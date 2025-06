Kriminelles Totalversagen: Deutsche Ex-Minister hinterlassen ein Trümmerfeld – und setzen ihre Karrieren schamlos fort

Ein geheimes Gutachten des Bundesrechnungshofs (BRH) brachte gerade erst in aller furchterregenden Klarheit zutage, mit welcher unfassbaren Dreistigkeit und Leichtfertigkeit Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck vor zwei Jahren dem schwedischen Batteriehersteller NorthVolt einen Staatskredit von 600 Millionen Euro gewährte, damit dieser eine für die grüne “Energiewende” scheinbar prestigeträchtige Fabrik in Schleswig-Holstein errichtet. Es kam, wie es immer kommen muss, wenn Ideologen die Regeln des Wettbewerbs zu Lasten der Steuerzahler vergewaltigen: Bald darauf ging der Konzern krachend pleite; die 600 Millionen muss der deutsche Steuerzahler aber trotzdem zahlen. Amtshaftung? Natürlich Fehlanzeige.

Der Bericht wirft Habeck und seinen Beamten vor, die Risiken für den Bund systematisch unterschätzt zu haben. Auch ein entsprechendes Gutachten der Prüfgesellschaft PwC – das natürlich inzwischen ebenfalls als “geheim” eingestuft wird (wieder ganz im Sinne von Thomas de Maizierés Bonmot “Teile der Antwort könnten die Öffentlichkeit verunsichern”), habe die Risiken nicht richtig aufgezeigt. Es sei jedoch in keiner Weise zu erkennen, dass das Wirtschaftsministerium „zentrale Annahmen des Unternehmenserfolgs hinterfragte“, so die Rechnungsprüfer. Habecks Ministerium habe die Risiken des Staatskredits „faktisch alleine bewertet“, ein „Mehraugen-Prinzip“ habe es nicht gegeben, heißt es weiter. Wesentliche Risiken des Kredits seien zudem unzureichend ermittelt und bewertet worden. Stattdessen habe man „weitestgehend nach dem Prinzip Hoffnung“ agiert. Überdies wirft der BRH Habeck und Co. auch noch Verstöße gegen die Pflicht zur ordnungsgemäßen Aktenführung vor: Wesentliche Entscheidungsschritte zum Staatskredit seien nicht dokumentiert worden. Damit würden sich wesentliche Handlungen der „Nachvollziehbarkeit und einer externen Kontrolle“ entziehen. Aufgrund der politischen und finanziellen Bedeutung des vorliegenden Falls würden diese Verstöße besonders schwer wiegen.

Keinerlei Problembewusstsein

Habeck toppt in Sachen kaltschnäuziger Chuzpe alles: Bereits bei seiner katastrophalen Entscheidung, die drei letzten deutschen Atomkraftwerke abzuschalten, täuschte er bewusst den Bundestag und die Öffentlichkeit. Bereits zu Beginn seiner Amtszeit ließ er zu, dass sein damaliger Staatssekretär Patrick Graichen ein Netzwerk aus Familienmitgliedern und ideologischen Mitstreitern in seinem Ministerium installierte. Doch vor allem der ungeheuerliche Skandal um NorthVolt unterstreicht die völlige Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit der deutschen Politikaste: Als Minister können sie nach Belieben und ohne persönliche Konsequenzen über Milliardenbudgets verfügen; wenn sie diese verschwenden und dem Steuerzahler damit unermesslichen Schaden zufügen, hat dies keinerlei Auswirkungen auf ihre weitere Karriere oder ihre exorbitanten Ruhegehälter danach. In der freien Wirtschaft wäre so etwas undenkbar; die Freiheitsstrafen, die hier bei auch nur einem Bruchteil dieses kriminell fahrlässigen und grob treuwidrigen Umgangs mit Geldern Dritter drohen würden, würden sich auf Äonen aufsummieren. Doch Deutschlands Regierende kommen mit allem durch. Nachdem sie sich in den letzten 20 Jahren jeglichen Restbestand von Charakter, Anstand und Gewissen erfolgreich wegamputiert haben, geht ihnen sogar jedes Problembewusstsein ab.

