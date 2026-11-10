“Kühnert & Schroeder”: Der größte Zivilversager und der unlustigste Komiker dieses Landes starten Podcast

Sowas ist wohl nur taub zu ertragen: Kaum ist der „Komiker“ Florian Schroeder mit seiner ersten Sendung im ZDF, die eigentlich eine konservative Alternative zur linken Hetzshow von Jan Böhmermann sein sollte, komplett baden gegangen, startet er auch schon das nächste Projekt, dem das gleiche Schicksal droht: Ausgerechnet mit dem ehemaligen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will er einen wöchentlichen Politik-Podcast mit dem überaus originellen Titel „Kühnert & Schroeder“ veranstalten und dabei über politische und gesellschaftliche Fragen diskutieren, wie etwa: „Warum verfangen Narrative stärker als Fakten? Wie viel Politik ist eigentlich Emotion? Und wo ist heute die Mitte?“.

Allein diese Ankündigung ließ bereits Schlimmes erwarten – was durch ein erstes gemeinsames Video der beiden dann auch prompt bestätigt wurde: „Kühnert und Schroeder, sind zwei, die sich den lieben langen Tag mit Politik, Gesellschaft und dem Weltgeschehen beschäftigen müssen, dazu Meinungen und Einschätzungen haben müssen, aber auch einfach mal irgendwo einen Raum brauchen, wo sie mit dem Irrsinn des Alltags selbst zurechtkommen können“, faselte Kühnert da.

Der stets missmutige Antipath Schroeder äußerte sich „sehr glücklich darüber, mit Kevin Kühnert einen Podcast zu machen“. Dieser gehöre nämlich „zu denen, die überlebt haben, obwohl sie in der SPD waren – nun ist er unsterblich“, gab er gewohnt humorfrei zum Besten. Kühnert erklärte auf diesen Schenkelklopfer hin: „Florian und ich teilen genügend Werte und Interessen, um einmal pro Woche mit Freude im gleichen Studio zu sitzen.“ Sie seien aber auch „unterschiedlich und neugierig genug, um Gespräche zu führen, die ein bisschen Ordnung in den wöchentlichen Wahnsinn bringen können“. Dass beide Figuren geradezu paradetypisch für den Wahnsinn sowohl im medialen wie auch politischen Betrieb dieses Landes stehen, ist hier vermutlich eingepreist oder gar Teil des Konzepts. Am 19. November soll dieser gestreifte Datenmüll mit gleich zwei Folgen ausgeliefert werden; ab dann folgt jeden Donnerstag eine neue Ausgabe, die jeweils zwischen 40 und 60 Minuten dauern wird.

So arrogant wie pointenfrei

Eines kann man schon jetzt sagen: Dies ist ganz sicher keine Politsendung, auf die das Land gewartet hat. Beide, Schroeder wie auch Kühnert, sind das personifizierte Mittelmaß oder noch darunter, zwei Low-Performer und Tiefflieger ohne Witz und Verstand. Ein ebenso arroganter wie pointenfreier, weil gänzlich unlustiger Komiker und ein abgehalfterter Ex-SPD-Jungbonze, der nach seinem angeblich burnoutbedingten Ausstieg aus dem Berliner Politikbetrieb tiefenentspannte, aber hochdotierte Anschlussverwendung im staatsnahen Sumpf fand und heute für die linke NGO „Bürgerbewegung Finanzwende“ den Bereich Steuern (!), Verteilung und Lobbyismus leitet (obwohl er von keinem dieser Themen – außer vielleicht Lobbyismus – auch nur einen blassen Schimmer hat), starten ein völliges überflüssiges Schwatzformat – herzliches Beileid den Zuhörern, möchte man da schon jetzt ausrufen.

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Die Bekanntschaft der beiden reicht bis ins Jahr 2018 zurück, als Schroeder den damaligen Juso-Chef in seine „Satireshow“ eingeladen hatte. Letztes Jahr führten sie ein ausführliches Gespräch über Schroeders Buch „Happy End“. Nach einem weiteren gemeinsamen Bühnenauftritt in diesem Frühjahr habe Schroeder dann den gemeinsamen Podcast vorgeschlagen; Kühnert habe “sofort zugesagt”. Das ist wahrlich keine Überraschung: Der – zum Glück, wie man betonen möchte – in der Versenkung verschwundene Kühnert erhofft sich von der verblassenden Strahlkraft des krampfhaft auf geistreich machenden “Kabarettisten“ Schroeder dank dessen weiterhin gegebener ÖRR-Präsenz unverdiente Aufmerksamkeit – und für diesen besteht kein Risiko, weil Kühnert zu den wenigen öffentlichen Figuren gehört, denen gegenüber selbst er intelligent wirkt. Außerdem ist nach dem desaströsen Auftakt seiner ZDF-Sendung nicht zu erwarten, dass sie länger als die zunächst geplanten vier Folgen überleben wird; da sucht man schonmal nach Folgeformaten. Schroeder sagte, der Podcast solle die „persönliche Therapiestunde“ der beiden werden. Therapiereif werden aber wohl eher diejenigen sein, die sich diese Zumutung antun, in der sich zwei inkompetente und präpotente Wichtigtuer als Deuter gesellschaftlicher Entwicklungen aufspielen.