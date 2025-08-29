Künstliche Intelligenz: Winter oder Sommer?

Die rasante Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz beeindruckt derzeit wohl jeden. Was, wenn der Fortschritt aber urplötzlich zum Stillstand kommt und die KI-Systeme einfach nicht mehr besser werden? Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, lautet ein bekanntes Sprichwort. Die menschliche Geschichte ist voll von Prognosen, die sich hinterher als falsch herausgestellt haben. Beim Thema KI ist das nicht anders. Bevor ich mich diesem Problem nachfolgend näher widme, möchte ich noch kurz darstellen, welche Prognosen ich während meines Lebens in Bezug auf KI angestellt habe: Ungefähr als Zehnjähriger war ich StarTrek-Fan und beeindruckt, wenn Captain Picard sich mit Commander Data, einem Androiden, unterhielt. Für mich war damals klar, dass Computer in etwa zehn Jahren tatsächlich in der Lage sein würden, mit einem Menschen eine Konversation zu führen. Nun hatte ich damals aber nicht viel Ahnung von Computer und meine damalige Einschätzung darüber, wie lange zehn Jahre dauern würden, würde in meinem heutigen Empfinden wohl eher 50 Jahren entsprechen.

Einige Jahre später hatte ich dann einen eigenen Computer und war enttäuscht, weil dieser zwar viele Dinge ganz gut konnte, aber keinerlei Anzeichen von Intelligenz besaß. Zudem waren Computer damals noch äußerst fehleranfällig. Zu einem Schulfreund äußerte ich damals: „Solange die KI auf Windows läuft, wird sie wohl kaum die Weltherrschaft an sich reißen.“ Da es noch nicht einmal das kleinste Indiz auf Intelligenz im Computer gab, war ich für mehrere Jahre davon überzeugt, dass die KI noch lange auf sich warten lassen würde. Vielleicht würde es sogar noch 300 Jahre dauern, denn etwa so weit lag die Handlung von StarTrek in der Zukunft.

Einsteins und Super-Einsteins

Wie ich mir den Weg zur KI vorstellte? Sobald es möglich wäre, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln, könnte man die natürliche Intelligenz beliebig steigern, also quasi eine Armee aus Einsteins oder sogar Super-Einsteins erschaffen. Diesen würde es dann zuerst gelingen, einen Quantencomputer mit nahezu unbegrenzter Rechenleistung zu bauen, und dann würden die Super-Einsteins nach jahrzehntelangem Probieren endlich den Code der Intelligenz knacken, der natürlich nur auf einem Quantencomputer läuft. Bekanntermaßen laufen die heutigen KI-Modelle aber auf gewöhnlichen Halbleiterchips, und auch wenn die derzeitigen Programmierer von OpenAI und DeepMind wahnsinnig intelligent sind, liegen sie vermutlich noch knapp unterhalb des Levels von Albert Einstein.

2016 nahm ich dann wahr, dass die KI AlphaGo des Entwicklers DeepMind das Spiel Go (das sogenannte “asiatische Schach”) nahezu weltmeisterlich beherrschte. Und am wichtigsten: Die KI hatte sich das Spielen selbst beigebracht und musste tatsächlich strategisch vorgehen, aufgrund der Vielzahl aller möglichen Züge schied ein bloßes Durchprobieren, das mit entsprechender Rechenleistung im Schach möglich ist, aus. Allerdings besteht ein Brettspiel aus nur wenigen begrenzten Optionen (auch wenn diese in Abermillionen Kombinationen enden können.) Einen ganzen Text zu formulieren, stufte ich als ungleich schwieriger ein. Damals korrigierte ich meine Einschätzung deutlich nach unten und dachte, dass ich eine echte KI mit etwa 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit noch vor meinem Lebensende erleben würde, also statistisch ungefähr bis zum Jahr 2080. Zumindest kleinere Aufgaben würden Computer auch davor schon zuverlässig ausüben können.

