Kranken- und Rentenversicherung: Ohne Vorrang für einheimische Beitragszahler kommt es unweigerlich zum Kollaps

Montagmorgen in einer Praxis für Innere Medizin: Das Wartezimmer ist brechend voll, die deutsche Sprache ist hingegen kaum zu vernehmen. Am Eingang gibt man sich die Klinke in die Hand; darunter aber keinesfalls nur Terminierte und Akute, sondern auch reihenweise Unangemeldete, die der Auffassung sind, eine Familie von fünf Personen aus der Ukraine könne sich kurzerhand “durchchecken” lassen (wie sie der Empfangsdame in äußerst gebrochenem Englisch zu erklären versuchen). Besonders “bedürftig” erscheinen die Anspruchsteller hier weder mit Blick auf ihren Kleidungsstil noch hinsichtlich ihrer direkt vor der Tür geparkten Autos. Neben diesen vermeintlichen “Flüchtlingen” aus Lwiw finden natürlich sich auch noch mannigfaltige sonstige Nationalitäten hier ein und okkupieren die begrenzten Sitzgelegenheiten im Wartebereich, während gesetzlich Versicherte aus einheimischen Breiten stehen dürfen. Sogar mit so gar nicht malade wirkenden Kindern von nah und fern ist das Gestühl besetzt. Für ältere, kranke “Eingeborene” Platz zu machen, kommt hier keinem in den Sinn.

Beim Aufrufen der Patienten lässt sich kaum der Eindruck verhehlen, dass eine gewisse Rangfolge besteht – eine Hackordnung, in der jener das Nachsehen hat, dem es seit Jahrzehnten auferlegt ist, von seinem hart erwirtschafteten Lohn Unsummen an Versicherungsbeiträgen abzuführen, um im Zweifel auch solchen Menschen zu einer Rundumbehandlung zu verhelfen, die nie in die Kassen eingezahlt haben, aber dieselben Leistungen beanspruchen können – und die bei näherer Betrachtung Schwierigkeiten haben dürften, eine tatsächliche “Verfolgung” in ihrer Heimatregion nachzuweisen. Politische Verfolgung – der laut Grundgesetz einzig vorgesehene Asylgrund – liegt hier sicher bei keinem vor, und strenggenommen ist im Zweifel soga Krieg kein hinreichendes Argument oder Voraussetzung, um langfristig bei uns zu bleiben und volle soziale Alimentierung zu verlangen.

Böses Blut

Es wird bestritten, dass Asylbewerber oder Flüchtlinge den Deutschen irgendwas wegnähmen oder Terminvorrang genössen; als Friedrich Merz einst darauf hinwies, wurde ihm Populismus vorgeworfen. Doch leider ist es genau so: Für die ersten 18 respektive 36 Monate ihres Aufenthalts – die sogenannte “Wartezeit” – erhalten sie formal “eingeschränkte”, tatsächlich aber individuell-fallbezogene medizinische Grundversorgung nach dem Asylbewerbergesetz. Heißt: Für ihn Behandlung kommen die Kommunen auf – und hier liquidieren die Ärzte genau so wie bei Privatpatienten. Ergo belasten diese Patienten nicht den Pool und die Pauschalen, sie sind für die Praxen finanziell lukrativer als Kassenpatienten. Erst nach Ablauf der Wartefrist haben die Asylbewerber dann Anspruch auf eine medizinische Versorgung, die den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse ähneln – und ab da gelten für sie erst dieselben Beschränkungen wie für Einheimische. Dass diese Ungerechtigkeit für böses Blut und Unmut sorgt, liegt auf der Hand.

