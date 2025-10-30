Kriegsgetrommel und kein Ende

“Wir brauchen wieder mehr Soldatinnen und Soldaten, um uns verteidigen zu können. Wir werden alle jungen Männer anschreiben. Und wenn es nötig ist, von der Sicherheitslage her werden wir einen verpflichtenden Dienst einführen”, sagte Jens Spahn gestern im ARD/ZDF-“Morgenmagazin”. Vor einem Monat hatte Roderich Kiesewetter, der “den Krieg nach Russland tragen” will, verlangt, der Bundestag solle “den Spannungsfall ausrufen”, damit “wesentliche Infrastrukturen durch die Bundeswehr geschützt und der Polizei an anderer Stelle mehr Optionen für den Schutz der Bevölkerung geboten werden” könnten. Und vor wenigen Tagen fabulierte Patrick Sensburg, Chef des Bundeswehr-Reservistenverbandes, im “RedaktionsNetzwerk Deutschland”, als sei es das Normalste der Welt, “im Kriegsfall werden pro Tag 1000 Soldaten an der Front sterben oder schwer verwundet sein… die müssen ersetzt werden, und zwar auch maßgeblich durch Reservistinnen und Reservisten.”

2010 war ich als “Botschafter der Bundesliga” eine Woche im Feldlager Kunduz in Afghanistan. Ein paar Wochen vorher waren drei deutsche Soldaten gefallen, ihre Beisetzung wurde damals in den öffentlich-rechtlichen Sendern live übertragen. Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg persönlich hatte meinen Besuch erlaubt, also startete ich mit einem Projektor, einer Leinwand, Lautsprechern, ein paar handsignierten Trikots und Bällen von Bundesligaklubs im Gepäck zusammen mit 150 Soldaten im Flugzeug Richtung Hindukusch. Der Aufenthalt war ein echtes Abenteuer, Kunduz lag ja inmitten der Kampfhandlungen. 40 bis 50 Grad Hitze vor Ort, Gott sei Dank war es trocken.

Schon damals sagten uns einige Soldaten und interessanterweise auch ein bekannter ZDF-Reporter, dass eigentlich niemand genau wisse, wozu der Einsatz eigentlich diene. Eines aber sei sicher: die “Freiheit Deutschlands” werde definitiv nicht am Hindukusch verteidigt. Zu dem Zeitpunkt waren 36 deutsche Soldaten gefallen (bis zum überhasteten Abzug der westlichen Truppen 2021 waren es insgesamt 59). Im deutschen Kontingent waren schon damals nur etwa 20 Prozent tatsächliche Soldaten, die restlichen 80 Prozent waren Mediziner und Verwaltungsmitarbeiter.

Wenn ich heute solche Töne und vor allem Forderungen wie die von Kiesewetter, die der Regierung eine bedenkliche Ausweitung ihrer Rechte brächte,

der Bevölkerung hingegen wesentliche Einschränkungen: Dann schrillen bei mir alle Alarmglocken. Die Aufhebung von Grundrechten, Sondervollmachten der Polizei, sogar die Verschiebung von Wahlen – all das wäre im “Spannungsfall” bequem möglich. Ganz abgesehen davon, dass all die Kriegstreiberei und einem tatsächlichen Krieg immer näher bringt. Nachdem man mit den ach so “waffenerprobten” Verteidigungsministerinnen von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und Christiane Lambrecht über Jahre drei echte “Militärexpertinnen” an der Spitze unseres Streitkräfte hatte, die die Bundeswehr zuerst “entnazifiziert” und weitgehend “entwaffnet”, dann zum mehr oder weniger zum woken, pazifistischen und schwangerentauglichen Verein mit “queerer Sichtbarkeit” haben und nicht nur Kasernen abbauten, will man nun also wieder mal “kriegstüchtig”“ werden.

Paradoxe Signale

Ein Wahnsinn! Bis dieses Land “kriegstüchtig” (alleine schon dieser Begriff…!) wird, ist der Kuchen längst komplett gegessen. Randnotiz: Dass vom “Südwestrundfunk” zuletzt der Song “Nein, meine Kinder geb ich nicht” von Reinhard Mey aus der Auswahlliste des Senders zur Hitparade genommen wurde, ist ebenfalls der bezeichnend und spricht Bände. Irgendwie erscheint es mir paradox, dass Deutschlandfahnen unerwünscht sind (und ihr “Hissen durch Unbekannte” sogar den Staatsschutz auf den Plan ruft, oder dass eine schwarz-rot-goldene Verpackung für Schokolade vom Markt genommen werden muss, dass zugleich aber unsere Kinder und Enkel zum Dienst an der Waffe für das Land verpflichtet werden sollen, dessen Symbole nicht mehr gewürdigt werden können, ohne dass man dadurch unter Nazi-Verdacht gerät (siehe etwa dieses Beispiel).

Was genau sollen unsere Soldaten eigentlich verteidigen? Ach ja, ich vergaß: “Unsere Demokratie™”.