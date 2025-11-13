Korruption in der Ukraine: Ist dieser ganze Krieg ein großer Schwindel?

Unbeirrt handelt die schwarz-rote Koalition weiter mit voller Entschlossenheit gegen die Interessen Deutschlands und seiner Bürger – und veruntreut deren Steuermittel in die Ukraine – zur militärischen Unterstützung eines Staates, der weder zur EU gehört noch mit dem irgendwelche Bündnisse bestehen, und all dies unter Inkaufnahme einer weiteren, potentiell existenzbedrohenden Zerrüttung der Beziehungen zu Russland. Daran können noch nicht einmal die Ereignisse der letzten Tage etwas ändern, die unvorstellbare Abgründe von Korruption in der Kiewer Führung ans Licht brachten (und die schlimmsten Befürchtungen all jener übertrafen, die seit Jahren vor der systematischen Veruntreuung der galaktischen westlichen Hilfszahlungen warnten): Statt diese Enthüllungen auch nur zur kommentieren oder gar zum Anlass zu nehmen, sofort die Notbremse zu ziehen und sämtliche Hilfen zu stoppen, legt die zerstörerischste und gewissenloseste Bundesregierung aller Zeiten noch eine Schippe drauf.
Denn sie erhöht nun, nach der Devise “jetzt erst recht”, die bislang für kommendes Jahr in einer Höhe von 8,5 Milliarden Euro zugesagten Hilfszahlungen um weitere 3,5 Milliarden, auf nunmehr als knapp 12 Milliarden Euro. “Das ist uns in Deutschland wichtig”, so Klingbeil zynisch und trotzig zugleich. In der Tat: Wichtiger jedenfalls als die Entlastung klammer Kommunen, das Auskommen von Rentnern, die Instandsetzung kaputter Straßen und Brücken, die Beseitigung des Bildungsnotstands oder die Wiederherstellung der inneren Sicherheit im eigenen Land. Für all das sind trotz Billionenschulden nicht ansatzweise genügend Mittel vorhanden.
Regierungs- und parlamentsübergreifender Sumpf
Diese Zweckentfremdung von (zudem faktisch schuldenfinanzierter) Haushaltsgelder wäre schon dann mehr als fragwürdig, wenn die Ukraine nicht jener völlig von Korruption zerfressene, kleptokratisch zugrundegewirtschaftete Staat wäre, der er tatsächlich ist. Wie sehr, das haben die jüngsten Vorgänge zutage gefördert – wobei es sich dabei natürlich nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Die vor allem auf US-Druck hin gegen den Willen Selenskyjs (der sie auflösen wollte) weiterarbeitende Nationale Antikorruptionsbehörde der Ukraine (NABU) und die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (SAP) zerschlugen nach einer 15 Monate dauernden Ermittlung eine offenkundig hochgradig kriminelle Vereinigung, der aktuelle und ehemalige Energiebeamte, ein bekannter Geschäftsmann, Minister und ein ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident angehörten – wobei diese nur die namhaftesten Vertreter eines mutmaßlich regierungs- und parlamentsübergreifenden Sumpfs darstellen.
Dabei wurden rund 1.000 Stunden Gespräche abgehört und ganze Taschen voller Bargeld beschlagnahmt. Auch der Heiligenschein des im Westen zum Freiheitshelden verklärten Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verdüstert sich zunehmend: Enge Vertraute Selenskyjs sollen an einer Verschwörung beteiligt gewesen sein, um rund 100 Millionen Dollar im ukrainischen Energiesektor zu unterschlagen, die über ein geheimes Büro in Kiew gewaschen wurden. Fünf der sieben mutmaßlichen Beteiligten wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Verträge bei Energoatom, dem staatlichen ukrainischen Kernenergieunternehmen, manipuliert zu haben, um Schmiergelder in Höhe von 10 bis 15 Prozent des Vertragswertes zu erlangen. Nach Angaben der Ermittler hat das Netzwerk rund 100 Millionen Dollar gewaschen.
Monat für Monat Blanko-Milliardenbeträge ohne jede Transparenz
Zu den Beteiligten gehören der Geschäftsmann Timur Mindich, ein enger Verbündeter Selenskyjs und Miteigentümer von dessen Filmproduktionsfirma Kvartal 95, sowie Justizminister German Galushchenko, der am Mittwochmorgen von seinem Amt suspendiert wurde. Oleksiy Chernyshov, der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident der Ukraine und ebenfalls ein enger Verbündeter von Selenskyj, wurde wegen illegaler Bereicherung angeklagt und soll über das Geldwäschenetzwerk etwa 1,2 Millionen Dollar und fast 100.000 Euro erhalten haben. „Tatsächlich wurde ein System geschaffen, in dem ein strategisches Unternehmen mit einem Umsatz von über 200 Milliarden Hrywnja [umgerechnet etwas mehr als 4 Milliarden Euro] nicht von Topmanagern des Aufsichtsrates oder des Staates als Eigentümer, sondern von einem Außenstehenden geleitet wurde, der ohne formale Befugnisse die Rolle eines Schattenmanagers übernahm“, teilte das NABU mit und bezog sich dabei offenbar auf Mindich, der sich seiner Festnahme durch Flucht ins Ausland entzog.
Nur ein Narr kann glauben, dass sich diese korrupten Abgründe auf den Energiesektor beschränken. Weitaus naheliegender – und womöglich in der Dimension weitaus größer – dürften die Unterschlagungen und Bereicherungen im Militärbereich sein; also dort, wohin vertrottelte “wertewestliche” Haltungspolitiker seit über dreieinhalb Jahren Monat für Monat Blanko-Milliardenbeträge ohne jede Transparenz und nachvollziehbare Verwendungsnachweise überweisen (vor allem die EU, die gleichzeitig Millionen Unternehmen die lückenlose Dokumentation von Lieferketten und bürokratischer Regeleinhaltung Dritter bis ins kleinste Detail abverlangt). Und siehe da: Parallel dazu läuft eine weitere Untersuchung wegen mutmaßlicher Korruption im Zusammenhang mit überteuerten Beschaffungsverträgen für das Militär. In den kommenden Tagen werden weitere Razzien der NABU erwartet – diesmal im im Verteidigungsministerium, sofern es der Selenskyj-Regierung nicht doch noch gelingt, die unbequemen Fahnder zu stoppen.
