Kriminell: Die Wiederkehr der Maskenpflicht – ausgerechnet bei der Tour de France

Weil es einen leichten Anstieg von (medizinisch völlig unbedenklichen) Corona-Fällen bei der aktuellen Tour de France gibt, fällt den Organisatoren sogleich nichts Besseres ein, als wieder die Maskenpflicht aus der Mottenkiste zu holen – wenn auch zunächst nur für vor Ort berichtende Reporter und Journalisten. „Um Gesundheitsrisiken zu minimieren“ sei es nun für Medienvertreter „obligatorisch“, eine Maske in allen Bereichen zu tragen, in denen es zu Kontakt mit den Fahrern und Mitgliedern der Teams komme, also in „Mixed Zones“, den Zielbereichen und rund um die Teambusse.

Dabei hat man über das genaue Ausmaß der Corona-Fälle im Teilnehmerfeld gar keinen Überblick, weil nicht alle Teams testen. Ein positiver Coronatest ist immerhin aber auch kein automatischer Ausschlussgrund. Weil ein britischer Fahrer wegen einer Infektion nicht zur 14. Etappe antreten konnte, ein anderer wegen eines positiven Corona-Tests ausgestiegen war und man nicht weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist, hat man sich nun in einer Art grotesker Übersprunghandlung zur Wiedereinführung der eigentlich für alle Zeiten überwunden geglaubten autoritären und infektiologisch völlig sinnfreien Maskenpflicht entschlossen. Und das, obwohl sogar der Fahrer Mark Cavendish erklärt hatte, er wisse, dass es Fahrer gebe, „die mit Corona bei der Tour fahren“. Auch der deutsche Sprinter Pascal Ackermann sagte: „Es ist im Feld drin, und entweder man bekommt es oder eben nicht.“ Allerdings ist die Corona-Psychose im Fahrerpulk anscheinend nach wie vor lebendig: Der belgische Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und der Gesamtzweite Jonas Vingegaard sind dazu übergegangen, in Bereichen mit vielen Menschen immer Maske zu tragen.

Begrenzte Wiedereinführung als Testballon

Hieran zeigt sich, wie tief der Irrglaube, dieses perverse, durch Corona in die Köpfe gehämmerte und vor 2020 niemandem je in den Sinn gekommene Ritual hätte irgendeinen Nutzen, noch immer in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit (hier: bei Fahrern und Organisatoren) verankert ist. Die Masken waren nachweislich vollkommen wirkungslos gegen Infektionen, ebenso wie das gesamte Corona-Instrumentarium von Ausgangssperren über Kontaktbeschränkungen bis Experimentalimpfungen, das sich am Ende nicht nur als völlig sinnlos, sondern als unendlich viel schädlicher erwiesen hat als das Virus selbst. Selbst wenn man an ihre Wirkung glaubt, war die Maske angesichts der Harmlosigkeit von Sars-CoV2 im Vergleich mit zahllosen sonstigen normalen Erkältungserregern eine völlig unverhältnismäßige Zumutung.

Aufgrund dieser inzwischen gesicherten Erkenntnisse müsste eine gleichsam “prophylaktische” Wiederkehr solcher Maßnahmen, auch nur im begrenzten Rahmen, eigentlich ausgeschlossen sein; die Gesichtswindeln in ihrer Zweckentfremdung als Virenschutz müssten ein für allemal der Vergangenheit angehören und sogar staatlich untersagt sein. Stattdessen werden sie nun erneut automatisch und ganz selbstverständlich als probates Mittel angesehen. Corona hat also doch gewirkt – und der “Testballon” der Tour de France zeigt auf verhängnisvolle Weise, dass sich damit immer noch durchkommen lässt. Nachahmungs- und Wiederholungsfälle sind garantiert. Erfolgreich wird hier getestet, ob man nahtlos andocken kann an die Hysterie und ob die Menschen immer noch bereitwillig mitmachen… und siehe da: sie tun es. Mit dieser Renormalisierung der Corona-Schikanen von vor zwei Jahren ohne jeden öffentlichen Aufschrei steht der nächsten “Pandemie” nichts mehr im Wege – und es wird wirksam verhindert, dass die willkürlichen Maßnahmen der Freiheitsfeinde je als die epochale Katastrophe ins Bewusstsein dringen werden, die sie tatsächlich waren.