Kretschmann haut einen raus: Shitty new Year

Plattitüden pflastern ihren Weg – den Weg der langjährig Etablierten. Ganz besonders platt wird es allerdings, wenn sich Anhänger einer ehemaligen “Friedenspartei”, die heute ihren proklamierten “Umweltschutz” durch Baumfällaktionen in deutschen Innenstädten und unberührten Wäldern ersetzt hat, als nachdenkliche Philosophen in Regierungssesseln gerieren. So wie Winfried Kretschmann, der nun einen “Ausblick” wagt, wie es jetzt, kurz vorm Jahresrutsch, in einigen grünoffenen Medien heißt. Der Ministerpräsident des einst tiefschwarzen Baden-Württemberg, einst eifriger Anhänger des kommunistischen Massenmörders Mao Zedong (belegt durch die einstige Mitgliedschaft Kretschmanns in linksextremistischen K-Gruppen), pflegt seit Jahren das Image des besorgten gutgrünen Landesvaters. Der verständnisvolle Kümmerer, der die grüne Zerstörung der bürgerlichen Normalgesellschaft weglächelt und aufs größtdenkbare Übel die Simulation des toootaaal verständnisvollen Landesvater obendrauf simuliert; unvergessen etwa sein übergriffiger Staatsappell anlässlich der “Energiekrise” nach Putins Kriegsbeginn, die Bürger mögen doch nun bitte “Waschlappen” zur Körperpflege nutzen und das Duschen einschränken, um den individuellen Energieverbrauch zu senken. Hier erinnert der “Spätzle-Mao” lupenrein an sein kommunistisches Jugendidol, das sich als blutiger Tyrann an der Spitze der KP Chinas zum “obersten Pfadfinder des Volkes” aufschwang und dabei Mord, Totschlag, Lagerfolter & Elend mit seiner totalitär-absolutistischen “Mao-Bibel” (heißgeliebte und wertgeschätzte Dauerlektüre auch bei der schon damals wohlstandsverwahrlosten westlichen 68er-Studentenschaft inklusive Kretschmann) schöngeistig-lyrisch übertünchte. Sowas kommt von sowas.

Als sich die Grüne Sekte der Umerzieher in der Landesregierung des Ländles bald massiv – bemüht getan als progressive Sozialpädagogik – an die Frühsexualisierung der Jugend machte, gab es zunächst heftige Proteste. Ich saß zufällig gerade im Auto, als der grüne MP vom “Südwestrundfunk” (SWR) dazu befragt wurde. Er verstehe zwa die Proteste dagegen, antwortete der oberste Erklärbär und Verständnisheuchler des Schwarzwaldes – um dann aber sogleich mit Betroffenenheitsstimme zu raunen, dass man dennoch “etwas tun” müsse. Aha. Denn auf Schulhöfen würden Kinder und Jugendliche als “schwule Säue” von Mitschülern beschimpft, wenn sie homosexuelle Neigungen offenbarten. Was gemeine Kids halt so sagen.

Die einstige Pädophilenpartei als Kümmerer der Nation

Klar, da hilft dann folglich nur die 72-Geschlechter-Woke-Ideologie als Obsession einer Partei, die einst maßgeblich von Pädophilen und akademisch-intellektuellen Perversen mitbegründet wurde, die einer “Entkriminalisierung der Lust jenseits aller Altersschranken” und dem ”körperlichem Austausch zwischen Kindern und Erwachsenen” das Wort redeten. Weil Kinder untereinander kein Blatt vor den Mund nehmen und sich Minderjährige doch tatsächlich verbal-sexuell gegenseitig diskriminieren (ein Phänomen übrigens, dass vor allem durch die ebenfalls von den Grünen betriebene Zuwanderung aus patriarchal-archaischen Kulturkreisen zunimmt), muss natürlich an unseren Schulen politisch die Transideologie durchgesetzt werden! Fortan also werden dank solch hanebüchener Begründungen bereits den Kleinsten sexualrelevant-progressiver Analverkehr, klimagerechtes Onanieren und Vulvenkritzeln per Grünlehrbuch sinnstiftend vermittelt im Ländle. Und das linkstotalitäre Fußvolk, Kretschmanns gehätschelte Antifa-NGOs, sichern die neue Lehre gegen ihre Kritiker ab; nicht von ungefähr zeigte sich damals das wahre Wesen dieser Bewegung, als besorgte Eltern, die in Stuttgart mit ihren Kindern (!) friedlich gegen diese krud-krumme “Pioniertat” der Frühsexualisierung durch die grünschwarzen Landesregierung demonstrierten, mit Flaschen und Steinen beworfen wurden. Links und frei – in der Wahl der Waffen!

