Kra(h)wall und Popcorn

Die Kontrahenten sitzen längst beim Weißwein zusammen – das Vernünftigste, was man in dieser Situation tun kann –, während es im Publikum noch heftig stürmt und donnert. Das ist wiederum ganz großes Kino für die Gegner der AfD, die schon längst die Popcorn-Maschine angeworfen haben und sich gemütlich zurücklehnen. Da läuft es im Osten der Republik gerade richtig gut, man hätte sich relativ entspannt auf die Landtagswahlen vorbereiten können… aber dann flog Maximilian Krah im Augenblick seines Triumphs aus der Delegation der AfD für das EU-Parlament. Krah konnte durch sein besonderes Charisma – um es diplomatisch auszudrücken – vor allem junge Männer für sich begeistern, für die er zum politischen Vorbild wurde. Vor allem der “TikTok-Influencer” Erik Ahrens steckte viel Herzblut in seine Videokampagne und lieferte mit viel Engagement einen Werbemarathon ab, von dem Robert Habeck nur träumen kann – und vor allem teuer dafür bezahlen muss. Grundsätzlich ist es also verständlich, dass Ahrens über die Entscheidung des Bundesvorstands wütend wurde, auf gewisse Weise wurde auch der Influencer um seinen Erfolg betrogen.

Ich bin bekanntlich selbst Fangirl und habe seinerzeit einige Spitzen gegen Jörg Meuthen ausgeteilt, und vielleicht schreibe ich auch jetzt diesen Text aus diesem Grund. Öl vermag ich damit nicht ins Feuer zu gießen, denn das brennt schon ohne mein bescheidenes Zutun lichterloh. Allerdings setzte die Krah-Mannschaft auch Björn Höcke unter enormen “Bekenntniszwang”, sich für eine Seite zu entscheiden – und das stieß mir übel auf. Denn Ahrens stürzte sich vor allem auf den Thüringer Kandidaten René Aust, der als Nachrücker plötzlich im Rampenlicht stand und schon im unmittelbaren Vorfeld der EU-Wahl die medialen Auftritte absolvieren musste, die eigentlich für Krah reserviert gewesen waren.

Basisarbeit zahlte sich aus

Von Dunja Hayali in die Mangel genommen zu werden, dürfte schon schlimm genug gewesen sein; gegen Ahrens Beschimpfungen jedoch nahm sich das geradezu harmlos aus. Der Thüringer AfD-Fraktion nahm man äußerst übel, dass sie kurz vor der Wahl noch einmal Werbung für Aust gemacht hatte, der allerdings in der Fraktion schon seit Jahren für Europafragen zuständig war. Unterstützung für den eigenen Kollegen? Welche Ungeheuerlichkeit! Ahrens hatte wohl vergessen, dass eine Kandidatenliste nicht nur aus einer Person besteht, sondern gewöhnlich ein Team für eine Partei antritt. In Thüringen erreichte die AfD einen Stimmenanteil von etwas über 30 Prozent bei der EU-Wahl, man muss also auch dort etwas richtig gemacht haben. Sich am Bürgermobil bei Wind und Wetter die Beine in Bauch zu stehen, um auch unangenehme Fragen zu beantworten, mag nicht so glamourös erscheinen wie mit dem Cabrio vorzufahren – aber die alltägliche Basisarbeit der Thüringer Fraktion hat sich offensichtlich ausgezahlt.

Es scheint derzeit schier unmöglich, den Knoten der Verantwortlichkeiten in der Causa Krah zu entwirren. Zugegeben: Der Bundesvorstand hatte den Zeitpunkt für Krahs Ausschluss so unglücklich wie nur möglich gewählt. Aus der sich bundesweit an den Infoständen engagierenden Basis gab es wohl schon lange Hinweise auf Krahs unerwünschte Exzentrik. Was bei jungen Menschen als “cool” wahrgenommen wird, deckt sich nicht unbedingt mit den Erwartungen der eher bodenständigen Wähler, schließlich kritisieren wir auch die Fernreisen von “Langstrecken-Luisa“, die uns Normalbürgern vorenthalten werden. Wenn sich aber ein Bundesvorstand gegenüber den Hinweisen aus den eigenen Reihen taub stellt und dann plötzlich reagiert, wenn von außerhalb – sprich von Marine Le Pen – Druck ausgeübt wird, dann muss das Unmut hervorrufen. Die hatte sich während der “Correctiv“-Hetzkampagne schnellstmöglich von ihren deutschen Kollegen distanziert, um damit wiederum über das Stöckchen ihrer eigenen politischen Gegner zu springen.

