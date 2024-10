Kostspielige linksgrüne Utopien: Deutschland als Abraumhalde Europas?

Seit nun mehr bald 20 Jahren vollzieht sich in diesem Land eine unaufhaltsam voranschreitende desaströse Entwicklung, welche vor allem mit einem aus sechs Buchstaben bestehenden Namen verknüpft ist, die da lauten „M-E-R-K-E-L“. Diese vollzog sich von Beginn an zwar mit moderatem Tempo, nahm allerdings zu Ende der Nullerjahre immer mehr an Fahrt auf. Und seit mittlerweile fast drei Jahren links-grüner (H)ampel-Mann/-Frau-Politik unter ihrem gelehrigen und dem (wie auch Merkel selbst) extrem linken Milieu angehörigen Nachfolger Olaf Scholz, sieht es aus, als sei das unter seiner bisherigen Regierungsverantwortung praktizierte unselige Wirken der Langzeitkanzlerin an Intensität sogar noch bei weitem übertroffen worden. Die Verzweiflung über diesen Kurs schaukelte sich im Lauf der Zeit so stark auf, dass mitunter sogar die Frage aufgeworfen wurde, ob Merkel gegenüber der (H)Ampel nicht das kleinere Übel war.

Angela Merkel betreffend liegt aus zeithistorischer Sicht die Frage auf der Hand, ob die sich mittlerweile für das Land als überaus nachteilig erwiesene Politik zu Beginn ihrer Kanzlerschaft vorherzusehen war oder nicht. Diesbezüglich scheiden sich die Geister und ich war mir darüber zumindest in den ersten Jahren ihrer Regierung auch nicht sicher. Allerdings gibt das exzellent geschriebene Buch des Historikers Ralph Georg Reuth und des Journalisten Gunther Lachmann mit dem Titel „Das erste Leben der Angela M.“ von 2013 einen hervorragenden Einblick in Leben und Psyche der aus einem sozialistisch-klerikal geprägten Elternhaus stammenden und von Ehrgeiz und Geltungsdrang zerfressenen Angela Merkel. Wie im Buch beschrieben, war über das bisherige Leben einer, wie man heute jedoch weiß, überzeugten Sozialistin und FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda nichts bekannt und wurde von ihr auch geflissentlich verschwiegen.

Merkels erstes Leben

Diesem ersten Leben, es umfasst bis heute immerhin mehr als die Hälfte ihres Erdendaseins, wird im Buch große Aufmerksamkeit gewidmet. Dennoch gelang es ihr bis in die Gegenwart hinein an ihrer erfolgreichen Legende zu stricken, in stetiger Opposition zum SED-Staat gestanden zu sein. Allerdings scheint sie Opposition mit Opportunismus verwechselt zu haben. Aber immerhin sind beiden Wörtern die ersten vier Buchstaben gemein und vielleicht hat sie, natürlich völlig unbewusst, das erste mit dem zweiten Wort verwechselt. Ein weiteres erhellendes Buch diesbezüglich ist auch die von Ansage!-Autor Gerold Keefer herausgegebene Merkel-Biographie “Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam”. Die den Regierenden im Laufe von fast 20 Jahren zuzuschreibenden Flops erwiesen sich als derart sowohl umfang- als auch folgenreich, dass hier allein schon aus Platzgründen nur ein extrem kurzer Überblick vermittelt werden kann. Denn der Abraum links-grüner Politik hat sich zu einer gigantischen Müllhalde folgenschwerer politischer Entscheidungen hin aufgebläht, deren fachgerechte Entsorgung wohl viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte erfordern dürfte, vom finanziellen Aufwand aus womöglich aber auch nicht zu stemmen sein könnte und folglich als Altlasten einer verfehlten links-grünen Politik für immer zurückbleiben werden.

