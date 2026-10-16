Kulturkampf in Esslingen: Dem Teufel ein Denkmal – der Tugend nur einen Gedanken

Bei manchen Kunstwerke liegt die Bedeutung weniger darin, was sie darstellen, als in dem, was sie weglassen. Die Teufelsstatue des Künstlers Tim Bengel auf dem Esslinger Rathausplatz gehört seit jüngstem dazu. Sie ruft mit sicherer Vorhersagbarkeit Empörung, Protest und Debatte hervor – und Aufmerksamkeit. Denn eine Kunst, die niemanden aufregt, läuft Gefahr, gar nicht mehr als Kunst wahrgenommen zu werden. Bengel hat sich für den Teufel der Esslinger Zwiebelsage entschieden – jenen, der von einer Marktfrau überlistet wird. Die Geschichte gehört zum Selbstverständnis einer Stadt, deren Einwohner „Zwieblinger“ genannt werden. Man könnte darin eine Hinwendung zu regionaler Identität erkennen.

Doch hier beginnt das Problem: Der eigentliche Gegenstand der Sage ist nicht die Macht des Teufels, sondern dessen Niederlage. Die Heldin ist eine Marktfrau, die den Widersacher durch Geistesgegenwart überlistet. Nicht das Böse triumphiert, sondern menschliche Klugheit. Auf dem Rathausplatz aber steht nicht die Marktfrau, sondern der Teufel. Die Marktfrau fehlt. Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern eine Entscheidung über die Gewichtung der Erzählung. Wenn aus einer Geschichte über die Überwindung des Bösen ausgerechnet dessen Verkörperung monumentalisiert wird, während die Siegerin unsichtbar bleibt, darf man fragen, welche Vorstellung von Erinnerungskultur hier Gestalt annimmt.

Drei Einwände gegen den Teufel

Die Proteste gegen die Statue sind keineswegs einheitlich. Sie lassen sich in drei Argumentationslinien unterscheiden, die unterschiedliche Vorstellungen von Religion, Kunst und öffentlicher Erinnerung berühren. Der erste Einwand ist unmittelbar religiös: Für manche gläubige Christen ist Satan keine harmlose Märchengestalt, sondern die Personifikation des Bösen. Eine monumentale Teufelsfigur auf einem zentralen Platz erscheint ihnen deshalb nicht als folkloristische Illustration, sondern als symbolische Aufwertung jener Macht, von der sich das Christentum ausdrücklich abgrenzt. In einer Petition gegen den Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer wird beklagt, dass das Antlitz des Teufels öffentlich enthüllt und gefeiert werde. Mehrere der aktuell schon 5.700 Unterzeichner wünschen sich stattdessen eine Christusfigur. Man muss diese Sorge nicht teilen, um sie dennoch ernst zu nehmen: Wer religiöse Symbole nicht bloß als historische Dekoration versteht, kann ihre öffentliche Inszenierung auch nicht ausschließlich nach ästhetischen Kriterien beurteilen.

Eine Facette dieser Argumentation dabei ist kulturreligiöser Art. Sie betrifft weniger die Furcht vor dämonischen Mächten als die Frage, welche Symbole eine historisch christlich geprägte Stadt in ihre Mitte stellt. Weshalb wird ausgerechnet der Teufel zum repräsentativen Blickfang eines Rathausplatzes? Der Weltanschauungsbeauftragte der württembergischen Landeskirche, Andreas Oelze, hat diese Sorge vor einer symbolischen Entchristlichung im “Südwestrundfunk” (SWR) als eines der Motive der Proteste benannt. Der öffentliche Raum ist nicht weltanschaulich leer. Seine Kirchen, Denkmäler und Skulpturen erzählen davon, welche Gestalten eine Gemeinschaft für erinnerungswürdig hält. Wer einen Teufel aufstellt, muss dessen Verehrung nicht beabsichtigen. Er kann aber auch nicht erwarten, dass die religiöse Bedeutung seiner Figur vollständig hinter dem Hinweis auf die Kunstfreiheit verschwindet.

