Einer der Maßstäbe für zivilisatorischen Stand eines Volkes, ist, wie es mit dem Gedenken an seine Toten umgeht, auch und gerade derjenigen, die in einem Krieg ihr Leben ließen. Was diesen Indikator anbelangt, schneidet Deutschland – wenig überraschend – ebenfalls katastrophal ab. Während es zum Stichtag 1. Juli nicht weniger als 170.667 offene Haftbefehle gab, kriminelle Clans manche Landesteile bereits dominieren, Islamisten und andere Judenhasser ungehindert ihr Unwesen treiben können und dieser Staat nur noch in der Lage ist, die eigenen Bürger bis aufs Blut zu schikanieren: Da liegt das Augenmerk der auf größtmögliche Argwohn gegenüber dem eigenen Volk und jedwedem patriotischen oder als “rechts“ interpretierbaren Akt fixierten Behörden darauf, dafür zu sorgen, dass nicht unberechtigterweise Kerzen auf Kriegsgräbern platziert werden. Diese Erfahrung musste nun die Initiative „Gegen das Vergessen – Deutsche Soldaten in den Kriegen 1813-1945“ machen: Diese hatte auf der Kriegsgräberstätte Greifenhain im Landkreis Spree-Neiße zum Volkstrauertag 50 LED-Kerzen aufgestellt. Selbige wurden jedoch von der Stadtverwaltung sogleich abgeräumt und achtlos in den Müll geworfen; die Begründung: Es habe keine “Erlaubnis” für diese Geste es Gedenkens vorgelegen.

In Greifenhain ruhen 230 Gefallene, derer seit Jahren gedacht wird. Im vergangenen Jahr war es offenbar noch möglich, dort Kerzen aufzustellen. Nun scheinen die Amstbüttel auch hier politisch entsprechend “sensibilisiert“ zu sein. Während in diesem Land so gut wie alles den Bach runtergeht, haben Stadtverwaltungen also nichts Besseres zu tun, als Kerzen von Kriegsgräbern zu entfernen. Bereits vor zwei Jahren hatte ein Fall für Fassungslosigkeit gesorgt, als Ende Dezember 2024 zehn Polizisten ausrückten, um auf dem Waldfriedhof in Halbe auf den Gräbern deutscher Soldaten abgelegte Blumen und Kerzen zu entsorgen. Dort ruhen 25.000 Gefallene der Kesselschlacht von Halbe im Jahr 1945.

Nur im verlorenen und heimatlosen Deutschland möglich

Die dort liebevoll aufgestellten 5.500 Kerzen mit LED-Lichtern sollten eigentlich zum Jahresende wieder eingesammelt und für weitere Gedenkaktionen genutzt werden – doch sie landeten ebenfalls im Müll. Auch damals war es die Organisation „Deutschlands Kriege und seine Soldaten 1813-1945“, deren Gedenkengagement auf diese Weise von diesem verrückt gewordenen Staat durchkreuzt wurde. Ein Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg Süd teilte damals mit, es habe „Hinweise auf eine überregionale Mobilisierung der rechtsextremen Szene“ – und den „Anfangsverdacht einer Versammlung“ gegeben. Unter anderem habe die rechtsextreme Partei „Die Heimat“ – die frühere NPD – auf Telegram dazu aufgerufen, der deutschen Soldaten zu gedenken. Ein solches politisiertes Gedenken sei aber auf Grabstätten verboten. Dass der Friedhof in Spremberg “illuminiert” wurde, sei von der Polizei als „Hinweis für Versammlungscharakter“ und eine „politische Aktion“ gewertet worden, ebenso die Veröffentlichung von Bildern auf sozialen Medien. Ein Straftatbestand habe jedoch nicht vorgelegen, hieß es weiter.

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Schon immer und zu allen Zeiten haben auch extremistische Gruppen das Soldatengedenken instrumentalisiert – in jedem Land der Welt. Doch nirgendwo außer in diesem verlorenen heimatlosen Deutschland käme man auf die Idee, deshalb dieses Gedenken zu bekämpfen oder jene, die an ihm Anteil nehmen, unter “rechtsextremen“ Generalverdacht zu stellen. Das ist das neue Deutschland, indem Straftäter aller Art unbehelligt bleiben, nicht strafbare Aktionen aber geahndet werden. Ein Staat, der geradezu fieberhaft darauf achtet, dass nicht unerlaubt oder von den vermeintlich „Falschen“ Kerzen und Blumen auf Soldaten Gräbern niedergelegt werden, verunmöglicht ein würdiges Totengedenken – und beweist die eigene Geschichtslosigkeit.