Über das Dutzende an Milliarden Euro umfassende Euro-Rettungspaket der EU als Folge der sogenannten Finanzkrise ab 2007 wurde schon unendlich viel Papier generiert, sodass ich mich nur noch kurz auf eine seitens der Regierung immer und immerzu wiederholte Lüge beziehe, die da besagt, dass die Deutschen mittels des durch den Euro geschaffenen riesigen Binnenmarktes nur profitiert hätten. Das mag zwar für die großen international tätigen DAX-Konzerne gelten, zumal sie über die sogenannten Target-Salden auch stets das Geld für die in die Schuldenstaaten des Südens gelieferten Waren erhielten; an den Schulden der „Süd-Länder“ änderte das allerdings nichts, weil dafür nicht die „Bosse“, sondern der hundsgemeine und geprellte deutsche Steuerzahler aufzukommen hatte, der diesem Beutezug nach Raubritterart auf sein Portemonnaie leider keinen Widerstand entgegensetzte. Wie viele Infrastrukturprojekte mit höchster Dinglichkeitsstufe hätten mit diesen in den Mond geschriebenen Milliarden angepackt werden können! Stattdessen bröckelte die Infrastruktur still und leise vor sich hin und auch die Verluste der deutschen Sparer dürften sich, summiert auf mittlerweile bald 18 Jahre, bis in den Billionen-Euro-Bereich erstrecken. Mit anderen Worten: Hier wurde Volksvermögen bewusst mutwillig verzockt.

Die nukleare Selbstsabotage

Wenden wir uns nun dem März 2011 zu, also der Zeit nach dem Reaktorunglück im Atomkraftwerk Fukushima auf der japanischen Hauptinsel Honshu, welches jedoch nicht durch technisches Versagen, sondern als Folge eines verheerenden Tsunamis ausbrach (also einem Wetterereignis, welches nach menschlichem Ermessen hierzulande niemals eintreffen könnte): Um vor allem die grünen Gemüter zu besänftigen, die sich schon seit jeher gegen die Atomkraft in Stellung brachten, legte Angela Merkel in einer opportunistisch eingefärbten einsamen Nacht- und Nebel-Aktion, ohne sich mit den umliegenden, ebenfalls auf Kernkraft vertrauenden Staaten abzusprechen, das Aus für die deutsche Atomkraft auf das Jahr 2022 fest, obwohl sie sich noch wenige Monate zuvor für deren Laufzeitverlängerung aussprach.

Der Beginn des Atomzeitalters lässt sich möglicherweise auf die am Ende des 19. Jahrhunderts vom Franzosen Antoine Henri Becquerel (1852 – 1908) entdeckte Radioaktivität festlegen. Allerdings begann das eigentliche Atomzeitalter wohl erst mit der sensationellen Entdeckung der Kernspaltung im Jahre 1938 durch den deutschen Chemiker Otto Hahn (1879 – 1968), wobei nach Beschuss von Uran mit langsamen, also „thermischen“ Neutronen, das Erdalkalimetall Barium und das Edelgas Krypton entstanden. Hahns frühere Mitarbeiterin, die Jüdin Lise Meitner (1878 – 1968), damals schon im schwedischen Exil lebend, erkannte anhand der ihr von ihrem früheren Vorgesetzten zugesandten Unterlagen, dass es sich um eine Kernspaltungsreaktion und damit um eine absolute Weltsensation handelte. Als sich kurz danach herausstellte, welch gigantische Energie der Kernspaltung zugrunde lag, begann zuerst die militärische Forschung und nach dem verheerenden Ergebnis der über den beiden japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen und auf Grundlage der Kernspaltung entwickelten Atombomben, trat die friedliche Nutzung der Kernenergie in den Vordergrund.

Schleichende Deindustrialisierung

Der Freiburger Physiker Siegfried Flügge (1912 – 1997) war einer der ersten Forscher, der den ungeheuren Energieinhalt erkannte, der sich aus der Kernenergie speiste. Siehe dazu seine Publikation in der Zeitschrift „Naturwissenschaften“ (Band 27 von 1939). Bei dieser spielte Deutschland von Beginn an in der ersten Liga mit und baute die wohl sichersten Atommeiler weltweit. Leider dürfte sich das Land seit dem 15. April 2022 aus dem Konzert der diesbezüglich führenden Staaten wohl endgültig abgemeldet haben. Natürlich wurde dabei auch die Frage nach der angeblich nach wie vor ungeklärten Endlagerung diskutiert. Allerdings hatten sich auch die Deutschland umgebenden Länder mit demselben Problem herumzuschlagen, ohne sich jedoch zu einer Kurzschlussreaktion, wie hierzulande praktiziert, durchzuringen. Mir persönlich ist außer Deutschland kein anderes Industrieland bekannt, welches seine spitzentechnologischen Kernkraftwerke freiwillig schleifte – und diese von Merkel eingestielte, von der links-grünen Bundesregierung dann vollzogene Handlung dürfte damit als der erste Schritt zur schleichenden Deindustrialisierung mit katastrophalen Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland betrachtet werden und eine riesige Abraumhalde abgewirtschafteter Betriebe zurücklassen.

