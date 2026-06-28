Krieg als Geschäftsmodell (I)

Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren rund 60 Millionen Tote zu beklagen. Die logische Konsequenz bestand in der Gründung der Vereinten Nationen (UNO) und dem großen Versprechen ihrer Charta, „die Menschheit von der Geisel des Krieges zu befreien“. Doch bis heute, nach 81 Jahren, ist die Welt diesem Ziel keinen Schritt nähergekommen. Die Schuld an diesem Totalversagen tragen Personenkreise mit maßgeblichem Einfluss auf die Politik der alliierten UNO-Gründungsmitglieder. Nach der klaren Warnung Präsident Dwight D. Eisenhowers vor dem wachsenden Einfluss des des Militärisch-industriellen Komplexes (MIC) aus hohen Militärs sowie Vertretern der Rüstungsindustrie und der Politik im Januar 1961 hatte die Chance und Notwendigkeit bestanden, den kriegstreibenden Einfluss dieses Interessenklüngels nachhaltig abzustellen. Der seitherige Stillstand bei der weltweiten Durchsetzung gewaltfreier Konfliktlösungen lässt sich hauptsächlich auf dieses Versäumnis zurückführen. Denn dauerhafter Frieden würde mit dem Geschäftsmodell des MIC – besser: MIFC, wobei F für Finanzsektor steht – kollidieren.

Zwar bietet die UNO eine Bühne der Diplomatie und des Völkerrechts; doch ihren Resolutionen und Einsätzen fehlt es an Durchsetzungskraft. Die Praxis der Weltorganisation hat gezeigt, dass es verschiedenen Charta-Artikeln an Ausschärfung fehlt, um als Instrumentarium für friedliche Konfliktlösung tauglich zu sein. Vor allem besteht zwischen drei rechtlichen Kernprinzipien dringender Klärungsbedarf ihrer Priorität, indem zwischen ihnen eine Anwendungsrivalität vorliegt. Streitpunkt ist der Souveränitätsanspruch nach Artikel 2, der im Konflikt mit dem Selbstbestimmungsrecht nach Artikel 1 steht, ebenso wie auch mit dem Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51. Obwohl diese Lücken und Schwachstellen der Charta bereits Millionen von Menschenleben in bewaffneten Konflikten gefordert haben, sind vernünftige Konsequenzen ebenso unterblieben wie im Falle der ungebremsten Aktivitäten des MIFC. Eine gründliche Analyse, systematische Nachbesserung und ein begleitendes Reformpaket sind daher überfällig.

Ein Markt für gewaltsame Lösungen

Die mangelhafte Durchsetzungskraft des UNO-Friedensinstrumentariums hat eine wachsende Marktlücke für gewaltsame Konfliktlaustragung geöffnet. Das Geschäft mit dem Tod wurde im 20. Jahrhundert zu einem der lukrativsten und ist dabei, seine Profite im 21. Jahrhundert auf neue Höhen zu treiben. Seine inhärente Logik ist nicht auf Konfliktbeilegung programmiert, sondern auf Dauerpolarisierung und Kriegsausweitung. Das System wird von einer Symbiose aus drei Kräften gebildet. Bei diesen handelt es sich um erstens die Geldherrschaft des Finanzsystems, zweitens die geopolitischen Interessen des MIFC und drittens die Möglichkeiten der Meinungsformung durch die Mainstream-Medien. Letztere versagen schon lange in ihrer Wächterfunktion für Freiheit und Demokratie, indem sie nicht vorrangig die Interessen der Bürger schützen, sondern die der Kriegsprofiteure. Dies geschieht unter anderem durch Informationsfilterung, Tabus und andere psychologische Mittel, darunter Verängstigung und das Erzeugen von Schuldgefühlen.

Die moderne Triebfeder des Krieges ist das Ergebnis historischer Automatismen. Schon der Verfasser der US-Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson, warnte vor der existenziellen Bedrohung durch den unkontrollierten Einfluss der Finanzinstitute und eines ausufernden Militarismus. Beide Gefahren stehen in einem engen Zusammenhang mit unkontrollierter Machtexpansion. 1600 war quasi die Geburtsstunde des Konzern-Militarismus, als Königin Elisabeth I. der East India Company exklusive Hoheitsrechte verlieh; als größte Aktiengesellschaft der Geschichte durfte sie eine Privatarmee unterhalten, die zeitweise doppelt so groß war wie die des britischen Staates – der Prototyp des kommerzialisierten Krieges. 1913 folgte die Institutionalisierung plutokratischer Einflussnahme: Mit dem Federal Reserve Act wurde in den USA die zentrale Notenbank eingeführt und das Recht, neues Geld aus dem Nichts zu schaffen, in die Hände privater Großbanken gelegt.

