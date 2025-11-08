Kriegsfall: Grüne fordern besonderen Schutz für politische Eliten

Dass die Grünen die Partei sind, die derzeit am stärksten nach einem Dritten Weltkrieg unter zentraler Beteiligung Deutschlands gieren, ist kein Geheimnis (und viele vermuten, dass die Politiker, die dies fordern, dem Massensterben im Ernstfall teilnahmslos bis sadistisch von ihren Villen aus zuschauen würden). Aber was jetzt in Sachen Kriegsplanung bekannt wurde, toppt alles bislang Bekannte. „Tichys Einblick“ (TE) hat genauer recherchiert und berichtet nun: „Im Falle eines ABC-Angriffs auf Deutschland wollen die Bundestagsgrünen ein Zentrum errichten lassen, das die ‚Gesundheitsversorgung der Mitglieder der Verfassungsorgane‘ absichert – also vor allem Regierungsvertreter, Bundesrat und Bundestagsabgeordnete schützt.“

In der jüngsten Sitzung stellten die Grünen im Haushaltsausschuss des Bundestages fest, dass man zu wenig auf einen ABC-Angriff vorbereitet sei beziehungsweise „dass es in Deutschland derzeit keine Institution gibt, die systematisch die Gesundheitsversorgung im Bündnis- und Zivilschutzfall sicherstellt und auf außergewöhnliche Gesundheitsgefahren durch militärische Konflikte, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen oder Pandemien vorbereitet.“

Grüne und Ihre Genossen zuerst in den Bunker?

Deshalb fordern sie, dass ab 2026 ein „Nationales Zentrum für Gesundheitssicherheit“ (NCHS) die Gesundheitsversorgung in Krisenlagen koordinieren und die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen und privaten Trägern strukturieren solle. „Wen aber muss dieses geplante „Zentrum für Gesundheitssicherheit“ zuallererst und vor allen anderen Durchschnittsbürgern schützen?“ fragt TE. Und antwortet: „Es ist unglaublich, aber wahr: Die Regierungsvertreter, Bundesrat und Bundestagsabgeordnete – also die politische Elite Deutschlands, zusammengefasst als ‚Mitglieder der Verfassungsorgane‘: Es wird die Gesundheitsversorgung der Mitglieder der Verfassungsorgane im Krisenfall sicherstellen, eine ständige medizinische Einsatzbereitschaft für chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Notlagen gewährleisten und den Sanitätsdienst der Bundeswehr bei der Umsetzung des Operationsplans Deutschland unterstützen.“

Kurzum: Diejenigen, die derzeit in Sachen Krieg am heftigsten zündeln, wollen sich – noch vor allen anderen Bürgern – einen besonderen Schutz vor dessen Folgen sichern.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.