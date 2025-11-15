Kulturkampf: Kein Pardon, jetzt wird die Sache ausgefochten!

„Lasst uns den Kulturkampf gemeinsam beenden!“ fordert der noch immer nicht zurückgetretene Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, und seine Genossin Karin Prien springt ihm bei: „Lasst uns in der Mitte den Kulturkampf beenden…“. Doch wollen wir wirklich jetzt – wo sich der Wind zu unseren Gunsten dreht – verzeihen und klein beigeben? Während Weimer mit Hilfe der linken „Zeit“ schlicht von den vielen Skandalen rund um seine Person („Hochstapler, Lügner und Betrüger“ nennt ihn der Rechtsanwalt Markus Haintz) ablenken will und versucht, sich durch demonstrative Bekenntnisse zu grünwoken Positionen vor seiner überfälligen Absetzung zu retten, scheint Prien im Unterscheid zu Kanzler Merzel zu spüren, dass sich die Zeiten wenden – und denkt darüber nach, das sinkende Schiff zu verlassen.
Markus Krall hat ihr darauf eine Antwort gegeben, die als Diskussionsgrundlage gelten kann für die Frage: Wollen wir jetzt wirklich verzeihen und klein beigeben, wo sich der Wind – auch dank Trump – deutlich zu drehen beginnt? Krall schreibt auf X: „Quatsch mit Soße. Ihr Linken habt den Kulturkampf angefangen. Ihr habt ihn eskaliert mit dem Ziel, die Existenz von missliebigen Menschen zu vernichten. Jetzt wird die Sache ausgefochten. Wir sind keine politischen Gegner, wir sind Feinde. Ihr habt den Fehdehandschuh hingeworfen, wir haben ihn aufgehoben. Kein Respekt, keine Versöhnung, kein Kompromiss mit Sozialisten. Denn wenn man Sozialisten den kleinen Finger reicht, versuchen sie einen umzubringen, wie schon Milei klug beobachtet hat. Die Sache wird also wie folgt laufen: Ihr seid an der Macht, setzt Eure zerstörerischen Ideen unter dem Beifall der Idioten und Schlafschafe um und fahrt das Land vor die Wand und zwar so fest, dass es den Leuten schwindlig wird vor Schmerz.
„Wir sind keine politischen Gegner, wir sind Feinde“
Und weiter: “Dann wird der Anteil der aufgewachten von 1/3 auf 2/3 steigen und das war es dann für Euch. Dann kommt der Wechsel und ihr könnt euren sozialistischen Pfeifenträumen beim Kollaps zusehen. Dann kommt die juristische Aufarbeitung. Wird in einem dann wieder funktionierenden Rechtsstaat nicht sehr spaßig für die Linken. PS: Da ihr eh keine guten Argumente habt, Eure menschenfeindliche Drecksideologie zu verteidigen, erübrigt sich das Reden dann sowieso. Ihr wolltet es nicht, als ihr an der Macht wart, wir haben dann auch keine Lust mehr, es noch groß mit Euch auszudebattieren.“ So weit Markus Krall.
Im Unterschied zu Krall haben verschiedene AfD-Politiker – angesichts der bei den Linken angesichts ihres gehässig bis kriminell-totalitären Verhaltens umgehenden Ängste – immer wieder betont, das man bei einem Regierungswechsel nicht vorhat, Gleiches mit Gleichem zurückzuzahlen. Ähnlich dürften auch einige Christen argumentieren, die einen Neuanfang nur auf der Basis von Vergebung sehen. Stets ist jedoch hier zu bedenken, dass Vergebung nur möglich ist, wenn zuvor tiefe Reue, Umkehr und die Bereitschaft zu Sühne besteht. Nichts von dem ist freilich im linken „Unsere Demokratie“-Lager auch nur ansatzweise festzumachen. Was auch nicht verwunderlich ist, da das Handeln der Linken traditionellerweise von einem diabolischen Nihilismus geprägt ist. Eine ganz ähnliche Diskussion herrscht seit längerem bezüglich der Aufarbeitung des Corona-Unrechts: Kann man von den Opfern der Corona-Diktatoren wirklich verlangen, dass sie einfach so verzeihen, wie sich das Jens Spahn gedacht hat? Oder haben diese ein Recht auf Genugtuung mit allen rechtsstaatlichen Mitteln? Ist die Angst von Spahn & Co. berechtigt?
Durch die moderne Völkerwanderung
kamen Menschen (?) zu uns, die nicht
zu unserer Kultur passen.
Und sie kommen weiter, weil unsere
Regierung lieber eine Brandmauer
gegen die AfD beibehält anstatt die
Grenzen dauerhaft zu schützen.
