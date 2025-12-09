Lakonische Notizen zum Zustand der Republik

Eine zehnköpfige Jugendgang terrorisiert den Ort Erbach, uriniert bestens gelaunt mitten in die Kirche, räumt nachts Verkaufsbuden auf dem Weihnachtsmarkt aus, quält zwei dort platzierte Esel, schneidet Lichterketten durch, randaliert und provoziert, wo immer es sich gerade anbietet. Beide, Weihnachtsmarkt und Kirche, sind jetzt “wegen Vandalismus” geschlossen; eine weitere Markt-Attraktion, ein aufgestelltes geschmücktes Lichterzelt ist notdürftig mit Bauzäunen eingehaust, die von Kabelbindern (!) zusammengehalten werden. Eine von der Stadt beantragte Videoüberwachung des Geländes wurde von Datenschützern strikt untersagt. Vielleicht – also möglicherweise – seien die Straftäter ja “strafunmündig”. Der Bürgermeister berichtet davon, dass ihm die unberührbaren Täter jetzt auf offener Straße “ins Gesicht grinsen”.

Datenschützer engagieren sich derzeit auch in Palmers Tübingen, wo die Stadtverwaltung arglos einem Bürger im Amtsblatt zum 75. Geburtstag gratuliert hatte: Nun läuft ein fettes Verfahren gegen die unvorsichtigen Gratulanten. Künftig muss jeder Jubilar vor übergriffigem Gratulieren gewarnt werden.

Bedenklicher Leerstand

In Mainz wird am zweiten Advent unterm städtischen Weihnachtsbaum ebensowenig wie vielerorts sonst in Deutschland der Geburt Jesu, dem Fest des Friedens und der Familie entgegengeblickt, sondern stattdessen mit Megaphonen, Kufiya und tausendfachem Allahu-Akbar-Gebrüll zu Intifada, Dschihad und Judenvernichtung aufgerufen. Messertote gab es am Wochenende unter anderem in der klimatischen Zukunftsstadt Hamburg, in Ingolstadt und Berlin. In Bremen hat ein Rumäne auf ein lesbisches Pärchen eingedroschen, bis eine von beiden bewusstlos auf dem Boden lag.

Eine Hoch- respektive Herunterrrechnung der derzeitigen Füllstandsverluste der Gaspeicher lässt einen technisch bedenklichen Leerstand bereits Mitte Februar erwarten, der durchaus zum flächendeckenden Zusammenbruch von Ver- und Entsorgungssystemen führen könnte. In letzter Sekunde werden da wohl wieder dringliche Besuche beim Emir, Telefonate mit Herrn Macron oder auch Donald Trump fällig. Letzterer debattiert derzeit mit Herrn Putin über eine Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines, an der die Europäische Union jedoch laut aktueller Beschlusslage “bis in alle Ewigkeit” keinerlei Interesse mehr zeigen wird. Nimm das, Wladimir!

Vom Desaster ablenken

Warum dies dennoch nicht ganz unrealistisch ist, zeigt eine weitere Nachricht: Die deutsche Insolvenzquote steigt auf den höchsten Wert seit zehn Jahren, nochmal 8 Prozent mehr als im bislang verheerendsten Pleitejahr 2024. Hinter den Kulissen wird nun bereits von VW-Topmanagern gemeinsam mit Politikern ausgelotet, wie die deutsche Autoindustrie am schnellsten ihre Kompetenzen in der durchaus florierenden Kriegswirtschaft einbringen kann. So ein Krieg hat zweifellos unschlagbare Vorteile; überhaupt sind Notlagen, Durchgriffskompetenzen, Sondervermögen und Steuererhöhungen (“Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen!”) zweifellos gut geeignet, vom historischen Wirtschaftsdesaster und vor allem den dafür Verantwortlichen noch eine Weile abzulenken. Die transatlantischen Freunde sprechen derweil schulterzuckend von der “zivilisatorischen Auflösung” der Alten Welt. Europa weist sein “Verschwinden” indes rhetorisch vehement zurück.

Friedrich Merz hat Yad Vashem besucht, hinterher strafend um sich geblickt und den Israelis die Vorzüge einer Zweistaatenlösung erklärt. Der in China nun doch noch vorgelassene Herr Wadephul betont nach seiner Rückkehr sogleich, dass er bei seinem Besuch selbstverständlich “die Menschenrechte” angesprochen habe. Ob seine Gesprächspartner da den Raum bereits verlassen hatten, ist nicht bekannt.