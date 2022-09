Lachend geht die Welt zugrunde

Hallo Leute… irgendwas ist an mir vorbeigegangen! Ich fühle mich so, als wäre ich Angehöriger einer immer kleiner werdenden Minderheit. Und das in der eigenen Heimat.

Ganz egal, was immer ich öffne, in Internet-Shops, in Tageszeitungen, in bunten Magazinen: Ich sehe immer nur Menschen anderen Phänotyps. Mit deutlich dunkleren Teints.

Haben denn alle meine Landsleute den diesjährigen überaus sonnigen Sommer so intensiv genutzt, dass ihre Hautpigmentierung so stark überhandgenommen hat? Ich bin – weil ich auch den Sommer über sehr stark am Schreibtisch oder in Gesprächsrunden in geschlossenen Örtlichkeiten beschäftigt war – hellhäutig weiß (und dann auch noch fortgeschrittenen Alters) geblieben.

Warum nicht mal als „alte weiße Frau”?

Daran lässt sich im aufziehenden sonnenknappen Herbst ja nun nichts mehr ändern. Oder sollte ich Selbstbräunungscremes verwenden, um mich auch äußerlich meinen Mitbürgern anzugleichen?

Das frage ich mich, als „alter weißer Mann“. Ach übrigens – apropos alter weißer Mann:

Wer will das denn eigentlich noch sein, in unserem GOG (aka „Good Old Germoney”)? – Und deshalb bin ich am überlegen, ob ich mich nicht zügig einer Geschlechtsumwandlung unterziehen sollte. „Alte weiße Frau“ wäre doch allemal besser und akzeptabler als ein „alter weißer Mann“! Und man muss sich ja auch an die neuen Zeiten anpassen.

Ich bereite mich schon intensiv auf das bevorstehende Gespräch mit meiner Ehefrau, „der liebsten von allen“, zu diesem Thema vor!

Ihr Martin Renner, Mitglied des Deutschen Bundestages

(Bei der Überschrift handelt es sich um ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt)