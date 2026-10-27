Krude Thesen aus der Panda-Apotheke: Braucht Deutschland „frisches Blut“?

Es versteht sich eigentlich von selbst, dass die politische Debatte bestenin der politischen Sphäre stattfinden sollte, also im Wahlkampf, auf Parteitagen und natürlich in den Parlamenten. Sie kann auch im privaten oder beruflichen Bereich erfolgen – und dort natürlich auch Streit nach sich ziehen. Den muss eine gesunde Demokratie dann allerdings aushalten. Schwierig wird es, wenn im privaten oder beruflichen Bereich Konsequenzen für Andersdenkende folgen – wenn man also nicht mehr zum Geburtstag eingeladen wird oder seinen Job verliert. Eine Katastrophe jedoch ist es, wenn selbst im medizinischen Bereich Andersdenkende zu Patienten zweiter Klasse werden. Es gibt Ärzte, die AfD-Mitglieder wegen ihrer Parteimitgliedschaft abgewiesen haben. Das ist zwar zum Glück noch die Ausnahme, aber zumindest gibt es inzwischen so viele Fälle, dass man vom Singular „Einzelfall“ schon auf den Plural „Einzelfälle“ ausweichen muss.

Zu Beginn des Monats sorgte Elisabeth Kutter, die in Bielefeld die “Panda-Apotheke” leitet, für Aufsehen, als sie in einem auf Social Media verbreiteten Video folgende Botschaft an AfD-Wähler richtete: „Bitte meide meine Apotheke, meide mein Team, meide mein Umfeld.“ Man muss sich nur einmal vorstellen, welchen Aufschrei – und das übrigens völlig zu Recht – es gegeben hätte, wenn ein Apotheker eine identische Botschaft an Linke oder an Syrer gerichtet hätte. Im Fall Kutter blieb dieser Aufschrei überwiegend auf die Adressaten ihres Ausgrenzungsappells beschränkt. Etliche, die sich davon angesprochen fühlten, hielten mit teils heftiger Kritik nicht hinterm Berg, vereinzelt soll es sogar Morddrohungen gegen Kutter gegeben haben. Da ihr Statement wohl auch bei politisch neutralen Kunden für Ablehnung sorgte, beeilte sie sich daraufhin hinzuzufügen, dass sie zwar keine AfD-Wähler als Kunden wünsche, ihnen aber keine Medikamente verweigern würde. Das ist übrigens weniger großzügig, als es klingt – denn rein juristisch dürfte sie dies ohnehin nicht, ohne ihre Zulassung zu verlieren.

Die alte Leier

In der vergangenen Woche hielt der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Kneller, selbst aus Bielefeld, einen Infostand seiner Partei vor der Apotheke ab. Dies wurde prompt als “Einschüchterungsversuch” eingestuft. Umgekehrt gab es aber auch eine große “Solidaritätsaktion” linker und sogenannter “zivilgesellschaftlicher“ Gruppen. Vor allem Kommunalpolitiker und lokale Antifa-Bündnisse erschienen, aber auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Britta Haßelmann und die frühere SPD-Familienministerin Christina Kampmann aus NRW. Wichtig ist hier aber gar nicht mehr die politische Ebene – die hatte Kutter mit dem, was sie bei ihren Ansprachen vor der Apotheke absonderte, nämlich längst verlassen. So hörte man von ihr auf der Veranstaltung beispielsweise die übliche Leier von der toxischen Maskulinität der alten, weißen Männer; aber darum soll es gar nicht gehen: Weitaus verstörender waren Aussagen, die als lupenrein rassistisch einzustufen sind. Kutter, im Regenbogen-Cape, erklärte da, vor 40 Jahren von einem Arzt von einer Studie gehört zu haben: „Desto unterschiedlicher das Erbmaterial von Mann und Frau, desto klüger werden die Kinder. Merkt ihr was? Was passiert also, wenn sich nur Deutsche mit Deutschen paaren? Was kommen da für Kinder raus? Muss ich euch das erzählen? Nee, ne – ihr seid klug.“