Selenskyjs dreistes Geschwafel
Die Staatsanwaltschaft erklärte bereits, Rustem Umerov, ehemaliger Verteidigungsminister und derzeitiger Sekretär des Staatssicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, sei in einem anderen von der NABU untersuchten Fall unter Druck gesetzt worden, dem Kauf billig hergestellter chinesischer kugelsicherer Westen zu überhöhten Preisen zuzustimmen. Der Staat bezahlte die Westen nach schlechten Ergebnissen bei militärischen Tests nicht. Die in der Vergangenheit immer wieder ans Licht gekommenen Verschiebungen vom Westen gelieferter Waffen via Darknet in alle Welt sowie die Abzweigung von Millionenbeträgen für korrupte Offiziere dürften durch die neuen Ermittlungen weit in den Schatten gestellt werden. All dies zeugt von einem beispiellosen Ausmaß an Günstlingswirtschaft und Skrupellosigkeit – und diesmal ist Selenskyj “mittendrin statt nur dabei”. Und jetzt wird umso noch verständlicher, warum er im noch Juli versucht hatte, die Antikorruptionsbehörden entweder aufzulösen oder unter seine Fuchtel zu bekommen, wovon er – siehe oben – eben nur durch innen- und außenpolitischen Druck abgehalten werden konnte: Offenbar wollte er seine Freunde und sich selbst vor unangenehmen Ermittlungen schützen.
Nun übt sich der Warlord mit den kreativen Phantasieuniformen auf globaler Dauer-Betteltournee in Schadensbegrenzung – und sondert wieder einmal Lippenbekenntnisse über die Wichtigkeit der Korruptionsbekämpfung ab: Er behauptet, er unterstütze jede Untersuchung voll und ganz, und versucht sogleich wieder abzulenken, indem er die Zustände möglichst dramatisch beschreibt, die ihm bisher die Herzen und Brieftaschen öffnen halfen: „Die Lage ist derzeit für alle in der Ukraine extrem schwierig. Wir haben mit Stromausfällen, russischen Angriffen und Verlusten zu kämpfen. Es ist absolut abnormal, dass es im Energiesektor immer noch einige Machenschaften gibt … Jetzt müssen wir alle die Ukraine schützen“, sagte er in einer Erklärung an die Nation. Was von diesem dreisten Geschwafel zu halten ist, haben spätestens die letzten Tage gezeigt. Der schon längst nicht mehr demokratisch legitimierte Dauerpräsident Selenskyj selbst, sein Regime und das gesamte Establishment der Ukraine bilden eine amoralische Clique, die sich schamlos am angeblichen Überlebenskampf des Landes bereichert.
Exzessive Bereicherung und Kriegslügen
Und mehr denn je drängt sich nun der Verdacht auf, den in Deutschland niemand offen auszusprechen wagt: Dass dieses monströse Korruptionsnetzwerk nämlich womöglich der Hauptgrund ist, warum dieser merkwürdige Krieg überhaupt noch immer geführt wird und zu keinem Ende kommt. Seit nun fast vier Jahren werden Milliarden und Abermilliarden an Geld und Rüstungsgütern in dieses Land gepumpt. Der Krieg hat die herrschende Nomenklatura in eine historisch einzigartige paradiesische Lage versetzt: Sie erhalten vom Ausland Abermilliarden an Mitteln, das Land wird vollgepumpt mit fremden Geld, und niemand kann wirklich sagen, erst recht nicht von außerhalb, wieviel davon wirklich in die Kriegsführung fließt. Die Zahl der Millionäre und Milliardäre in der Ukraine ist sprunghaft angestiegen, unfassbare Summen werden im Ausland angelegt, der oft nach wie vor protzig zur Schau gestellte Reichtum von Ukrainern auf Zypern, an der Cote d‘ Azur, in London und auch auf deutschen Straßen ist in den letzten Jahren sicher nicht weniger geworden und Reisevideos sowie Social-Media-Reels aus der Ukraine selbst zeugen von einem Land, in dem weitestgehende Normalität, ja sogar westlicher Wohlstand herrscht.
Auf dem aktuellen Korruptionsindex von Transparency International liegt die Ukraine auf Platz 105 von 180 Staaten. Glaubt ernsthaft irgendjemand, dass ein solches System nicht von Beginn an auch den Krieg nutzen würde, um sich selbst noch exzessiver zu bereichern? Man muss hier inzwischen alles für möglich halten – von der denkbaren völligen Falschheit der Höhe der Gefallenenzahlen und sämtlicher Angaben, die hier über das Kriegsgeschehen verbreitet werden, bis hin zur Inszenierung einer kompletten Show. Auch wenn man mit derartigen Überlegungen und Spekulationen schnell im Reich der Verschwörungstheorien verortet wird: Hier passt doch ganz einfach vieles nicht zusammen.
Ein Krieg mit angezogener Handbremse?
Ein Land, das angeblich um die nackte Existenz kämpft, erlaubt ausgerechnet jungen Männern im besten Wehralter von 18 bis 22 Jahren nach dreieinhalb Jahren Krieg die Ausreise – obwohl man meinen sollte, dass jeder Einzelne von ihnen flehentlich gebraucht wird. Und diese nutzen natürlich die Gelegenheit, um massenhaft nach Deutschland zu strömen, wo sie sofortigen Anspruch auf Bürgergeld haben, weil sie pauschal als Kriegsflüchtlinge gelten, obwohl der größte Teil des Landes gar nicht vom Krieg betroffen ist und das Leben weitgehend normal weitergeht. Allein im September reisten rund 79.000 Ukrainer in die EU aus, wo sie Schutzstatus erhalten, der gerade erst bis 2027 verlängert wurde. Es ist auch verwunderlich, dass ein solches Verhalten auf so breite Akzeptanz innerhalb der ukrainischen Diaspora stößt; die hier lebenden Frauen und Kinder scheinen sich nicht daran zu stören, dass männliche Landsleute – denen sie im Alltag ja ständig begegnen – ihr Land offenkundig im Stich lassen, dessen Führung unablässig in aller Welt um immer mehr Geld und Waffen bettelt.
Hinzu kommen die sonderbar anmutenden Details des eigentlichen Kriegsverlaufs. So tobt dieser Krieg in einem erstaunlich schmalen Streifen, der nicht einmal zehn Prozent der ukrainischen Gesamtfläche betrifft, ohne dass es auch von russischer Seite ein nennenswertes Interesse zu geben scheint, die (auch für westliche Militärexperten außer Frage stehende) erdrückende militärische Überlegenheit zu nutzen, um eine Entscheidung durch einen massierten Vormarsch zu erzwingen. Fast drängt sich der Eindruck auf, als solle hier von beiden Kriegsparteien ein Stellungskrieg mit minimalen Landgewinnen und Zurückeroberungen bewusst am Köcheln gehalten werden – auch von russischer Seite, das bislang weder über seine Luftwaffe noch massiven Raketeneinsatz eine Veränderung der Lage herbeizuführen versuchte, denn bis auf punktuelle Nadelstiche und Drohnenangriffe passiert in dieser Hinsicht auffällig wenig und selbst die Luftalarme in Kiew finden zufällig grade dann statt, wenn westliche Politiker der Führung ihre Aufwartung machen. Insgesamt erscheint dieser Krieg, als würde er mit angezogener Handbremse geführt.
Ketzerische Fragen: Alles eine große Show?