Alle bisherigen Einschätzungen waren falsch

2020 wurde dann GPT 3 veröffentlicht, das tatsächlich ganze Texte formulieren konnte, auch wenn man sich noch darüber streiten konnte, wie hochwertige diese denn nun waren. Nun war ich mir relativ sicher, noch bis zu meinem Lebensende eine echte KI mitzuerleben, auch wenn ich mich nicht auf ein Datum festlegen wollte. 2022 war ich dann von Midjourney fasziniert, das einfache Textbefehle in Bilder umwandelte. Klar gab es noch viele Fehler, zum Beispiel hatten Hände oft mehr als fünf Finger, aber unter dem Strich hatte ich ein wundervolles Spielzeug in meiner Hand. Insbesondere, weil ich selbst kein großes zeichnerisches Talent habe, war der “Wow”-Effekt umso größer. Damals legte ich mich dann fest, dass bis zum Jahr 2030 eine echte KI entstehen würde. Manche Experten sind mittlerweile auf ein früheres Datum umgeschwenkt, zum Beispiel 2027 – doch diese Einschätzung überzeugt mich nicht. Und auch jedes Datum bis 2033 würde ich noch als Erfolg meiner Prognose sehen.

Wie man schnell sieht: All meine bisherigen Einschätzungen über die KI waren falsch. Und die aktuelle Prognose kann sich in fünf Jahren bewahrheiten oder nicht. Man mag an dieser Stelle natürlich einwenden, dass ich unmöglich der richtige Mann bin, um mich diesem Thema zu widmen, aber ich bin nicht allein. Viele Informatiker waren in den letzten Jahren vom rasanten Fortschritt verblüfft und haben ihre bisherigen Prognosen nach unten korrigiert. Das Muster der Expertenmeinungen ähnelt meinem verblüffend: Noch in den 50er und 60er Jahren waren sich die Urväter der KI sicher, dass es schon innerhalb von fünf bis Jahren soweit sein würde. Dann blieb der erhoffte Fortschritt aber aus und das Feld galt als tot. Erst in den letzten Jahren kamen dann wieder Prognosen auf, die nur eine kurze Zeitspanne umfassten.

Stößt die Entwicklung an eine Mauer?

Waren die früheren Schätzungen über ein baldiges Erreichen des künstlichen Intelligenz noch reiner Optimismus ohne Faktenbasis, sind die jetzigen Prognosen einfach eine Verlängerung des bislang erreichten Trends um einige Jahre in die Zukunft. Natürlich können sich diese Expertenmeinungen und auch meine eigene Meinung als falsch herausstellen. Aber die einzige Möglichkeit, keinen Fehler zu begehen, wäre gar nicht erst über das Thema zu schreiben. Und das ist erst recht keine Option. Manch einer glaubt, dass die KI demnächst gegen eine Mauer (“Wall”) stößt. Gänzlich undenkbar ist das nicht: Wenn wir überlegen, inwiefern Autos in den letzten 30 Jahren besser geworden sind, werden uns viele kleine Details einfallen. Es gibt bessere Sicherheitsvorkehrungen, es gibt Navigationssysteme und man muss keine Kurbel mehr drehen, um die Fenster herunterzulassen, sondern drückt einfach einen Knopf. Wenn man sich aber die wirklich relevanten Merkmale ansieht, haben sich Autos in den vergangenen 30 Jahren eben nicht verbessert. Autos sind nicht schneller geworden, sie können nicht mehr Passagiere oder Gepäck transportieren und auch der Benzinverbrauch ist ungefähr konstant geblieben. Es gibt eben rein physikalische Grenzen, an die die Entwicklung gestoßen ist.

Und auch für einen Stopp in der KI-Entwicklung finden sich historische Vorläufer. Schließlich gab es bereits zwei sogenannte “KI-Winter”, also Phasen, in denen nach anfänglicher Euphorie der Fortschritt stoppte: Einmal in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, und dann erneut ungefähr um die Jahrzehntwende 1990 herum. Die zeitliche Einordnung variiert je nach Quelle leicht. Da klingt es doch nur logisch, dass in einigen Jahren der dritte KI-Winter droht, dass also für mehrere Jahre keine substantiellen Erfolge erzielt werden, bis dann ein genialer Kopf eine neue Methode ersinnt, bis es wieder voran geht. Womöglich wird eine echte KI erst nach einem vierten KI-Winter, also vielleicht erst in 20 Jahren, entstehen.