Ernsthaft? Ein „Trust me bro!“ als Quelle? Ich hab’s vom Schwager des Cousins meines Zahnarztes gehört? Wenn man dann GPT anwirft, bekommt man tatsächlich einen Treffer: In den 1980ern – also vor etwa 40 Jahren – kam eine Studie aus Hawaii zu einem entsprechenden Ergebnis. Der Effekt für Mischlingskinder lag bei einem Plus von etwa 3–5 IQ-Punkten. Man mag das für gering halten. Liegen zwei Personen um 30 IQ-Punkte auseinander, kann man klar sagen, wer von beiden intelligenter ist. Sind es nur 3 IQ-Punkte, muss man raten. Allerdings liegen beispielsweise Deutschland und Japan je nach Studienlage ebenfalls nur etwa 3–5 IQ-Punkte auseinander, und der höhere zivilisatorische Stand Japans ist nicht von der Hand zu weisen. Er könnte natürlich noch andere Ursachen haben. Das Problem ist: Die fragliche Studie hat eine so geringe Stichprobengröße, dass der Effekt im Bereich der statistischen Unschärfe liegt. Spätere hawaiianische Studien konnten das Ergebnis übrigens nicht mehr bestätigen.

Was aufschlussreiche Mischlingsstudien zeigen

Es wäre allerdings ein Leichtes, die Mischlingsthese zu bestätigen, denn nirgendwo sonst auf der Welt dürfte der Effekt so stark ausgeprägt sein wie in Brasilien: Die dortige Bevölkerung besteht im Wesentlichen aus einer amerindischen Ursprungspopulation, weißen Kolonialherren und afrikanischen Sklaven. Die Gesellschaft ist so stark rassisch durchmischt, dass die Mehrzahl aller Brasilianer allen drei Populationen gleichzeitig angehört. Allerdings gibt es natürlich weiterhin Schwerpunkte. Ein Brasilianer könnte zu 85 Prozent europäisch, zu 10 Prozent amerindisch und zu 5 Prozent afrikanisch sein und damit als weiß gelten. Oder auch zu 70 Prozent afrikanisch, zu 25 Prozent europäisch und zu 5 Prozent amerindisch und somit als schwarz. Ein Brauner hingegen könnte bei 40/30/30 liegen.

Wie Kutter in ihrer Rede erwähnt, produziert China besonders viele Elektroautos. Dabei dürfte nach ihren unterkomplexen Versimpelungen das weitgehend monoethnische Reich der Mitte ihrer These nach eigentlich nicht besonders intelligent sein. Auch wenn es neben den dominierenden Han-Chinesen kleinere Minderheiten gibt, sind diese doch zumindest alle klar als ostasiatisch einzustufen. Das deutlich diversere Brasilien hingegen ist alles andere als Innovationsstandort, sondern im Vergleich dazu ein shithole country. Auch innerhalb Brasiliens sieht man jedoch eine klare Hierarchie: Die gesellschaftlichen Eliten sind klar von Weißen dominiert, gefolgt von Braunen, während die Schwarzen zumeist auf den hinteren Plätzen liegen.

Je weißer der Schwarze, desto intelligenter ist er

Natürlich geht es auch eine Spur genauer: Der dänische Wissenschaftler Emil Kierkegaard beispielsweise hat in den vergangenen Jahren Mischlingsstudien wie die oben genannte mit deutlich gründlicheren Methoden wiederholt. In der hawaiianischen Studie wurde nur vermerkt, ob die Eltern eines Kindes europäisch/hawaiianisch waren oder aber beide europäisch beziehungsweise beide hawaiianisch. Kierkegaard hingegen hatte deutlich größere Datensätze von Afroamerikanern, deren genetische Abstammung genau protokolliert war. So konnte er beispielsweise untersuchen, ob jemand, der zu 25 Prozent europäischer und zu 75 Prozent afrikanischer Abstammung ist, intelligenter ist als jemand, der nur zu 5 Prozent europäischer, aber zu 95 Prozent afrikanischer Abstammung ist. Das Ergebnis zeigt einen klaren linearen Zusammenhang: Je weißer der Schwarze, desto intelligenter ist er. Eine gebeugte Kurve, die bei einem Mischungsgrad von 50/50 ihren Höhepunkt zeigt, ließ sich nicht nachweisen. Verschiedene Studien dieser Machart kommen auf weit über 10.000 Versuchsteilnehmer. Man darf die kleine hawaiianische Studie, die sich als einziger vager Beleg für Kutters These anführen ließe, also als exotisch abtun.