Apropos bewusst schlampige Aktenführung: Gerade dies scheint ein neuer Trend in Berlin zu sein. Neben der geradezu wahnhaften Verschleuderung von Milliarden, wird auch Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn in einem Untersuchungsbericht vorgeworfen, bei seiner weitgehend eigenmächtigen Beschaffung von Corona-Masken im Jahr 2020, die meisten Deals schlicht per SMS oder über Messenger-Dienste abgewickelt und kaum etwas korrekt dokumentiert zu haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann als Vorreiterin dieser Spurenverwischung gelten: Sie wandte dieses hemdsärmelige Procedere bekanntlich in großem Stil an, als sie bei ihrem Duzfreund, Pfizer-Chef Albert Bourla – ebenfalls eigenmächtig – für Milliarden von Euro Corona-Impfdosen orderte. Bis heute weigert sie sich rotzfrech, die dabei ausgetauschten Nachrichten offenzulegen. Bereits in ihrer unsäglichen Amtszeit als Verteidigungsministerin hatte die durch Merkels Patronage trotz erwiesener Komplettunfähigkeit unangetastete von der Leyen SMS, die sie in Schwierigkeiten hätten bringen können, einfach gelöscht.

Aberwitzige fachliche Unfähigkeit

Bei Spahn kommt noch erschwerend hinzu, dass auch der Milliardenschaden, der durch den Massenbetrug bei Corona-Testzentren entstand, in seine Verantwortung fällt. Sein Amtsnachfolger Karl Lauterbach machte nahtlos weiter und warf das Geld der Bürger nach Belieben zum Fenster hinaus, um Masken und Impfstoffe anzuschaffen und dann, nach Corona, idiotische Warnkampagnen vor Hitzetoten im kalten Regensommer 2023 zu initiieren. Und auch der personifizierte Totalausfall im Außenamt, Annalena Baerbock, hinterließ ein Chaos und ein juristisches Mienenfeld. Sie ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Tausende von Afghanen ohne ausreichende Sicherheitsprüfung nach Deutschland geschafft wurden. Und Ex-Innenministerin Nancy Faeser vernichtete – im Verbund mit dem linksradikalen ZDF-Hetzer Jan Böhmermann – völlig ohne jede Konsequenzen für sie die Karriere des völlig untadeligen, aber politisch missliebigen Beamten Arne Schönbohm und belog die Öffentlichkeit wiederholt zum Thema Migrantenkriminalität. Für nichts davon mussten sich die Minister je verantworten.

Und so geht es weiter und weiter. Schwerste Verfehlungen und Machtmissbräuche – ganz zu schweigen von aberwitziger fachlicher Unfähigkeit, die in früheren Zeiten für zehn Rücktritte oder Entlassungen gereicht hätten – bleiben heute nicht nur folgenlos, sie wirken meist noch nicht einmal als Hemmschuh für die Fortsetzung der weiteren Karriere. Vor allem die Karrierefrauen sind hier anscheinend sakrosankt: Eine Gestalt wie von der Leyen, die überall nur verbrannte Erde hinterlassen hat, fällt die Leiter immer weiter nach oben, häuft weiterhin einen Skandal nach dem anderen an und darf trotzdem nach wie vor ihr Unwesen treiben. Anstatt sich vor Gericht verantworten zu müssen, wird ihr sogar noch der Karlspreis als vermeintliche Mustereuropäerin hinterhergeworfen.

Kakistokratie statt Meritokratie

Baerbock, die in New York als Präsidentin der UN-Vollversammlung als diplomatischer Pflegefall in abermals viel zu große Schuhe schlüpfte und vom deutschen Steuerzahler fortan ein noch höheres Salär bekommt als im Auswärtigen Amt, scheint sich von der Leyens Skrupellosigkeit dabei als Vorbild genommen zu haben. Solche und andere Fälle zeugen nicht nur vom völligen Verfall der politischen Kultur. Sie sind systemisch und zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf. Niemand braucht sich darüber zu wundern, dass in Deutschland nichts mehr funktioniert, wenn präpotente Flaschen in Spitzenämter gelangen können.

Statt Meritokratie, dem Verdienst- und Leistungsprinzip, dominiert Kakistokratie, die Herrschaft der Ungeeignetsten. Persönliche Verantwortung spielt keine Rolle mehr, Rücktritte und Entlassungen kommen nicht mehr vor, Politiker kleben schamlos an ihren Ämtern und streiten jegliche Schuld ab und die eigentlich nur für Parlamentarier vorgesehene Immunität scheint bei ministrierenden Totalversagern faktisch lebenslang zu gelten. Ein politisches System, das solche Zustände hervorbringt und perpetuiert, ist in jeder Hinsicht verrottet. Den Schaden tragen die Bürger – finanziell und irgendwann existenziell.