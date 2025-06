Krah gegen Sellner: Die neurechte Debatte um Volk und Staat

In der neurechten Szene, vor allem auf den Internet-Seiten der von Götz Kubitschek herausgegebenen Zeitschrift „Sezession“, wird zurzeit eine Debatte geführt, der sogar die linksliberale Wochenzeitung „Die Zeit“ ein intellektuelles Niveau bescheinigte, wie es im polit-medialen Mainstream leider kaum noch zu finden ist. Vordergründig geht es in dieser Debatte um eine grundsätzliche Kritik des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah am Konzept der Remigration, das der identitäre Aktivist Martin Sellner in einem gleichnamigen Buch vorgelegt hat, das im letzten Jahr in Kubitscheks Antaios-Verlag erschien. Die Diskussionen behandeln aber auch das grundsätzliche Verhältnis von Volk und Staat in Zeiten massenhafter globaler Migrationsströme und somit ein Thema, das weit über neurechte Kreise hinaus von Bedeutung ist und vielleicht sogar als eine der zentralen politischen Fragen des frühen 21. Jahrhunderts angesehen werden muss. Da Migration und Remigration auch auf Ansage! häufig behandelte Inhalte sind, erscheint es mir als sinnvoll und geboten, sich mit diesem Artikel an der genannten Debatte zu beteiligen.

Sellner und auch Kubitschek, der sich selbst als „Romantiker“ bezeichnet, gehen von der Vorstellung aus, dass als Abstammungsgemeinschaften verstandene Völker mit Eigenschaften existieren, die sich aus den von ihnen bewohnten geographischen Räumen ergeben. Daraus folgt aber, dass ein solches Volk auch ein Naturrecht besitzt, als homogene Einheit den entsprechenden Raum exklusiv zu beanspruchen, oder zumindest zu dominieren. Demokratie kann unter solchen Voraussetzungen nur als „ethnische Demokratie“ verstanden werden, also als Selbstbestimmung der Abstammungsnation, die gegenüber gegebenenfalls im selben Staat existierenden Minderheitenvölkern rechtlich privilegiert sein muss. Ungute Assoziationen an Rassismus oder sogar das NS-Rassendenken, die an dieser Stelle fast unvermeidlich sind, werden von den Neurechten mit dem Argument gekontert, dass ja jedem Volk sein eigener Raum zur Verfügung stünde, sodass hier niemand diskriminiert wird. Man bezeichnet dies alles in gelehrter Ausdrucksweise als „Ethnopluralismus“. In dieser Weltsicht ist die Masseneinwanderung, die vor allem im letzten Jahrzehnt nach Deutschland stattgefunden hat, ein schweres Unrecht, das nicht nur gestoppt, sondern durch eine massive Remigration umgekehrt werden muss, um das demokratische Selbstbestimmungsrecht der eigentlichen Deutschen wiederherzustellen.

ethnos versus demos

Krah wendet ein, dass im Zuge der großen demokratischen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts zwar meistens auch für die Selbstbestimmung von Abstammungsnationen gekämpft wurde, aber letztlich für dem Volkwillen entsprechende Rechtsordnungen, die so zu einer neuen, eigentlichen Klammer wurden, die den Zusammenhalt von Nationen bewirkt. In altgriechischen Begriffen wurde so der ethnos (Abstammungsnation) vom demos (Staatsvolk als Rechtsgemeinschaft) abgelöst. Dieser demos besitzt aber zumindest prinzipiell eine Offenheit nach außen, also die Möglichkeit, durch Einbürgerung dem Staatsvolk beizutreten. Krah zufolge muss das heute durch die Massenmigration aufgeworfene Problem, wer denn nun zum deutschen Volk dazugehört, vorrangig als rein rechtliche Frage betrachtet werden. Daraus folgt für ihn, dass gerade bekennende Rechtskonservative wie die AfD an dieser Stelle nicht vage Vorstellungen von „Legitimität“ gegen die im Grundgesetz kodifizierte Legalität setzen dürfen.