Berechtigte Frage

Der zweite Einwand lässt sich sowohl ästhetisch als auch kommunalpolitisch beschreiben: Kritiker stören sich an der monumentalen Gestaltung, dem prominenten Standort und dem Wert des Kunstwerks von rund 200.000 Euro. Allerdings wurde die Statue der Stadt von der Sektkellerei Kessler geschenkt, die ihr 200. Firmenjubiläum feiert. Dennoch bleibt die Frage berechtigt, nach welchen Kriterien ein dauerhaftes Kunstwerk einen derart herausgehobenen Platz im öffentlichen Raum erhält. Der dritte Einwand ist ein rein erzählerischer – aber möglicherweise der überzeugendste: Die Esslinger Sage wird in ihrer Gewichtung umgekehrt. Nicht die Marktfrau, die den Teufel besiegt, sondern der besiegte Teufel selbst erhält die monumentale Gestalt und damit Würdigung. Die Petition hat diesen Widerspruch mit der Vorstellung einer großen Marktfrau und eines winzigen Teufelchens illustriert.

Dahinter steht eine ernsthafte ikonografische Frage: Weshalb wird der Widersacher zum Mittelpunkt einer Geschichte, deren Pointe gerade in seiner Überwindung liegt? Diese Einwände sind nicht deckungsgleich. Wer die Statue aus religiöser Überzeugung ablehnt, argumentiert anders als jemand, der ihre Gestaltung oder erzählerische Gewichtung kritisiert. Beide Positionen pauschal als fundamentalistisch abzutun, wäre ebenso unredlich, wie sämtliche Gegner zu fundamentalistischen Verteidigern christlicher Tradition zu erklären. Bemerkenswerterweise haben Vertreter der evangelischen Kirche in Esslingen und der württembergischen Landeskirche vor einer “religiösen Dramatisierung” gewarnt. Der Esslinger Dekan Klaus-Peter Lüdke verweist ebenfalls im SWR darauf, dass Christus nach christlichem Verständnis das Böse überwunden habe. An der Esslinger Frauenkirche existiere zudem seit Jahrhunderten eine Teufelsdarstellung, die gerade seine Zurückweisung symbolisiere.

Die Kirchen und die Frage nach dem Bösen

Auch andere kirchliche Stimmen unterscheiden zwischen dem Teufel als Sagengestalt und dem biblischen Satan. Theologisch ist das nachvollziehbar. Die europäische Kunstgeschichte wäre ohne Darstellungen des Teufels kaum vorstellbar. Er erscheint in mittelalterlichen Kirchenportalen, auf Altären und in Fresken – als Versucher, Ankläger oder Besiegter. Doch in der christlichen Kunst ist der Teufel gewöhnlich Bestandteil einer moralischen und heilsgeschichtlichen Ordnung. Seine Darstellung verweist auf etwas, das über ihn hinausgeht. Wenn Michael den Drachen niederwirft, kann niemand übersehen, wer triumphiert. Wenn Christus den Versuchungen widersteht, ist der Teufel nicht der Held der Geschichte. Der Teufel darf erscheinen, weil sein Platz in dieser Ordnung erkennbar bleibt. Genau darin liegt der Unterschied zur Esslinger Konzeption.

Bengel mag den Teufel im Augenblick seiner Niederlage zeigen wollen. Aber die Figur, die diese Niederlage herbeiführt, bleibt unsichtbar. Der Sieg wird nicht dargestellt, sondern vorausgesetzt. Wer die Sage nicht kennt, begegnet zunächst einer imposanten Teufelsgestalt. Wer sie kennt, muss die eigentliche Handlung gedanklich rekonstruieren. Das ist natürlich kein Beleg für Satanismus. Aber es ist eine ikonografische Entscheidung, die den traditionellen Zusammenhang zwischen Widersacher und Überwindung auflöst. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob der Teufel dargestellt werden darf. Sie lautet, ob eine Darstellung, die auf einer Erzählung über seine Niederlage beruht, diese Niederlage auch erkennbar machen sollte.

Eine Heldin, die man sich dazudenken soll

Bengel erläutert im SWR: „Ich möchte die Menschen anregen, das Bild der Marktfrau in ihren Köpfen zu ergänzen.“ Das klingt nach zeitgenössischer Kunstvermittlung. Nur ist die Verteilung einseitig. Der Teufel erhält Material, Form, Größe und einen prominenten Platz. Die Marktfrau erhält die Vorstellungskraft des Publikums. Das Böse wird zur sichtbaren Wirklichkeit, das Gute zur gedanklichen Ergänzung. Der Widersacher ist körperlich präsent, die Siegerin existiert nur als Möglichkeit. Warum nicht umgekehrt? Eine selbstbewusste Marktfrau mit Zwiebel – und der Betrachter ergänzt den gedemütigten Teufel. Wäre das weniger Kunst? Vermutlich lediglich weniger spektakulär.