Die Moslems sehen doch selbst, dass
wir aus bestimmten Gründen weniger
Kinder bekommen.
Und die Eindringlinge rammeln wie
die Steinesel.
+++++
Wenn wir uns nicht wehren, werden
wir untergehen.
+++++
Und wir führen einen Krieg an zwei
Fronten.
Einmal gegen die INVASOREN und
dann auch noch gegen die eigene
Regierung die alle bisherigen Zusagen
nicht einhält, im Gegenteil sogar noch
die INVASION verstärkt.
Volle Zustimmung!
Kein Pardon mit den Schuldigen!
Siehe altes Testament:„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ Diese Aussage sollte eine übertriebene Rache verhindern. Aber eine Rache in der gleichen Höhe war erlaubt. Meine Meinung: Ein jeder sollte sich beiderseits daran halten.
@Kein Pardon, jetzt wird die Sache ausgefochten!
ja – wie hat es Sandra Detzer, Grünen-Politikerin, Mitglied des Bundestages und Vorsitzende des grünen Landesverbandes Baden-Württemberg so nett ausgedrückt :
„Wo wir Grünen an die Schalthebel der Macht kommen, werden wir nicht mehr verhandeln.“
Rechts, links. Rechtsradikal, linksradikal. Rechtsextrem, linksextrem. Konservativ. Rechts-konservativ. Liberal. Rechts-liberal, links-liberal. Mitte. Ich kann nicht in Worte fassen, wie mich diese kleinen Schubladen im Magazin der Durchgeknallten ankotzen. Die einzelnen Begriffe sind völlig beliebig, komplett entkernt – wenn sie überhaupt jemals eine Bedeutung hatten – und dienen entweder der Diffamierung oder der Selbstbeschreibung von Idioten.
Zur Zeit haben wir ein Problem mit der Schweiz. Ja, mit der Schweiz, denn durch das direktdemokratische Element tragen die Schweizer eine erhebliche Kollektivschuld an dem, was in Deutschland, Europa und dem Rest des Planeten geschieht: Stichwort Davos, als globalfaschistische Pestbeule.
Wenn diese Probleme eines Tages gelöst sind und auch obige Richtungen eliminiert wurden, dann wartet schon das nächste Problem: die Libertären.
Libertarismus ist „jenseits aller begründeten Zweifel“, wie es in einem anderen herzerwärmenden Kontext in Amerikanesien heißt, egomanischer Materialismus. Das beweisen psychisch auffällige „Menschen“ (ein weitgefasster Begriff; Ted Bundy war auch ein Mensch) wie Markus Krall und Oliver Janich. Hier findet eine geradezu lächerliche Umetikettierung der Machtverhältnisse statt, wie man etwa den zusammengeschmierten, rasenden Wortgefechten von Janich entnehmen kann, insofern man sich mit diesem Gestammel überhaupt auseinandersetzen will.
Ähnliches kann man über den notorisch daneben liegenden Krall sagen. Ginge es nach diesen Leuten, so würden wir alle in einer wahnsinnigen Stampede zwischen den Konzernen hin und her wogen, während sich die Managements, als neue Politszene, die Hände reiben. Aus diesen Gründen und noch einer ganzen Reihe anderer, sind die seltsamen Ansichten des Krall so überflüssig wie ein Kropf am Hals.
Die aufgeworfene Frage reizt zu einer Gegenfrage: Ist eine solche Diskussion nicht etwas verfrüht?
Ich befürchte allerdings dass Krall mit seiner Vorhersage recht, weil es gleichbedeutend damit ist, dass noch viel zertrümmert werden wird. Und ich stimme der AfD zu, dass Gleiches mit Gleichem zu vergelten falsch wäre. Das gleiche übergriffige und selbstgerecht-korrupte Unrechtsrechtssystem mit anderem Vorzeichen kann niemand wollen, der noch klar denken an.
Ich kann nur hoffen, dass dies nicht irgendwann mal aus den Augen verloren wird.
Ja Herr sehr geschätzter Herr Krall, da muß ich leider die „Siegesfeier“ noch etwas verschieben denn bevor tatsächlich 2/3 der weiterhin dummgrasenden Bundesschafe „aufwachen“ werden die längst beseitigt sein, entweder durch Gen-Therapie, Blackout, Krieg, hintergründig gemachte “ Natur“-Katastrophen oder noch ganz neuartige Schweinereien, die man sich als halbwegs Normalo so gar nicht herbeiphantasieren kann.
Das diese Linken als die stets nützliche Idioten dann mit entsorgt werden, kann eine gewisse Genugtuung bringen, mehr aber dann auch wieder nicht. 😑😑