Zwischen Manöverkritik und Selbstzerfleischung

Fair war das ganz und gar nicht. Da sucht eine “politische Partnerin” nicht etwa das klärende Gespräch, sondern haut in die gleiche Kerbe wie der deutsche Mainstream. Krah zu opfern, um im Gegenzug eine minimale Chance zu erhalten, wieder in Le Pens Europa-Mannschaft mitspielen zu dürfen, machte seine Gefolgschaft vollkommen zu Recht wütend. Und gebracht hat es bekanntlich rein gar nichts; das müsste die AfD aus leidvoller Erfahrung mittlerweile wissen. Die Wählerschaft schwankt schon zwischen “Wagenburgreflex” und “Krokodilfütterung”: Während die eine Seite – so auch Erik Ahrens – jeden Kritiker des eigenen Kandidaten als “Verräter” beschimpft, geben sich andere der Illusion hin, man müsse nur nach den Regeln der Altparteien spielen, um wieder in den Kreis der “Guten” aufgenommen zu werden. Wo findet man da noch die Mitte zwischen gerechtfertigter Manöverkritik und sinnloser Selbstzerfleischung? Es ist kompliziert. Man kann sich kaum noch mit dem Herzen für den einen oder anderen Kandidaten erscheinen, weil man sich damit oft zwischen alle Stühle setzt.

Schieben wir also den schwarzen Peter nun Marine Le Pen zu und ziehen uns so aus der Affäre? Angesichts ihres Verhaltens in der “Correctiv“-Affäre liegt das natürlich nahe; aber dann gab es auch noch die “SS-Bombe”, die Maximilian Krah gegenüber der italienischen Presse platzen ließ, obwohl man ihn gewarnt hatte, nicht in derlei mediale Fallen zu tappen. Das kam in Frankreich in etwa so gut an, als hätte sich im EU-Parlament jemand mit einem “Bomber Harris do it again”-T-Shirt neben den AfD-Kollegen gesetzt. Krah machte es Le Pen damit sehr leicht – denn es gibt nun einmal Themen, die in Geschichtsseminare gehören, aber nicht in den Wahlkampf. Der immer wieder geforderte “Schlussstrich” unter die deutsche Vergangenheit ist eben nur dann wirksam, wenn man sich auch selbst daran hält. Sonst ist es keine offene Debatte mehr.

Darf man einen erfolgreichen Kandidaten opfern?

Zurzeit kann man nur noch schwer durchschauen, wie die Basis der Partei in dieser Frage tickt. Die Reaktionen reichen von blanker Wut auf Aust – obwohl der Ausschluss Krahs durch den Bundesvorstand verfügt wurde – über regionale Unterstützung für den Thüringer Kandidaten bis hin zu genervten Seufzern. Letzteren Kommentatoren ist die verheerende Auswirkung solcher öffentlich ausgetragenen Querelen schmerzlich bewusst. Schließlich binden diese eine Menge der Energie, welche nötiger für Ärgernisse des politischen Tagesgeschäfts gebraucht würde. Doch für Krahs Unterstützer stellt sich nun die Grundsatzfrage, ob man einen erfolgreichen Kandidaten opfern darf, weil die europäischen Partner es erwarten. Und er weiß, wie man die Presse bedient. Um es mit Machiavelli zu sagen, konnte er die “Löwen” unter den alternativen Medien für seine Sache gewinnen. Jene, die es für ein Zeichen von Schwäche halten, im deutschen Interesse auch einmal etwas zurückhaltender aufzutreten, so wie wir es unsererseits von Annalena Baerbock erwarten würden.

Wenigstens hat Krah jedoch das Gespräch mit Aust gesucht – oder Aust das Gespräch mit Krah – und das gibt Hoffnung, dass sich die Wogen mit der Zeit glätten werden. Alexander Gauland bezeichnete die AfD einmal als “gärigen Haufen”, was im Idealfall für eine lebendige Meinungspluralität innerhalb der Partei steht. Nur darf das Gärfass eben nicht explodieren – sonst sind wir am Ende alle durchnässt.