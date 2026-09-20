Krieg mit Mittleren Osten: Ungewöhnliche Vorgänge in den USA – ist etwas Großes im Busch?

Zahlreiche Ereignisse am gestrigen 19. September deuteten darauf hin, dass sich im Nahen Osten etwas Gewichtiges zusammenbrauen zu scheint. Zahlreiche US Botschaften in der Region wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Der Präsident und Oberbefehlshaber Donald Trump wurde auf Anforderung von NORAD vorzeitig von Camp David ins Weiße Haus zurückbeordert. Benyamin Netanjahu hat seine Reise nach Texas abgesagt, einschließlich seines geplanten Treffens mit Elon Musk. Flight-Tracker im Netz meldeten zudem signifikant erhöhten Flugverkehr amerikanischer Militärflugzeuge (inklusive neun Tankflugzeugen in der Region, die teilweise in Europa gestartet waren.

Parallel dazu griffen die Houthi-Rebellen aus dem Jemen massiv – auch zivile – Ziele in der saudischen Hauptstadt Riad an. Und dann noch das: Berichten zufolge soll sich der gesamte Sicherheitsapparat der Islamischen Republik Iran seit Nacht in höchster Alarmbereitschaft befinden. Meldungen über den sogenannten „Code 100“ betreffen demnach sowohl die Revolutionsgarden (IRGC) als auch die reguläre Armee und die Polizei (Faraja); beides deutet auf eine erhöhte Einsatzbereitschaft sowie Maßnahmen zur Truppenverteilung bei den Streitkräften und den Sicherheitsorganen im Inneren hin. Die Vorgänge legen nahe, dass sich die Islamische Republik gleichzeitig auf die Möglichkeit eines weiteren Angriffs von außen sowie auf interne Instabilität vorbereiten könnte. Iranische Oppositionsquellen hatten bereits in den letzten Tagen lokale Proteste in verschiedenen Städten des Landes gemeldet, die sich vor allem wegen der schlechten Versorgungslage formten.

Vorstufe zu einer erneuten Eskalation?

Ob es sich bei dem Szenario tatsächlich um die Vorstufe zu einer erneuten Eskalation handelt, bleibt bislang – Stand Sonntag früh mitteleuropäischer Zeit – allerdings Spekulation. Schon in der Vergangenheit hatte es diesbezüglich öfter “Fehlalarm“ gegeben; gleichwohl ist die Häufung von Indizien diesmal durchaus außergewöhnlich. Der US-Analyst Ryan Rozbiani berichtete auf X zudem davon, dass das US-Militär seit gestern eine mysteriöse kodierte 17-stellige Notfallmeldung (EAM) aussendet. Die verglichen mit früheren Alarmnachrichten oder Mobilisierungsnachrichten diesmal ungewöhnlich knappe EAM gehört zu den kürzesten, die jemals aufgezeichnet wurden – wobei alle bekannten Fälle einer ähnlich kurzen Länge in diesem Jahr und nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februars auftraten. Der Inhalt bleibt dabei stets verschlüsselt und seine Bedeutung unterliegt strengster Geheimhaltung, ist mithin unbekannt. Die chiffrierte Nachricht lautet (zuzüglich Anfangs- und Abschlussdigit): “Seven Charlie Whiskey Delta Seven Romeo Blue Lima Unicorn Lima Oscar Delta Romeo Kilo Seven” (SCWDSRBLULODRKS).

Außerdem kehrte gestern US-Kriegsminister Hegseth ins Weiße Haus zurück; sein Flugzeug war in Texas gestartet. Rozbiani mutmaßt: “Etwas ist im Gange, entweder heute Nacht oder in den kommenden Tagen. Meine Vermutung lautet: Operation ‚Hilfe für Saudi-Arabien im Jemen’”. Auch sei der Terminkalender des Präsidenten für heute komplett leergeräumt, ausnahmslos alle Veranstaltungen seien abgesagt worden. Robziani: “Entweder führt er gerade eine Militäroperation durch, hält Sitzungen hinter verschlossenen Türen ab – oder er spielt sonntags Golf”. Wir werden es sehen…

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