Kurz vor Notwehrschüssen auf Renee Good in Minnesota: Linke NGO veranstaltete Schulung zur Behinderung von ICE-Beamten

Die in Minnesota ansässige linke Anti-Abschiebungs-Organisation „Minnesota ICE Watch“ veranstaltete wenige Tage vor dem Tod von Renee Good ein Training, um Unruhestiftern beizubringen, wie man Beamte behindert. Mit dieser Aktivistengruppe war auch Good verbunden, die am Mittwoch in Minnesota erschossen wurde, als sie mit ihrem Auto versuchte, einen ICE-Beamten zu rammen: Die Ehefrau von Renee Good, Becca Good, wurde als Aktivistin gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE und Mitglied der Bewegung „Minnesota ICE Watch“ entlarvt. Die NGO hatte nur zwei Tage vor der Schießerei, am 5. Januar, ein Anti-ICE-Trainingsseminar abgehalten. Screenshots, die der Journalistin Julie Kelly vorliegen, zeigen, zudem dass Becca Good der Seite „MN ICE Watch“ folgte – einer Organisation, die wenige Tage zuvor Seminare zum Thema „Wie man ICE-Beamte stören kann“ veranstaltet hatte.

Kelly schreibt in der Bildunterschrift zu den Screenshots der Seite, der Becca Good folgte: „Wenige Tage vor diesem Vorfall veranstaltete ‚MN ICE Watch‘ virtuelle Seminare zum Thema Behinderung von ICE-Einsätzen. Da Becca Good in einem Video zu hören ist, wie sie die Verantwortung für die Geschehnisse nach der Schießerei übernimmt, kann man mit Sicherheit annehmen, dass sie Renee Good anwies, den Verkehr zu behindern und eine Konfrontation zu provozieren, um dies zu filmen und in den sozialen Medien zu veröffentlichen.“ Einer dieser Screenshots enthielt eine Einladung zu dem Training, das am 5. Januar von 18 bis 19 Uhr per Zoom-Konferenz stattfand:

Ein später veröffentlichtes Video aus der Perspektive des Beamten, der Renee Good erschoss, zeigt neben ihr auch ihre Ehefrau Becca, wie sie den ICE-Beamten verhöhnt, während die Beamten versuchen, Renee zum Aussteigen aus dem Fahrzeug zu bewegen – bevor sie sich der klaren Anordnung widersetzte und auf den Beamten zufuhr. Weitere Berichte legen zudem nahe, dass auch Renee Good über die Schule ihres Sohnes Verbindungen zu der Aktivistengruppe „Minnesota ICE Watch“ hatte.

Mitstreiter Goodes aus der Gruppe, die an deren Trainings zu “zivilem Ungehorsam” gegenüber ICE ebenfalls teilnahm, geben die Schuld den Beamten und sprechen von einer “Hinrichtung” Außerdem behaupten sie, bei den Schulungen sei es nur um eine rechtliche Aufklärung gegangen. Gegenüber lokalen Reportern versuchte eine Bekannte der Getöteten namens Leesa, die Trainings zur Beamtenbehinderung herunterzuspielen: „Sie (Renee Good) wurde dort im Umgang mit diesen ICE-Beamten geschult – was zu tun und was zu lassen ist. Es war ein sehr gründliches Training… Man lernte, Anweisungen zu befolgen, seine Rechte zu kennen und zu pfeifen, wenn man einen ICE-Beamten sieht.” Auch sie sieht Goode natürlich als unschuldiges Opfer: “Ich weiß, dass sie richtig gehandelt hat. Ich habe mir das Video unzählige Male angesehen, und ich weiß auch, dass sie als Frau alles richtig gemacht hat.“ Die Videos des Vorfalls lassen daran stark zweifeln.

Der obige Betrag wurde weitgehend aus “The Post Milennial” übernommen.