Kritische Wissenschaft im Ausnahmezustand

Als in den Corona-Jahren Politikwissenschaftler oder Virologen öffentlich den Regierungsnarrativen widersprachen, schien die Sache auf den ersten Blick einfach: Hier „die Wissenschaft“, dort die „Skeptiker“. Heute zeigt sich der hohe Preis dieser Sortierung. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob einzelne Thesen richtig oder falsch waren. Sie lautet: Welche Bedingungen herrschen an Universitäten für fachlichen Widerspruch – und wie schnell wird aus Dissens ein Karriererisiko? Diese Frage neu und scharf stellt aktuell das Aus des Kommunikationswissenschaftlers Michael Meyen an der LMU München. Der ostsozialisierte Meyen, der in Leipzig studierte und promovierte, schildert auf seiner Website, wie ihm die Universität nach 24 Jahren per Postzustellungsurkunde mitteilte, dass er zum Monatsende in den Ruhestand werde versetzt. Er verschweigt nicht, dass er bereits länger krank war – dennoch wirkt der Schritt wie ein symbolischer Schlusspunkt.

Gegenüber “Apollo News” wollte sich die Presseabteilung der LMU „aus datenschutzrechtlichen Gründen“ nicht zu dem Fall und der überaus kurzen Frist äußern.

Für Beobachter auf X wie Stefan Homburg markiert er ein Muster: Zur Corona-Politik durfte man „risikofrei nur eine Meinung äußern – die der Regierung“. Man muss diese Zuspitzung nicht vollständig teilen, um den Kern zu erkennen: Wo die Universität als Institution in den Modus des Ausnahmezustands gerät, verschiebt sich das Verhältnis von Erkenntnis und Loyalität.

Von der Wahrheitssuche zur Loyalitätsprüfung

Universitäten dienen nicht dem Verteidigen von Konsens, sondern dem Ermöglichen von Erkenntnis. Erkenntnis entsteht durch Streit: Hypothesen gegen Gegenhypothesen, Irrtumskorrektur, offene Debatte. In Krisenzeiten – Pandemie, Krieg, „Desinformation“ – kippt dieses Ethos jedoch leicht. Widerspruch gilt dann nicht mehr als wissenschaftliche Normalität, sondern als Störung des Gemeinwohls. Die Universität verwandelt sich in eine moralische Anstalt: Nicht mehr „Was ist wahr?“, sondern „Was ist verantwortbar zu sagen?“ Der Preis ist ein Klima der Selbstzensur. Nicht durch offene Verbote, sondern durch subtile Signale: Distanzierungen, interne Prüfungen, Rufschädigungslogik, im Fall Meyens auch Besoldungskürzung. Wer sieht, dass abweichende Positionen dienstrechtliche Folgen haben können, lernt schnell, welche Sätze man besser nicht öffentlich äußert – unabhängig davon, ob sie wissenschaftlich begründet sind.

Genau an dieser Stelle lohnt ein Blick auf die jüngsten Debatten über die politische Kultur an deutschen Hochschulen, etwa im November 2025 im “Spiegel”. Dort wird zunehmend nicht mehr nur über „Ton“ und „Respekt“ gesprochen, sondern über faktische Einschränkungen – etwa, wenn konservative Positionen im gleichen Setting deutlich häufiger als „unzumutbar“ behandelt werden als progressive. In experimentellen Befragungen wie der neuesten Kurzstudie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zu „Demokratieverständnis und Meinungsfreiheit an Hochschulen“ befürworten Teile der Studierenden Sanktionen, Ausladungen oder das Entziehen von Lehrbefugnissen bei konservativen Positionen, während man bei linken Positionen erheblich großzügiger ist.