Im Gespräch mit der “Zeit” plädierte der britische Biologe Steve Jones ebenfalls für eine Rassenvermischung – aus genetischen Gründen: „Nehmen wir an, in Ihrer Familie kommt die Mukoviszidose vor. Sie wollen Vater werden und haben Angst, dass Ihr Kind krank sein würde. Der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, ist: Heiraten Sie eine Nigerianerin! Ein Kind bekommt die Krankheit nur dann, wenn es zwei kranke Gene erbt, eines von seinem Vater und eines von seiner Mutter. In Schwarzafrika kommt Mukoviszidose aber gar nicht vor – also könnte Ihr Kind nicht daran erkranken. Für eine Nigerianerin wären Sie auch eine gute Partie. In Afrika ist vererbbare Sichelzellenanämie verbreitet, die wiederum in Europa nicht vorkommt.“ Hat er damit einen Punkt? Fragen wir doch einmal die KI, in diesem Fall GPT. Folgende Ausführungen sind dabei nur als Modellrechnungen zu verstehen: In einer Bevölkerung von 100 Millionen Europäern würden wir etwa 44.000 Patienten mit Mukoviszidose erwarten. Unter 100 Millionen Afrikanern wären es 7.000. Also insgesamt etwa 51.000.

Vermischen wir beide Populationen zu insgesamt 200 Millionen, würde die Zahl auf etwa 35.000 sinken. In diesem Fall wäre Jones‘ Effekt zwar real, aber nicht allzu stark. Die Zahl der Erkrankten würde um etwa 30 Prozent zurückgehen.

Gesundheitliche Effekte

Im Fall der Sichelzellanämie sieht das hingegen anders aus. Dort hätten wir gerade einmal 225 Fälle unter den Europäern, also fast gar keine, aber etwa 730.000 unter den Afrikanern. Auch in den addierten Populationen wären es damit etwa 730.000 Fälle. In der vermischten Population kämen wir allerdings gerade einmal auf etwa 19.000 Fälle. Das wäre ein Rückgang um etwa 97,5 Prozent. Der Unterschied ist vor allem deshalb so groß, weil die Erbanlage für Mukoviszidose unter Europäern nur etwa 2,5-mal so häufig vorkommt wie unter Afrikanern, während umgekehrt die Anlage für Sichelzellanämie unter Afrikanern etwa 42-mal so häufig vorkommt wie unter Europäern.

Tatsächlich bricht Jones‘ Argumentation aber immer weiter zusammen, wenn man sie genauer unter die Lupe nimmt. Denn Rassen sind keine monolithischen Blöcke, sondern weisen auch interne Unterschiede auf. Würden sich alle Europäer untereinander vermischen, würde die Zahl der Mukoviszidosefälle um etwa 3 Prozent zurückgehen, denn dort gibt es nur leichte regionale Schwankungen. Innerhalb Afrikas ist die Sichelzellanämie aber unterschiedlich stark vertreten. Eine reine Durchmischung innerhalb aller Afrikaner würde die Zahl der Fälle nahezu halbieren. Das allein relativiert Jones‘ Argument bereits. Zum anderen ist es korrekt, dass Menschen mit einem europäischen und einem afrikanischen Elternteil praktisch nie an der Sichelzellanämie leiden – denn man muss von beiden Eltern die Erbanlage bekommen. Wenn die Vermischung aber über mehrere Generationen anhält, wird dies sehr wohl möglich. Ein Mischling könnte beispielsweise einen afrikanischen Großvater mütterlicherseits und eine afrikanische Großmutter väterlicherseits haben. Lässt man die Vermischung über mehrere Generationen andauern, würde die Zahl der Sichelzellpatienten wieder zunehmen.

Relativierung der Effekte

Die Logik sieht etwa folgendermaßen aus: In unserer ursprünglichen Population von 100 Millionen Europäern und 100 Millionen Afrikanern läge man bei rund 730.000 Sichelzellpatienten, was wir als Referenz von 100 Prozent betrachten. Durch innerafrikanische Vermischung würde die Zahl auf etwa 365.000 beziehungsweise 50 Prozent sinken. In der ersten europäisch-afrikanischen Mischgeneration wären es nur noch rund 19.000 beziehungsweise 2,5 Prozent. Nach mehreren Generationen läge die Zahl in der 200 Millionen Menschen umfassenden Mischbevölkerung wieder bei rund 205.000 beziehungsweise 28 Prozent. Allerdings kann auch jemand, der nur eine Anlage für die Sichelzellanämie in sich trägt, an einer milden Variante der Krankheit leiden. In unserer Ursprungspopulation von 100 Millionen Europäern und 100 Millionen Afrikanern gäbe es etwa 11,3 Millionen Träger einer einzelnen Anlage, in der Mischlingspopulation von 200 Millionen dagegen etwa 12,4 Millionen. Man hat also 500.000 schwere Fälle vermieden und gegen etwa eine Million leichtere Fälle ausgetauscht. Der leichtere Verlauf bedarf allerdings nur in Ausnahmefällen einer Behandlung, sodass die Bilanz unter dem Strich immer noch positiv wäre. Es zeigt sich jedoch, dass der Effekt nicht ganz so groß wäre wie erhofft.