Der kulturpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Uwe von Wangenheim, hat den Widerspruch auf den Punkt gebracht: „Das Böse bekommt Bronze und öffentlichen Raum, das Gute bleibt der Fantasie überlassen. Das zeigt eine Kultur, in der Provokation mehr zählt als Tugend und Aufmerksamkeit mehr als Überlieferung.“ Diese Diagnose trifft einen wunden Punkt. Nicht die Kunstfreiheit steht zur Debatte, sondern die kulturelle Logik, nach der eine bestimmte Gestalt zum Mittelpunkt eines Kunstwerks wird. Weshalb bevorzugt eine Gesellschaft, die sich gern auf ihre Sensibilität für historische Erzählungen beruft, ausgerechnet jene Figuren, die für Bedrohung und Zerstörung stehen, während sie die Träger von Mut und Klugheit dem gedanklichen Nachvollzug überlässt?

Die merkwürdige Geringschätzung des Guten

Hinter dieser Frage verbirgt sich ein größeres kulturelles Problem. Das Gute hat in der zeitgenössischen Kunst einen schweren Stand. Es gilt leicht als naiv, sentimental oder kitschig. Im Bereich der darstellenden Kunst gilt gewissermaßen das Gegenteil des “Virtue Signalings” der Haltungssphären, das im politischen Raum und im verbreiteten Gutmenschentum dominiert; wer hier Tugend sichtbar machen will, gerät schnell in den Verdacht, bloße Erbauung zu betreiben. Wer dagegen das Hässliche oder moralisch Anstößige monumentalisiert, kann sich vergleichsweise sicher sein, dass ihm künstlerischer Mut zugeschrieben wird. Natürlich hat große Kunst immer auch das Grauen und die Verzweiflung gezeigt. Aber es macht einen Unterschied, ob das Böse dargestellt wird, um etwas über seine Überwindung zu erzählen, oder ob es zum ästhetischen Selbstzweck gerät.

Denn die Esslinger Sage besitzt eine erstaunlich moderne Pointe. Ihre Heldin ist keine Fürstin, keine Heilige, keine militärische Siegerin. Sie ist eine einfache Marktfrau. Ihre Überlegenheit beruht auf Urteilskraft und praktischem Verstand. Gerade darin liegt der bürgerliche Reiz dieser Erzählung. Der einfache Mensch konnte dem Mächtigen überlegen sein, weil er die Wirklichkeit besser verstand. Ohne die Marktfrau wäre die Sage eine weitere Erzählung von der Macht des Bösen. Erst durch sie wird daraus eine Geschichte über dessen Begrenzung. Nicht der Teufel macht Esslingen zum Ort dieser Überlieferung, sondern die Frau, die ihn überlistet.

Wenn Aufmerksamkeit zum ästhetischen Maßstab wird

Dass der Teufel als Motiv eine größere öffentliche Wirkung entfaltet als eine Marktfrau, lässt sich kaum bestreiten. Er provoziert religiöse Gefühle, weckt Neugier und garantiert Debatten. Die Marktfrau verlangt mehr. Ihre Bedeutung erschließt sich aus der Handlung und aus jener Verschiebung der Machtverhältnisse, die das Wesen der Sage ausmacht. Damit steht die Esslinger Kontroverse exemplarisch für eine Kultur, in der Aufmerksamkeit zunehmend mit Bedeutung verwechselt wird. Die Logik digitaler Öffentlichkeit bevorzugt das schnell Erkennbare und Konfliktträchtige. Die Provokation besitzt unter diesen Bedingungen einen strukturellen Vorteil gegenüber der stilleren Aussage. Der Teufel braucht keine Erklärung, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Die Marktfrau braucht eine Erzählung, um verstanden zu werden. Ausgerechnet diese Erzählung aber sollte ein Denkmal bewahren. Denn Erinnerung lebt nicht allein davon, dass etwas auffällt. Sie lebt davon, dass Bedeutungen überliefert werden, die über den Augenblick hinaus Bestand haben.

Ein Kunstwerk im öffentlichen Raum unterscheidet sich von einem viralen Bild gerade durch seine Dauer. Was bleibt von der Esslinger Sage? Eine Teufelsfigur, deren Bedeutung man erklären muss. Eine unsichtbare Heldin, deren Sieg nur diejenigen erkennen, die bereits wissen, wonach sie suchen sollen. An diesem Punkt wird häufig auf die Kunstfreiheit verwiesen. Selbstverständlich darf ein Künstler eine Sage auf seine Weise interpretieren. Nur beantwortet die Berufung auf Kunstfreiheit nicht jede Frage nach der Angemessenheit eines Kunstwerks im öffentlichen Raum. Eine Galerie kann ihre Besucher mit einer irritierenden Einzelperspektive konfrontieren. Ein Rathausplatz hingegen ist ein gemeinsamer Ort, nicht nur für die Esslinger, sondern auch ihre Gäste. Was dort dauerhaft aufgestellt wird, verändert die symbolische Gestalt der Stadt.

