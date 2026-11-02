Künstliche Intelligenz: Böser Zauber oder der Weg zu den Sternen?

KI ist das große Zauberwort unserer Tage. In nahezu allen Bereichen der Politik, wie etwa Sicherheit, Gesundheit, Arbeit und Soziales, erwartet man sich die großen Zukunftslösungen durch KI-Technologien. Die Gestaltung der Zukunft traut man eher der Künstlichen Intelligenz zu als dem eigenen Urteil und der eigenen Kreativität. Es wirkt wie eine Selbstaufgabe: Die Politik soll abgeben und die KI „regeln“. Doch schon heute verschwimmt politische Verantwortung bis zur Unkenntlichkeit: Politische Entscheidungen werden weitgehend von „Experten-Gutachten“ abhängig gemacht. Widerspruch gilt als Affront gegen „die Wissenschaft“ und wird nicht ernst genommen. Der politische Prozess wird dadurch automatisiert. Es entsteht eine angeblich alternativlose Politik der Sachzwänge. Der geplante flächendeckende Einsatz von KI wirkt hier wie ein Brandbeschleuniger, der die Entwicklung auf die Spitze treibt: Die „Expertokratie“ gleitet über in eine „Algorithmokratie“, in der politische Entscheidungen vollkommen entpersonalisiert sind.

Es ist schon sehr eigenartig, dass man sich heute überall Rettung von einer Technologie erhofft, deren Irrtumsanfälligkeit und Grenzen wir bereits jetzt im Alltag eindeutig bemerken können. Denn KI ist zum jetzigen Zeitpunkt mehr Schein als Sein. Sie verbirgt beispielsweise ihr Nichtwissen. Wie ein geschickter Schüler bei der Abfrage versteht sie es, in der Frage erhaltene Informationen in eine schwammige Antwort umzubauen, die keinen echten Mehrwert liefert. Oft spiegelt die Qualität von KI-Antworten nur das Wissen des Fragestellers wider. Wenn ein Mangel an Daten vorliegt, greift die KI zudem auf alte und bereits überholte Informationen zurück, um auf aktuelle Fragen zu antworten. So wird die Illusion von Wissen und Information erzeugt. Für Wissenschaft und politische Entscheidungen ist das fatal. Um KI in diesen Bereichen gewinnbringend einzusetzen, müsste sie einen Mangel an verfügbaren Daten oder sicherer Rechenleistung klar offenlegen, anstatt ihr Nichtwissen immer wieder zu kaschieren. Nur verlässliche und transparent erzeugte Informationen können Politik und Wissenschaft weiterhelfen.

KI-Technologie als Illusionismus

Man darf annehmen, dass schon heute der überwiegende Teil der politischen Kommunikation auf KI-generierten Texten basiert. Auch hier muss man sich fragen, wie ein so wichtiger Teil der Politik leichtfertig der Künstlichen Intelligenz überlassen werden kann. KI-Texte sind oft wie Seifenblasen: Oberflächlich betrachtet schön, aber ohne Substanz. Wer die Texte genauer liest, bemerkt, dass sie oft sehr knapp am Kern einer Sache vorbeigehen und gerade darum in gefährlicher Weise in die Irre führen. Die KI verfügt in der Formulierung nicht über die Präzision des menschlichen Verstandes. Um eine Situation wirklich treffend zu beschreiben, ist menschliche Erkenntnis notwendig. Darüber hinaus enthalten KI-Texte oftmals Widersprüche, offensichtliche Fehler und sogar unerwünschte politische Stellungnahmen, die jedoch bei oberflächlicher Lektüre nicht zu erkennen sind. Um hier schlimme Kommunikationspannen zu vermeiden, ist weiter eine menschliche Kontrolle nötig, die die im Text versteckten „Viren“ aufspürt und neutralisiert. Im Zuge einer sachlichen Kosten-Nutzen-Abwägung muss man ernsthaft die Frage stellen, inwiefern der heutige KI-Einsatz in der Politik überhaupt von Nutzen sein kann.

Doch die gefährlichste Illusion, die die KI erzeugt, ist die von Menschlichkeit und Intimität. Viele nutzen KI wie einen Psychologen oder eine ständig verfügbare Lebensberatung. Anders als ein Mensch reagiert Künstliche Intelligenz niemals abweisend oder verständnislos auf Fragen, denn dies würde ihrem Grundziel, mit möglichst vielen Informationen versorgt zu werden, widersprechen. Künstliche Intelligenz ist darauf abgestellt, Vertrauen aufzubauen. Des Weiteren neigt die KI extrem dazu, Menschen in ihren bereits bestehenden Ansichten zu bestätigen und diese, auch wenn sie falsch sind, als völlig rational und berechtigt darzustellen. Empathie und Beziehung werden so in gefährlicher Weise simuliert. In Wahrheit werden durch die KI Einsamkeit und Beziehungslosigkeit nicht vermindert, sondern verstärkt. Wenn Menschen immer mehr in „KI-Beziehungen“ versinken, verlieren sie den Kontakt zur Außenwelt und die sozialen Fähigkeiten verarmen.

