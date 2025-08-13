Kulturelle Aneignung: Hochberechtigte links-woke Empörung über Bullys neuen Manitu-Streifen

Dieser Tage hat der neue Film von Bully Herbig in bundesdeutschen Kinos Premiere. Er trägt den Titel “Das Kanu des Manitu”, kommt als heitere Westernparodie daher und knüpft inhaltlich und flachwitztechnisch an den außerordentlich erfolgreichen Pseudo-Karl-May-Spaß “Der Schuh des Manitu” aus dem Jahr 2001 an. Gab es damals eher relativ wenig Aufregung bezüglich des Kalauermarathons auf Bairisch, so schwappen heute die Empörungswellen der linksgrünen Missfallensmafia förmlich über.

Und bekundete damals allenfalls Pierre Brice sein Unverständnis über die “Respektlosigkeit”, mit der die Figuren aus verschiedenen Karl-May-Klassikern durch Bully & Co. dargestellt wurden, so eregiert 24 Jahre später der erhobene Zeigefinder der Moral- und Tugendwächter unserer kulturmarxistischen Zensurfront zu nie geahnter Größe. Mit Recht!

Der schwarze Achilles bei Netflix

Bei Netflix gibt es eine Serie zu gucken, die sich mit der Troja-Sage beschäftigt und den Titel “Troja: Untergang einer Stadt” trägt Angeblich orientiere sich die Filmreihe exakt an der griechisch-mythologischen Darstellung der Troja-Überlieferung. Die exakte Beachtung von Homers Ilias hat daher zu Folge, das Achilles von einem schwarzen Schauspieler dargestellt wird. Sagentechnisch ist diese Mimenwahl völlig korrekt –denn in einer Version der Geschichte wird die Unverletzlichkeit des Achilles dadurch erklärt, dass ihn seine Mutter Thetis als Säugling ins offene Feuer hielt, um ihn unverwundbar somit und für westeuropäische Frauen besonders attraktiv, weil westasiatisch-mokkafarben zu machen. An der Stelle kommt dann Achilles Vater Peleus hinzu, der die Handlung von Thetis missversteht und seinen Sohn an der Ferse aus dem Feuer zieht, was Achilles die Unverwundbarkeit und Peleus seine Ehe mit Thetis kostet. So weit, so korrekt.

Linkstechnisch, also in Sachen politisch-woke-gendersensibel, ist an dieser Serie also nichts auszusetzen. Die maulenden antiwoken Nazis sollten sich also besser schweigend setzen und den Erhalt der Betragensnote sechs (“ungenügend”) klaglos hinnehmen. Die Frage, warum in der Serie allerdings auch noch andere maximalpigmentierte Schauspieler auftreten und sowohl Helden wie auch Götter verkörpern – etwa Patroklos, Aeneas, Zeus, Athene und Nestor –, kann selbstverständlich mit der künstlerischen Freiheit beantwortet werden, womit es sich um keine kulturelle Aneignung handelt. Punkt.

Die Mimimi-Spiele beginnen

Doch zurück zu unserem bajuwarischen Skandalwerk mit Weißwursthintergrund: In Herbigs Film gibt es Figuren, die Dialekt sprechen. Dies ist eine ungeheuerliche Anmaßung, da es schließlich auch bei den Ureinwohnern Nordamerikas Stämme mit eigener Mundart gab und gibt. Darüber hinaus stellt die Kostümierung der Akteure einen außerordentlichen Kulturaneignungsskandal dar: Weiße Menschen in Indianerklamotten gehen vorschriftsgemäß schonmal gar nicht – nicht im Fasching und erst recht nicht in Filmen. Darüber hinaus tragen sowohl Cowboys als auch Indianer in diesem Film Waffen. Für grünlich korrekte Mütter ist das sehr schwer zu ertragen. Was sollen diese ihren Söhnen denn sagen, wenn die Stammhalter bewaffnete Indianer im Film sehen, selbst jedoch nur als wäschekorbtragende Squaws zum Kinderfasching gehen dürfen?

Desweiteren ist zu befürchten, dass es in dem neuen Bully-Streifen insgesamt an der korrekt-ehrfürchtigen Unterwerfung unter das Genderdiktat mangelt. Jeder weiß schließlich, dass es im Wilden Westen zahllose binäre und non-binäre Cis-Gender-Personen gab! Pronomen wie “Dude”, aber auch Vokabeln wie “Howdy” und „Yihaa“ waren zu dieser Zeit weit verbreitet. Damals hatten – wie ehemalige Gesundheitsminister heutzutage – viele Menschen Probleme mit ihren Zähnen bis hin zur Zahnlosigkeit. Dass in dem neuen Streifen alle Schauspieler für teuer Geld gemachte Beißerchen in die Kamera halten, ist ein Mangel an kultureller Sensibilität ohnegleichen. Denken Sie dabei nur an Stefan Raab, übrigens Komponist der Filmmusik, und dessen weit herausragendes Prothesenkunstwerk! Man kann schon deshalb hoffen, dass “Das Kanu des Manitu” per sofortiger gerichtlicher Verfügung ins Program des Gipfeltreffens der Kulturmarxisten – das Züricher Film Festival – geklagt wird, um dort einmal ordentlich zurückzuwoken!

“Made in Germany” ist keine kulturelle Aneignung

Als Deutschland und die Deutschen noch die Trendsetter der gesamten Welt waren, als deutsche Wissenschaftler noch die Nobelpreise abräumten wie heutige Neubürger das Bürgergeld, da erdachte der deutsche Erfindergeist zahllose den Alltag erleichternde Hilfsmittel und Maschinen. Albert Friedrich Emil Niemann beispielsweise isolierte als erster 1860 das Kokain. Jede Schniefnase von Kiew über London und Paris bis nach Berlin macht sich somit (sofern sie nicht der Gattung “niedersächsischer Gesichtserker” angehört) – der kulturellen Aneignung schuldig. Es besteht insofern dringender Handlungsbedarf für Politiker aller Parlamente, diese kulturelle Aneignung sofort und nachhaltig-global einzustellen! Dasselbe gilt auch für den Gebrauch von Waschmaschinen, den Buchdruck, Uhren, Autos, LEDs, Röntgenstrahlen: Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen und erweitern. Denn dies alles sind schließlich Produkte deutschen Geistes, und wer diese in der Welt benutzt, macht sich der kulturellen Aneignung schuldig!

Nur eine einzige dieser Aneignungen wäre statthaft: Sollten unsere Politiker bereit sein, ihre marginale intellektuelle Vereinnahmung in Richtung gesunder Menschenverstand zu erweitern, wäre dagegen durchaus nichts einzuwenden. Im Gegenteil, dies wäre mehr als wünschenswert.