Mut und Ernüchterung

Tatsächlich gab es aber nie einen KI-Winter, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass die KI-Entwicklung an eine Grenze gestoßen wäre. Vielmehr war es so, dass man in den 70er Jahren generell sehr optimistisch auf den technologischen Fortschritt blickte. Gerade erst waren Amerikaner auf dem Mond gelandet, da sollte ein denkender Computer doch ein Klacks sein! Als man sich dann an die Umsetzung machte, und das Resultat sich einfach nicht einstellen wollte, war die Enttäuschung natürlich umso größer. Viele Entwickler wandten sich vom Thema ab, das fortan nur noch ein Nischendasein führte. In den 80er Jahren fasste man dann endlich wieder Mut, bis sich wieder Ernüchterung breit machte. Tatsächlich war keines der KI-Systeme wirklich für etwas zu gebrauchen. Wenn man will, gab es also nur einen KI-Winter, der dann mit der Entwicklung von AlphaGo in einen KI-Frühling mündete. Und gänzlich falsch lagen die frühen KI-Entwickler mit ihren Prognosen auch nicht. Zwar verfehlten sie den jeweiligen Zeitplan deutlich; die Grundsteine die sie gelegt hatten, bildeten jedoch das Fundament für den weiteren Fortschritt.

Wie genau funktioniert Intelligenz? Das ist eine Frage, die ich weder überblicke, noch in einfachen Worten erklären könnte, selbst wenn ich sie überblicken würde. Man kann den Mechanismus der Intelligenz allerdings maximal verkürzt und etwa wie folgt zusammenfassen: Im Gehirn sind die Nervenzellen mit Leitbahnen verknüpft. Immer dann wenn eine dieser Leitbahnen aktiviert wird und ein positives Resultat dabei herauskommt, wird sie verstärkt, wenn nicht, dann nicht. Oder anders ausgedrückt: Ein Trampelpfad, der oft benutzt wird, bekommt irgendwann eine Asphaltierung, wird er nur selten genutzt, verwildert er mit der Zeit. Dieser Mechanismus im Gehirn war auch den frühen KI-Entwicklern bekannt. Doch der Versuch dies auf den Computer zu übertragen, scheiterte. War der Ansatz deswegen falsch? Nein!

Linearer Intelligenzzuwachs

Wie sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, waren die theoretischen Grundlagen zutreffend, es bedurfte allerdings einer enormen Rechenleistung und einer riesigen Datenmenge, bis die Systeme endlich Intelligenz zeigten. Dabei zeigen sich ein exponentieller und ein logarithmischer Zusammenhang. Was heißt das? Exponentielles Wachstum liegt vor, wenn sich ein bestimmter Wert in einem bestimmten Zeitraum, zum Beispiel innerhalb eines Jahres, stets verdoppelt. Ein logarithmischer Zusammenhang funktioniert umgekehrt. Dort gilt zum Beispiel, dass ein Wert mit einer bestimmten Potenz linear ansteigt. Eine Verzehnfachung geht mit einer Verdoppelung einher, eine Verhundertfachung mit einer Verdreifachung, eine Vertausendfachung mit einer Vervierfachung usw. Die 10 ist 10 Mal so groß wie die 1 und enthält doppelt so viele Ziffern. Die 100 ist 100 Mal so groß wie die 1 und enthält drei mal so viele Ziffern. Und so weiter.

