“Putin testet längst Grenzen, sabotiert, spioniert, mordet, verunsichert. Russland will unsere freien Gesellschaften schleichend destabilisieren. Wir werden das nicht zulassen – nach außen nicht und nach innen nicht. Es gilt, unsere Resilienz und Verteidigungsfähigkeit zu stärken.” Diesen Tweet setzte Bundeskanzler Friedrich Merz heute vormittag ab, der Uhrzeit der Veröffentlichung nach offenbar genau während der Generaldebatte im Bundestag, an der Merz teilnahm – also sozusagen hochoffiziell und buchstäblich von der Regierungsbank aus.

Die Geschichte kennt diese Stimmen schon: immer wieder wurden Völker in Angst getrieben durch die Beschwörung äußerer Feinde, während im Innern längst die Saat des Zerfalls wuchs. Man schrie nach „Sicherheit“ und bereitete den Dreißigjährigen Krieg. Man rief nach „Abschreckung“ und taumelte 1914 in den Abgrund. Man verwechselte Verteidigung mit Überhöhung und endete im Zusammenbruch.

Nicht Stärke, sondern Schwäche kommt ans Licht…

Die Worte von „Sabotage“ und „Spionage“ sind nicht neu. Immer wenn die Macht ihre Angst nach außen projizierte, verdeckte sie damit nur die innere Schwäche. Wer dauernd mit Bedrohung ruft, entzieht sich dem Blick auf das eigene Versagen. Man erinnere sich: immer wenn Politik die Gespenster übermächtig malte, kam nicht Stärke, sondern Schwäche ans Licht.

Wer mit fremden Interessen rechnet, muss sich fragen, ob die Geschichte ihn nicht schon verzeichnet hat als Spielball und nicht als Gestalter. Die Frage bleibt: Lernen wir diesmal aus den Trümmern, bevor sie fallen – oder erst nachdem das Donnern schon die Städte zerreißt?

