Konturen einer neuen Weltordnung: Deutschland und Europa als Beute der Großmächte

Die politische Weltlage erscheint exakt ein Jahr nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zunehmend als surreal. Es droht nicht weniger als ein bewaffneter Konflikt innerhalb der NATO, und zwar um die weitgehend unbewohnte und größtenteils von Eis bedeckte Arktisinsel Grönland. Trump hat dem norwegischen Premierminister in einem Brief mitgeteilt, dass er aufgehört habe, nach Frieden zu streben, weil ihm das in Norwegen beheimatete Komitee nicht den Friedensnobelpreis für das Jahr 2025 verliehen hat. Es herrscht, wie ich schon vor gut einem Jahr auf Ansage! schrieb, ein verrückter „Kaiser Caligula im Weißen Haus“. Man muss diesen Ereignissen, wie lächerlich sie auch sein mögen, trotzdem mit dem gebührenden Ernst begegnen, denn immerhin entscheidet dieser Kaiser Caligula praktisch allein über die Außen- und Sicherheitspolitik der Supermacht USA und hat den dazu gehörenden „Atomkoffer“ in seiner Gewalt. Es hilft auch nicht, sich die Lage mit dem Argument zu beschönigen, dass es ja „nur um Grönland“ gehe. Wenn der NATO-Bündnisfall durch einen Konflikt zwischen NATO-Staaten ausgelöst würde, dann wäre dies definitiv das Ende des nordatlantischen Militärbündnisses, egal wie nichtig der Konfliktanlass ist.

Gerade in Alternativmedien besteht immer noch eine hohe Bereitschaft, in dem Reden und Handeln des einstigen Hoffnungsträgers Trump irgendeinen verborgenen Sinn aufspüren zu wollen. Das ist in diesem Fall zum Scheitern verurteilt. Grönland muss nicht gleichsam im letzten Moment von den USA vor einem „Panthersprung“ Russlands oder der VR China bewahrt werden, weil die Insel schon lange zum NATO-Gebiet gehört, und auch US-Soldaten bereits jetzt dort vertreten sind. Die Rechtfertigung von Trumps Vorgehen mit einer bevorstehenden arktischen Rohstoff-Bonanza erweist sich bei näherer Betrachtung ebenfalls als praktisch gegenstandslos. Es handelt sich bei diesen Plänen nämlich um eine höchst unsichere Wette auf eine dramatische Erwärmung und Enteisung der Arktisregion nach dem Jahr 2050, die eigentlich überhaupt nicht zu der bekannt klimaskeptischen Einstellung Trumps passt. Trotzdem gibt es meiner Ansicht nach tatsächlich einen Plan, der vielleicht weniger von dem extrem kurzfristig denkenden und handelnden US-Präsidenten ausgeht, als vielmehr von Strategen in seinem Umfeld. Davon soll in diesem Artikel die Rede sein. Wir werden dabei erste Konturen einer neuen Weltordnung sichtbar machen können, aber auch sehen, dass Deutschland und Europa in dieser Ordnung einen schweren Stand haben und wahrscheinlich zur leichten Beute von Großmächten werden.

Keil in die NATO

Da die in der Öffentlichkeit vorgeschobenen Gründe der Grönland-Krise, wie wir gerade gesehen haben, die Situation nicht erklären können, muss es ein anderes Handlungsmotiv geben. Ich habe es schon genannt: Trump kann mit der Grönland-Frage einen Keil in die NATO treiben, der ihr gesamtes Gebäude zum Einsturz bringen muss. Diese Handlungsweise wird – zumindest unter der Voraussetzung, dass man solches tatsächlich anstrebt – deshalb notwendig, weil Trump einem US-Gesetz aus der Biden-Ära zufolge nicht einfach einen NATO-Austritt der USA oder einen Abzug der US-Soldaten aus Europa anordnen könnte. Dazu bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit im US-Senat, von der die Trump-Republikaner weit entfernt sind. Die ganze MAGA-Bewegung ist aber offenbar von einem tiefsitzenden Hass auf die Westeuropäer, oder zumindest auf die Institutionen der EU durchdrungen. Diesen Gefühlen wurde in der Vergangenheit wiederholt in der Öffentlichkeit Ausdruck verliehen, etwa durch den Vizepräsidenten J.D. Vance. Nach einer gewaltsamen Besetzung Grönlands durch US-Truppen müssten aber sehr wahrscheinlich die USA gar keinen NATO-Austritt mehr verkünden, weil dann die Europäer im Interesse ihrer noch verbliebenen Selbstachtung kaum eine andere Wahl hätten, als das nordatlantische Bündnis von sich aus aufzukündigen.

