass sie unbedingt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte.

Das Gesetz wurde am Ende dann trotz der Einwände und Bedenken der Experten beschlossen. Die AfD stimmte als einzige Fraktion geschlossen dagegen. Meine damalige Rede im Bundestag lässt sich hier noch einmal verfolgen.