Umschalten von Freund auf Feind

Im Zuge des profitgetriebenen Kriegseintritts der USA in den Ersten Weltkrieg im Jahr 1917 vermittelte und finanzierte das Bankhaus JP Morgan gigantische US-Waffendeals mit Frankreich und Großbritannien. Um den Kriegseintritt der zuvor pazifistischen USA abzusichern – und damit die Rückzahlung der Kredite zu garantieren –, nahm Morgan zusammen mit anderen Bankern Einfluss auf führende Zeitungen, um sie in Werkzeuge der Kriegspropaganda zu verwandeln, wie Olga Koulisis in ihrem Aufsatz “Organizing Minds” im “Journal of the Gilded Age and Progressive Era Cambridge” 2024 zeigte. Der Versailler Vertrag und der spätere, teilweise ebenfalls von westlichen Banken mitfinanzierte Aufstieg Adolf Hitlers und der NSDAP stehen in ursächlichem Zusammenhang mit dieser verhängnisvollen Dynamik. Das Lend-Lease-Gesetz von 1941 hob dann die Rüstungsproduktion auf ein historisches Maximum. Die Belieferung der Sowjetunion mit Kriegsmaterial zur Niederwerfung Nazi-Deutschlands durch die USA und Großbritannien schoss jedoch im Interesse der Geschäftsprofite über das Ziel hinaus: Neben Waffen gelangten auch Maschinen für deren Produktion und Fahrzeuge, darunter allein 400.000 Lastkraftwagen, in die Hände des stalinistischen Regimes.

Nach dem Krieg und bis 1947 wurden die Lieferungen für moderne Produktionsanlagen für zivile Güter fortgesetzt, die teilweise auch für die Waffenproduktion geeignet waren (“dual use”). Damit wurde der Aufstieg der UdSSR zur rivalisierenden Supermacht sehenden Auges unterstützt. Schon damals schalteten die Medien in kürzester Zeit von Freund auf Feind um – und behandelten den Kalten Krieg wie einen aus heiterem Himmel eingetrenen Schicksalsschlag. Eine wirksame Kritik an der Rüstungslobby und ihrer Beihilfe zur Hochrüstung der nunmehr – wie abzusehen – gegnerischen Sowjetunion blieb jedoch aus – was, wie so oft in der Geschichte, an mangelhafter Information der Bürger lag. Die amerikanische Bevölkerung war auch psychologisch nicht auf solche Kritik vorbereitet, denn die Medien hatten es während des Krieges versäumt, zwischen Freundschaft und einem rein strategischen Bündnis gegen einen gemeinsamen Feind zu unterscheiden. Während der gesamten Kriegsdauer und schon davor war der brutale Diktator Stalin in den Medien der gutherzige „Uncle Joe“.

Die NATO als Interessenvertretung des MIFC

Die 1949 gegründete NATO garantierte dann nahtlos die Fortsetzung der Rüstungsgeschäfte: Ihr erster Generalsekretär, Lord Hastings Lionel Ismay, erklärte in einer Stunde der Aufrichtigkeit die wahre Zweckbestimmung des Bündnisses – nämlich „die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten“. Die Eindämmung des Kommunismus war für die MIFC- und NATO-Militaristen ein nützliches Lippenbekenntnis, während Waffendeals und Dauerpolarisierung innerhalb Europas die tatsächlichen Grundlagen für ihre einträglichen Posten und Einkünfte bildeten. Nach der Auflösung der UdSSR 1991 wurde die historische Chance einer echten europäischen Einigung mehr mutwillig als fahrlässig vertan.

Eine fatale Entwicklung – denn die Einbeziehung Russlands in eine tragfähige Sicherheitsarchitektur und Partnerschaft war und ist bis heute eine für Europa überlebensnotwendige Aufgabe, nicht anders als sie Victor Hugo bereits 1849 auf dem Pariser Friedenskongress vorgeschlagen hatte. In eben diesem integrativen Geist hatte übrigens auch Wladimir Putin 2001 in seiner Rede vor dem deutschen Bundestag die Vision einer freien Gemeinschaft von Lissabon bis Wladiwostok vorgestellt. Doch mit der NATO-Osterweiterung ab 1999 unter Bruch klarer mündlicher Zusagen und mit der systematischen, geschäftseinträglichen Hochrüstung der Ukraine ab 2014 zur stärksten Militärmacht Europas haben sich die Militaristen durchgesetzt – und die Worte Lord Ismays zynisch bestätigt. Denn „die Amerikaner drinnen“ zu halten bedeutete nichts anderes, als die Interessen des MIFC zu wahren.