Wenn dies zutrifft, stellt sich die Frage, warum. Es klingt ketzerisch – aber wäre es eigentlich wirklich so abwegig, diesen ganzen Konflikt seit 2022 einmal rückwärts neu zu interpretieren? Was, wenn interessierte Kreise in Russland und der Ukraine auf höchster Ebene eine stille Übereinkunft getroffen hätten, für beide Seiten eine Win-Win-Situation zu kreieren – mit dem vor allem von Russland verfolgten strategischen Ziel, den Westen und die NATO empfindlich zu schwächen und zu destabilisieren? Denn genau dies ist die Folge des Krieges: Die mittlerweile durch die Ukraine-Unterstützung gebundenen militärischen und finanziellen Kapazitäten haben zu einer massiven Belastung westlicher Streitkräfte geführt (im Fall Deutschlands muss man sogar von Ausblutung sprechen); finanziell sind die Folgen der Ukraine-Hilfen verheerend, und sozial führt die massenhafte Flüchtlingsaufnahme ebenfalls zu riesigen Herausforderungen für die Sozialsysteme und die gesamtgesellschaftliche Stabilität.
Genau diese Schwächung war Ziel Russlands seit langem: Zunächst – vor der Invasion im Februar 2022 – hatte Putin versucht, eine ähnliche Flüchtlingskrise mit Hilfe seines weißrussischen Vasallenstaats loszutreten, indem Flüchtlinge aus dem Nahen Osten gezielt zur polnisch-weißrussischen Grenze gekarrt wurden und dort Polen belagern sollten. Dieses Vorhaben scheiterte an der wachsamen und schnellen Reaktion der Regierung in Warschau, die – natürlich gegen den Widerstand der EU-Migrationslobby – einen massiven, bis heute wirksamen Grenzzaun an seiner Ostgrenze errichten ließ. Wenig später begann die Konzentration russischer Streitkräfte in der Nähe der ukrainischen Grenze.
Tollkühn, aber nicht unplausibel
War der folgende Krieg womöglich Plan B – und womöglich sogar mit Wissen oder gar Billigung der Kiewer Führung, der man diesen Plan mit erwartbaren Milliardenprofiten und westlichen Morgengaben auf unabsehbare Zeit schmackhaft machte: Wir greifen euch an und starten gemeinsam einen “Dauerkrieg”, der euch das Geld unserer Feinde in die Taschen spülen wird – und zwar mehr, als ihr jemals selbst für euch abzweigen könntet? Der Einwand, kein verantwortungsvoller Politiker wäre bereit, dafür eigene Menschenleben zu opfern, ist keiner – wie wir aus der Geschichte wissen, und stellt zudem eine vom westlichen Denken geprägte falsche Grundannahme dar. Hier darf man den Putin-Verteufelern ausnahmsweise recht geben: Putin wäre sehr wohl dazu fähig – und Kriminelle an der Staatsspitze in der Ukraine wären es ebenfalls. Die Führungseliten der ehemaligen Sowjetstaaten sind bis heute tatsächlich so skrupellos – und hätten diesbezüglich keine Hemmungen. Ins Bild passt da auch, dass sich zuerst Selenskyj mit Zähnen und Klauen gegen eine Friedenslösung sträubte – und just dann, als er einknickte, plötzlich Putin einen Rückzieher machte. Im Ergebnis hatte beides zur Folge, dass der Status Quo anhält.
Gewiss, es erscheint tollkühn und womöglich paranoid, weil vom Ende her gedacht. Aber was ist eigentlich realistischer: Ein solcher politischer Komplott – oder die offizielle Märchenerzählung dieses Krieges, die uns von der Ukraine und den europäischen Regierungen weiterhin unverdrossen zugemutet wird, wonach in diesem Krieg “westliche Werte” verteidigt würden und Russland, das einem schmalen Streifen Ostukraine unter angeblich millionenfachem Blutzoll nach bald vier Jahren nichts erreichen konnte, “morgen schon” die NATO angreifen und uns überrennen könnte?!?
Gebot der Stunde jetzt: Kein Cent mehr für die Ukraine!
Man mag den (bis vor vier Jahren hofierten) russischen Präsidenten noch so sehr dämonisieren, aber selbst Putins geschworene Todfeinde erkennen an, dass dieser sphinxgleiche Machtmensch kein Idiot ist, sondern eine – zudem geheimdienstgeschulte – strategische Intelligenz besitzt, die der sämtlicher heutiger westlichen Staatsmänner um Größenordnung überlegen ist. Eine militärische Konfrontation mit der NATO wäre das letzte, was er sucht, da er diese nie gewinnen könnte; worauf er sich aber sehr wohl versteht, sind spieltheoretische Ansätze, vorausschauendes Denken und die Bereitschaft zur planvollen Intriganz.
Ob nun zur Durchbrechung eines möglichen infamen Doppelspiels oder als Reaktion auf eine verbrecherische Korruption: Der Westen muss seine kontraproduktive und selbstzerstörerische militärische und vor allem finanzielle Unterstützung sofort stoppen und seine Hilfe auf die bedingungslose Bereitschaft, eine diplomatische Einigung zu erzielen, beschränken. Angesichts der neuesten Enthüllungen zum Kiewer Sumpf gilt das, was sogar der US-Sender Bloomberg als unverzügliche Handlung von der Trump-Administration verlangte, erst recht für Deutschland: Kein Cent Steuergeld darf mehr in diesen durch und durch verkommenen Moloch gepumpt werden, der sich – so oder so – an Tod, Elend und Zerstörung bereichert.
„Sie stecken allesamt unter einer Decke, weil sie allesamt Dreck am Stecken haben.
Das Drehbuch zum Film schreiben wie immer die Fusselbärte, die ihre Hüte vor niemandem abnehmen.“
Sagt mein Nachbar.
😜
Die Korruption in den höchsten Rängen der ukrainischen Regierung müsste einen Aufschrei auslösen. Vielleicht gelingt es den alternativen Medien, die Menschen wachzurütteln. Von den Bürgern wird Sparsamkeit und Gesetzestreue verlangt, von der Ukraine nicht. Dass es in der Ukraine Korruption gibt, ist bekannt. Dass sie aber quasi bis ins Vorzimmer des Präsidenten vorgedrungen ist, hat eine besondere Qualität. Brüssel muss sich nun überlegen, wie es mit der Aufnahme in die EU bestellt ist. Unsere Regierung kann weitere Hilfen nicht unkontrolliert geben, wobei man sich fragt, warum unsere Politiker bei ihren vielen Reisen sich nicht um die Verwendung der enormen Mittel gekümmert haben. Die USA wussten offensichtlich, warum sie die Hilfen eingestellt haben. Man kann nur hoffen, dass Deutschland in diesem Punkt den USA folgt. Man darf gespannt sein, ob und welche Konsequenzen die Politik zieht.
Wer auch immer heutzutage, „im besten Deutschland aller Zeiten“, sich zum Militaerdienst verpflichtet, oder dazu zwingen laesst, der sollte doch klar bedenken, dass Soldaten in Deutschland wie Dreck behandelt werden.
Sowohl die Soldaten des Ersten Weltkriegs als auch die des Zweiten Weltkriegs haben dies leider erfahren muessen.
Zeitsoldaten oder Soeldner haben eine andere Motivation, kann man verstehen.