In der Tat taugt das Grundgesetz nicht als Rechtfertigung für irgendeine Form von ethnischer Demokratie. Es wird zwar in Artikel 116 mit dem Begriff der „deutschen Volkszugehörigkeit“ auf ein ethnisches deutsches Volk verwiesen, das in der Bundesrepublik eine sichere Heimstatt besitzen soll, aber es wird an keiner Stelle die Identität von ethnos und demos postuliert oder gar gefordert. Eine erzwungene Remigration von deutschen Staatsbürgern nichtdeutscher Abstammung wäre genauso verfassungswidrig wie die rechtliche Diskriminierung sogenannter „Passdeutscher“. Die Hauptargumente, mit denen der Verfassungsschutz die AfD als „gesichert rechtsextrem“ einstuft und starke politische Kräfte ein Verbot der Partei anstreben, sind also durchaus stichhaltig. Es ist vielleicht fragwürdig, hier gleich Angriffe auf die Menschenwürde (Artikel 1 Grundgesetz) zu sehen, aber die Verletzung des Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetz reicht für die Zwecke der AfD-Gegner völlig aus.

Deutschland als Vielvölkerstaat

Nicht nur um dieser juristischen Falle zu entgehen, schlägt Krah einen Ausweg vor, der Sellners Remigrationskonzept und der Vorstellung von ethnischer Demokratie völlig entgegengesetzt ist: Die deutsche Abstammungsnation ist ja, wie wir gesehen haben, durchaus vom Grundgesetz geschützt und besitzt auch – wie jede andere ethnische Gruppe auf der Welt – durch das Völkerrecht unveräußerliche Ansprüche auf innere Selbstbestimmung und den Erhalt ihrer Sprache und Kulturtradition. Diese Schutzrechte können aber nur dann diskriminierungsfrei umgesetzt werden, wenn man sie gleichzeitig auch allen anderen deutschen Staatsbürgern zugesteht. An die Stelle einer als einheitlich vorgestellten deutschen Nation tritt so eine Vielzahl von Nationalitäten, unter denen die deutsche die größte ist. Deutschland wird so als der Vielvölkerstaat anerkannt, der er faktisch heute schon ist.

Freilich ergeben sich hier bei näherem Hinsehen große Probleme. Krahs Konzept entspricht offensichtlich ebenso wenig wie Sellners dem heutigen Grundgesetz, das – mit Ausnahme der schon lange als solche anerkannten nationalen Minderheitengruppe der Sorben, Dänen und Friesen – ein einheitliches deutsches Volk vorsieht. Allerdings würden Grundgesetzänderungen in Krahs Sinne – anders als bei Sellner – nicht an der „Ewigkeitsklausel“ (Art. 79 GG) scheitern, wären also mit entsprechenden demokratischen Mehrheiten möglich. Es ist aber fraglich, ob man damit wirklich etwas gewinnen würde. Autonomierechte für in Deutschland lebende Türken, Araber, Russen, etc. würden in der Praxis weitgehend geschlossene Siedlungsgebiete für diese Gruppen voraussetzen. Damit landet man aber in einer Art Apartheidstaat. Im schlimmsten Falle würden solche Regionen Züge annehmen, wie sie den Gazastreifen vor dem gegenwärtigen Nahostkrieg kennzeichneten: Drittweltgebiete in unmittelbarer Nachbarschaft der „Ersten Welt“, die hundertprozentig materiell abhängig von einem Staatswesen sind, das sie gleichzeitig als feindlich wahrnehmen.

Gemeinsame neurechte Weltsicht

Auch Martin Sellners Remigrations-Ideen sind aber mit großen Fragezeichen behaftet. Man muss Sellner zwar zugutehalten, dass er mit seinen Vorhaben Recht und Gesetz nicht brechen will und entgegen anderslautender Propaganda nie „Deportationen“ von deutschen Staatsbürgern gefordert hat. Dass dies auch explizit in seinem Buch steht, wird von Mainstream-Vertretern, die den Identitären geradezu dämonisieren, immer wieder verschwiegen. Trotzdem fordert Sellner letzten Endes von den Migranten mit deutschem Pass, sich zwischen einer formal freiwilligen Remigration und einer Assimilation zu entscheiden, welche der Staat durch Gesetze erzwingen soll, die „nicht deutsche“ Verhaltensweisen entweder verbieten oder diskriminieren. Über den Erfolg oder Misserfolg dieser Assimilation sollen Behörden wachen. Maximilian Krah weist an dieser Stelle völlig zu Recht darauf hin, dass ein liberaler und säkularer Staat wie Deutschland nicht dazu berechtigt ist, die Lebensweise seiner Bürger zu bestimmen, auch wenn es sich dabei um Sitten einer ursprünglich nicht in Mitteleuropa beheimateten Religion handelt. Staatliche Stellen, die über das „richtige“ deutsche Verhalten wachen, könnten dann auch unangepasst lebende ethnische Deutsche für „nicht assimiliert“ erklären. Gegen einen solchen Gesinnungsterror erschienen plötzlich der heutige Verfassungsschutz und die allgegenwärtigen Repressionsmaßnahmen gegen Oppositionelle als geradezu paradiesisch. In Sellners „Remigrations-Staat“ möchte ich jedenfalls nicht so gerne leben müssen.