Die Folgewirkungen wären gewaltig. Zwei Szenarien erscheinen mir als möglich. Im ersten Fall würde nach einer NATO-Auflösung weiterhin ein starkes Bedürfnis der meisten westeuropäischen Staaten nach einem US-Schutz vor Russland bestehen. Dieses Bedürfnis ließe sich durch ein Bündel ungleicher Zweierbeziehungen zwischen den USA und einzelnen europäischen Staaten befriedigen. Der Preis für diesen Schutz wären ungleiche Wirtschaftsbeziehungen zum Vorteil der USA. Der Ordnungsrahmen der EU und ihres Binnenmarktes müsste geopfert werden. Darüber hinaus würden die USA auch politisch Druck auf die vereinzelten europäischen Staaten ausüben, um dort die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu lenken und auf diese Weise ihnen genehme Regierungen zu installieren. Rechtsautoritäre Halbdemokratien nach dem Vorbild Ungarns würden an die Stelle der heute in den meisten europäischen Staaten noch existierenden liberalen Demokratien treten. In Deutschland könnte sich die AfD über eine gleichsam von Washington verliehene Macht freuen.

Europa hat sich selbst zur Beute gemacht

Im zweiten Szenario würden sich die USA nach dem Ende des NATO-Bündnisses vollständig aus Europa zurückziehen und dieses Russland kampflos überlassen. Während in Szenario eins noch mit der Fortexistenz einer von Moskau unabhängigen Restukraine zu rechnen wäre, würden in Szenario zwei Russland, die Ukraine, Weißrussland und vielleicht noch ein paar kleinere postsowjetische Staaten eine Neo-Sowjetunion mit klarer russischer Dominanz bilden. Der Rest Europas würde wiederum in Einzelstaaten aufgespalten, die diesmal nicht mit den USA, sondern mit Russland ungleiche Zweierbeziehungen eingehen müssten, in denen Moskau mit seinen Rohstofflieferungen den billigen Import hochwertiger Industrieerzeugnisse aus Europa erzwingt und – ähnlich wie in Szenario eins die USA – auch auf die Innenpolitik seiner Vasallen erheblichen Einfluss nehmen kann. Das politische Ergebnis wäre für die europäischen Staaten in beiden Fällen dasselbe, nämlich rechtsautoritäre Regime. Im Falle einer russischen Dominanz wäre allerdings das Wohlstandsniveau deutlich niedriger als bei einer US-Vorherrschaft über Europa. Man wäre in unserem Land wieder bei der „Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ aus DDR-Zeiten angekommen.

Dies sind sehr pessimistische Prognosen, in denen Deutschland und Europa einfach zur Beute der Großmächte USA und Russland werden. Der Hauptgrund für diese Situation liegt darin, dass sich in den letzten etwa zwanzig Jahren vor allem die Europäische Union mit einer völlig verfehlten Politik selbst zu einer solchen Beute gemacht hat. Auf den demographischen Wandel wurde mit einer Einwanderungspolitik reagiert, die weniger leistungsfähige und leistungsbereite Arbeitskräfte auf unseren Kontinent gebracht hat als vielmehr ein von Bildungsferne, religiösem Fundamentalismus und hohen Kriminalitätsrisiken geprägtes Subproletariat. Die Politik der Energiewende hat zur Verknappung und Überteuerung von dringend benötigter Energie geführt und riesige Schuldenberge aufgetürmt. Diese Schuldenberge addieren sich zu noch größeren Altlasten aus der nie wirklich bewältigten Eurokrise. Weiterhin hat die EU den Ukraine-Krieg ohne Not zu ihrem eigenen Krieg erklärt und so erst eine Situation geschaffen, in der ihr – ohne Hilfe aus den USA – Russland zumindest potentiell als übermächtiger Feind gegenübersteht.

Ohne äußere Souveränität keine wirkliche innere Freiheit

Die für unsere ökonomische Zukunft wahrscheinlich entscheidende Entwicklung hin zur Künstlichen Intelligenz hat man in Europa entweder verschlafen oder schon in ihren Anfängen durch Überregulierung erstickt. Diese Liste ließe sich noch fortsetzen. EU-Europa ist sichtbar am Ende, und damit notwendigerweise auch Deutschland als seine uneingestandene Führungsmacht. Dieses Europa wird der MAGA-USA und Putins Russland in ihrem Großmachtstreben nichts mehr entgegensetzen können, auch wenn derzeit verzweifelte Rüstungsanstrengungen zumindest versucht werden. Deutschland, Frankreich und Großbritannien als die immer noch führenden westeuropäischen Staaten leiden aber allesamt an einer Auszehrung, Überschuldung und politischen Handlungsunfähigkeit, die den Erfolg solcher Bemühungen praktisch unmöglich machen.