Na dann, lasst euch von verlogenen, korrupten Politikern und Medien-Luegenbolden an die Front schicken, es wird nicht gut gehen
Nachdem gestern das neue Wehrdienstgesetz verabschiedet wurde und die Musterung aller Männer (18-jährige) beschlossen wurde, habe ich gestern erneut bei Welt-Online nachgeschaut, was die oberschlauen Leser von Welt-Online dazu zu sagen haben.
Die meisten politisch eher rechts stehenden Welt-Online-Leser haben natürlich viel zu kritisieren.
Angeblich sei das zu wenig, da Putin ja bekanntlich schon „morgen“ angreifen könnte.
Der Hauptkritikpunkt richtet sich aber an die Musterung, denn die Welt-Online-Leser sind der Meinung, dass auch Frauen und die „Flüchtlinge“ zur Musterung eingezogen werden müssten. Ja, auch die Flüchtlinge sollen einen Wehrdienst leisten, meinen die Leser, wenn diese Leute in Deutschland leben möchten und danach eventuell einen deutschen Pass bekommen sollen (als Belohnung).
Das findet auch der CDU-Russenhasser und Rechtsextremist Kiesewetter
Wehrpflicht-Debatte
Deutscher Paß gegen Militärdienst
CDU-Politiker Kiesewetter sieht dringenden Handlungsbedarf bezüglich Deutschlands Wehrfähigkeit. Jetzt fordert er: Ausländer, die zum Bund gehen, sollen dafür mit der Staatsbürgerschaft belohnt werden.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2025/deutscher-pass-gegen-militaerdienst-kiesewetter-fuer-gesetzesaenderung/
Sehr gute Überlegungen, Danke Herr Matissek.
Mir scheint das überhaupt nicht weit hergeholt.
Man kann sich in diesem Zusammenhang auch mit dem Buch von Torsten Mann „Weltoktober“ beschäftigen.
Die Frage, die sich stellt ist, wie kommen wir da wieder heraus.
Dem kann ich nur zustimmen.
„Korrupte Ukraine“ ?? Das Bild oben zeigt die glaubwürdige Realität !! Fehlen noch einige ( Weiber ) die in Elendskis
Armen lagen, oder immer noch liegen? vdL muss weg, wenn Europa überleben will !!! ALTERSARMUT in D damit
Schnorrenski mrd-en verpulvern kann ??? Wann geht dieses xywz-D-Bürger endlich auf die Barrikaden ??? Selbst die
seltensten Tiere sind diesen linksgrünen Faschisten egal – Hauptsache die eigenen Taschen füllen.
@Ist dieser ganze Krieg ein großer Schwindel?
das ist meiner Meinung nach so nicht korrekt.
Es gibt nach meiner Ansicht unterschiedliche Aspekte der unterschiedlichen Akteure, die hier eine Rolle spielen :
– für die Toten ist das sicherlich kein Schwindel
– für die USA in mehrfacher Hinsicht ein Vorteil
– die USA haben dort medizinische Experimente betrieben – gerade mit den Soldaten – und jetzt sind die Zeugen tot
und können nicht mehr als Geschädigte auftauchen
– große Waffengeschäfte
– militärisches Experimentalfeld – tote Russen ohne tote Amerikaner, und die ukrainischen Opfer bringen sie doch
gerne
– Vorarbeiten für die Zerstörung Russlands und der Unterwerfung im Rahmen des Full-Spektrum-Dominance-Zieles
und der Herzland-Theorie von Mackinder
– In der EU glauben sie, mit diesem Krieg und Russland als äußeren Feind die europäischen Zentralstaat einführen zu
können
https://anti-spiegel.ru/2025/warum-die-eu-unbedingt-den-feind-russland-braucht/
Der polnische Ministerpräsident Tusk hat in einem Interview offen gesagt, dass die Einheit der EU einen „gemeinsamen, klar definierten Feind“ erfordere.
Deutschland : die Blockpartei glaubt, nur mit Krieg an der Macht bleiben zu können und sich vor der Strafverfolgung für die Verbrechen der letzten Jahrzehnte retten zu können – nebenbei: im Kriegszustand/Verteidigungsfall wird nicht gewählt !
ALICE BERICHTET AUF TEEGRAM
–
Eine Anti-Korruptions-Ermittlung droht, die Macht von Selenskyj im goldenen Toilettensitz zu „spülen“
Das Nationale Anti-Korruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat die Ergebnisse einer 15-monatigen Untersuchung von „hochrangiger Korruption“ im Umfeld von Selenskyj veröffentlicht. Unter den Beschuldigten befindet sich der Geschäftsmann Timur Minditsch, Mitbegründer des Comedy-Studios „Quartal 95“.
Die Ermittler berichteten, dass bei Durchsuchungen ein „goldener Toilettensitz und Schränke voller Taschen mit 200-Euro-Scheinen“ gefunden wurden, schreibt der Spectator.
Laut NABU war Minditsch an einem System von Kickbacks von Auftragnehmern beteiligt, die mit dem Bau von Befestigungen und dem Schutz der Energieinfrastruktur vor russischen Angriffen beauftragt wurden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100 Millionen US-Dollar geschätzt.
Selenskyj „unterstützte“ die Anti-Korruptions-Kampagne mit den Worten:
„Es muss Verurteilungen geben“ und forderte Beamte auf, „mit NABU und den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten“.
Der Skandal betrifft jedoch sein Umfeld: Die meisten Beschuldigten sind seine ehemaligen Geschäftspartner.
Vor vier Monaten versuchte Selenskyj, NABU und SAP der Regierung zu unterstellen und ihnen die Unabhängigkeit zu entziehen. Dies führte zu Massenprotesten in Kiew und scharfer Kritik aus Brüssel und Washington.
Die Untersuchung könnte zu einem offenen Konflikt zwischen dem SBU, der Selenskyj loyal ist, und NABU, das auf die Unterstützung der USA und der EU baut, führen.
Ironischerweise wurde das Symbol der korrupten Macht von Viktor Janukowitsch einst der goldene Toilettensitz in seiner Residenz.
Jetzt könnte die „Revolution gegen goldene Toilettensitze“ für Selenskyj in einem neuen politischen Zusammenbruch enden.
Das wurde schon öfter behauptet. Ich will es endlich sehen!
Arrogant sowie korrupt.
Mehr braucht man zu diesem
Volk nicht sagen.
Der Krieg wäre schon längst vorbei
wenn man nicht so viel Geld an den
Waffen verdienen würde.
Und wenn der Krieg vorbei ist, dann
kann Elendsky endlich an die Riviera
in seine Luxus-Villa.
Warum zahlen wir Deutschen denn
überhaupt den Löwenanteil an den
Hilfen?
Nicht nur die Deutschen zahlen so viel.
Gestern meldete Alexander Raue auf seinem Blog Vermietertagebuch, daß die norwegische Regierung an die Ukraine 100 Milliarden Euro aus dem Topf für die norwegischen Renten(!) zahlt.