Wenn der Debattenraum zur Gesinnungszone wird

Das ist als sozialwissenschaftlicher Befund deshalb so brisant, weil es den Mechanismus beschreibt, der auch bei Corona wirksam war: Nicht das Argument entscheidet, sondern die moralische Einstufung des Sprechers und seines Lagers. Damit verschiebt sich die Universität vom Debattenraum zur Gesinnungszone. Wer „Meinungsfreiheit“ nur noch als abstraktes Prinzip bejaht, in konkreten Fällen aber restriktiv wird, erzeugt eine Asymmetrie: Liberalität ja – aber bitte nur für die „richtige“ Seite. Das hat Folgen weit über die Hochschule hinaus, denn gerade die Sozial- und Geisteswissenschaften prägen später Schule, Medien und Politik. Wo dort eine ideologische Monokultur entsteht, wird Dissens nicht widerlegt, sondern präventiv aussortiert.

Aus dem Ideal der freien Suche nach Wahrheit wird ein Pragmatismus des Überlebens: Man spricht nicht mehr aus, was man nach bestem Wissen für plausibel hält, sondern was keine Sanktionen nach sich zieht. Damit entsteht ein paradoxes Ergebnis: Die Institution, die Kritik organisieren sollte, organisiert ihre Vermeidung. Und sie kann das, ohne ein einziges „Verbot“ auszusprechen. Es genügt, dass sich der Dissens in eine Zone bewegt, in der er als Risiko gilt – für Drittmittel, für Reputation, für den „guten Ruf“ der Fakultät. Das Universitätssystem wird dann nicht mehr epistemisch (wahr/falsch), sondern reputationspolitisch (nützlich/schädlich) gesteuert.

Meyen als Fallstudie

Meyen verkörpert diesen Mechanismus exemplarisch. Als Kommunikationswissenschaftler kritisierte er bereits im Oktober 2020 die Corona-Berichterstattung als „einseitig, regierungstreu und angstschürend“. Er forderte öffentliche Debatten zwischen Kritikern und Regierungsberatern. Das ist zunächst kein Extremismus, sondern eine klassische Position liberaler Öffentlichkeit: Streit sichtbar machen, statt ihn zu verdrängen. Die Reaktion der LMU und des Umfelds zeigte jedoch, wie schnell fachlicher Streit in ein Sicherheits- und Dienstrechtsszenario umschlagen kann: Vorwürfe fehlender “Sorgfalt” aus dem eigenen Institut, Berichte über „Unruhe“ an der Fakultät, schließlich die Einschaltung des Verfassungsschutzes wegen Meyens Mitarbeit bei der Wochenzeitung “Demokratischer Widerstand”. Aus der Frage „Stimmen die Thesen?“ wurde die Frage „Ist das noch dienstlich vertretbar?“ – also eine Verschiebung vom Argument zur Existenzbedingung des Sprechers.

Genau hier liegt die strukturelle Pointe: Moderne Institutionen müssen Dissens nicht inhaltlich schlagen, wenn sie ihn prozedural steuern können. Die akademische Auseinandersetzung wird dann nicht mehr auf dem Feld der Gründe entschieden, sondern auf dem Feld der Rahmenbedingungen: Nebentätigkeiten, Loyalitätspflichten, Reputationsschutz, „Dienstvergehen“. So sorgt das System für Selbstzensur und Selbstgleichschaltung. Selbst wenn einzelne Vorwürfe im Kern berechtigt sein mögen, bleibt das institutionelle Muster problematisch: Der Weg vom unbequemen Kollegiumsstreit zum Verwaltungsakt wird zu kurz.

Wie Dissens „gefährlich“ wird

Kritische Wissenschaft lebt davon, dass Abweichung zunächst normal ist. In Ausnahmezuständen ändert sich die Grammatik: Nicht mehr „Wer hat die besseren Gründe?“, sondern „Wer untergräbt Vertrauen?“ oder „Wer richtet Schaden an?“. Positionen werden nicht primär argumentativ geprüft, sondern moralisch oder reputationspolitisch bewertet – als „verantwortlich“ oder als Risiko. Das ist die eigentliche Transformation der Corona-Jahre: Der Begriff „Konsens“ wurde vom wissenschaftlichen Zwischenstand zur politischen Waffe. Wer abwich, musste dies nicht nur begründen, sondern sich rechtfertigen. Und die Rechtfertigung war oft gar nicht fachlich, sondern moralisch: „Willst du Menschen gefährden?“ Damit wird eine wissenschaftliche Frage in eine Gesinnungsfrage umkodiert. Aus dem Dissidenten wird der Verantwortungssünder.

