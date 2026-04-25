SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert allenorts , dass Deutschland wieder „kriegstüchtig“ und „wehrhaft“ werden müsse. Sowohl die Bundeswehr wie die Gesellschaft als Ganze sei “neu aufzustellen”. Die neue Militärdoktrin, technokratisch verbrämt als “Gesamtkonzeption militärische Verteidigung”, positioniert Deutschland ganz offen gegen den bösen Russen und setzt auf Eskalation und Abschreckung statt Diplomatie und Dialog. Dieses furchterregende Elaborat zeigt, wie weit wir inzwischen schon wieder sind und wie skrupellos diese Regierung bereit ist, vom innenpolitischen Totalversagen und der selbstverschuldeten Krise durch aufgebauschte äußere Bedrohungen und Feindbilder abzulenken.

Mit fatalen Anleihen an die Geschichte: Denn das Ziel, umfassend aufzurüsten und die gesamte Gesellschaft zu militarisieren, knüpft nicht nur inhaltlich, sondern auch rhetorisch nahtlos an die Politik der Nazis an. Diese hatten vor und während des Zweiten Weltkriegs ständig die „Kriegstüchtigkeit“ und die „Wehrhaftigkeit“ des deutschen Volkes beschworen. Diese Rhetorik hielt auch während des Krieges an. Am 9. Juli 1944 etwa, als die Niederlage der Wehrmacht bereits nicht mehr aufzuhalten war, machte die nationalsozialistische Wochenzeitung „Das Reich“ mit der Schlagzeile „Kriegstüchtig wie nur je“ auf.

Blaupausen für den totalen Krieg

Der zugehörige Leitartikel stammte aus der persönlichen Feder von Joseph Goebbels – und beschwor mit flammenden Worten die „Kriegstüchtigkeit“ Deutschlands. Der Reichspropagandaminister verlangte, “alle Kräfte der Nation” für den Endsieg zu mobilisieren.

Das sind Blaupausen für den totalen Krieg: Alle Bereiche der Gesellschaft sollen wieder auf Krieg ausgerichtet werden, deutsche Soldaten und Zivilisten sollen massenhaft für die räuberischen Interessen eines macht- und geltungssüchtigen Linksstaats im Zustand des Dauer-Priapismus sterben. Das ist die Kernbotschaft der aktuellen „Gesamtkonzeption militärische Verteidigung“ die übrigens auf frappierende Weise den “Verteidigungspolitischen Richtlinien” der Ampel-Vorgängerregierung ähnelt, einem 36-seitigen Dokument von Pistorius und Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) aus dem Jahre 2023, in dem bereits damals in Grundzügen die russophobe Kriegsgeilheit beschworen wurde, welche heute zum Leitmotiv der Verteidigungspolitik dieser Regierung geworden ist. Wie die Schlafwandler vor dem Ersten Weltkrieg stolpern uns auch heute wieder Verrückte in einen Krieg hinein und konstruieren eine äußere Bedrohung, die nur in ihren Köpfen existiert. Es kann nur eine Antwort auf Pistorius‘ Blaupausen geben: Kriegsverbrechernde wie dieser Kriegsminister müssen weg!