Im Gegensatz zu Herrn Matissek gehe ich nicht davon aus, daß der Krieg zwischen der Ukraine und Rußland unausgesprochen anderen Zwecken dient. Rußland geht es m.E. ernsthaft darum, daß die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird, und daß die ultrarechten Kräfte in der Ukraine aus ihren Machtpositionen in Politik und Militär vertrieben werden.
Mein Eindruck ist eher, daß sich die EU bzw. die europ. NATO-Staaten und die Ukraine gegenseitig bedienen: die Ukraine führt einen Stellvertreterkrieg für die westlichen Staaten gegen Rußland, während die westlichen Staaten ihre Steuergelder sinnlos in das ukrainische Faß ohne Boden versenken können, UM DIE VERARMUNG DER EIGENEN BEVÖLKERUNGEN IM SINNE DER EU UND DES GREAT RESET WEITER VORANZUTREIBEN. Eine andere Erklärung gibt es nicht für diese verrückte Politik der Verschleuderung von 1 Billion Euro jährlicher Staatseinnahmen für Krieg, Waffen, totale Überdehnung des Sozial-, Renten-, Gesundheits-, Bildungs- und Sicherheitssystems, weiterhin Investitionen in Wind-und Solarenergie bei gleichzeitiger Zerstörung der letzten Kernkraftwerke und modernster Gaskraftwerke,….. Es geht um Zerstörung nicht nur der Ukraine, sondern auch der westlichen Länder, allen voran Deutschlands. Der Plan, auch noch den Wiederaufbau der Ukraine zu bezahlen und die Ukraine anschließend in die EU aufzunehmen, kommt einem finanziellen Selbstmord der westlichen EU-Länder gleich.
Rußland hat mit diesem ganzen Wahnsinn überhaupt nichts zu tun! Ihre Selbstvernichtung schaffen die westlichen EU- bzw. NATO-Länder ganz alleine.
Die Schulden in den USA und der EU wachsen rasant an, während die Wirtschaft das vierte Jahr in eine schlimme Rezession taucht.
Das Billiglohnland Ukraine (eine der Gründe für die Krokodilstränen) kann nicht mehr ausgebeutet werden.
Russland stockt Goldvorräte auf und baut Auslandsschulden ab.
Es herrscht Vollbeschäftigung und die Wirtschaft steht unter Modernisierungs- und Rationalisierungsdruck um die Produktivität zu verbessern.
Der Staat lockt mit tausenderlei Vergünstigungen um besser und schneller auszubilden.
Russland geht eben nicht wie wir in den «totalen Krieg» sondern versucht die feine Balance zwischen Kriegskosten, Verlusten, Wirtschaftskraft und Abnutzung des Gegners zu halten, bislang zum eigenen Vorteil.
Der in den Zitaten aufscheinende US-amerikanische Chauvinismus hat noch nie Kriege gewonnen, sondern ist regelmäßig Grund für Niederlagen durch Selbstüberschätzung gewesen.
Korrupt und Korrupt verträgt sich nun mal gut.
Und da Deutschland NUN AUCH zu den korruptesten Staaten der Welt gehört (hier ist alles käuflich), ist es kein Wunder das sich die Lobbyhuren (auch als Mandatsträger von CDU-SPD-GRÜNEN bezeichnet) in Deutschland über den Umweg Selensky, die Taschen füllen !!
Außer sich selbst zu bereichern hat ja keines der letzten deutschen Regimes irgendwas vernünftiges zu Stande gebracht, dafür sind die Mitglieder der Regimes massiv reicher geworden.
Mit Sicherheit fallen bei den jetzt vom Regime beschlossenen über 11 Milliarden üppig Schmiergelder auch für das Regime vom Führer MERZ ab !!
Deutschland ein Verbrecherstaat wie er im Buche steht, es fehlen jetzt nur noch Tonnen von Raketen und Bomben auf die Entscheidungszentren und vor allem auf die korrupten Entscheider.
Es gibt nichts schöneres als ein Regierungsbunker nach dem Einschlag von Thermobarischer Munition, dann hat der Inhalt seine beste Form erreicht !!
Es gibt zwei Gruppen in diesem Szenario: die Profitöre und die Leidtragenden. Zu den Ersteren gehören die Eliten der Ukraine, Russlands und des Westens, die sich auf Kosten ihrer Völker märchenhaft bereichern. Und nein, es ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine seit Jahrhunderten bewährte politische Praxis.
Hierzu habe ich schon vor langer Zeit meine Bedenken dahingehend angestellt, daß uns u.U. von Rußland und der Ukraine gemeinsam das Fell über die Ohren gezogen wird.
Weiterhin frage ich mich auch schon länger, wovon ein Herr Graichen, der sich ja im Ukrainischen Kriegsgebiet aufhält (Wozu? Warum?) jeden Monat bezahlt wird???
Alles mehr als komisch! Vermutlich, wie fast immer im „Krieg“, eine Riesenverarsche. Und wir mit unserer Deppenregierung sind wie immer die „DÖDEL“!!!!
Interessanter Gedanke. Dazu passt auch, das der russische Militärkonvoi am Anfang bis 70km vor Kiew stand, sich nach den Türkeiverhandlungen zurückzieht und dann über 2 Jahre keinen Schritt vorwärts macht.
EU mißt mit zweierlei Maß: Mehr russische Gasimporte trotz Sanktionen
https://zuerst.de/2025/11/13/eu-misst-mit-zweierlei-mass-mehr-russische-gasimporte-trotz-sanktionen
Brüssel. Ein aktueller Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, auf den der ungarische Politiker Balázs Hidvéghi aufmerksam machte, belegt auffällige Steigerungen bei den Erdgasimporten mehrerer EU-Staaten aus Rußland.
Der Ungar sieht darin ein gehöriges Maß Heuchelei.
Denn gerade jene Länder, die sich besonders nachdrücklich für immer neue Sanktionen aus dem Fenster lehnen, haben ihre Bezüge an russischem Gas deutlich erhöht.
Hidvéghi, parlamentarischer Staatssekretär im Amt des ungarischen Ministerpräsidenten, zitierte auf seiner Social-Media-Seite wörtlich aus dem Bericht:
„Die fünf EU-Mitgliedstaaten, die den Krieg in der Ukraine lautstark unterstützen, haben ihre Importe von russischem Erdgas drastisch erhöht.“
Der Reuters-Bericht legt zudem offen, daß infolge der Energieeinkäufe seit Beginn des Krieges fast 31 Milliarden Euro mehr von Europa nach Moskau als nach Kiew geflossen sind.
DAMIT IST KLAR, DASS DIE EU NICHT OHNE RUSSLAND AUSKOMMT ABER DIES SEINEN BÜRGERN VORGAUKELN WILL !!
Nun ja, so schnell geht es mit der Energiewende und dem Heizungsgesetz nicht. (Ironie aus, auch wenn die deutsche Regierung sowie die EU noch immer an Beides glauben.)