Doch zurück zum grünen Landesvater in der Attitüde des Staatsphilosophen, der uns Bürger jetzt ernsthaft warnen will: “Ich gehe davon aus, dass wir in schwierige Zeiten geraten”, verlautbart Kretschmann tiefgeistig, und spendet Trost: Er selbst habe in seiner Amtszeit ja schon etliche unruhige Zeiten durchgemacht. Der Arme! In einem fürsorglich-empathisch gehaltenen Hofbericht grün-affiner Journalisten der “Tagesschau”wurde dazu gemeinsam mit dem Ministerpräsident die selbstlose Sorge um die Zukunft des Landes zelebriert. Rot-Grüne Nachdenker unter sich: Ausgerechnet für 2025 rechne der besorgte Kretschmann nun “mit stark gefordertem Krisenmanagement”, phrast es da ins Land, und weiter: “Die Strecke seiner Amtszeit wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach eigener Schätzung noch einmal schwer fordern. Das sagte er am Dienstag mit Blick auf andauernde Krisen und mögliche neue Probleme”, barmt rührselig-servil die “Tagesschau”. Natürlich – unser “öffentlich-rechtlicher” Zwangsgebührenfunk wieder mal! Längst hätte man diesen parteilichen Staatsfunk in Grünfunk umbenennen müssen, denn mit sachlich objektivem Journalismus haben ARD und ZDF schon seit Jahren kaum noch etwas zu tun.

Düstere Visionen – wegen und gegen Trump

Auch diese propagandistische Jahresend-Seifenbillig-Oper mit Kretschmann als Protagonist kommt daher mit einer abstrusen Botschaft; der Hintergrund: Im November haben ARD und ZDF bekanntlich in den USA die Wahlen verloren, deshalb müssen sie jetzt mit den Folgen leben. Was sie damit meinen: Wir sollen mit ihnen ihr Wahrnehmungselend teilen (was wir an dieser Stelle gerne mit zwei ausgestreckten Mittelfingern beantworten möchten)! Achtung, der rotgrüne Warnfunk auf Sendung: Trumps Wahlsieg werde sich demnach auf die Wirtschaft in Baden-Württemberg negativ auswirken, heulen nun die Grünredakteure mit ihrem Grünregenten um die Wette: Das ist es, was Kretschmann mit den “schwierigen Zeiten” meint, die Deutschland drohen: Die Auswirkungen von Trump natürlich! Nicht hausgemachte Energiekrise, grüne Wirtschaftszerstörung, Migrationsbombe, kollabierender Sozialstaat… nein, der böse alte und neue US-Präsident ist schuld.

Und da ist kein Argument zu schräg und tumb, um irrationale Ängste zu befeuern. Er nehme an, so der grüne Märchenonkel Kretschmann, dass Donald Trump als US-Präsident viele seiner Ankündigungen wahr machen werde, etwa die Einführung von Zöllen, und diese werden sich auf die Industrie in Baden-Württemberg auswirken, sodass man “mit dem Krisenmanagement stark gefordert” sein werde. Der Wahlsieg Trumps habe “nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geopolitisch Folgen für die Unternehmen”, assistiert da eifrig und pflichtschuldig der als politischer Kronzeuge hinzuzitierte Präsident der Stuttgarter Industrie und Handelskammer (IHK) Claus Paal (natürlich gehört er dem grünen Koalition-Juniorpartner CDU an) gegenüber dem SWR. Ganz BaWü kann nachts nicht mehr ruhig schlafen seit der US-Wahl im November, so die Botschaft des medial-grünen Komplexes, dessen Landesguru Kretschmann nochmals auf die rotgrüne Tränendrüse drückt: “Wir werden hochgradig mit Krisenmanagement gefordert sein im nächsten Jahr.” Bei solchen Einlassung möchte man sich umso mehr darauf freuen,, dass sowohl Trump (mit Musk) in den USA wie auch sein argentinischer Amtskollege Javier Milei weiter erfolgreich Wohlstand für die Massen schaffen – in demselben Maße, wie grüne Sozialistenstümper diesen hierzulande vernichten. Und dass der grüne Spuk hierzulande final in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.