Es gäbe noch einen weiteren positiven Effekt: Denn warum ist die Sichelzellanämie überhaupt so weit in Afrika verbreitet? Eben weil die Blutkörperchen durch ihre verkümmerte Sichelform weniger anfällig für Malaria sind, die ebendiese Blutkörperchen befällt. Die Mischpopulation wäre also etwas weniger anfällig für Malaria. Allerdings ist Malaria in Europa nahezu ausgerottet, wodurch der Effekt weitgehend überflüssig wäre. Zudem hatte Jones explizit Erbkrankheiten benannt, die sich zwischen den Menschenrassen in ihrer Häufigkeit unterscheiden. Viele Erbkrankheiten treten jedoch über alle Kontinente hinweg mit einer relativ ähnlichen Häufigkeit auf, sodass der Vermischungseffekt bei ihnen praktisch null wäre. Außerdem ist denkbar, dass durch eine Vermischung zusätzliche Komplikationen auftreten, zum Beispiel bei der Organspende. Im Jahr 2019 ging der Fall einer Deutsch-Nigerianerin durch die Presse, die an Leukämie erkrankt war und daher dringend eine Knochenmarkspende benötigte. Der Spender sollte bevorzugt ebenfalls Deutsch-Nigerianer sein, um das Risiko einer Abstoßungsreaktion zu minimieren. Aber sind das vielleicht nur Startschwierigkeiten? Würde eine komplett durchmischte Population nicht sogar für alle die Wahrscheinlichkeit auf Spenderkompatibilität erhöhen? Wahrscheinlich wäre es hier sogar umgekehrt. In einer komplett durchmischten Population von 200 Millionen hätte jeder einzelne Bürger schlechtere Aussichten auf ein Spenderorgan ohne Abstoßungsreaktion als in den beiden getrennten Populationen von jeweils 100 Millionen. Hier wäre allerdings weitere Forschung nötig, um seriöse Aussagen zu treffen.

Inzuchtdepression und Auszuchtdepression

Tier- und Pflanzenzüchter kennen jedoch nicht nur die Inzuchtdepression, sondern auch das genaue Gegenteil, nämlich die Auszuchtdepression. Sind zwei Tiere zu nah verwandt, können an sich seltene rezessive Anlagen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit aufeinandertreffen – wie eben beim obigen Beispiel der Sichelzellanämie. Gene können im Laufe der Zeit aber auch zu eingespielten Teams werden. Eine solche erfolgreiche Kombination kann auseinandergerissen werden, wenn zwei Tiere mit einem niedrigen Verwandtschaftsgrad gekreuzt werden. Es ist daher nur logisch, dass es einen solchen Effekt auch bei Menschen geben könnte. Aber lässt er sich auch nachweisen? Eine bekannte Studie aus Island fand einen solchen Effekt. Bei Ehen zwischen Cousins etwa 3. und 4. Grades konnten die Forscher eine besondere Fitness feststellen. Übrigens liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes isländisches Ehepaar genau in diesem 3./4.-Grad-Fenster liegt, bei etwa 3 bis 4 Prozent. Der Effekt war allerdings klein, und die Zahl ähnlich gelagerter Nachfolgestudien ist es ebenfalls.

Das muss nicht heißen, dass es den Effekt nicht gibt; aber man müsste ihn mit einer deutlich größeren Stichprobe bestätigen. Es ist einfacher, einen sehr starken Effekt, der nur sehr wenige Menschen betrifft, nachzuweisen als einen sehr schwachen Effekt, der sehr viele Menschen betrifft. Wenn wenige Menschen an der Sichelzellanämie leiden, ist die Krankheit schnell festzustellen. Wenn aber sehr viele Menschen nur um 1 Prozent gesünder sind, wird die positive Wirkung von Hunderten anderen Faktoren überlagert und geht im Hintergrundrauschen unter. Das Vermischungsargument von Jones ist – wenn auch in abgeschwächter Form – prinzipiell korrekt; aber diesem gesundheitlichen Vorteil durch den Wegfall der Inzuchtdepression könnte ein Nachteil durch das Hinzukommen einer Auszuchtdepression entgegenstehen.