Nachdem wir nun die Nachteile beider Konzepte – Sellners Remigration und Krahs Vielvölkerstaat – gesehen haben, stellt sich zumindest mir die Frage, ob nicht beide Kontrahenten einem Irrtum erliegen, der sich aus ihrer gemeinsamen neurechten Weltsicht heraus erklärt. Dieser Irrtum bestünde darin, der ethnischen Kollektividentität eine viel zu große Bedeutung beizumessen, während sie in Wirklichkeit nur eine von vielen Zugehörigkeiten ist, aus denen sich unser individuelles Selbst zusammensetzt. In einem solchen ethno-zentrierten Weltbild müssen fast zwangsläufig andere ethnische Gruppen als monolithische Blöcke und potentielle Feinde erscheinen. In der deutschen Realität unserer Tage gibt es aber „die Migranten“ als eine zusammenhängende (und „den Deutschen“ als politische Einheit gegenüberstehende) Gruppe gar nicht. Dazu sind diese Menschen einfach zu vielgestaltig.

Fortschreitende Individualisierung und Säkularisierung nichteuropäischer Einwanderer?

Was es in der Tat gibt, ist eine starke religiöse Identität, die Millionen in Deutschland lebende Moslems unterschiedlicher Glaubensrichtungen und Nationalitäten verbindet. Auch diese Gruppe greift aber (noch) nicht in einer organisierten Form nach politischer Macht, sodass man sie weder als feindlich betrachten und aus Deutschland expedieren (Sellner) oder ihren Ansprüchen durch die Errichtung autonomer Gebiete eine staatsverträgliche Form geben (Krah) müsste. Ein ethno-religiöser Bürgerkrieg, in dem sich manch ein Fanatiker bereits wähnt, existiert allen Migrationsproblemen zum Trotz nicht einmal in Ansätzen. Was es in der Tat gibt, ist ein „ethnischer Stress“, in den eine von Masseneinwanderung zunehmend überforderte Gesellschaft zwangsläufig gerät. Ungerechtigkeiten auf individueller Ebene, wie etwa zu lange Wartezeiten auf wichtige Arzttermine, geraten in einem solchen Zustand fast mit Notwendigkeit in ein falsches Raster von „wir gegen die“ und schüren so falschen Hass auf Migranten. Auf der anderen Seite wird angesichts der unvermeidlichen Gefühle von Fremdheit bei den Neuankömmlingen allzu schnell laut „Rassismus!“ geschrien und diese falsche Einstellung durch pseudo-wohltätige stammdeutsche Migrationsbefürworter noch verstärkt. Harmlose Bildungen von deutschen und migrantischen Kinderbanden, wie es sie in meiner Heimatstadt Wolfsburg schon vor 50 Jahren zwischen „Spaghettifressern“ (Italienern) und „Kartoffelfressern“ (Deutschen) gegeben hat, werden plötzlich zum Politikum.