Moderne Institutionen brauchen Dissens gar nicht offen zu verbieten. Es genügt, ihn prozedural umzustellen: Compliance, Treuepflicht, Reputationsschutz, dienstrechtliche Prüfung. Selbst wenn eine Verfassungsschutz-Prüfung am Ende nichts ergibt, setzt sie ein Signal. Der Betroffene erscheint nicht mehr als Kollege unter Kollegen, sondern als potenzielles Risikoobjekt, das verwaltungsförmig „abgeklärt“ werden muss. Der offene Streit weicht der Lagerhygiene: Die Institution will nicht mehr wissen, wer recht hat, sondern wer „dazugehört“. In dieser Logik wird Öffentlichkeit selbst zur Gefahr. Wer mit der falschen Plattform spricht, ist kontaminiert; wer die falschen Begriffe benutzt, ist verdächtig; wer die falschen Personen zitiert, gilt als „Anschlussstelle“. Das sind keine wissenschaftlichen Kategorien, sondern moralische Quarantäneregeln.

Die Totaldebatte Corona: Wenn Wissenschaft zur Staatsreligion wird

Die Corona-Kontroverse war eine Totaldebatte, in der Politik, Medien, Wissenschaft und Moral ineinanderflossen. „Die Wissenschaft“ wurde im öffentlichen Sprachgebrauch zu einer Instanz, die nicht mehr streitet, sondern entscheidet. Und wo entschieden wird, entsteht Gehorsamserwartung. Das ist der entscheidende Punkt: Die politische Kommunikation hat Wissenschaft nicht nur genutzt, sie hat sie als Legitimationsmaschine aufgeladen. Damit wurde aus Wissenschaft eine Art säkularer Priesterschaft: Wer sich ihr widersetzte, galt nicht als abweichender Forscher, sondern als Häretiker.

Meyen machte damals genau den demokratischen Kernpunkt geltend: Journalismus und Wissenschaft müssen Perspektiven sichtbar machen. Unterdrückter Dissens schafft Unfrieden. Ob man seine Diagnose teilt oder nicht – sie benennt die Mindestbedingung einer freien Wissensordnung: Legitimität durch Streit. Und Streit bedeutet nicht, dass jede These gleich gut ist. Streit bedeutet, dass das schlechtere Argument im Licht der Öffentlichkeit verlieren muss – nicht im Schatten der Verwaltung.

Andere Fälle zeigen – bei aller Unterschiedlichkeit der konkreten Vorwürfe – ähnliche Muster, so Homburgs Bilanz über die „Objekte verschiedenster Drangsale, weil sie bei der Gates-Epstein-Seuche nicht mitgemacht haben“. Andreas Sönnichsen an der MedUni Wien wurde nach scharfer Kritik an Maßnahmen und Impfung aus Funktionen gedrängt und gekündigt; offiziell ging es um Verstöße gegen Vorgaben, faktisch wurde der Dissens zur institutionellen Belastung. Ulrike Guérot verlor ihren Streit mit der Universität Bonn letztlich vor Gericht, formal wegen Plagiatsvorwürfen in einem Bewerbungswerk – doch in der Wahrnehmung vieler fiel dies zeitlich in eine Phase, in der sie öffentlich in der Corona-Debatte angeeckt war: ihre Abrechnung „Wer schweigt, stimmt zu“ erschien 2022. Es ist entscheidend, die Fälle nicht platt gleichzusetzen. Gerade deshalb sind sie als Muster interessant: In allen Fällen vermischen sich fachliche, moralische und administrative Ebenen. Der Konflikt wird nicht nur wissenschaftlich ausgetragen, sondern reputationspolitisch, arbeitsrechtlich, disziplinarisch. Das Ergebnis ist ein Klima, in dem Wissenschaftsfreiheit selten durch ein großes Verbot stirbt, sondern durch die Häufung kleiner Einschüchterungseffekte, durch die Verschiebung von Konflikten ins Dienstrechtliche und durch die permanente Dro-hung, dass öffentliche Abweichung institutionell „kosten“ kann. „Leider steht die sogenannte Meinungsfreiheit nur noch auf dem Papier“, ätzt Homburg.