Das Problem der fehlenden Helden

Das bedeutet nicht, dass öffentliche Kunst strikt mehrheitsfähig sein müsste. Aber die Auswahl ihrer Motive muss einer öffentlichen Debatte zugänglich bleiben. Es geht nicht darum, den Teufel zu verbannen. Es geht darum, ihn einzuordnen. Die Sorgen jener Bürger, die sich fragen, weshalb eine christlich geprägte Stadt ausgerechnet dem Teufel eine derart prominente Gestalt verleiht, sind berechtigt. Vielleicht ist die eigentliche Schwäche der Esslinger Statue nicht, dass sie den Teufel zu groß macht, sondern dass sie die Marktfrau zu klein denkt. Denn die Frage, wem eine Gesellschaft Denkmäler setzt, ist immer auch eine Frage nach ihren Vorbildern. Aus der berechtigten Kritik an falschen Helden folgt nicht, dass eine Gesellschaft auf Helden überhaupt verzichten sollte. Eine Kultur, die nur noch die Abgründe ihrer Geschichte sichtbar macht, verliert irgendwann die Sprache für jene Eigenschaften, die sie bewahren möchte.

Die Esslinger Marktfrau wäre eine denkbar unverdächtige Heldin. Sie steht nicht für Herrschaft oder Eroberung. Sie verkörpert praktische Vernunft, die in den volkstümlichen Erzählungen Europas immer wieder den Hochmut der Mächtigen besiegt. Ihr Sieg kommt ohne Pathos aus. Eine Zwiebel genügt. Vielleicht liegt darin eine tiefere Wahrheit über die europäische Kulturgeschichte: dass das Böse nicht immer durch eine größere Macht überwunden werden muss, sondern bisweilen durch die Fähigkeit, seine Lächerlichkeit zu erkennen. Der Teufel verliert nicht, weil ihm ein noch furchterregenderes Wesen entgegentritt. Er verliert, weil eine gewöhnliche Frau schlauer ist als er.

Wem gehört die Geschichte?

Am Ende führt die Esslinger Kontroverse zu einer Frage, die weit über einen Rathausplatz hinausreicht: Wem gehört eine überlieferte Geschichte? Dem Künstler, der sie neu interpretiert? Der Stadt, die sie als Bestandteil ihrer Identität betrachtet? Den Bürgern, die mit ihr aufgewachsen sind? Sicher keinem von ihnen allein. Eine Sage ist gemeinschaftliches Erzählgut. Der Künstler darf sie verändern. Aber er muss damit rechnen, dass andere an ihrem überlieferten Sinn festhalten. Problematisch wird es, wenn die Überlieferung vor allem als Rohstoff für Aufmerksamkeit dient. Dann verliert die Geschichte ihre Eigenständigkeit und wird zum Material einer Inszenierung, deren wichtigster Gegenstand letztlich die Reaktion des Publikums ist. Die Esslinger Zwiebelsage verdient mehr. Sie erzählt von einer einfachen Frau, die sich nicht einschüchtern lässt, von einer Täuschung, die erkannt wird, und von einer Macht, die an ihrer eigenen Überheblichkeit scheitert. Man muss nicht religiös sein, um darin einen bewahrenswerten Gedanken zu erkennen.

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Bengel möchte, dass die Menschen die Marktfrau in ihren Köpfen ergänzen. Das ist sein gutes Recht als Künstler. Doch Denkmäler sind nicht bloß Gegenstände, an denen sich Gedanken entzünden. Sie sind auch Entscheidungen darüber, was eine Gemeinschaft sichtbar bewahren will. Wer auf einem Rathausplatz den Teufel aufstellt und die Frau, die ihn besiegt, unsichtbar lässt, trifft eine solche Entscheidung, ob er es beabsichtigt oder nicht. Der Teufel hat nun sein Denkmal. Die Tugend bleibt ein Gedanke. Und vielleicht verrät diese Verteilung mehr über unsere Gegenwart als über die Esslinger Vergangenheit.