So lange alle Befürworter noch Geld von Deutschland abzwacken können, wird der Krieg anhalten. Gibt es mal keine Kohle mehr oder sind die Schwarzgeld Konten voll, dann ist es vorbei!
Mein Gott Matissek, was hat Sie bloß geritten? Jetzt gehen Sie auch noch der Propaganda des Deep State auf den Leim. Der erste Teil ihres Artikels ist eine sehr genaue Analyse dieses Verbrecherstaates samt Korruption in allen Bereichen. Im zweiten Teil, Ihrer Schlussfolgerung, da verschlägt es einem die Sprache, wie man auf so einen Unfug kommen kann! Zumal Sie es am Ende so hinstellen, als sei es eine Tatsache, dass Putin dort mit dranhängt. Unglaublich! Nur mal paar Sachen zur Erinnerung. Die Russen verabscheuen dieses ukrainische korrupte Regierungssystem. Mit ihrer Naziverehrung, Asow-Batallionen, Verbot der russischen Sprache, offener Hass gegen alles russische in allen Bereichen des Lebens. Sogar in Schulbüchern und Kindergärten. Der Maidan wurde von USA-Nuland und EU inszeniert und dann wurde das ganze Land dem Ausverkauf an westliche Konzerne preisgegeben und nicht an die Russen. Biden hat seinen Sohn bei Buresma in den Aufsichtsrat platziert, der eh schon nur aus Amerikanern bestand. Dann wurde Geld gewaschen für Familie Biden. Die amerikanischen Steuergelder kamen quasi zurück, nur in private Taschen. Blackrock und Konsorten, auch Bayer besitzen schon lange 30% ukrainischen Bodens. Alles weit vor dem Krieg eingefädelt. Und welcher Auslandsgeheimdienstchef musste am Tag als der Krieg dann tatsächlich begann aus Kiew rausgeschleust werden? Der russische? Nein , der deutsche BND Chef! Und Sie verbreiten hier diesen Unsinn, dass Putin und die Russen Teil dieses größten westlichen Steuerraubes aller Zeiten ist! Ich bin mehr als enttäuscht von Ihnen! Das war’s erstmal mit der Ansage für mich!
Es ist erstens nicht meine Aufgabe, Ihre Erwartungen zu erfüllen und Sie nicht zu “enttäuschen”, und zweitens stelle ich gar nichts als Tatsachen hin, sondern habe das Szenario ausdrücklich als Spekulation beschrieben. Es drängt sich auf und ist nicht abwegig, schrieb ich. Wenn Sie das nicht differenzieren können und andere Ansichten nicht ertragen, ist das Ihr Problem. Ihr letzter Satz spricht ja wohl für sich (und gegen Sie, denn damit sind Sie auch kein Deut besser als die Tagesschau-Zombies und Mainstreamjounalismus-Hörigen, die nur lesen wollen, was sie selbst schon zu wissen glauben). Und tschüss.
Sie verbinden Ihre unsinnigen Annahmen mit den Lügen des Westens um es am Ende Putin in die Schuhe zu schieben. Sie sind kein Deut besser als der Mainstream mit solchen ,,Vermutungen‘‘! Ich könnte jetzt ja auch mal vermuten, dass Sie hier garnicht so alternativ sind. Sondern, dass Sie seit Jahren nur so tun und nebenbei vielleicht für den Verfassungsschutz arbeiten. Sie könnten die Profile Ihrer Leser weitergeben und als honeypot dienen. Denn Sie arbeiten für beide Seiten und werden dafür vom Verfassungsschutz wahrscheinlich sehr gut bezahlt.
Könnten Sie. Aber knapp daneben, eigentlich bin ich Außerirdischer und bereite die Alien-Invasion vor.
Sie auch?
Unsere Kriegsregierung verschleudert weiter das Geld der Steuerzahler und kümmert sich offenbar eine feuchten Kehricht, was damit geschieht. Dabei pfeifen es die Spatzen schon seit dem 24. Februar 2022 von den Dächern, dass das dorthin verschwendete Geld hierzulande zumindest noch einen sehr geringen Brennwert hätte. Erneut stellt sich aber auch die Frage, ob solche Geldverschwender wie Merz und Klingbeil eigentlich nicht auch der Verbrechen gegen das eigene Volk zu bezichtigen und deshalb wegen Hochverrat anzuklagen wären. In der Ukraine würden sie für ein ähnliches Vergehen sicherlich dafür exekutiert werden. Aber wir verteidigen ja in der Ukraine die von Tag zu Tag in unserem Land mehr und mehr in die Knie gehende Demokratie. Man könnte aber auch sagen, dass wir mit dem für die Ukraine sinnlos zum Fenster hinausgeworfenen Geld nicht die Demokratie hierzulande verteidigen, sondern sie im Gegensatz zerstören, in dem wir uns zwangsläufig immer mehr „ukrainischen“ Verhältnissen annähern.
Wieder mal ein sehr lesenswerter Artikel hier bei Ansage zum mittlerweile ausschlagerzeugenden Dauerthema Ukraine. Allerdings bleiben dabei auch Fragen offen, die aber hier in diesem pdf-Dokument beantwortet werden:
https://de.scribd.com/document/874108657/Funf-Vor-Zwolf
Kann nur immer wieder darauf verweisen in diesen Tagen. Kurz: Die Ukraine (kriegt ihr von dem Wort mittlerweile auch schon Würgreiz?) ist seit knapp 3 Jahren die größte Geldwaschanlage, Waffenumschlagplatz und Verbrecherstadl der Welt. Und auch unsere „Regierung“ ist dabei natürlich fleissig beteiligt
Was von diesem dreisten Geschwafel zu halten ist, haben spätestens die letzten Tage gezeigt. Der schon längst nicht mehr demokratisch legitimierte Dauerpräsident Schnorrenzky selbst, sein Regime und das gesamte Establishment der Ukraine bilden eine amoralische Clique, die sich schamlos am angeblichen Überlebenskampf des Landes bereichert.
Das ist „Exzessive Bereicherung“ und und das Hinhalten von Regierungs- Trotteln mit Kriegslügen. Punkt!!! Und mehr denn je drängt sich nun der Verdacht auf, den in Deutschland niemand offen auszusprechen wagt: Dass dieses monströse Korruptionsnetzwerk nämlich womöglich der Hauptgrund ist, warum dieser merkwürdige Krieg überhaupt noch immer geführt wird und zu keinem Ende kommt.
Seit nun fast vier Jahren werden Milliarden und Abermilliarden an unserem Steuer- Geld und Rüstungsgütern in dieses Land gepumpt. Der Krieg hat die herrschende Nomenklatura in eine historisch einzigartige paradiesische Lage versetzt: Sie erhalten vom Ausland Abermilliarden an Mitteln, das Land wird vollgepumpt mit fremden Geld, und niemand kann wirklich sagen, erst recht nicht von außerhalb, wieviel davon wirklich in die Kriegsführung fließt. Die Zahl der Millionäre und Milliardäre in der Ukraine ist sprunghaft angestiegen, unfassbare Summen werden im Ausland angelegt, der oft nach wie vor protzig zur Schau gestellte Reichtum von Ukrainern auf Zypern, an der Cote d‘ Azur, in London und auch auf deutschen Straßen ist in den letzten Jahren sicher nicht weniger geworden und Reisevideos sowie Social-Media-Reels aus der Ukraine selbst zeugen von einem Land, in dem weitestgehende Normalität, ja sogar westlicher Wohlstand herrscht.
