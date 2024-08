Lässt Nancy nun auch “Näncy” verbieten?

Als das Magazin „Compact“ letzten Monat von Innenministerin Nancy Faeser in einem Akt beispielloser Willkür und mit fadenscheinigsten Begründungen verboten wurde, war dies der bislang schwerwiegendste Schlag gegen die Pressefreiheit in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Sodenkamp & Lenz Verlag, der auch die Zeitung „Demokratischer Widerstand” herausgibt, reagierte darauf jedoch auf recht originell-ironische Weise, indem er die bereits fertig geplante August-Ausgabe einfach in einem anderen Subverlag und unter dem Namen „Näncy“ auf den Markt brachte. Wie immer man zum fragwürdigen “Compact” und seinem noch fragwürdigeren, mehr als schillernden Herausgeber Jürgen Elsässer stehen mag – der Coup war gelungen. „In ‘Näncy’, jedenfalls in dieser Ausgabe, finden Sie die Inhalte aus der August-Ausgabe von ‘Compact’”, so Elsässer beim Erscheinen des Ersatztitels süffisant: Dem Bundesinnenministerium werde es nicht gelingen, sein Magazin aus dem Verkehr zu ziehen. „Was Frau Faeser verbieten wollte, lässt sich eben nicht verbieten“, sagte er. Elsässer betonte dabei explizit, an der Veröffentlichung nicht beteiligt gewesen zu sein, wenn er sie auch begrüße; dies wohl als formale Absicherung, um die Verbotsbestimmungen nicht zu verletzen.

Von der linksextremistischen Bundesinnenministerin war dazu offiziell bislang nichts zu hören. Den Vorgang in Augenschein zu nehmen sei Sache der Strafverfolgungsbehörden in Brandenburg, hieß es aus dem Ressort lediglich. Bestätigt wurde jedoch erneut, dass „das Bundesamt für Verfassungsschutz mögliche Folgeaktivitäten des verbotenen Vereins im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeiten“ beobachte. Im Klartext: die Hatz auf “Compact“ und andere Andersdenkende geht weiter – und wird sich nun vermutlich auch auf die „Näncy“-Herausgeber ausdehnen.

In der selbstgestellten Falle

Allerdings bleibt Faeser hier auch gar nichts anderes übrig als die Flucht nach vorne: Sie sitzt in einer selbstgestellten Falle. Wenn sie „Compact“ in anderer Form weiter gewähren ließe, führte sie ihr eigenes Verbot ad absurdum; wenn sie nun auch „Näncy“ verbieten lässt, beweist sie erneut ihr totalitäres Amtsverständnis. Zwar wird – unter Annahme minimaler residualer rechtsstaatlicher Verhältnisse – Faesers klar grundgesetzwidriges Vorgehen gegen “Compact” nie und nimmer juristisch Bestand haben und müsste unter normalen Umständen nicht nur Faesers Rücktritt (an Rausschmiss ist bei einem prädementen und untätigen Bundeskanzler nicht zu denken) zur Folge haben, sondern strafrechtliche Ermittlungen gegen sie; doch bis darüber entschieden ist, steht sie unter Zugzwang. Ihr Ministerium könnte nun erneut – wie schon bei „Compact“ – gegen Sodenkamp & Lenz vorgehen, indem sie auch das neue Konstrukt um “Näncy” als vorgeblicher “Verein” verbieten lässt. Rechtsexperten halten dies jedoch für noch problematischer als im Falle des “Compact”-Verbotes.

Christoph Degenhart, ehemaliger Richter am sächsischen Verfassungsgerichtshof und Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht an der Universität Leipzig, äußerte gegenüber Medien „erhebliche Zweifel“, ob ein solches Verbot einer verfassungsgerichtlichen Prüfung standhalten würde. Die Kompetenzordnung des Grundgesetzes werde umgangen, es handele sich um einen massiven Eingriff in die Freiheit der Presse, sagte er. Andererseits hat Faeser in ihrer gesamten katastrophalen Amtszeit wieder und wieder unter Beweis gestellt, dass das Recht sie nicht kümmert. Entweder biegt sie selbiges, um ihren Kampf gegen alles, was nicht dezidiert links ist, bis zum bitteren Ende durchzufechten, oder sie ignoriert einfach Gesetze und Verfassung. Auf diesem Irrweg wird dieser schlimmste politische Totalausfall seit 1945 weiterwandeln und daher vermutlich auch vor einem weiteren aus der Luft gegriffenen Vereinsverbot nicht Halt machen. Und ihre Kettenhunde vom Verfassungsschutz stehen sicher längst bereit, um diese Infamie mit Scheinbeweisen zu untermauern.