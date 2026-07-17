In diesem Beitrag wurde vom Autor die massive Gefährdung Deutschlands durch die Lieferung Großbritanniens von 170.000 Kampfdrohnen an die Ukraine aufgezeigt. In dieser Lage stellt das Verstehen der gegnerischen Motive einen essenziellen Faktor dar, um die große Eskalation zu vermeiden und auf eine Einigung zuzusteuern. Doch statt diese Regel Martin Luther Kings zu beachten, verharren europäische Politiker in hypokritischer Selbstgefälligkeit und einseitiger Schuldzuweisung. Die Mainstream-Medien trifft eine große Mitschuld, indem sie für den groben Verstoß gegen Rationalität und Verantwortung eine Kulisse des Verständnisses liefern. Während sie die angebliche militärische Verteidigung westlicher Prinzipien gegen Russland beklatschen, versäumen sie es, die Unterminierung derselben durch die EU-Kommission und verschiedene europäische Regierungen abzumahnen, wenn diese schrittweise die Meinungsfreiheit beschneiden.

Die vakante Stelle eines authentischen Beschützers des westlichen Wertefundaments und der Sicherheit der Bürger wird zunehmend vom freien Journalismus gefüllt. Die Eskalationspolitik gegen Russland macht vor allem die Analyse und Präsentation der gegnerischen Motivlage und ebenso die der eigenen Militaristen zu einer dringlichen Aufgabe. Für diese Analyse sind exponierte Personen von Interesse, deren persönlicher Werdegang stellvertretend für den Wandel ihrer Gesellschaften steht. Im Falle Russlands trifft das in besonderer Weise auf Sergey Karaganov zu, der schon seit fast 40 Jahren großen politischen Einfluss ausübt, über lange Zeit international vernetzt war (Trilaterale Kommission, CFR) und einen für Russland typischen inneren Wandel durchgemacht hat. In mehreren Stellungnahmen empfiehlt er der russischen Regierung einen baldigen Warnschlag gegen Deutschland.

Wie konnte es soweit kommen?

Wie konnte Europa so weit kommen, dass ein weltgewandter, historisch gebildeter und Europa zugewandter Mann wie Karaganov der russischen Regierung jetzt einen atomaren Warnschlag gegen Deutschland empfiehlt? Die Antwort liegt in der Vergangenheit und ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung. Während der historische Horizont der meisten Deutschen kaum weiter reicht als bis zur Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933, erlauben sich Russen einen freien Blick auf ihre über tausendjährige Geschichte. Diese verbindet sie eng mit den Ukrainern, zusammen mit denen sie Vorstöße der Reitervölker Innerasiens erfolgreich abwehren konnten. Dagegen war die russische Sicht auf Europa insgesamt gemischt. Die wertvollen Entwicklungsimpulse vor allem aus Deutschland sind bis heute im historischen Bewusstsein der Russen verankert. Aber Russland war auch eines der Haupt-Opfer auf einem zerstrittenen Kontinent. Viermal war das Land Angriffsziel, 1812 durch Napoleons Truppen, 1854 durch eine britisch-französische Allianz im Krimkrieg, 1917 durch die westlich initiierte Oktoberrevolution Lenins und 1941 durch Hitlers Invasion.

Nach diesen bitteren Erfahrungen waren die Wiedervereinigung Deutschlands unter russischem Rückzug 1990, die Auflösung der Sowjetunion 1991 und die Auflösung ihres Militärbündnisses Warschauer Pakt Vorleistungen Russlands, denen jedoch keine Gegenleistungen von westlicher Seite folgten. Im Gegenteil setzte 1999 eine den Prinzipien der Entspannung, der Fairness und des Kräftegleichgewichts zuwiderlaufende Expansion der NATO ein.