Auf dem aktuellen Korruptionsindex von Transparency International liegt die Ukraine auf Platz 105 von 180 Staaten. Glaubt ernsthaft irgendjemand, dass ein solches System nicht von Beginn an auch den Krieg nutzen würde, um sich selbst noch exzessiver zu bereichern? Auch wenn man mit derartigen Überlegungen und Spekulationen schnell im Reich der Verschwörungstheorien verortet wird: Hier passt doch ganz einfach vieles nicht zusammen.
Ein geplanter Krieg mit angezogener Handbremse zum „GELDVERBRENNEN“? Und die EU Bürger hungern und frieren!!! Werden dann wieder wie bei Hitler 1939 wieder als Ausweg mit KAMPFGEIST gegen Russland ziehen!!! Unternehmen Barbarossa 2.0!!!
Dieses mafiöse Pack hat alle Institutionen unterwandert , indem sie Abhängigkeiten schaffte für Menschen die vorrankomm en wollten. Jahresverträge ,Verbreitung,NGO Vergiftung,
alles klebt an diesem Staat und will sein Geld ohne richtige Arbeit erhalten!
Der Schaffende ist nur Schmutz und Mittel zum Zweck.
Diese Nichtstuer müssen raus aus dem System, sie sind der Abschaum der Gesellschaft, sie sind parasitär und reaktionär.
Wenn es ein wirklicher handfester Streit wäre da hätte Moskau längst von Anfang an mit heftigen Offensiven die Ukraine eingenommen und als wichtigsten Kriegspunkt da täten bis jetzt keine EU und NATO-Partner russisches Öl/Gas beziehen. Alles ist nur Vorwand unseren deutschen Grund& Boden zu deindustrialisieren sowie zu überfremden mit den drei Horrorträumen Kalergis, van Hootons und Morgenthaus für das Teufelsprojekt Agenda 2030 dem grenzenlosen Einweltstaat. Hand in Hand mit der Medienmafia werden wir belogen und betrogen auf das sich der Boden öffnet wie der Vesuv und die Lava tagtäglich unseren Planeten beglückt mit Hades Atem. Ziel ist es uns Restdeutsche wie die Ureinwohner Amerikas in Reservate zudrängen oder ganz wie die Dinos Geschichte sein zulassen. Sollte dies eintreffen dann sind alle EU-Nachbarn dran mit dieser höllischen Saat der Börseneliten von Übersee. Geizig waren wir Hunnen und Krauts nie. Hört das deutsche Herz aufzuschlagen dann stirbt Europa und so die ganze Welt. mfg
@…hätte Moskau längst von Anfang an mit heftigen Offensiven die Ukraine eingenommen…
Daß Rußland anders vorging, besagt nicht, daß Rußland und die Ukraine unter einer Decke stecken.
Es sollte nicht vergessen werden, daß Putin die Ukraine als Brudervolk betrachtet (hat), jedenfalls anfänglich. Zudem ging es Rußland von Anfang an darum, das Leben seiner eigenen Soldaten bestmöglich zu schützen. Statt schneller Geländegewinne setzte die russische Militärführung auf Zermürbung des Gegners. Entsprechend konzentrierte sie sich anfangs stark darauf, die Waffenlieferungen aus dem Westen umgehend in die Luft zu jagen, kaum daß diese die ukrainische Grenze überquert hatten, und gezielt sämtliche Einrichtungen der ukrainischen Infrastruktur zu zerstören, die in irgendeiner Weise den Krieg unterstützten. Später konzentrierte sich die russische Kriegsführung auch auf die gezielte Dezimierung ukrainischer Soldaten an der Front.
Die ukrainische Zivilbevölkerung blieb jedoch weitgehend verschont.
Das wäre bei dem von Ihnen vorgeschlagenen Vorgehen völlig anders gewesen.
Ich gehe zudem davon aus, daß Putin bei seinem langsamen Vorgehen auch immer die Zeit NACH dem Krieg vor Augen hatte, wenn es wieder darum gehen würde, Nachbarn zu sein.
So wie es aussieht, geht es dem Pimmel Pianisten wohl langsam an den Kragen.
In der Ukraine beherrscht ein Korruptionsfall die Medien, in den Selensky persönlich involviert ist, bei dem Tonaufnahmen von Gesprächen der Verschwörer veröffentlicht wurden und der darauf hinweist, dass die US-Regierung das Feuer auf Selensky eröffnet hat.
https://anti-spiegel.ru/2025/in-der-ukraine-ist-der-bisher-spektakulaerste-korruptionsfall-mit-beteiligung-selenskys-bekannt-geworden/
Washington (auch angeordnet von Trump persönlich) und Brüssel in Mafia-Manier: Gemeinsam Belgrad (Serbien) erpressen
„Seit 9. Oktober 2025 kann die größte Tankstellenkette Serbiens keine Kartenzahlungen mehr über Visa, American Express oder Mastercard annehmen. Es ist die Folge eines beispiellosen Akts der Erpressung, die das Land US-gefügig machen soll. Und Brüssel hakt nach.
Gegen das, was sich im serbischen Energiesektor anbahnt, sind die seit Monaten anhaltenden Proteste in den Straßen ein leicht handhabbares Hindernis für die Regierung von Aleksandar Vučić. Wie stark oder schwach die studentischen Demonstrationen auch vom Ausland unterstützt oder angestachelt wurden, jetzt schaltet Washington auf volle Attacke. Am 9. Oktober verhängte Donald Trump Sanktionen gegen den Energiekonzern „Naftna Industrija Srbije“ (NIS). Zeitgleich drosselte Kroatien die Zufuhr von Erdöl aus der Adria-Pipeline Janaf, die vom Tiefseehafen Omišalj aus das Binnenland Serbien mit dem wichtigsten Energieträger versorgt.
Die US-Sanktionen gegen NIS zielen auf Russland. Das war Vučić bereits vor gut einem Jahr klar, als der damalige US-Präsident Joe Biden die Zwangsmaßnahme androhte. Ihm war die Mehrheitsbeteiligung von Gazprom an dem serbischen Energieriesen ein Dorn im Auge. Über zwei Tochtergesellschaften hält der russische Konzern 56,2 Prozent von NIS. Das durfte nicht sein.
Entweder ihr schmeißt die Russen raus oder wir drehen euch den Ölhahn ab und sperren US-amerikanische Kreditkarten. So lautete die aus Mafia-Kreisen bekannte Geschäftspraxis der Amerikaner. Vučić erbat bei Donald Trump eine 9-monatige Bedenkzeit, die jetzt zu Ende gegangen ist, ohne dass Serbien die Anteile von Gazprom losgeworden ist. Eine Nationalisierung lehnte die serbische Regierung – bisher – ab, weil man damit Moskau vor den Kopf stoßen würde. Und ein Kauf der Gazprom-Anteile war für Serbien offensichtlich zu teuer.