Und tatsächlich haben die großen KI-Firmen in den letzten Jahren exponentiell viel Daten, Rechenleistung und Personal in die Entwicklung gesteckt. Unterm Strich gleichen sich beide Zusammenhänge in etwa aus, und man bekommt einen ungefähr linearen Intelligenzzuwachs. Wird das Wachstum innerhalb des nächsten Jahres an eine Grenze stoßen? Nein! Warum? Weil die öffentlich verfügbaren Modelle dem tatsächlichen Forschungsstand um etwa ein Jahr hinterherhinken. Bestimmte interne KI-Modelle sind zu rechenintensiv, um sie der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen oder stellen Prototypen dar, die noch ausgebessert werden müssen. Würde in den großen Entwicklerfirmen ein solcher Stillstand eintreten, wüsste man dies bereits. Denn auch wenn die Firmen ihre Betriebsgeheimnisse hüten wollen, geraten immer wieder einzelne Details an die Öffentlichkeit. Ein kompletter Stillstand wäre zu groß, um geheim gehalten werden zu können.

Auch nur Teilmengen können exponentiell wachsen

Außerdem hat sich als Faustregel bewährt, dass ein Wachstum, das auf eine Grenze zusteuert, niemals abrupt stoppt. Das gilt für Aktienkurse ebenso wie für Bakterienpopulationen. Die KI wird also nicht mit voller Wucht auf eine Wand treffen. Sollte zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Verlangsamung eintreten, würde sie erst 2026, also mit einem Jahr Verzögerung in den öffentlich verfügbaren Modellen offensichtlich werden. Und ab dann würde wohl gelten, dass der Entwicklungsstand des Jahres 2028 eben erst 2030 erreicht wird. Was sonst zwei Jahre gedauert hätte, dauert dann eben vier. Vielleicht trifft man die Wand etwas früher oder etwas später, aber ein gewisser Fortschritt wird immer noch möglich sein. Und ein Stillstand in der KI-Entwicklung würde wohl dem in der Automobilindustrie entsprechen. Bei den wichtigsten Kennzahlen wäre keine Verbesserung möglich, in vielen Detailfragen aber sehr wohl.

Und warum sollte eine Verlangsamung gleichermaßen alle Triebfedern gleichermaßen betreffen? Vermutlich wird der Ansatz, die KI-Modelle durch größere Datenmengen zu verbessern, am ehesten auf eine Wand stoßen. Denn unendlich viele Daten gibt es nicht, man könnte also nicht beliebig lange exponentiell viel nachschießen. Das ist aber vermutlich dennoch kein großes Problem, denn in einigen Teilbereichen ist ein Idealzustand bereits erreicht. Übersetzungen sind bereits jetzt extrem gut, es ist also nicht nötig noch weitere Bücher in verschiedenen Sprachen hochzuladen, um die sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern. Nicht die Gesamtmenge der bereits verarbeiteten Daten muss weiter exponentiell wachsen, sondern nur noch einige Teilmengen. Auch der menschliche Faktor ist irgendwann vermutlich nicht mehr ausschlaggebend, vermutlich dann, wenn ein KI-System so gut ist, dass es sich selbst auch ohne menschliche Hilfe weiterentwickeln kann.

Der Faktor Rechenleistung

Relevant ist also vor allem der Faktor Rechenleistung. Zwar ist klar, dass man die zum jetzigen Zeitpunkt verfügbare Kapazität nicht mehr um den Faktor eine Million erhöhen kann, weil es dafür schlicht nicht genug Computerchips und die entsprechende Stromversorgung gibt, aber die großen Entwicklerfirmen meinen, dass die bereits in Planung befindlichen Serverfarmen ausreichen werden. Dass pure Rechenleistung relevanter ist als die verfügbare Datenmenge, zeigt sich beim Menschen. Ein hochbegabtes Kind ist deutlich intelligenter als ein dummer Erwachsener, obwohl der Erwachsene viel mehr Zeit zur Verfügung hatte, sich Wissen anzueignen.