Der Rückbau der stillgelegten Atommeiler, die auch künftig günstigen Strom erzeugen könnten, erfordert Unsummen, deren Kosten noch gar nicht vollständig abgeschätzt werden können. Als Kompensation dafür sollen zu den bereits jetzt vorhandenen ca. 30.000 Windkraftanlagen (WKA) weitere 90.000 dazukommen. Man sehe sich jedoch nur die vielen durch diese Ungetüme bisher schon völlig verschandelten Gegenden dieses Landes an, dann kann einem in Anbetracht der weiteren Versiegelung des Landes inklusive des schädlichen Einflusses auf die Welt der Vögel, Fledermäuse und Insekten, die Auswirkungen von Infraschall auf Mensch und Tier und auch die Folgen für das Mikroklima, nur noch Angst und Bange werden. Und was geschieht, wenn sich die Windkraft als totes Pferd erweist und die meisten WKAs mit Kosten von Dutzenden an Milliarden abgerissen werden, die riesigen Fundamente aus Kostengründen jedoch im Boden verbleiben?

Die Energie-Katastrophe

Insofern ist allein schon aus ökologischen und weit mehr auch noch ökonomischen Gründen ein weiteres Vorpreschen beim Bau von Windkraftanlagen strikt abzulehnen. Weitere Bauchschmerzen bereiten dazu nicht nur die damit verknüpften Baukosten, sondern das von den links-grünen Ideologen in ihrer grenzenlosen Borniertheit angepeilte 0 % Emissionsziel an CO2. Deshalb sei die Frage erlaubt, wie viele Millionen Tonnen an Beton für diese zusätzlichen 90.000 Ungetüme verbaut werden müssen, wobei als Grundstoff gebrannter Kalk zum Einsatz kommt, der gemäß der Formel CaCO3 plus Hitze (800 – 900 Grad Celsius) ergeben CaO plus CO2, das ach so verhasste Klimagas Kohlendioxid freisetzt, die zur Erzeugung der hohen Reaktionstemperatur erforderlichen abnorm hohen Energiemengen nicht einmal eingerechnet. Und woher kommt dann diese Energie ? Dazu sei nur auf das Buch des Physikochemikers Friedrich Schmidt-Bleek (1932 – 2019) mit dem Titel „Grüne Lügen: Nichts für die Umwelt, alles fürs Geschäft –wie Politik und Wirtschaft die Welt zugrunden richten“ aus dem Jahr 2014.

Meine eigenen, bereits vor mehr als 10 Jahren durchgeführten Recherchen, wie viele WKA’s notwendig sind, um das nicht einmal 40 Kilometer von meinem Wohnort entfernte leistungsschwächste und älteste aller französischen KKW leistungsmäßig zu ersetzen – das mittlerweile von der Electricité de France stillgelegte KKW Fessenheim –, ergaben hierzu eine Zahl von 22.300 WKAs. Allerdings konnten die Franzosen diesen Verlust problemlos wegstecken, denn ihre restlichen 57 KKWs verfügen über eine installierte gigantische elektrische Gesamtleistung von 63.1 Gigawatt (63,1 Milliarden Watt). Und sind wir, mangels Speicherkapazitäten, nicht schon jetzt auf Stromimporte aus dem Nachbarland angewiesen, beziehungsweise werden in den nächsten Jahren wohl auch noch Atomstrom aus der Tschechischen Republik und Polen benötigen – und dieser wird natürlich zu einem erheblich höheren Preis als der im eigenen Land verbrauchte erhältlich sein. Und die deutsche Abraumhalde verschwindender oder dichtgemachter Unternehmen als Folge künftig wohl zu erwartender Strom-Blackouts wird zunehmen.

