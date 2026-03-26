Kultur des Todes: Spanien lässt 25-jähriges Opfer von Gruppenvergewaltigung einschläfern

Heute Abend soll Noelia Castillo Ramos in Barcelona sterben – ein Opfer, das der Staat im Stich ließ und nun aktiv töten lässt. Die 25-Jährige erlebte eine Gruppenvergewaltigung, nachdem Behörden sie aus ihrem Zuhause nahmen und in ein Heim für Jugendliche steckten, wo sie schutzlos war. Jahre der Vernachlässigung, Suizidversuche und chronische Schmerzen führten sie schließlich zum Wunsch nach Euthanasie. Vor dem Krankenhaus versammeln sich Menschen, beten, hoffen – doch das System, das sie hätte schützen müssen, gibt ihr den Tod.

Während Sie diese Zeilen lesen, versammeln sich vor dem Krankenhaus in Barcelona Menschen, um der 25-jährigen Noelia Castillo Ramos bei ihrer Euthanasie in zehn Stunden beizuwohnen, einige beten – dazu aufgefordert von dem mexikanischen Schauspieler Eduardo Verástegui – für sie, dass sie sich doch noch anders entscheiden möge. Kaum ein anderer bekannter Fall ist so sehr typisch für die „Kultur des Todes“ und des Post-Humanismus, in die weite Teile des „Wertewestens“ abgesunken sind.

Täter weiter auf freiem Fuß?

Wer war Noelia Castillo Ramos? Im Jahr 2022 wurde Noelia Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Zuvor hatten die Behörden das Mädchen den Eltern wegen finanzieller Schwierigkeiten weggenommen und in ein Heim für Jugendliche gesteckt, wo dann die Vergewaltigung an dem verängstigten und einsamen Mädchen durch andere Jugendliche stattfand. Weil die großen Medien – angeblich um das Opfer zu schützen! – zu verheimlichen suchten, wer die Täter waren, war das jedem Spanier klar. Die Täter, aller Wahrscheinlichkeit Marokkaner, sollen – so Informationen aus den sozialen Netzwerken – weiter auf freiem Fuß sein.

Nach der Tat war für Noelia nichts mehr wie vorher. In der Folge entwickelte sie schwere psychische Traumata und unternahm mehrere Suizidversuche. Bei einem dieser Versuche stürzte sie aus einem Gebäude und erlitt eine irreversible Querschnittslähmung, verbunden mit starken chronischen Schmerzen und dauerhafter Pflegebedürftigkeit.

Eltern versuchten alles, um die Euthanasie zu verhindern

Angesichts ihres anhaltenden Leidens beantragte sie im Jahr 2024 aktive Sterbehilfe nach dem spanischen Euthanasiegesetz. Der Fall entwickelte sich zu einem komplexen juristischen Verfahren: Während medizinische Gremien ihre Voraussetzungen bestätigten, versuchten ihre Eltern über mehrere Instanzen hinweg, die Durchführung zu verhindern. Letztlich entschieden jedoch sowohl spanische Gerichte als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zugunsten der Einschläferung des Opfers.

Heute Abend soll die Euthanasie durchgeführt werden. Zuvor hatte ihre Mutter sie noch angefleht, diesen Schritt nicht zu gehen. Doch Noelia erklärte öffentlich, sie wolle „in Frieden gehen und aufhören zu leiden“. Vor dem Krankenhaus beten auch einige Jugendliche. Einer von ihnen schreibt auf X: „Die Botschaft, die dies an junge Menschen sendet, ist herzzerreißend. Sie ist nicht unheilbar krank und hoffnungslos. Sie ist depressiv und braucht die Hilfe ihres Umfelds. Man will uns das Gefühl geben, wertlos zu sein, und uns gegenüber diesem Leid abstumpfen lassen. Das dürfen wir niemals zulassen. Beten wir gemeinsam für ein Wunder!“

Täter werden geschützt, Opfer exekutiert

Kurz und brutal ausgedrückt: Der Staat hat sie ihrem Schicksal überlassen, ihr nicht die notwendige Hilfe zukommen lassen und nun wird er sie töten lassen. Die katholische Publizistin Anna Diouf schreibt dazu: „Täter werden geschützt, Opfer exekutiert. Das ist keine Hilfe und kein “würdevolles‘ Sterben. Noelias Schicksal bricht einem einfach nur das Herz. Das multiple Versagen: gesellschaftlich, juristisch, medizinisch, menschlich, ist unentschuldbar. Es ist so unfassbar bitter.“ Ähnlich äußert sich die niederländische Publizistin Eva Vlaardingerbroek: „Die tragische Geschichte dieses Mädchens ist ein perfektes Beispiel dafür, wie das Establishment über europäische Frauen denkt. Erst bringen sie dich in Gefahr, und wenn du dann Hilfe brauchst und ihnen zu viel Geld kostet, treiben sie dich in den Tod. Es ist teuflisch. Dieses arme Mädchen ist ihnen völlig egal.“

Symptom des Post-Humanismus

Der Fall Noelia ist kein tragischer Einzelfall, sondern Symptom einer „Kultur des Todes“ und eines Post-Humanismus, der die Schwächsten als entbehrlich betrachtet. Täter laufen frei, politische Entscheidungsträger, Medien und Institutionen jedoch, die ihre Schutzpflicht sträflich vernachlässigten, lassen das Opfer sterben. Ihr Leid ist ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die ihre Verantwortung „vor Gott und den Menschen“ komplett verraten hat.

Das letzte Wort dazu soll Nayib Bukele, der Präsident El Salvadors haben, der zu diesem Fall schreibt: „Die Welt muss sich dringend von diesen Organisationen befreien, die nichts anderes sind als Anwaltskanzleien von Kriminellen, die lieber ihre Opfer töten würden, als sie zu schützen.“

Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis”.