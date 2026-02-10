Kostanzer Fastnacht ohne Narrenbaum – weil die Terrorabwehr 20.000 Euro kostet: So stirbt unser Brauchtum

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Bundesrepublik Veranstaltungen abgesagt werden müssen, weil die Kosten für die Sicherheit zu hoch sind. Die Weihnachtsmärkte traf es in der Vergangenheit besonders, aber auch andere Festivitäten fielen enormen Aufwendungen zum Opfer, die zu erbringen gewesen wären, um Anforderungen von Behörden gerecht zu werden. Denn das Risiko von terroristischen Angriffen ist weiterhin groß. Eine gewisse Normalität oder Abstumpfung hat sich eingestellt, wenn unser Brauchtum nach und nach verschwindet oder bis zur Unkenntlich eingeschränkt werden muss – im Namen der “Vielfalt”, genauer: weil die westliche Lebensweise unter Beschuss von fanatischen Extremistengruppen und radikalen Einzelkämpfern geraten ist.

So gehört es eigentlich zur Tradition, in Konstanz am Bodensee anlässlich der Fasnacht Narrenbäume zu stellen. Doch weil dieses Jahr nun zwischen 20.000 und 25.000 Euro Zusatzkosten notwendig gewesen wären, um die vorgegebenen polizeilichen Vorkehrungen, Absperrungen, Security-Ordner und Auflagen zu erfüllen, musste die örtliche Zunft „Schneckenburg“ nun den so beliebten Termin bei der Bevölkerung stornieren. Auch für den Nachtumzug explodierten die Kosten – mit der Folge, dass er ebenfalls aus dem Programm gestrichen werden musste. Natürlich hat all das nichts mit irgendwas zu tun – und doch weiß natürlich jeder genau, womit.

Die Unterwerfung des Abendlandes: Nikoläuse verpönt, Fasching wird zum Risiko

Wir sind in einer Realität angelangt, die surreal wirkt. Jedes liberale Gefühl ist verloren gegangen, wir scheinen der ständigen Gefahr von Angriffen auf unsere Kultur ausgesetzt. Die verantwortlichen Politiker – beginnend bei Angela Merkel –, welche Identität und kulturelle Prägung Europas mit ihrer Grenzöffnungs- und Multikulti-Agenda sukzessive wegerodiert haben, haben sich mitschuldig daran, dass heute nichts mehr so ist wie früher. Damals tanzte und feierte man im Februar ausgelassen und bei heiterer Stimmung – doch nunmehr ist es an Karneval vielerorts trist. Nicht nur in Baden sind Vereine überfordert mit dem, was notwendig scheint, um Messerangreifer zu stoppen oder Amokfahrer davon abzuhalten, in die Menge zu rasen. Anderswo werden Rosenmontagszüge ganz abgesagt.

Wo soll da noch die Freude bleiben, wenn wir eingepfercht zwischen Pollern und Gittern eingepfercht, unter Messerverbotsschildern und unter Patrouillen schwerbewaffneter Polizisten, “feiern” dürfen? Abgeschottet, weil uns Vielfalt und Toleranz zum Verhängnis werden, und weil man an den Grenzen wildfremden “Ankommenden” das nicht zumuten will, was dafür nun in unseren Städten für die Einheimischen gilt: militärische Absperrungen, Zäune, Barrieren. Das Problem sind nicht Migranten per se, sondern die falschen Migranten: Wir haben Feinde der Weltoffenheit importiert, paradoxerweise in dem Wahn damit einen Beitrag zur Nächstenliebe zu leisten. In Wahrheit sind es genau die, die in ihrer Naivität von Friede, Freude und Eierkuchen philosophieren und die “Buntheit” beschwören, die der Unterwerfung der Eingesessenen Vorschub leisten .

Deutsches Brauchtum schwindet, für muslimische Feiern wird aufgetischt

Die Kollateralschäden der Migration machen uns überall zu schaffen. In Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen beklagen Fasnachts- und Karnevalsverbände, dass ihnen teilweise 50.000 Euro bis 300.000 Euro abverlangt werden, um ihr übliches Programm zur fünften Jahreszeit durchzuziehen. Köln kalkuliert etwa sechs Millionen Euro ein, um unter anderem den Rosenmontag einigermaßen gewohnt über die Bühne zu bringen; in Mainz, Düsseldorf und Frankfurt sind es jeweils sechsstellige Beträge. Pro Session kommt mittlerweile bundesweit ein hoher dreistelliger Millionenbetrag deutschlandweit zusammen, der zusätzlich berappt werden muss, bloß weil wir in ständiger Angst vor dem nächsten Anschlag leben müssen.

Es ist eine pervertierte Situation, die von Jahr zu Jahr schlimmer wird und bei der alles Politikergeschwätz nicht darüber hinwegtäuschen kann, wie sehr die Mehrheit in ihrer eigenen Heimat mittlerweile marginalisiert ist. Zu Ramadan wird beleuchtet, zum Advent wird gespart; aus Nikoläusen werden Wintermänner, in Berlin traut man sich mit Kreuz oder Kippa kaum noch in die Öffentlichkeit. Und nun debattieren wir allen Ernstes über einen Gedenktag zu vermeintlicher “Muslimfeindlichkeit”. Wie weit soll uns dieser Masochismus noch tragen?

Immer gravierendere Auswirkungen der Multikulti-Naivität

In vielen Großstädten scheinen wir längst unter der Fuchtel von Allah zu stehen; Muezzin-Rufe, öffentliche Massengebete, komplett orientalisierte Innenstädte, verschleierte Frauen und Männern im Kaftan. Über 3.000 Moscheen gibt es in Deutschland – Tendenz weiter steigend. Doch die angebliche „Religion des Friedens“ entpuppt sich in ihrer ideologischen, hochpolitischen Variante hierzulande als Abrissbirne für die Freiheit – und das nicht nur bei Kalifatsdemos und von “Allahu Akbar”-Rufen begleiteten Anschlägen. Eine Mentalität des bleiernen, angstvollen Schweigens hat sich über die Gesellschaft gelegt – weil die Moralkeule mit dem Vorwurf der Diskriminierung jedem droht, der Wahrheiten ausspricht, die dem vom früheren Bundespräsidenten Christian Wulff geprägten Politikermantra “Der Islam gehört zu Deutschland” widersprechen.

Der Islam gehört jedoch erschreckenderweise tatsächlich mehr zu Deutschland, als es uns lieb sein kann – und möglicherweise ist es inzwischen schon umgekehrt. Wenn die Schleusentore nicht endlich geschlossen werden und sich kein neues Selbstbewusstsein entwickelt, der Vereinnahmung die Stirn zu bieten und wieder zur eigenen Identität zu stehen, und wenn wir vor allem noch immer in der Gutgläubigkeit verharren, hier kämen mehrheitlich Menschen zu uns, die in ihrer Mehrheit integrationswillig, anpassungsbereit, respektvoll, konstruktiv und konvergent mit unserer Lebensweise seien und unsere Gepflogenheiten wertschätzen würden, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Dann bleibt es nicht bei abgesagten oder reduzierten Weihnachtsfesten und Karnevalstraditionen. Diese Bedrohung nimmt kein Ende – und nein, all das ist kein Schicksal. Es ist die Strafe dafür, allzu lange linken Parteien vertraut zu haben. Wer noch immer hofft “wir schaffen das”, dem werden die Augen übergehen. Früher oder später wird auch der Realitätsblinde entweder nur noch fliehen können – oder er igelt sich irgendwann gänzlich ein und überlässt seine Heimat völlig den neuen Herren und ihren Sitten.