China: Vom Schreckgespenst zum Vorbild

Der chinesische Kontroll- und Überwachungsstaat wurde lange Zeit bei uns völlig zu Recht als abschreckendes Beispiel betrachtet. Niemand kann ernsthaft chinesische Verhältnisse wollen. Zumindest darin war man sich einig. Leider hat sich hier der Wind vollkommen gedreht. Nach China-Besuchen geraten Politiker regelmäßig ins Schwärmen von KI-Taxis und Pflegerobotern für alte Menschen. Im Vergleich zu China würden wir noch in der Steinzeit leben. Bedenken werden als romantisches „Zurück zur Postkutsche“ ins Lächerliche gezogen. Ethische Einwände zu wegfallenden Arbeitsplätzen und Datenschutz erscheinen antiquiert und als lästiger Klotz am Bein. Stattdessen gilt es nun, mit China bestmöglich gleichzuziehen. So bezeichnete etwa der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab China unverblümt als „Vorbild für viele Länder“ und das chinesische Modell als „ein sehr attraktives Modell“. Tatsächlich handelt es sich hier nicht um politische Träumerei. Schon heute sehen wir, wie das chinesische System immer mehr beginnt, bei uns Fuß zu fassen.

In China kommen bereits seit einigen Jahren Roboter-Erzieher in der Kinderbetreuung zum Einsatz. Durch Augen-Checks überprüfen sie beim Einlass die Gesundheit des Kindes. Sie lesen Geschichten vor oder stellen Rechenaufgaben. Aktuell experimentiert man sogar mit einem „Kindergarten“, in dem es gar keine menschlichen, sondern nur noch „Roboterkinder“ gibt. Im niederösterreichischen Purkersdorf, unmittelbar an der Wiener Stadtgrenze gelegen, kommen nun seit einiger Zeit in einem Kindergarten Roboter für den Essenstransport und das Geschirrabräumen zum Einsatz, wie der “Münchner Merkur” berichtet. Es ist ein Pilotprojekt, dessen erklärtes Ziel es ist, Personalengpässen entgegenzuwirken und die Kinder langsam an die Interaktion mit Robotik zu gewöhnen. Die Einführung ist demnach Teil einer größer angelegten Agenda, mittels derer die Mensch-Maschine-Kommunikation normalisiert werden soll.

Der neue Turmbau von Babel

Doch auch der “Merkur” merkt kritisch an, „dass ein verfrühter Fokus auf künstliche Spiel- und Interaktionspartner den Erwerb sozialer Fähigkeiten und Mitgefühl beeinträchtigen kann, da emotionale Bindungen vorrangig im Kontakt mit Gleichaltrigen und realen Bezugspersonen entstehen.“ Die Wissenschaft bestätigt hier das, was der gesunde Menschenverstand bereits weiß: Menschen werden immer sehr stark von dem geprägt, womit sie sich umgeben. Wer ständig mit Maschinen kommunizieren muss, wird ein Stück weit selbst zu einer. Es droht der Verlust an Menschlichkeit. Inmitten des globalen „KI-Wettrüstens“ war es Leo XIV., der in seiner Enzyklika „Magnifica Humanitas“ in ungewöhnlicher Deutlichkeit vor den Gefahren der Künstlichen Intelligenz gewarnt hat. Er sieht hier nichts Geringeres als die Gefahr einer Errichtung eines „neuen Turms von Babel“, einer globalen Weltdiktatur, die sich auf Technokratie und radikale Gleichschaltung stützt. Der Papst warnt vor einer unreflektierten und naiven Nutzung von KI-Technologie, die ihr Wesen verkennt: „Abstrakt betrachtet ist sie per se weder eine Lösung für die Probleme der Menschheit noch ein Übel. Konkret betrachtet aber ist sie nicht neutral, weil sie die Züge derer annimmt, die sie konzipieren, finanzieren, regulieren und nutzen.“