“Erneuerbare” als finanzielles Fass ohne Boden

Leider gibt es immer noch viel zu viele von mit hohen Summen an für ihr systemkonformes Wohlverhalten gesponserten Wissenschaftlern – wobei all denjenigen, die seit Jahren vor dieser Klima-Manie warnen, nicht nur der Geldhahn zugedreht, sondern ihre Expertise wider besseres Wissen zunehmend mehr und mehr ins Reich der Verschwörungstheorie verbannt wurde. Das Attribut einer ebenso wenig grundlasttragenden Säule für eine energieintensive Industrie-Produktion wie bei der Windkraft dürfte auch der Solarenergie zukommen. Natürlich würde uns, rein theoretisch, die unendlich zur Verfügung stehende Energie der Sonne von allen Energieproblemen befreien, allerdings bereitet der Einfang von deren Strahlung und die nachfolgende Umwandlung in elektrischen Strom für eine nachhaltige Verfügbarkeit aktuell noch große Sorgen, denn der Wirkungsgrad scheint doch mehr oder weniger bereits seit Jahren auf der Stelle zu treten und die nicht allzu langlebigen Solarpaneele erweisen sich nach 15 bis 20 Jahren als Sondermüll. Ein Blick in ein Lehrbuch der Anorganischen Chemie unterstreicht nur allzu deutlich den für die Herstellung von Silizium mit einer Reinheit größer 99,9 Prozent erforderlichen Energieaufwand. Soweit mir bekannt ist, erfüllten die bislang auf Grundlage organisch-chemischer Reaktionen hergestellten Solarkollektoren bei weitem noch nicht die in sie gesetzten Erwartungen und der künftige Erfolg steht somit wohl in den Sternen.

Sowohl im Umfeld der Windkraft als auch der Solartechnologe entwickelte sich hierzulande eine beängstigende Klientelpolitik, die nichts anderes im Schilde führt, als dem unbedarften Bürger das schwerverdiente Geld im Sinne eines modernen Ablasshandels aus der Tasche zu ziehen – denn die sogenannten „Erneuerbaren“ outen sich immer mehr als Flop und finanzielles Fass ohne Boden, reichern die Abraumhalde Deutschland aber auch künftig mit immer mehr Müll an. Wie viele Firmen für Windkraft oder Solaranlagen haben Akzeptanzprobleme oder gingen schon pleite! Man erinnere sich dabei nur an die Habeck-Graichen-Affäre des Jahres 2023, als Patrick Graichen Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurde. Der Lobbyist, der einen Abschluss in Politologie- und Volkswirtschaftslehre hat, war zuvor zwischen 2014 und 2021 Direktor der Denkfabrik und Agenda-NGO „Agora-Energiewende“ gewesen. Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft wurde Graichen im Zuge der „Trauzeugen-Affäre“ im Mai 2023 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Eigentlich war es Robert Habeck, der hätte zurücktreten oder sofort gefeuert werden müssen für die von ihm installierten mutmaßlich hochkorrupten Zustände im Wirtschaftsministerium.

Grenzenlos verschaukelt

Tatsächlich wurde bis heute nahezu alles, was Graichens Dienstherr, der Kinderbuchautor auf dem Chefsessel des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, bisher anleierte – man erinnere sich dazu nur des Heizungs/Wärmepumpen Gesetzes oder des angepeilten KFZ-Verbrennerverbots – als Luftnummer mit einem ungeheuren Rattenschwanz an finanziellen Folgen entlarvt. Denn all die seitens der aktuellen Bundesregierung projektierten Maßnahmen zum sogenannten “Klimaschutz”, welche von der CDU/CSU-Scheinopposition auch nicht unbedingt in Frage gestellt werden, dürften nicht nur mit einigen hundert Milliarden Euro abgegolten sein, sondern werden mit Sicherheit die Billionen-Euro-Grenze bei weitem übersteigen. Allerdings scheint es zurzeit danach aussehen, als ob der Klimawahn, obwohl von den Medien (vor allem ZDF und ARD) nach wie vor am Köcheln gehalten, allgemein tendenziell im Abebben begriffen ist. Diese Entwicklung mag vielleicht sogar auch der Klima-Göre mit dem autistischen Einschlag namens Greta Thunberg bewusst geworden sein, die inzwischen nur noch als Pro-Hamas-Aktivistin hervortut. Oder war es umgekehrt so, dass Thunbergs Selbstentzauberung durch ihr neues verwerfliches Tätigkeitsfeld, ihr Engagement für Antisemitismus und ihre Sympathien für palästinensisch-islamistischen Terrorismus, Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Klimabewegung insgesamt nährte? Kommen sich also nicht nur die Millionen an Klima-Kids von der jahrelang zur Klima-Heiligen hochstilisierten schwedischen Extremistin grenzenlos verschaukelt vor, sondern auch die sie hofierenden Spitzenpolitiker?