Krahs wie Sellners Ideen helfen hier nicht weiter, weil beide diese Spaltungen als naturgegeben ansehen, anstatt ihnen entgegenzuwirken. Die vom polit-medialen Mainstream vertretene Auffassung, dass ein allen gemeinsames Recht aus einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Individuen ein Staatsvolk macht, und zwar weitgehend unabhängig von der Ethnizität und Religiosität dieser Individuen, ist zwar in der politischen Opposition nicht gut angesehen, aber trotzdem keineswegs absurd falsch. In diesem Sinne könnte es mittel- bis langfristig auch Entwicklungen geben, die zwar keine Assimilation in Sellners Sinne darstellen, aber sich viel positiver auswirken würden als sowohl Sellners als auch Krahs Szenarien, nämlich eine fortschreitende Individualisierung und Säkularisierung von Einwanderern aus nichteuropäischen Kulturkreisen, die aus ihnen zwar keine Deutschen, aber sehr wohl überzeugte Staatsbürger im Sinne des Grundgesetzes machen würde. Man könnte dann auf Krahs Autonomiezonen verzichten, denn die Unterschiede zwischen den Kulturen wären vorrangig nicht mehr als kollektiv, sondern als individuell zu verstehen. Dies erscheint zwar in der harten Migrationsrealität des Jahres 2025 als sehr optimistisch, ist aber trotzdem nicht völlig unmöglich.

Wirkungsvolle Umkehr tut not

Auch ich bin aber der Meinung, dass die übertrieben liberale Vorstellung, gleiche Rechte für alle würden automatisch aus einer beliebig zusammengesetzten Bevölkerung ein Staatsvolk machen, zumindest unzureichend ist. Ohne eine Vorstellung von nationaler Identität zu besitzen, kann ein Staat weder glaubhaft die demokratische Selbstbestimmung seiner Bürger ausdrücken noch innergesellschaftliche Solidarität fordern. Dieses Problem wird sich überdeutlich zeigen, wenn die heute vom polit-medialen Mainstream geforderten gewaltigen Rüstungsanstrengungen, einschließlich einer Rückkehr der Wehrpflicht, tatsächlich umgesetzt werden sollten. Eine breite Akzeptanz dieses Programmes setzt nämlich zwingend voraus, dass es wirklich etwas allen deutschen Staatsbürgern gemeinsames Eigenes gibt, das es wert ist, gegen den „Putinismus“ oder andere äußere Bedrohungen verteidigt zu werden. Dieses Eigene könnte eigentlich nur in einem gemeinsamen Bewusstsein von Freiheit, Wohlstand und Sicherheit in einem ausgewogenen Verhältnis dieser drei Dinge bestehen. Um ein solches Bewusstsein von neuem zu schaffen, müsste aber das ganze bundesdeutsche Staatswesen seine verhängnisvollen Fehlentwicklungen hin zu Repression, selbstverschuldetem ökonomischen Niedergang und allgemeiner Dysfunktionalität endlich wirkungsvoll umkehren. Eine solche Wende aus der politischen Mitte heraus erscheint leider als wenig wahrscheinlich. Dennoch wäre sie besser als die Vorstellungen von Martin Sellner und Maximilian Krah, die ich trotz der ihnen ohne Zweifel innewohnenden intellektuellen Brillanz als Irrwege bezeichnen möchte.

Zum Schluss komme ich noch einmal auf die Krah-Sellner-Debatte als solche zurück. Eine ungute Begleiterscheinung dieser Auseinandersetzung ist, dass Götz Kubitschek und andere in Krahs Position und seinen öffentlichen Äußerungen zunehmend einen „Verrat“ sehen, der sich angeblich vor allem darin äußern soll, dass Krah mit „feindlichen Medien“ wie etwa “Correctiv” gesprochen hat. Ich halte von “Correctiv” genauso wenig wie wahrscheinlich die überwältigende Mehrheit der Leser dieses Artikels, aber erreicht man denn nicht als Oppositioneller geradezu das Maximum des Möglichen, wenn man ein solches Medium zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit der eigenen Position bewegen kann? Ich möchte jedenfalls nicht, dass Alternativmedien irgendwann einen ähnlichen Dogmatismus und ähnliche Kontaktschuldargumentationen wie der Mainstream entwickeln, nur in der entgegengesetzten Richtung. Damit wäre nichts gewonnen, sondern nur die Möglichkeit verspielt worden, Foren für ergebnisoffene und in die Zukunft gerichtete Diskussionen zu bieten, wie sie in dem allzu sehr verengten Meinungsraum des Mainstreams leider nicht mehr möglich sind. Die Krah-Sellner-Debatte gehört genau diesem Typ von Diskussionen an. Sie sollte deshalb unbedingt weitergeführt und ergänzt werden, anstatt sie um eines falschen Bewusstseins von unbedingter Zusammengehörigkeit willen abzuwürgen.