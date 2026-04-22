Kriminalbeamten-Gewerkschaftschef rät Frauen, keine Beziehung mit einem Mann einzugehen

Dirk Peglow, der Vorsitzende der Kriminalbeamten-Gewerkschaft (informelles Motto „Auch wir gehören zur Brandmauer“) äußert sich in einem Gespräch mit dem ZDF zur katastrophalen Sicherheitslage für Frauen – und formuliert dabei eine provokante Zuspitzung: Angesichts von Gewalt- und Kriminalitätsstatistiken müsse man Frauen raten, besser keine Beziehung mit einem Mann einzugehen. Dunja Hayali lässt dieses bizarre Fazit unkommentiert, fröhlich zustimmend einfach im Raum stehen.

Hinter dieser drastischen Formulierung steht jedoch weniger ein ernst gemeinter Lebensrat als vielmehr Kritik an gesellschaftlichen Zuständen. Der Gewerkschafter wollte wohl unfreiwillig-zynisch auf ein strukturelles Problem aufmerksam machen: Ein Großteil der Gewalt gegen Frauen findet im sozialen Nahbereich statt – also in Partnerschaften oder im familiären Umfeld. Also solle man am besten solche Partnerschaften vermeiden.

Was wieder einmal wieder verschwiegen wird

Was natürlich in gewohnter Manier völlig ausgeblendet wird beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen: Ursache für den enormen Anstieg an schweren Sexualdelikten sind nicht “Männer” generell, sondern eine bestimmte Männergruppe: Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger in der aktuellen Kriminalstatistik ist erneut angestiegen und lag insgesamt bei 35,5 Prozent, wobei ausländerrechtliche Verstöße hier noch gar nicht berücksichtigt sind. Besonders zeigt sich der Anstieg bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen (plus 6,5 Prozent) sowie Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Übergriffe im besonders schweren Fall auch mit Todesfolge (plus 8,5 Prozent)

Die Zahl der Kinder, die durch Gewaltkriminalität auffielen, stieg zwar um 3,3 Prozent auf rund 14.200 Tatverdächtige an. Der Anstieg fiel zwar weniger stark als im Vorjahr aus, als das Plus 11,3 Prozent betragen hatte; allerdings werden statistisch infolge der fieberhaft betriebenen Einbürgerungen immer mehr Ausländer der Gruppe der “Deutschen” zugeschlagen.

Die Realität lässt sich nicht wegdiskutieren

Wer diesen Hintergrund – aus Angst davor, politisch unkorrekt zu werden oder im Brandmauer-Dogma unsicher zu werden, wird das Offensichtliche und gut Belegte verschwiegen und stattdessen mit seltsamen, ja missverständlichen Ratschlägen versucht, vom eigentlichen Problem abzulenken. Damit sorgt man allerdings dafür, dass solche Verbrechen weiter zunehmen, weil die wahren Ursachen nicht angegangen werden.

Manuel Ostermann, der Bundesvorsitzende der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, scheint da klarer zu sehen als sein Kollege Peglow: “Es sind im Verhältnis maßgeblich Männer aus den Asylhauptherkunftsländern, die für die Gewalteskalationen in Deutschland verantwortlich sind. Realität lässt sich nicht wegdiskutieren. Man kann sie ignorieren, beschönigen oder in politische Korrektheit verpacken – ändern wird das nichts. Währenddessen tragen die Menschen in Deutschland die Konsequenzen. Es geht nicht darum, zu provozieren oder zu polarisieren, sondern darum, Probleme klar zu benennen. Nur wer hinschaut, kann auch Lösungen finden. Wegsehen hilft niemandem. Veränderung beginnt bereits mit Ehrlichkeit in der Debatte. Und genau dafür stehe ich. Daran wird sich nie etwas ändern. Es geht um das Wohle Deutschlands.”

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.