Zuletzt setzte Washington eine 45-tägige Frist, um den russischen Mehrheitseigentümer rauszuwerfen. Jetzt steht den Serben entweder ein kalter Winter bevor oder eine Unterordnung unter die Vorgaben aus Washington. Dem Vernehmen nach bemüht sich der kroatische Ölkonzern INA um die Anteile von Gazprom. Unter dem herrschenden Druck könnten diese billig zu haben sein, jedoch nur dann, wenn Moskau bereit ist, sie zu verkaufen.“
https://www.nachdenkseiten.de/?p=140700
Sehr interessant! Über diesen Konflikt liest man hier selbst in den alternativen Medien nichts.
Auch „Hammerbande“ genannt
„Gruppe um Lina E.: USA wollen deutsche „Antifa Ost“ als Terrororganisation einstufen
In einem ungewöhnlichen Schritt stuft die Trump-Regierung vier linksextreme Organisationen als Terrorgruppen ein – in Europa. Betroffen ist auch eine Gruppierung in Deutschland.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzt die linksextreme deutsche Gruppe „Antifa-Ost“ auf die Terrorliste. Auch drei weitere Gruppen aus Europa würden künftig darauf geführt, teilte das US-Außenministerium in Washington mit.
Die Vereinigung „Antifa-Ost“ habe zwischen 2018 und 2023 „zahlreiche Angriffe gegen Personen, die sie als ‚Faschisten‘ oder Teil der ‚rechten Szene‘ in Deutschland ansieht“ verübt, hieß es in der Erklärung. Der Gruppe werde außerdem vorgeworfen, „Mitte Februar 2023 eine Reihe von Angriffen in Budapest verübt zu haben“. Die anderen Gruppen agierten den Angaben zufolge vor allem in Italien und Griechenland.
Auf der US-Terrorliste stehen auch Gruppen wie die islamistische Hamas, Al-Kaida und die Schiitenmiliz Hisbollah. Die Einstufung in den USA sorgt dafür, dass Mitglieder keine Einreiseerlaubnis mehr in das Land bekommen, mögliche Wertanlagen eingefroren werden und Geschäftsbeziehungen zu ihnen unter Strafe stehen. “
https://www.focus.de/politik/ausland/hammerbande-usa-wollen-deutsche-antifa-ost-als-terrororganisation-einstufen_a2f67c64-af6a-4267-b9d6-a0af81ab8109.html
Aha, die Antifa-Ost. So so.
Warum nicht auch gleich die Antifa-West in die Liste mit reinnehmen?
Ich hatte früher mal in den 1990-ern und bis Mitte der 2000-er Jahren einige gute Kontakte zu ehemaligen Antifa-Mitglieder, die Mitte der 2000-er ausgestiegen sind und nix mehr mit der Antifa zu tun haben wollten. Warum? Weil die Antifa immer mehr ihre Ideale verraten hat. Denn die Antifa hat heutzutage nicht nur andere Bezeichnungen wie „Migrantifa“ oder „Antifada“ verliehen bekommen, sondern die Antifa hatte schon Anfang der 2000-er Jahre noch eine andere Bezeichnung bekommen und zwar “ Transatl-Antifa „. Warum? Weil die Antifa zunehmend sukzessive von den transatlkantischen NATO-Agenten unterwandert wurde. Schon in den 1990-ern Jahren nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hatten sich die US-Geheimdienste zum Ziel gesetzt die Antifa und alle europäischen Friedensbewegungen ideologisch auf die transatlantische NATO-Linie zu bringen.Deshalb sind heutzutage viele Friedensbewegungen bei US-Angriffskriegen imjmer sehr zurückhaltend und verurteilen fast nie die US-Kriegsverbrechen weltweit, die vor allem während des War On Terrors begangen wurden.
Die Antifa in den USA wurde schon vor langer Zeit unterwandert. Dort in den USA wurde die Antifa dadurch erfolgreich ideologisch umgepolt. Die Antifa in den USA hat ideologisch mit den Anarchisten sowie mit den Libertären sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als mit den „linksextremen Proletarier-Bewegungen“.
Und warum wurde der Al-Qaida Terrorist Al-Scharaa von der US-Terrorliste genommen?
Achja, hatte ich ja vergessen: Die Republikaner wurden ja schon vor Jahrzehnten von den faschistischen NeoCons unterwandert, die zu den islamischen Terroristen seit Jahrzehnten sehr gute Beziehungen pflegen. Darunter auch zur Al-Qaida. Deshalb ist jetzt Al-Scharaa plötzlich der „Gute“. Solche Andeutungen haben nicht nur viele linke US-Journalisten in den letzten Jahrzehnten gemacht, sondern auch viele rechte US-Journalisten. Und auch der berühmte US-Journalist Seymour Hersh hatte in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Artikel zu diesem Thema veröffentlicht, dass die Republikaner darunter auch die NeoCons sehr gute sehr enge Beziehungen zu den islamischen Terroristen pflegen und denen auch immer wieder helfen und diese auch aktiv unterstützen.
Unter Trump hat sich diesbezüglich kaum etwas geändert, denn in Trumps Administration sind auch sehr viele NeoCons und Globalisten vertreten, die sich mit Trump sehr gut verstehen!
Die US-Republikaner sind schon lange keine christlich dominierte Partei mehr. Das sollte spätestens seit dem republikanischen US-Präsidenten G.W. Bush (2001-2009) bekannt sein, der ja bekanntlich nicht nur ein tiefgläubiger Christ ist, sondern auch ein Mitglied einer bekannten satanischen US-Sekte (nein, ist keine Verschwörungstheorie, sondern es wurde schon vor 20 Jahren bewiesen, also eine Tatsache).
Antifa und Ideale!?? Darüber würde ich gerne mehr erfahren, denn für mich schließt sich das aus.
Die Streitkräfte des Donbass und Russlands sind nicht mehr weit davon entfernt, die vollständige Kontrolle über ihre eigenen Gebiete zurück zu erlangen.
Die Ukraine sollte aufgeteilt werden zwischen Russland, Belarus, Rumänien und Unganrn, denn aus diesen Volksgruppen besteht sie !
Zudem bezweifle ich, dass die „Kiew“ legitimiert ist, für die gesamte Ukraine zu handeln, denn Donbass & Lugansk haben sich schon vor Jahren für Russland entschieden !!
Die „US-Putschregierung“ wurde also nie vom gesamten Land legitimiert !!
EU-KRISE eskaliert: Meloni stellt Macron bloß – Orban spricht die ‘verbotene Wahrheit’ aus
Herr Orban und Frau Meloni sagen das Richtige. Lasst euch nicht erpressen, Die EU ist auch nur ein Korrupter Haufen