Freiheit braucht tragfähige Institutionen

Ein konservativer Blick beginnt nicht bei Empörung, sondern bei Institutionenlehre. Freiheit ist nicht nur Abwesenheit von Verboten, sondern die Existenz von Räumen, in denen man ohne soziale oder berufliche Existenzangst widersprechen kann. Universitäten sind solche Räume – oder sie verlieren ihren Sinn. Sie sollen nicht nur Wissen produzieren, sondern auch Charakter: die Fähigkeit, unter Druck zu argumentieren, zu zweifeln, zu revidieren.

Wenn Universitäten in Krisenlagen zu moralischen Schutzräumen werden, in denen Dissens als Gefahr behandelt wird, dann entsteht ein System, das äußerlich „wissenschaftlich“ wirkt, innerlich aber konformistisch wird. Das ist kein akademisches Randproblem, sondern ein politisches: Eine Gesellschaft, die ihre Eliten zur Vorsicht erzieht, erzieht ihre Zukunft zur Feigheit. Und eine Wissenschaft, die den Streit scheut, wird zum Verwaltungsinstrument – nützlich für Politik, aber unfruchtbar für Wahrheit.

Hier liegt auch der tiefere Zusammenhang zur Vertrauensfrage: Vertrauen entsteht nicht durch Einheit, sondern durch Transparenz. Wer „Vertrauen in die Wissenschaft“ stärken will, indem er Widerspruch delegitimiert, erreicht das Gegenteil. Denn das Publikum sieht sehr genau, wenn der Streit nicht geführt, sondern unterdrückt wird. Dann wächst nicht Vertrauen, sondern Verdacht. Der Versuch, Skepsis zu bekämpfen, erzeugt Skepsis.

Was eine freie Wissensordnung braucht

Der Fall Meyen wirft keine Frage nach persönlicher „Schuld“ auf, sondern nach Institutionen: Wie muss eine Universität gebaut sein, damit sie Irrtum und Dissens aushält, ohne den Dissi-denten prozedural zu erdrosseln? Eine robuste Streitkultur braucht mindestens fünf Dinge. Erstens klare Standards wissenschaftlicher Qualität, die unabhängig von politischer Opportunität gelten: Methodenkritik ja, Lagerzuordnung nein. Zweitens faire Verfahren, die nicht als Ersatz für Debatte missbraucht werden dürfen – Disziplinarrecht darf nicht zum Werkzeug der Reputationshygiene werden. Drittens eine saubere Trennung von Wissenschaft und Moraltribunal: Fehler sind zu korrigieren, Thesen zu widerlegen – aber nicht durch Gesinnungsmarkierung zu ersetzen. Viertens Schutzräume für öffentliche Kontroverse, gerade in Krisen: Wer in der Öffentlichkeit widerspricht, darf nicht automatisch als institutionelles Risiko gelten. Und fünftens institutionelle Demut: Universitäten müssen aushalten, dass Erkenntnisprozesse unübersichtlich sind, dass Minderheiten manchmal recht behalten und dass Konsens sich ändern kann. Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Konflikt, sondern die Fähigkeit, Konflikt zu tragen. Wenn Universitäten diese Fähigkeit verlieren, verlieren sie ihre gesellschaftliche Funktion.

Corona war der Testlauf. Die Lehre lautet: In künftigen Ausnahmezuständen muss der Schutz der akademischen Kontroverse nicht als Gnade, sondern als Grundbedingung der Wahrheitssuche gelten. Sonst droht aus kritischer Wissenschaft eine Verwaltung von Konformität – und damit intellektueller Rückbau. Der Fall Meyen ist daher mehr als ein Personalvorgang. Er ist ein Indikator dafür, wie sehr die Universität als Institution zwischen Wahrheitssuche und Loyalitätspolitik schwankt. Wer will, dass Wissenschaft wieder kritisch sein kann, muss den Mut zur offenen Debatte institutionell absichern – und zwar bevor der nächste Ausnahmezustand kommt.