Überhaupt: Wenn es eine Obergrenze in der Intelligenz gäbe, hätte sie sich doch beim Menschen zeigen müssen. Denn in der Evolution gab es keinen Winter, also Phasen, in denen die Intelligenz nicht mehr anwuchs. Auch kann die Evolution nicht vorausplanend handeln wie ein Mensch. Dass sie die Software des Gehirns umprogrammiert, ist ausgeschlossen. Sie kann nur die Hardware, also das Gehirn, leistungsfähiger machen, indem sie es wachsen lässt. Also nicht viel anders als der Skalierungsansatz der Entwicklerfirmen, die ihre Modelle einfach zunehmend größer machen. Aber nicht nur innerhalb des Tierreichs, auch innerhalb der Menschheit selbst lässt sich weder eine Obergrenze der Intelligenz ausmachen, noch wäre gezieltes Know-How der Optimierung möglich. Ein Albert Einstein ist eben nicht intelligenter, weil die Natur einen Weg gesucht hat, sein Gehirn leistungsfähiger zu machen, sondern weil sich diese Intelligenz aus der rein zufälligen Chromosomenverteilung bei der Befruchtung der Eizelle ergibt. Zwar muss es eine Obergrenze der menschlichen Intelligenz geben, doch gibt es keine Anzeichen, dass sie bereits erreicht wurde.

Die erste Abbildung zeigt eine normale Intelligenzverteilung, die zweite Abbildung zeigt eine Intelligenzverteilung, in der es eine Obergrenze für Intelligenz, nämlich bei einem IQ von 130, gibt:

Dies würde bedeuten, dass es nach wie vor Hochbegabte gibt, diese wären aber alle gleich intelligent und keiner würde aus der Masse herausragen. Ein Genie wie Albert Einstein gäbe es in diesem Szenario nicht. Nun sieht aber die Intelligenzverteilung aus wie in der ersten Abbildung, und der IQ-Test zeigt auch Werte oberhalb von 130 an. Aber was, wenn eine solche hypothetische Obergrenze bei einem IQ von 160 liege? Mit dem klassischen Intelligenztest wäre dies nicht mehr feststellbar. Warum? Weil man eine ausreichend große Stichprobe braucht, um einen Intelligenztest zu kalibrieren. Angenommen, es wären 1.000 Personen nötig, um verlässliche Aussagen über den hohen IQ-Bereich zu treffen. Dann müsste man insgesamt 30 Millionen Personen zum IQ-Test bitten, um alle Individuen mit einem IQ von 160 aufzuspüren. Denn dieser hat eine Seltenheit von 1:30.000. Zur besseren Vergleichbarkeit sollten die Versuchsteilnehmer etwa gleich alt sein, etwa in der Spanne von 25 bis 35 Jahren. Diese umfasst rund ein Fünftel der Bevölkerung. Insgesamt wären also etwa 150 Millionen Menschen nötig, um einen solchen IQ-Test zu erstellen.

Ohne einen IQ-Test, der den Bereich über 160 erfasst, werden wir aber kaum wissen, ob dort eine Intelligenzgrenze liegt – oder nicht? Falsch. Denn wir können uns auf das Urteil der Personen verlassen, die mit Sicherheit über dieser Schwelle liegen und die bezeugen, dort noch feine Nuancierungen wahrnehmen zu können. Gemeinhin gilt Albert Einstein als das größte Genie der Menschheit. Auch wenn seine Verdienste unbestritten sind, gilt er meist nur in der breiten Öffentlichkeit als intelligenteste Person aller Zeiten. In der wissenschaftlichen Community selbst gilt meist John von Neumann als der Größte. Wie groß sein Einfluss in Mathematik, Physik und Informatik war, zeigt vor allem der Wikipedia-Artikel, der alle Dinge auflistet, die nach ihm benannt wurden. Sein Wikipedia-Artikel listet Zitate von vielen anderen genialen Wissenschaftlern, darunter auch Nobelpreisträgern auf, die allesamt bestätigen, dass John von Neumann ihnen nicht nur leicht, sondern haushoch überlegen war.

