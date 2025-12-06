Kriegstüchtiger als gedacht?

Trotz Klimawandel, der sich eher als Klimawandler im Sinne eines Schlafwandlers denn als echter Wandel präsentiert, ist es dank hirnrissiger Sanktionen und der damit zunehmenden Knappheit an Gas und der wiederum daraus folgenden Unbezahlbarkeit der Heizung kälter in Deutschland geworden. Um dem Kältetod zu entgehen, hat die deutsche und die brüsseler Politisierendenden-Spitze den Plan entwickelt, die junge Generation zu verheizen. Ob die Wärme ausreicht und die Verheizungsanlagen nicht an der falschen Stelle stehen, ist eine der großen Fragen der Zeit. Zunächst einmal muss aber die junge Generation dazu „kriegstüchtig“ gemacht werden, sprich: widerspruchslos bereit sein, sich für ein in jeder Beziehung widerliches Regierungspersonal abschlachten zu lassen. Dazu dient zum einen eine zunehmende Anzahl von freiwilligen Pflichtbelehrungen in den staatlichen Verdummungseinrichtungen (vulgo Schulen), und zum anderen künftig auch eine Pflichtmusterung (für die gar keine Ressourcen bereit stehen) sowie ein Pflichtwehrdienst (für den so ziemlich gar nichts zur Verfügung steht).

Es gibt allerdings ermutigende Hinweise daauf, dass sich die Jugendlichen, die all diese Neuerungen ab dem kommenden Jahr betreffenen soll, schon heute jetzt als „kriegstüchtiger“ erweisen, als es den “Eliten” lieb sein kann. Da ist beispielsweise ein Schüler aus Freiburg, der den Mut hatte, die Auftritte der Werbeoffiziere in den Schulen zu kritisieren, woraufhin der Werbeoffizier im Gegenzug gewissermaßen wie ein ukrainischer Rekrutenjäger reagierte, in dem er zwar den Schüler nicht selbst zusammenschlug, aber die Bluthundmeute der Staatsanwaltschaft auf ihn hetzte. Jetzt steht der Schüler vor Gericht – und wie üblich nicht wegen einer Gewaltstraftat (dann wäre wohl gar nicht ermittelt worden), sondern wegen einer von der einzig zulässigen, staatlich vorgeschriebenen Grundhaltung abweichenden Meinung.

Klima-Streiks hui, Anti-Wehrdienst-Demos pfui

Und da sind da neuerdings auch zunehmend Schülervereinigungen, die nicht nur zum stillen Protest aufrufen, sondern auch zum Schulstreik. Der Zulauf scheint nicht gerade gering zu sein, und es dürfte sich auch nicht um eine Aktion der Sorte „endlich mal wieder schwänzen“ handeln, sondern wirklich um ein Anliegen, um wirklichen Widerstand. An diesen Aufrufen zeigt sich aber auch, wer das eigentliche Problem in diesem Land ist: Die Sonderpädophilen – pardon: -pädagogen – aus den Schulleitungen und den Ämtern machen postwendend gegen diese Bewegung mobil und drohen den Schülern, Fehlstunden würden in die soziale Akten (aka „Zeugnis“) eingetragen; außerdem würden – bewusst äußerst kurzfristig anberaumte – Klausuren absichtlich auf Aktionstage gelegt, was dann zu einem „ungenügend“ (früher Note 6, heute 0 Punkte) führt und in den Sozialakten eingetragen wird (damit ist man hier inzwischen schon weiter als in China, wo der Social Score zwar den Behörden, aber nicht jedermann zugänglich ist).

Man muss sich diese epische Perversion einmal vergegenwärtigen: Gestern noch wurden Schüler nicht nur vom Unterricht frei gestellt, wenn irgendwo eine “Fridays-for-Future”-Demo von der inzwischen in Ungnade gefallenen Klima-Heiligen Greta Thunberg stattfand, sondern nicht selten forderten die Schulen ganze Klassen sogar auf, dort mitzulaufen, werteten dies als Unterrichtszeit und es wurde teils streng kontrolliert, ob vor Demobeginn auch alle am Ausgangspunkt anwesend waren und sich hinterher auch wieder dort einfanden. (Dass von rund 800 Schülern einer Schule in der Nähe meines Wohnorts rund 70 tatsächlich auf der Demo waren und die restlichen über 90 Prozent die Zeit dankbar zum Shoppen in der Innenstadt nutzten, zeigt, dass schon damals längst nicht alle Jugendlichen so geistig verkrüppelt waren, wie es die ideologietriefende Obrigkeit gerne hätte).

Dünger auf Schlachtfeldern

Heute hingegen wird umgekehrt gegen die Schüler mobil gemacht, wenn sie nicht der ideologischen Schimäre einer neuen “Wehrfähigkeit” folgen wollen, sondern lieber lebenswichtige Eigeninteressen vertreten. Dabei geht es um eine Positionierung, die darüber entscheiden könnten, ob sie das Greisenalter erreichen oder vorher als Dünger auf irgendwelchen Schlachtfeldern enden. Deshalb sollten wir alle couragierten Schüler, die für ihre Sache auf die Straße gehen wollen – und sei es zur besten Schulzeit – so weit wie möglich unterstützen! Das gilt auch und gerade für die Eltern – wobei Eltern aus dem grün-linken, vormals pazifistischen Milieu hier vermutlich den Teufel tun werden und ihre Kindern lieber zum Hurra-Patriotismus abrichten. Manche von ihnen sind möglicherweise auch froh, dass durch die Bemühungen der “ReGIERenden” zur weiteren Kriegsertüchtigung und baldigen Werte-Verteidigung auf dem Schlachtfeld ihre 10 bis 18 Jahre zurückliegende Fehlentscheidung, doch Kinder zu bekommen, nunmehr bald korrigiert wird – wenn auch etwas spät.

Ein Wort an die Schüler: Lasst euch nicht entmutigen, macht möglichst zahlreich mit! Wenn eine deutliche Mehrheit gegen die geplante eigene Abschlachtung protestiert, stehen zwar später bei der Mehrheit Fehlstunden und Sechsen im Social Score; doch das ist kein Handicap, sondern ein Ehrenabzeichen. Man wird dies dereinst zu schätzen wissen – und umgekehrt ebenso wissen, wie mit den Leuten umzugehen ist, bei denen diese Einträge fehlen.