Es soll hier noch untersucht werden, wie sich dies alles aus der Perspektive der bundesdeutschen Gegenöffentlichkeit darstellt. Manch ein Leser empfindet vielleicht die weiter oben beschriebenen Zukunftsszenarien gar nicht einmal als so schlecht. Immerhin würde ja dabei – wenn auch durch Druck von außen – sehr wahrscheinlich der Politikentwurf der AfD tatsächlich für unsere inneren Verhältnisse bestimmend. Trotzdem bleiben hier aus meiner Sicht große Fragezeichen stehen. Eine Einschränkung der Demokratie wird nicht dadurch gut, dass dabei die eigene Position obsiegt. Zur Lösung unserer Gegenwartsprobleme braucht es vor allem einen Pluralismus, welcher den Meinungsraum und damit auch die Bandbreite konkreter Handlungsvorschläge vergrößert, anstatt ihn zu verkleinern. Außerdem kann es in einem Zustand fehlender äußerer Souveränität auch keine wirkliche innere Freiheit geben. Es ist mir unverständlich, wie Zeitgenossen, die beständig „Patriotismus“ als ihre Grundeinstellung vor sich her tragen und sich in der Biden-Ära lautstark – und übrigens durchaus berechtigt – über unterwürfiges „Vasallentum“ gegenüber den USA aufgeregt haben, gleichzeitig jegliche Kritik an Trump und Putin als Verrat brandmarken können.

Idealbilder auf inexistente Einheiten projiziert

Unsere nationalen Interessen sind eben nicht diejenigen der USA oder Russlands, sondern einzig und allein diejenigen Deutschlands. Zu diesen nationalen Interessen gehören vor allem gute und kooperative Beziehungen zu unseren unmittelbaren Nachbarn und auch ein positives Bild von Europa. Die europäische Identität ist der deutschen nicht entgegengesetzt, sondern ergänzt sie. Gerade in dem sicht- und fühlbaren Gegensatz zu den heute in unserer Mitte lebenden Muslimen spiegelt sich weniger irgendein „Deutschtum“, sondern unsere gewachsene Identität als europäische und im weiteren Sinne „westliche“ Menschen. Ein so verstandener Patriotismus stößt aber an das Großproblem, dass im gegenwärtigen Zustand der Bundesrepublik und der EU kaum Stolz auf Deutschland und Europa empfunden werden kann. An dieser Stelle kommt es zu einer verständlichen, aber dennoch fatalen Ausweichbewegung, wie sie etwa Björn Höcke im Zusammenhang mit der Wehrpflicht-Debatte vollzogen hat: Die Vaterlandsliebe wird vom real existierenden Deutschland (und Europa) abgezogen und auf Idealbilder dieser Einheiten projiziert, wie sie in der Realität nie existiert haben und auch nie existieren werden. Damit ist man bei einer Einstellung angekommen, wie sie schon Heinrich Heine (1797-1856) in seinem Gedicht „Deutschland ein Wintermärchen“ den Deutschen attestierte:

Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten.

Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten.

Um dieser Falle zu entgehen, sollte man berechtigte Kritik am gegenwärtigen Zustand von Bundesrepublik und EU nicht zu einem blinden Hass gegen diese Institutionen überziehen.

Neuer Imperialismus

Unsere Aufgabe besteht meiner Ansicht nach nicht darin, sie zugunsten eines Vasallentums gegenüber Russland und/oder den USA abzuschaffen, sondern sie von innen her zu redemokratisieren und auf diese Weise besser zu machen. Wenn dies gerade noch rechtzeitig gelingen sollte, dann könnten die in diesem Artikel beschriebenen Schreckensszenarien vielleicht vermieden werden. Europa wäre dann endlich ein eigener, starker Pol in der multipolaren Weltordnung des 21. Jahrhunderts und keine Beute fremder Großmächte.

Diskussionen um solche Fragen sind keine Spaltung der Opposition, sondern dringend notwendig und praktisch unvermeidlich. Ausgerechnet Jürgen Elsässer vom „Compact“-Magazin scheint dies früher zu erkennen als andere. Elsässer hat sich zuletzt deutlich vom „Trumpismus“ distanziert, den USA einen neuen Imperialismus vorgeworfen und sich auch klar gegen die rassistischen Menschenjagden in den Vereinigten Staaten ausgesprochen, die kein noch menschlich empfindender Deutscher zum Vorbild einer Remigrationspolitik unseres eigenen Landes erklären sollte.

Wenn „wir“ deutschen Oppositionellen es nicht schaffen, eine angemessene Distanz zu Trump und Putin herzustellen und endlich auf Rechtfertigungen für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen durch vorgebliche Verbündete zu verzichten, geben wir dem politmedialen Mainstream eine Steilvorlage. Dieser kann dann nämlich selbst die Patriotismus-Karte ausspielen und auf einer Mehrheitsmeinung reiten, die weder eine Putinisierung noch eine Trumpisierung Deutschlands will, sondern immer noch die an westlichen Werten orientierte Bundesrepublik, mit der wir fast 77 Jahre lang sehr gut gefahren sind. In dem Moment, in dem Deutschland und Europa in einer neuen Weltordnung zur Beute der Großmächte Russland und USA zu werden drohen, könnte uns gerade noch rechtzeitig bewusst werden, dass der bisherige Zustand alles andere als schlecht war und Anstrengungen zu seiner Erhaltung verdient.

Auf Ansage! publizieren verschiedene Autoren zu unterschiedlichsten Themen. Die geäußerten Meinungen entsprechen – wie in diesem Fall –nicht notwendigerweise denen der Redaktion.