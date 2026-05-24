Kulturkampf am Weihwasserbecken: Hut ab!

BRDigung: Es herrscht mal wieder helle Aufregung im deutschen Kulturraum. Der Schauplatz des neuesten epischen Zivilisationskonflikts: Das Vorhaus der St. Benno-Kirche in der bayerischen Provinz. Hier spielen sich derzeit Szenen von biblischem Ausmaß ab. Das Vergehen? Eine muslimische Touristin hat es gewagte, das Gotteshaus mit einem Hijab zu betreten. Die Reaktion der kirchlichen Security, traditionell besetzt mit ehrenamtlichen Küstern im Rentenalter: „Es tut mir leid, junge Dame, aber laut unserer Hausordnung von 1648 gilt hier: Helm ab zum Gebet, und das Tuch bitte in die Garderobe!“

In den sozialen Medien brennt seither die Hütte. Kritiker schäumen vor Wut und wittern eine gezielte Provokation gegen die religiöse Vielfalt. Schließlich sei das Kopftuch ein Ausdruck gelebter Spiritualität. Die Kirche kontert pragmatisch: Hausordnung ist Hausordnung. Wer drinnen einen Schirm aufspannt oder eine Basecap trägt, fliegt ja auch raus. Symmetrie muss sein!

Das Paradoxon der Kopfbedeckung

Dass der Hijab auch aus religiösen Motiven getragen wird, spielt keine Rolle, weil man sich ja ein christliches Gotteshaus ausgesucht hat und keine Moschee. Vor Gott sind zwar alle Menschen gleich, vor dem deutschen Vereins- und Gewohnheitsrecht aber gilt: Der Kopf bleibt frei, die Glatze blitzt, der Hut bleibt beim Betreten der Kirche unten – es sei denn, man ist der Papst höchst persönlich. „Unsere Toleranz hat eben Grenzen“, raunt es von den Kirchenbänken. „Wir haben uns jahrhundertelang mühsam die Aufklärung erkämpft, um jetzt von Stofffetzen provoziert zu werden? Das wäre an Gotteslästerung kaum zu überbieten!“

Um die Wogen zu glätten, lohnt sich ein Blick auf die gelebte, beidseitige Willkommenskultur. Denn wer als aufgeklärter westlicher Tourist eine Moschee betritt, weiß genau, wie harmonisch und kompromisslos es dort zugeht. Es ist schließlich ein Fest der puren Freude und Toleranz.

Der Blick über den Tellerrand: Latschen-Diplomatie in der Moschee

So gilt in Moschee eine simple und strikte Kleiderordnung, die weder hinterfragt noch diskutiert wird. Die Die Schuh-Frage – die geliebten Wanderschuhe oder doch lieber Design-Sneaker? – ist obsolet, den Treter jeglicher Art bleiben als potenzielle Biowaffen gefälligst vor der Tür im Socken-Exil. Auch der leidige Dresscode – kurze Hosen oder schulterfreie Shirts – ist kein Thema, Debatte hierüber absolute Fehlanzeige. Wer nicht bereits bei Ankunft wie ein wandelnder Schlafsack verhüllt ist, kriegt am Eingang eine modisch fragwürdige Leih-Abaya verpasst.

Und dann die praktische muslimische Geschlechtergerechtigkeit: Ob Frauen überhaupt den Hauptraum betreten dürfen, entscheidet sich spontan nach der spirituellen Empfindsamkeit der anwesenden Männer. Wer will schon riskieren, dass ein tiefes Gebet durch die bloße Existenz einer Frau im selben Postleitzahlenbereich gestört wird? Dafür gibt es schließlich gemütliche, fensterlose Nebenräume im Keller!

Integration durch gegenseitiges Verbieten

Am Ende zeigt dieser erfrischende Kulturstreit doch vor allem eines: Wir sind uns weitaus ähnlicher, als wir zugeben wollen! Beide Seiten verteidigen jeden Quadratmeter ihrer angestammten Traditionsräume mit der Verbissenheit eines Kleingärtners beim Heckenschneiden.

Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand: Wenn Muslime in Kirchen ihre Kopftücher abnehmen müssen und Christen in Moscheen barfuß im Ganzkörperkondom herumlaufen, haben wir das perfekte Gleichgewicht des gegenseitigen Unwohlseins erreicht. Und genau das ist doch der Kern echter, gelebter Toleranz! Denn wenn alle gleichermaßen genervt sind, ist alles wieder gut.