Zukunft im globalen Osten

Was man auch immer von Wladimir Putin hält: Vier auf Harmonie abzielende Initiativen muss man ihm in dieser bereits massiv angespannten und sich weiter zuspitzenden Lage hoch anrechnen. Die erste bestand im Vorschlag eines russischen NATO-Beitritts gegenüber US-Präsident Clinton im Juni 2000. Der zweite war die Wiederholung dieses Vorschlags gegenüber George W. Bush ein Jahr später mit Begründung. Die dritte Initiative bestand in der Rede Putins vor dem Deutschen Bundestag im September 2001; in dieser wurde unter starkem Solidaritätsappell eine weitreichende wirtschaftliche und sicherheitspolitische Partnerschaft zwischen Russland und der EU angeregt. Und in einem vierten Vorstoß wiederholte und präzisierte Putin diesen Vorschlag sogar trotz zuvor weiter fortgeschrittener NATO-Expansion in einem Gastbeitrag für die “Süddeutsche Zeitung” im November 2010. Darin propagierte er das Konzept eines „gemeinsamen Wirtschaftsraums von Lissabon bis Wladiwostok“.

Alle dieser Kooperationsangebote und Initiativen wurden vom Westen ausgeschlagen oder gleich ganz ignoriert. Die NATO und die EU (mit Artikel 42 ihres Vertrages ebenfalls ein Militärbündnis) dehnten sich weiter nach Osten aus und die Ukraine wurde zur inzwischen stärksten Militärmacht Europas aufgerüstet. Die verletzende Zurückweisung der angebotenen Freundschaft durch ein gefühlstotes westliches Establishment hat mittlerweile einen dramatischen historischen Identitätswandel zur Folge: Hatten sich Russen über Jahrhunderte hinweg primär als Europäer definiert, so betrachten sie sich nach der Enttäuschung heute als eigenständige, eurasische Zivilisation, die ihre Zukunft nicht mehr im Westen, sondern im globalen Osten sucht.

Verstoß gegen fundamentale Prinzipien

Dieser zivilisatorische Bruch bildet das Fundament, auf dem auch Karaganovs Radikalität gedeihen konnte. In verschiedenen Schriften und Interviews stellt er fest, dass das Establishment EU-Europas ihre Nationen einen politisch, wirtschaftlich und militärisch desaströsen Kurs eingeschlagen hat. Dessen Einmündung in die nukleare Vernichtung des Kontinents wird zunehmend wahrscheinlich, indem Russland insbesondere durch die Zerstörung seiner Energieinfrastruktur in die Enge getrieben wird. Verschärfend wird ein als Warnung zu verstehender Atomschlag im Westen schon seit langer Zeit in realitätsferne Narrative über angebliche Eroberungsabsichten der russischen Regierung verpackt. Dadurch droht der Warncharakter eines atomaren Erstschlages missverstanden zu werden und NICHT zu dem erforderlichen Respekt und Einschwenken auf eine friedliche Einigung zu führen, sondern zur Eskalation.

Als Putin im Februar 2022 die militärische Intervention in der Ukraine startete, übernahmen die europäischen Staaten nicht die ihnen in diesem Bruderkrieg allein zukommende Rolle neutraler Vermittler, sondern diejenige parteiischer Eskalationsbeschleuniger. Zynischerweise tun sie das, indem sie fundamental gegen ein Prinzip verstoßen, das sie sich selbst auf die Fahnen geschrieben haben – die europäische Solidarität. Übrigens: Victor Hugos Projekt der Vereinigten Staaten von Europa, vorgestellt 1849, umfasste selbstverständlich auch Russland! Karaganovs innerer Wandel und seine Äußerungen führen drastisch vor Augen, in welche Gefahr ignorante europäische Regierungen ihre Nationen und die angeblich verteidigten Bewohner der umkämpften Gebiete bereits gebracht haben, indem sie die fundamentale Grundregel missachtet haben, dass die gesamteuropäische Solidarität absoluten Vorrang haben muss. Nach den bitteren Erfahrungen der beiden Weltkriege – tatsächlicher europäischer Bruderkriege – sollte das eigentlich klar sein.