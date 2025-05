Kriegsbeute? Nord Stream fällt wohl definitiv an die USA

Seit längerem zeichnet sich ab, dass die mutmaßlich auf Veranlassung, sicher aber mit Wissen und Billigung der USA unter der Biden-Präsidentschaft gesprengte Pipeline Nord Stream 2 letztlich in amerikanische Hände fallen wird. Ein gestern gefälltes Urteil eines Gerichts im Schweizer Kanton Zug hat die Wahrscheinlichkeit dafür nochmals massiv erhöht. Da das Gericht den Nachlassvertrag genehmigt hat, der die Sanierung durch einen Schuldenschnitt ermöglicht und der am 30. April zustande kam, kann die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG weiter nach einem Investor suchen. Ein Insolvenzverfahren ist damit einstweilen abgewendet; es ist davon auszugehen, dass Großgläubiger wie die Energiekonzerne Engie, OMV, Shell und Wintershall auf einen Großteil ihrer Milliardeninvestitionen verzichtet haben, während die Kleingläubiger voll entschädigt werden.

Nord Stream 2 gehört dem russischen Staatskonzern Gazprom und hat seinen Sitz im Kanton Zug. Vieles deutet nun darauf hin, dass der US-Investor und Trump-Vertraute Stephen Lynch seine Bemühungen um den Kauf der seit dem bis heute nicht offiziell aufgeklärten Anschlag vom September 2022 weitgehend zerstörten Pipeline intensivieren wird. Der Plan dahinter ist offenbar, russische Gaslieferungen nach Europa durch die dann von den USA betriebene Pipeline zu ermöglichen. Der russische Außenminister Sergei Lawrow bestätigte, dass Nord Stream Teil der Gespräche mit den USA sei.

Comeback direkter russischer Gaslieferungen an den Westen

Bei den Grünen schäumt man vor Wut über diese Entwicklung – natürlich wegen des “drohenden” Comebacks direkter russischer Gaslieferungen in den Westen. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, Michale Kellner, schwurbelte: „Deutschland und Europa dürfen nicht erneut in fossile Abhängigkeiten von Russland geraten.“ Er vermutet, dass die noch unter der alten Bundesregierung erfolgte Einigung der Gläubiger im Sinne der neuen schwarz-roten Koalition ein Problem aus dem Weg räumen sollte. Denn einer dieser Gläubiger ist der von der Ampel-Regierung verstaatlichte Konzern Uniper, sodass man in deutschen Regierungskreisen über den Einigungsvertrag im Bilde gewesen sein muss.

Die USA hatten einst vehement gegen den Bau der Pipeline protestiert. Vieles deutet sogar darauf hin, dass die ehemalige US-Regierung unter Biden direkt hinter dem Anschlag steckt oder dieser front-end unter Mitwirkung der Ukraine ausgeführt wurde – was aber wohl kaum ohne logistische und technische Unterstützung der USA oder verbündeter NATO-Staaten oder zumindest ohne die stillschweigende Rückendeckung Washingtons geschehen wäre. Fakt ist, dass es sich um einen (von Biden zuvor indirekt gegenüber Olaf Scholz sogar angedrohten) kriegerischen Akt zulasten Deutschlands handelte – und nun wird eben gewissermaßen die Kriegsbeute eingefahren: Denn am Ende könnten die USA und Russland als Teil einer Einigung im Ukraine-Krieg bei der europäischen Gasversorgung zusammenarbeiten, während Deutschland außen vor bleibt. Sollte es soweit kommen, wäre dies ein weiterer Treppenwitz der Weltgeschichte – und niemand stünde wieder einmal blamierter da als Deutschland, das von seinen restlos unfähigen Politikern abermals zum Verlierer gemacht wurde.