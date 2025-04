Künftige CDU-Bildungsministerin Antifa-Prien: Der tiefe Linksstaat wird weiter finanziert

Heute haben Friedrich Merz und Markus Söder die CDU- und CSU-Minister in der designierten schwarz-roten Regierung vorgestellt – und das Ergebnis fällt ernüchternd wie erwartet aus. Immerhin: Neben vielen der breiten Öffentlichkeit unbekannten Personen dürfte zumindest der neue Innenminister Alexander Dobrindt eine deutliche Verbesserung gegenüber der desaströsen Noch-Amtsinhaberin Nancy Faeser sein. Dies gilt zwar für fast jeden, der nach ihr käme, doch Dobrindt darf man aber zumindest noch ein Problembewusstsein und den grundsätzlichen Willen abkaufen, etwas gegen den Migrationswahnsinn zu unternehmen – auch wenn er infolge der sklavischen Unterwerfung des kanzlerschaftsgeilen Merz unter das Diktat der SPD-Verliererpartei zur weitgehenden Untätigkeit verdammt sein wird.

In “bester” Kontinuität zum ideologietriefenden linksgrünen Bevormundungsapparat der Ampel hingegen steht die bisherige schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die nun das um das Ressort Bildung erweiterte Bundesfamilienministerium übernehmen soll. Damit tritt sie die Nachfolge der unsäglichen Grünen Lisa Paus an, die die Fördertöpfe für den linksextremen NGO-Sumpf verwaltet, der auf Kosten der Allgemeinheit einen ewigen Kampf gegen eine imaginäre „rechte“ Phantombedrohung führt, der das Lebenselixier des tiefen Linkstaates ist, und dabei ein ganzes Milieu der sogenannten “Zivilgesellschaft” nebst der zugehörigen Empörungsindustrie mit durchfüttert. Leider ist hier durch Prien hier keine Abhilfe zu erwarten – denn ideologisch unterscheidet sie sich bestenfalls in Nuancen von Paus.

Ideologische Umformung der Gesellschaft schreitet voran

Genau wie ihr Ministerpräsident Daniel Günther gehört sie zum äußersten linken Flügel der CDU. Unter bezeichnendem Applaus von Friedrich Merz behauptete sie, der „Antifaschismus“ gehöre zur „DNA“ der Union, und faselte, ein “Kulturkampf” nütze „am Ende nur den Radikalen“ – womit sie Merz‘ Ankündigung “links ist vorbei” endgültig zur Farce erklärte. Auch hatte Priel die die durch nichts auch nur ansatzweise fundierte Mär genährt, Russland stecke hinter den Anschlägen von Migranten in den Wochen und Monaten vor der Bundestagswahl. Erst kürzlich hatte sie über ihr neues Ressort erklärt: „Insgesamt ist das neue Ministerium das Gesellschaftsministerium, in dem alle Themen rund um gesellschaftlichen Zusammenhalt, Generationengerechtigkeit und Demokratiebildung angesiedelt sind.“

Natürlich geht nicht nur der NGO-Förderirrsinn durch entsprechende Regierungsprogramme weiter; sondern ganz unverhohlen will Prien das Familienministerium weiterhin zur ideologischen Formung der Gesellschaft missbrauchen – was schon grundsätzlich nicht Aufgabe einer Regierung ist. Die Richtung, die Prien dabei einschlagen wird, dürfte sich kein bisschen von der ihrer baldigen Vorgängerin unterscheiden. Abermillionen von Steuergeld werden weiterhin an dubiose linke bis linksradikale Organisationen fließen, die die Gesellschaft im links-woken Sinne bearbeiten sollen, auch wenn die große Mehrheit dies gründlich satt hat. Der Koalitionspartner SPD hat jedenfalls keinen Grund, sich auch über diese Personalie von Merz zu beschweren, und wird die Unterwerfung der CDU unter linksextreme gesellschaftspolitische Präliminarien mit diebischer Genugtuung feiern.