Vermischung bringt keine klügeren Kinder hervor

Wenn man bis in die Archäogenetik zurückgeht, stößt man auf einen weiteren Gedankengang: Moderne Menschen und Neandertaler hatten sich vor mehreren Jahrtausenden vermischt. Allerdings waren die Hybriden weniger fruchtbar. Das Neandertalererbgut, das in der ursprünglichen Mischpopulation vorhanden war, nahm daher immer weiter ab, weil Menschen mit einem höheren Neandertaler-Anteil weniger fruchtbar waren. Heutige Europäer tragen im Schnitt nur noch etwa 2 Prozent Neandertaler-Erbgut in sich – wobei dieser Anteil stabil zu sein scheint und nicht weiter schwindet. Der amerikanische Genetiker David Reich stellte sich die Frage, ob sich ein solcher Effekt auch bei Afroamerikanern finden ließe. Denn diese sind eine Mischlingspopulation, die zu 80 Prozent afrikanisch und zu 20 Prozent europäisch ist. Allerdings ließ sich in diesem Fall keine Auszuchtdepression bestätigen. Allerdings ist der genetische Abstand zwischen Europäern und Neandertalern etwa 50 Prozent größer als der zwischen Europäern und Afrikanern. Die erstere Vermischung dauerte zudem einige Jahrtausende, letztere nur mehrere Jahrhunderte. Reich gab daher auch eine Wahrnehmungsschwelle an, unterhalb derer ein Effekt nicht nachgewiesen werden konnte, und andere Studien fanden einen solchen Effekt in diesem Bereich, der dementsprechend nicht besonders stark war.

Was lässt sich also festhalten? Die These, dass eine Vermischung klügere Kinder hervorbringt, kann man getrost ins Reich der Legenden verweisen. Hinsichtlich der gesundheitlichen Folgen ist das Bild weniger eindeutig. Sucht man nach positiven Effekten einer Vermischung, findet man sie. Sucht man nach negativen Effekten, findet man auch diese. Versucht man dann herauszufinden, welcher Effekt schwerer wiegt, steht man wieder vor einem Rätsel. Das Pendel scheint in keine Richtung auszuschlagen; weitere Forschung ist nötig. Es ist paradox. Das linke Lager ist wissenschaftsfeindlich, präsentiert sich aber stets als Hüterin der Wissenschaft. Fakten werden erfunden, geleugnet und gelegentlich auch anerkannt, je nachdem, wie es gerade passt. Dass bei einem solchen taktischen Ansatz zwangsläufig Widersprüche entstehen, versteht sich von selbst. Immer wieder bekommen wir zu hören, dass die Menschenrassen genetisch identisch sind – womit sie dann eigentlich auch identisch aussehen müssten, aber lassen wir das … Wenn das aber der Fall wäre, dann könnte Kutters Vermischungsthese mit größtmöglichem genetischen Abstand unmöglich stimmen – denn bei völliger Gleichheit wäre der Abstand immer null. Und Kutters These kann auch nur dann funktionieren, wenn Intelligenz tatsächlich genetisch bedingt ist.

Selektive Faktenakzeptanz der Linken

Ganz falsch ist die Theorie ja nicht: Genetische Distanz zwischen den Eltern wäre zum Beispiel im Vergleich zu Verwandtenehen zwischen Cousin und Cousine tatsächlich ein Vorteil. Da diese aber zumeist im islamischen Kulturkreis vorherrschen, dürfte Kutter (sofern sie sich mit dieser Problematik überhaupt auseinandersetzen würde, was man wohl ausschließen kann) sich vermutlich hüten, das sensible Thema anzusprechen. Inzest unter Juden wäre ein ebenso großes Tabu. Inzest unter den Amish People, deutschstämmigen Christen, die ohne moderne Technik leben, oder in alten Adelsfamilien dürften Linke hingegen wieder hämisch kommentieren.