Doch das ist nicht die einzige Zumutung für die Deutschen. Sie dürfen auch für die Mitversorgung von immer mehr ins Land kommenden Personen zahlen – Beitragsexplosionen sind die Folge. Nicht nur die Kassen schlagen Alarm mit Blick auf die geplante Untätigkeit der kommenden Koalition: Eine ungebremste Erhöhung der Abgaben auf deutlich über 50 Prozent steht an – weil die Politik sich nicht an rigorose Reformen herantraut. Denn die würden ja einer mittlerweile nicht unerheblichen Wählerklientel, die von diesen parasitären Zuständen profitieren, in die Parade fahren. Denn Migranten besitzen heutzutage eine immense Lobby, und das nicht nur in der SPD. Die Doktrin des Weltsozialamtes muss im Geiste des Kommunismus und Globalismus auch deshalb aufrechterhalten bleiben, weil die Genossen doch weiterhin der profanen wie naiven Überzeugung sind, dass Geld an Bäumen wächst – und wir uns alle auf diesem Globus “piep, piep, piep, lieb” haben müssen.

Sozialparadies Deutschland

Doch in kaum einer vergleichbaren Nation wird derart alimentiert und gepampert wie bei uns. Von Beginn an steht jedem, der berechtigt oder unberechtigt, mit oder ohne Identitätsnachweis ins Land kommt, eine umfassende Vollversorgung und Absicherung bereit. Auch wer zeitlebens keinen einzigen Cent eingezahlt hat oder jemals einzahlen wird, kann spätestens nach dem Auslaufen des Asylbewerberstatus dieselben gleichen Ansprüche anmelden wie kurz vor der Pension stehende Münchner, Berliner oder Frankfurter. Doch während sich letztere schon einmal darauf vorbereiten dürfen, Flaschen zu sammeln und an der Tafel zu betteln, steht den zumeist jungen Migranten noch ein ganzes Leben im Sozialparadies Deutschland bevor. Währenddessen wird in der Idylle und Einöde schon nach der nächsten Luxusunterkunft für jene gesucht, die zwar mit Demokratie und Kultur Europas nicht allzu viel anfangen können, aber in Afrika oder dem Mittleren Osten davon gehört hatten, dass das Leben bei uns ganz nett sein soll.

Doch die Zeit arbeitet gegen uns und das Überleben unseres Sozialstaates: Kommen wir nicht schleunigst mehrheitlich zu der Einsicht, dass die Sozialsysteme vorrangig für diejenigen offen stehen, die erstens Bürger dieses Landes sind und zweitens Beiträge einzahlen, während für alle übrigen ohne Aufenthaltstitels oder Bleiberecht im Höchstfall eine existenzielle medizinische Notfallversorgung gewährleistet wird: Dann ist schon jetzt zwingend der Kollaps unserer Sicherungssysteme vorprogrammiert.

Es braucht eine gewisse Ordnung

Das gilt im Übrigen nicht nur für die Krankenversicherung, sondern auch für die Rente und sämtliche übrigen Transferleistungen, die wir allzu überhastet und unter dem Diktat der linken Moralkeule sämtlichen Schicksalsgeplagten zur Verfügung stellen. Natürlich braucht es darüber hinaus auch eine gewisse Steuerung, die beispielsweise für alle Bürger einen zunächst obligatorischen Gang zum Hausarzt einfordert, ehe dieser dann an den Facharzt weiterleitet. Bevor man dies jedoch gesetzlich vorschreibt, muss die Praxenversorgung allerdings erst einmal breitflächig vorhanden und für jeden zugänglich sein. Nicht nur aus finanziellen Gründen ist es geboten, eine gewisse Ordnung herzustellen – sondern auch als Ausdruck von Gerechtigkeit und Sicherstellung angemessener Prioritätensetzung bei begrenzten Kapazitäten.

Tatsächlich Malade, zumal chronisch und schwer Erkrankte, müssen zuerst versorgt werden; allein schon zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen und einer Zusammenführung von Befunden und dem Prozedere ist ein Lotsensystem durchaus sinnvoll – und eben auch, um sicherzustellen, dass kerngesunde Leistungsbezieher aus aller Welt beliebig kostenlose Vollversorgung für Vorsorge oder bei kleinsten Gebrechen in Anspruch nehmen. Es ist ein Gebot der Fairness, dass Beitragszahler und Einheimische Vorrang bei der Inanspruchnahme der Sozialsysteme genießen, für die ihnen am Monatsanfang regelmäßig und routiniert eine steigende Summe vom Konto abgebucht wird.