Muskeln versus Hirn

Edward Teller, immerhin der Vater der Wasserstoffbombe, bekam Zweifel an seinen eigenen Fähigkeiten: „John von Neumann führte ein Gespräch mit meinem dreijährigen Sohn, und die beiden unterhielten sich auf Augenhöhe, und ich fragte mich manchmal, ob er das gleiche Prinzip anwendete, wenn er mit dem Rest von uns sprach.“ Nehmen wir an, dass John von Neumann wirklich der intelligenteste Mensch seiner Zeit war, dürfte er ungefähr einen IQ von etwa 190 gehabt haben, also etwa bei etwa sechs Standardabweichungen liegen, was einer Seltenheit von eins zu einer Milliarde entspricht (damals gab es etwa drei Milliarden Menschen). Aber lag sein IQ zufällig genau an der Obergrenze der menschlichen Intelligenz? Unwahrscheinlich, denn ein Wachstumsprozess endet meist nicht abrupt, sondern verlangsamt sich immer weiter. Seine wissenschaftlichen Kollegen hätten ihn dann also höchstens als leicht intelligenter, aber nicht als deutlich intelligenter eingeschätzt.

Der Physiker Steve Hsu bemüht ein Beispiel aus der Geflügelzucht: Es war möglich, Hühner zu züchten, die bis zu 50 Standardabweichungen mehr Muskelmasse (also Fleisch) haben, bevor der Ertrag an eine Grenze stieß. Intelligenz ist, ebenso wie Muskelmasse, genetisch bedingt; also könnte man annehmen, dass sie ebenfalls um bis zu 30 Standardabweichungen steigerbar ist. Dies würde einem IQ von 550 entsprechen. Zwar bringt Hsu ein plausibles genetisches Argument – aber lassen sich Intelligenz und Muskelmasse wirklich derart einfach umrechnen? Wenn Hsu meint, dass 30 Standardabweichungen möglich sind und sechs Standardabweichungen zweifelsfrei festgestellt wurden, dann gäbe es noch einen Spielraum von 24 Standardabweichungen.

Die Seltenheit von Super-Intelligenz

Selbst wenn wir annehmen, dass Hsu mit seiner Analogie meilenweit danebenliegt, sollten doch wenigstens vier zusätzliche Standardabweichungen möglich sein. Diese insgesamt 10 Standardabweichungen würden einem IQ von 250 entsprechen. Dieser hätte eine Häufigkeit von 1 zu 130 Trilliarden. Um sich dann sicher zu sein, dass man dieser IQ auch wirklich die Obergrenze darstellt, müsste man wohl 100 Menschen dieser Intelligenz haben, die sich untereinander bestätigen, dass keiner von ihnen der intelligenteste ist. Dafür betrüge die nötige Gesamtbevölkerung dann 13 Quadrillionen Menschen. Nicht einmal wenn man die gesamte Milchstraße besiedelt, käme man auf diese Zahl. Lässt man einmal genetische Eingriffe außen vor, wird man die menschliche Maximalintelligenz vermutlich nie erreichen.

Nehmen wir an, die KI würde die Abläufe im Gehirn eines Einsteins oder Neumanns komplett simulieren können. Wäre sie dann auch so intelligent? Nein, sie wäre deutlich intelligenter! Denn auch bei gleicher Intelligenzleistung können die Signale im Gehirn niemals so schnell laufen wie in einem Computer. Der Unterschied beträgt etwa den Faktor eine Million. Auch würde der virtuelle Einstein weder schlafen noch essen müssen und auch nie mit 40 Grad Fieber im Bett liegen. Auch ein Genie wird kaum mehr als 10.000 Bücher in seinem Leben lesen, doch ein Computer kann eine Million Bücher einfach aus dem Netz herunterladen. Der Gedanke an einen Computer, der millionenfach schneller rechnet als Einstein, klingt intuitiv falsch. Aber solche Spannen sind in der Informatik nichts Ungewöhnliches. Ein heutiger Gaming-PC ist auch knapp eine Million mal schneller als der NASA-Computer, der die ersten Menschen zum Mond brachte. Und die KI kann jedes Gemälde im Stil bekannter Maler millionenfach flotter erstellen als diese selbst. Allzu schnell wird die Entwicklung wohl nicht auf eine Wand stoßen.