Kulturelle Exegese: Ist der Hijab nur eine Kopfbedeckung, wie Oma sie trug?

Deutschland, das Land der Dichter, Denker und – wie wir seit neuestem wissen – auch des absoluten Streitfalls: Hijab vs. Kopftuch oder Hijab vs. Nonnentracht. Es ist quasi die Exegese zur richtigen Kopfbedeckung. Wer hätte gedacht, dass das Schicksal der westlichen Zivilisation auf dem Kopf der Frau entschieden wird. Die Aufklärung betrifft nicht nur den Sündenfall Adams und Evas und die verbotene Frucht.

Sie war vor allem eine europäische Geistesbewegung etwa zwischen 1650 und 1800, die den menschlichen Verstand zum Maßstab des Handelns erhob. Sie befreite die Gesellschaft von kirchlicher Bevormundung und absolutistischer Herrschaft. Ihre Kernwerte prägen unsere heutigen demokratischen Menschenrechte, die Toleranz und die Gewaltenteilung.

Hoheitsgebiet der Fashion-Front

Gern ziehen Dogmatiker heute das Kopftuch der Oma als Vergleich mit dem Hijab heran. Das Kopftuch war allerdings früher kein Statement und kein religiöses Symbol, sondern eine logistische Notwendigkeit in einer Welt voller Geschlechter-Grenzen. Die Sache war simpel: Der Hut war männliches Hoheitsgebiet. Ein Mann mit Hut? Ein Kavalier. Eine Frau mit Hut? Eine Provokateurin, die wahrscheinlich auch noch selbst wählen wollte!

Die Männerwelt hatte damals ein sehr feines Gespür für „Accessoires der Macht“. Eine Melone, ein Zylinder oder eine Schiebermütze signalisierten: „Ich besitze den Grund und Boden – oder zumindest einen sehr ordentlichen Schnurrbart.“ Das Tuch hingegen war für die Frau das, was das Schweizer Taschenmesser für den Heimwerker ist: Es hielt die Haare aus der Suppe, schützte vor Staub bei der Feldarbeit und – was das Wichtigste war – es war kein Hut. Es war quasi das neutrale Textil-Asyl für das weibliche Haupt.

Die Gesellschaft war sich einig: Ein Tuch um den Kopf ist „traditionell“, eine Mütze auf dem Kopf hingegen ist „Anmaßung“.

Der modische Mauerfall

Doch dann kam die große Revolution. Die Frauen, müde davon, ihr Schicksal nur durch die Wahl des Tuchmusters (geblümt oder gepunktet) bestimmen zu können, begannen den Schrank der Emanzipation aufzubrechen. Es war ein schleichender Prozess: Erst die Hose, dann die Freiheit. Als die erste Frau stolz mit einer Pudelmütze auf dem Marktplatz erschien, blieb der Welt buchstäblich die Spucke weg. Ein flauschiger Bommel, der da auf einem weiblichen Kopf thronte? Ein direkter Angriff auf das Patriarchat! Mit der Gleichberechtigung fiel schließlich das letzte Tabu. Die Frau erkannte: Wenn ich wählen darf, darf ich auch den Pelzkappen-Look tragen, ohne dass der Pfarrer an der Kirchentür Schnappatmung bekommt. Das Kopftuch wurde in den verdienten Ruhestand geschickt – es hatte seinen Dienst als „erlaubte Kopfbedeckung“ erfüllt.

Heute tragen Frauen Stirnbänder, Beanies und Schirmmützen, als wäre es das Normalste der Welt. Oma schaut uns wahrscheinlich kopfschüttelnd aus dem Jenseits zu. Sie wusste: Das Tuch war kein religiöses Symbol – es war einfach nur der einzige Schutz vor der Sonne, den man ihr damals zugestand, ohne dass man sie gleich wegen „unweiblichen Verhaltens“ auf dem Dorfplatz auspeitschte.

Die heilige Formel der Kopfbedeckung

Hier erreichen wir nun den wissenschaftlichen Kern der deutschen Debatte. Wir haben nämlich festgestellt: Ein Tuch ist nicht gleich ein Tuch. Ein Kopftuch, das wir Hijab nennen, ist ein kultureller Fremdkörper. Immer wieder kommen diese Störenfriede mit dem „Nonnen-Argument“. Sie sagen: „Aber die Nonne trägt doch auch was auf dem Kopf!“

Bitte, meine Damen und Herren, lassen Sie uns doch seriös bleiben. Das ist ein Vergleich, der nicht nur hinkt – der ist barfuß in einer Dornenhecke unterwegs. Die Nonne ist keine Laiin, sondern Ordensfrau. Sie verschwindet hinter einer feuchten Klostermauer, taucht selten im Stadtpark auf und – das ist der entscheidende Punkt – man sieht sie niemals beim Grillen mit zehn Kindern oder gar – gütiger Himmel! – im Burkini im Freibad.

Die Nonne ist quasi der Tarnkappenbomber der religiösen Kopfbedeckung. Sie ist eine „unsichtbare“ religiöse Praktikantin, während der Hijab in der deutschen Landschaft leider so auffällig ist wie ein Neon-Schild mit der Aufschrift „Hier findet Integration gerade nicht statt“.

Freiheit ist, wenn man die richtige Mütze trägt

Wir definieren uns über Aufklärung und Freiheit. Und Freiheit bedeutet in Deutschland zweifelsfrei: Du darfst tragen, was du willst – solange es das ästhetische und kulturelle Gütesiegel der „abendländischen Kopfbedeckung“ trägt. Nun: Der Hijab gehört einfach nicht zu Deutschland! Warum? Weil wir hier keine Tradition mehr haben, Frauen unters Kopftuch zu zwingen! Frauen im Iran wären froh, wenn die Mullahs ihre Amamahs auch Frauen zugestehen würden oder ganz vom Tragen des Schleiers befreit würden. Der Hijab ist Zeichen einer Gesellschaft, die das Wort Gleichberechtigung der Frau nicht kennt.

Wir definieren uns über Freiheit, Aufklärung, Gleichberechtigung und – von mir aus – über die korrekte Verwendung von Hüten, Mützen und Haarnetzen. Ein religiöses Tuch, das die Haare in der Öffentlichkeit bedeckt, ist kulturell inkompatibel. Es wirkt wie ein Fremdkörper in unserer Landschaft. Also, liebe Zeitgenossen, wenn ihr das nächste Mal jemanden mit Tuch seht, prüft erst einmal die Passform: Ist es ein modisches, freiheitliches Accessoire – oder ein kulturell inkompatibler Fremdkörper? Deutschland schaut auf euch!. Und Oma schaut vom Himmel zu. Sie war damals nur froh, dass ihr beim Pflügen kein Dreck in die Ohren flog.