Dass Intelligenz genetisch bedingt ist, wird durch zahlreiche Zwillingsstudien eindrucksvoll untermauert. Allerdings gilt dies ebenfalls für Homosexualität. Amerikanische Linke erkennen nur Letzteres, aber nicht Ersteres an. Denn in den USA ist die politische Rechte häufig noch christlich geprägt und sieht Homosexualität als Sünde an, von der man sich durch Zuwendung zu Jesus auch wieder abwenden könnte. Pocht man aber auf den genetischen Faktor, ist eine solche Änderung nicht mehr möglich, weil man eben schon schwul geboren wird. Übrigens wären die gleichen Linken ihrem taktischen Verständnis nach im Dritten Reich dann wieder Wissenschaftsleugner gewesen, denn die Nazis sahen Homosexualität als biologische Degeneration an. Und wohl niemand kann bestreiten, dass Männer mehr „Druck“ haben, also eher Sex wollen als Frauen; niemand bis auf verblendete Linke. Der stärkere männliche Sexualtrieb ist ein Produkt der Evolution. Und hier wird es nun spannend. Befragt man amerikanische Konservative, die eher die Evolutionstheorie ablehnen und oft der biblischen Schöpfungslehre anhängen, ob Männer einen stärkeren Sexualtrieb haben, bejahen sie dies üblicherweise – denn dieser Fakt ist einfach zu offensichtlich. Gerade Linke, die sich für die Evolutionstheorie im amerikanischen Bildungssystem starkmachen, verneinen solche biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau jedoch kategorisch – denn alles andere wäre ja patriarchal!

Umgekehrte Rassenhygiene

Im Übrigen sind Kutters Ausführungen zum zu neuen, politisch erwünschten umgekehrten Rassenhygiene gar nicht so exotisch, wie sie anmuten – zumindest im auf Diversität fixierten deutschen Diskursraum. Denn lassen wir die etwas absurde IQ-These außen vor, finden sich tatsächlich mehrere Vorbilder, und das seit Angela Merkel nicht nur im linken Lager, sondern auch in der Union. 2016 beispielsweise vermerkte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in der “Zeit“: „Die Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde, was uns in Inzucht degenerieren ließe. Für uns sind Muslime in Deutschland eine Bereicherung unserer Offenheit und unserer Vielfalt. Schauen Sie sich doch mal die dritte Generation der Türken an, gerade auch die Frauen! Das ist doch ein enormes innovatorisches Potenzial!“ Schäuble war mit dieser biologistischen Wortwahl übrigens keineswegs allein. Bereits 2012 schrieb der amerikanische Autor und damalige ”Zeit“-Kolumnist Eric T. Hansen über Deutschland: „Migration tut einem Land gut. Sie bringt frisches Blut, neue Perspektiven und mit der Zeit sogar neue Ideen.“

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Ein Jahr später verwendete sogar der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU eine fast identische Formulierung. Über seine türkischstämmige Schwägerin und deren Schwestern sagte er: „Das ist doch wunderbar“, wenn man sehe, „wie wir neues, frisches Blut nach Deutschland kriegen. Leute, die deutsch sprechen, deutsch fühlen“. Und 2015 erklärte der Schriftsteller Wladimir Kaminer in einem Interview mit der “Neuen Westfälischen” über Flüchtlinge und Migranten, Menschen glaubten häufig, ihr Leben werde besser, wenn sie die Neuankömmlinge loswürde – „aber das Leben verändert sich ständig und die Gesellschaft kann nur dann überleben, wenn sie frisches Blut bekommt. Aus dieser Suppe entsteht das, was man als Zukunft bezeichnet.“ In Deutschland wird also wieder über Blutslinien und genetische Abstammung geredet – so hemmungslos wie zuletzt seit 90 Jahren nicht mehr, wenn auch diesmal mit spiegelbildlicher Ausrichtung. Letztlich ist es egal, ob Migration einer Inzuchtdepression vorbeugt oder eine Auszuchtdepression mit sich bringt. Wer wissen will, was Einwanderung bedeutet, der muss nur in die entsprechenden Stadtteile schauen oder einen Blick auf unseren Nachbarn Frankreich werfen. Ob die gesundheitlichen Vorteile einer Rassenvermischung überwiegen, ist für Mediziner und Genetiker spannend; dass rein auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene die Nachteile einer Masseneinwanderung überwiegen, ist hingegen mehr als deutlich.