KI ist also nicht ein einfaches technisches Mittel, wie beispielsweise ein Messer, das man für gute oder schlechte Dinge einsetzen kann; sie hat so etwas wie einen Eigenwillen und drängt ihre Nutzer in bestimmte Richtungen. Gerade dieser „Eigenwille“ der KI ist es aber, der niemandem wirklich, einschließlich der Entwickler selbst, bekannt ist. Papst Leo gibt hier zu bedenken, dass wir alle letzten Endes nur sehr wenig über ihre tatsächliche Funktionsweise wissen: „Moderne Künstliche Intelligenzen werden nämlich eher ‚gezüchtet‘ als ‚gebaut‘: Die Entwickler entwerfen nicht jedes Detail direkt, sondern schaffen eine Architektur, auf der KI ‚wächst‘. Infolgedessen bleiben grundlegende wissenschaftliche Aspekte – wie die inneren Repräsentationen und die Rechenprozesse dieser Systeme – derzeit unbekannt.“ Einfach gesagt: Mit der KI begibt man sich in die Hände einer Macht, die sich menschlicher Kontrolle entzieht. Wie durch Magie laufen Prozesse immer mehr selbsttätig ab, der Mensch als Entscheidungsträger wird an den Rand gedrängt. Es handelt sich um eine Dynamik, die bereits aus Goethes Zauberlehrling bekannt ist: Eine Schöpfung wächst ihrem Erfinder über den Kopf und entwickelt ein Eigenleben, das sich nicht mehr einfangen lässt.

Gegen die Abschaffung des Menschen

Als eines der größten Risiken der Künstlichen Intelligenz betrachtet Leo XIV. derzeit die Tendenz der Technologien, eine Herrschaft über das Bewusstsein der Menschen auszuüben: „Wenn jede Handlung – Bewegungen, Käufe, Beziehungen, Vorlieben – Spuren hinterlässt, dann entsteht eine neue Macht: jene, Profile zu erstellen, Vorhersagen zu treffen und Verhalten zu beeinflussen, oft ohne dass sich die Menschen dessen voll bewusst sind.“ Durch die Sammlung und Auswertung riesiger Datensätze schafft die KI eine neue „Architektur des Sichtbaren“, die Menschen unterschwellig, dafür jedoch umso wirksamer beeinflusst: „Was verstärkt oder unsichtbar gemacht wird, was belohnt oder bestraft wird, prägt letztlich Meinungen und Entscheidungen und führt zu Konformität und Selbstzensur.“ Über die Hintertür würde so die Demokratie als „Herrschaft des Volkes“ durch eine „Herrschaft der Algorithmen“ ersetzt, ohne die Demokratie formal zu beseitigen. Es ist sicher kein Hinterwäldlertum oder Moralismus, immer wieder auf die Gefahren der aktuellen Technikentwicklungen hinzuweisen. Im Gegenteil: Es gehört gerade zu einer aufgeklärten Einstellung, auch nach den Risiken von neuen Erfindungen zu fragen und diese transparent zu untersuchen.

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Selbstverständlich sind auch KI und Robotik an sich keine „bösen“ Dinge. Technik ist nie einseitig, sie ist immer Chance und Gefahr zugleich. Beispielsweise lässt sich Robotik durchaus sinnvoll dafür einsetzen, Menschen vor gefährlichen und gesundheitsschädlichen Tätigkeiten zu schützen. Damit diese Technologien aber wirklich das menschliche Leben erleichtern und verbessern, ist ein grundlegendes Umdenken in der Politik notwendig. „Maschinen sind Werkzeuge, keine Personen“ – das ist ein Grundsatz, den Leo XIV. immer wieder betont. Dieser Gedanke ist meines Erachtens der wichtigste Ausgangspunkt für den nötigen Bewusstseinswandel. Werkzeuge können eine Hilfe, aber niemals allein die Lösung sein. Ideen und Lösungsansätze müssen vom Menschen selbst kommen. Weiter dienen Werkzeuge immer dem Menschen – und nicht umgekehrt. Die beste Technologie nützt nichts, wenn sie eigenständige Entscheidungen trifft, die dem menschlichen Wohl auf Dauer mehr schaden als nützen. In diesem Sinn mahnt Leo XIV. dazu, eine realistische Perspektive zurückzugewinnen und einen neuen Aberglauben im Gewand von blindem Machbarkeitswahn und Technik-Utopismus zu überwinden: „Es ist eine Sache, Technologien in eine menschliche und beziehungsorientierte Sicht zu integrieren; etwas ganz anderes ist es, sich von einer Vorstellungswelt leiten zu lassen, die Begrenztheit herabwürdigt und ein rein technisches ‚Heil‘ verheißt.“