Kampf gegen die eigenen Waffen

Dass die Betreiber des Systems Kriege nicht zu beenden, sondern künstlich zu verschleppen trachten, zieht sich wie ein roter Faden durch die Moderne. Ein Krieg ist für das Finanzkapital und die Rüstungsindustrie dann profitabel, wenn er Planungssicherheit bietet. Ein schnelles diplomatisches Ende ist aus dessen Sicht ein „Risiko“ – plastisch so erlebt, als George W. Bush im Dezember 2001 – zwei Monate nach Beginn des Afghanistankrieges – das definitive Kapitulationsangebot der Taliban ausschlug. Nicht nur seine Familie profitierte von der erfolglosen Verschleppung des Afghanistan-Militäreinsatzes bis zum August 2021.

Das Funktionieren von Langzeitkriegen lässt sich an weiteren Beispielen aufzeigen. So scheiterte bereits im Koreakrieg 1950 bis 1953 der Friedensvorsatz der UNO-Charta das erste Mal krachend. Die US-Regierung ignorierte und duldete massive, vom amerikanisch aufgerüsteten südkoreanischen Syngman-Rhee-Regime ausgehende Grenzprovokationen, die bereits vor dem offiziellen Kriegsausbruch 100.000 Todesopfer forderten. Als der Norden im Juni 1950 dann den Konterangriff startete, rollte seine militärische Logistik auf denselben amerikanischen Studebaker-LKWs, die die Sowjetunion aus den Lend-Lease-Überschüssen des Zweiten Weltkriegs keine zehn Jahre zuvor überlassen hatte. Gleichzeitig kämpften chinesische Truppen mit US-Waffen etwa von Thompson oder Springfield, die sie den im Bürgerkrieg unterlegenen Truppen Chiang Kai-sheks abgenommen hatten. Der Westen kämpfte in Korea also erstmals gegen seine zuvor profitabel exportierten eigenen Waffen.

Stets dasselbe profitmaximierende Muster

Der Ukrainekrieg folgt ebenfalls einem profitmaximierenden Muster. Die westlichen Rüstungshilfen fließen in Wahrheit als kommerzielle Großaufträge direkt zurück an die heimische Verteidigungsindustrie, um abgegebene Altbestände durch modernste, teurere Systeme zu ersetzen. Transnationale Vermögensverwalter wie BlackRock, Vanguard oder State Street – historisch die größten Anteilseigner der führenden Rüstungsschmieden Lockheed Martin, RTX und Rheinmetall – erleben eine historische Aktien-Rallye. Und während der Krieg noch tobt, positionieren sich dieselben Finanzinstitute bereits über exklusive “Wiederaufbaufonds” für die Zeit danach. Auch das ist nichts Neues: Erst verdient das Kapital an der Zerstörung, danach am Aufbau und dann an der (im Fall der Ukraine bereits weit fortgeschrittenen) Privatisierung der Infrastruktur des hochverschuldeten Landes. Wie der damalige Raytheon-CEO Greg Hayes bereits im Januar 2022 offen vor Investoren erklärte, stellen die Spannungen in Osteuropa eine hervorragende „Gelegenheit für internationale Verkäufe“ dar. Der MIFC hat sich hier Verträge und Planungssicherheit bis weit in die 2030er Jahre gesichert.

Kriege wie in Vietnam, der 20 Jahre lang anhielt (erst mit Frankreich, dann den USA als Kriegsgegner) oder im Irak mit neun Jahren Dauer schleppten sich nur deshalb so lange hin, weil das Militär auf psychologischem Gebiet systematisch versagte. Die Abläufe blieben immer dieselben: Der Westen bewaffnet und trainiert angeblich pro-westliche Rebellen oder Regierungstruppen – und deren rücksichtsloser, brutaler Umgang mit der Zivilbevölkerung treibt die leidenden Menschen dann direkt in die Arme der Aufständischen. Im Westen führt dies zu einer künstlichen, lähmenden Spaltung: Linke Bürger solidarisieren sich aus Empathie mit den Opfern, während Konservative eine härtere militärische Gangart fordern. Der daraus resultierende politische „Kompromiss“ ist eine militärisch sinnlose Tröpfchendosierung von Waffen, die den Krieg über Jahrzehnte unentschieden hält – ein Desaster für die betroffenen Nationen, aber eine endlose Goldgrube für den MIFC.