Als Fazit bleibt dies festzuhalten: In Anbetracht der rasenden Geschwindigkeit der in den vergangenen 15 bis 20 Jahren bereits vollzogenen, allerdings längst noch nicht abgeschlossenen politisch-gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verwerfungen (Finanz- Flüchtlings-, Klima-, Corona-Krise) muss man sich mehr denn je fragen, ob hier keine weltweit tätigen, mafiösen Strukturen am Werk sind und ihr Unwesen treiben; stecken dubiose supranationale Institutionen wie WEF und WHO hinter weit mehr Entwicklungen, als wir uns vorstellen können? Eine Antwort darauf könnte vielleicht das Buch mit dem Titel „Der große Umbruch“ (“The Great Reset”) von WEF-Chef Klaus Schwab und Co-Autor Thierry Malleret aus dem Jahr 2020 geben. Erscheint es, bezogen auf die drohende Deindustrialisierung Deutschlands, deshalb nicht legitim, nach auffälligen Parallelen in der jüngeren Geschichte zu suchen`

Nichts soll sich ändern

Wenn man sich die Verlautbarungen der beiden grünen Ministerkarikaturen Robert Habeck (Wirtschaft) und Annalena Baerbock (Äußeres) vor Augen hält, dann braucht man sich nicht im Geringsten darüber zu wundern, wenn immer mehr geschichtsbewusste Menschen in deren frevelhaftem Tun eine nicht zu übersehende Parallele zum von Henry Morgenthau Junior (1891 – 1967), US-Finanzminister unter Präsident Franklin D. Roosevelt (1881 – 1945), entworfenen Morgenthau-Plan erkennen. Dieser sah vor, Deutschland vollständig zu deindustrialisieren und in ein reines Agrarland umzuwandeln. In Anbetracht des sich bereits unmittelbar nach Kriegsende abzeichnenden Ost-West Konfliktes, der quasi übergangslos in einen jahrzehntelangen Kalten Krieg überging, erteilte Präsident Harry S. Truman (1884 – 1972), US-Präsident von 1945 bis 1953, diesem Ansinnen jedoch eine klare Absage. Wie sehr sich hingegen das gegen das eigenen Land und seine Bürger gerichtete Denken in den Hirnen von Habeck und Baerbock bereits Raum geschaffen hat, geht allein schon daraus hervor, dass der Wirtschaftsminister nach eigenem Bekenntnis “mit Deutschland noch nie etwas anzufangen” wusste, “Vaterlandsliebe stets zum Kotzen” fand und Annalena Baerbock eine Dutzende an Milliarden Euro umfassende Waffenhilfe für ein moralisch kaputtes und hoffnungslos korruptes Regime expressis verbis für wichtiger hält als das Wohlergehen ihrer eigenen Landsleute.

Ob sich jedoch nach den – spätestens im September 2025, womöglich schon viel früher – stattfindenden Wahlen zum Bundestag etwas ändern wird, ist zu bezweifeln. Denn auch eine CDU/CSU geführte Regierung wird mit ihren dann wahrscheinlichsten Koalitionspartnern SPD und Grünen wird – auch zur Aussperrung der AfD aus dem politischen Betrieb – faule Kompromisse eingehen müssen, um sicherzustellen, dass auch künftig bloß alles im Zustand des Status Quo verharren wird. Stattdessen dürfte sich vielmehr das geflügelte Wort „Gestern standen wir am Rande des Abgrundes, heute sind wir bereits einen Schritt weiter“ bewahrheiten. Der industrielle Ausverkauf Deutschlands könnte sich aber auch noch eine Weile hinziehen, bis schlussendlich alles in Trümmern liegt, was Generationen zuvor in mühseliger, entbehrungsreicher Arbeit aufgebaut haben.