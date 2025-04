Lamya Kaddor und Migrantenverbände fordern Extrawurst für Muslime im Koalitionsvertrag

Nachdem bereits Migrantenverbände die Festschreibung einer Migrantenquote innerhalb der neuen Bundesregierung forderten, um so sicherzustellen, dass künftig Abstammung, Herkunft und sonstige Äußerlichkeiten über politische Ämter entscheiden (und keine Qualifikationen, Fähigkeiten oder Verdienste), fordert nun die von manchen Hauptstadtjournalisten als “nervtötende Schreckschraube” bezeichnete Grünen-Pöblerin Lamya Kaddor darüberhinaus eine “institutionelle Verankerung des Islam“ im Koalitionsvertrag. Dass laut Grundgesetz Religion überhaupt keine Rolle bei Einstellungen spielen – und weder die Bevorzugung oder Benachteiligung von Personen rechtfertigen – darf , scheint Kaddor nicht weiter zu interessieren; als ewiges Opfer reklamiert sie ständig angebliche Phantomdiskriminierungen.

Tatsächlich argumentiert sie hier eher mit der Attitüde einer Anwältin von Eroberern und Landnehmern, die ihre erreichten Positionen zementieren wollen und als Brückenkopf nutzen, um ihre Expansion und Unterwanderung von ganz Deutschland voranzutreiben. Niemand braucht sich mehr zu wundern, dass immer mehr Menschen den Islam fürchten und seine angeblich “gemäßigten Anhänger” ebenfalls mit Argwohn betrachten, wenn sie solche Forderungen vernehmen. Das Wulff’sche Credo “Der Islam gehört zu Deutschland” – neben dem Fachkräfte-Märchen und der kontrafaktischen Behauptung, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, eine der drei großen Lügen im Kontext Migration – reicht nun nicht mehr; jetzt soll das “Dazugehören”, die “Teilhabe” also auch noch mit Sonderrechten und Quoten im Regierungsprogramm festgeschrieben werden. Es würde freilich nicht überraschen, wenn Merz auch diese Anmaßung erfüllt. Dabei stoßen die Forderung Kaddors – ebenso wie die Rufe von Islam- und Migrantenverbänden – nach einer Migrantenquote und mehr Einfluss in der Regierung auch innerhalb der Koalition auf Skepsis, und das sogar in der linksgedrehten Wahlbetrügerpartei CDU. Kein Wunder, lassen diese Vorschläge doch an gesellschaftlicher Kohäsion, Gleichbehandlung und politischer Neutralität zweifeln.

Kampfansage an die autochthone Restbevölkerung

Vor allem werfen sie erneut die Frage auf, als was sich die angeblich “integrierten“ Muslime hierzulande eigentlich identifizieren und wem sie in erster Linie dienen: Der islamischen Gemeinschaft – oder Deutschland und dem deutschen Grundgesetz? Kaddors Forderung nach einer stärkeren “Berücksichtigung muslimischen Lebens” muss jedenfalls als Kampfansage an eine autochthone Restbevölkerung verstanden werden, die sich zunehmend fremd im eigenen Land ist. Mehr Sichtbarkeit und Rücksichtnahme auf Muslime geht nämlich praktisch nicht, denkt man an immer mehr protzige Moscheebauten, öffentlich geduldete Massengebete, Muezzinrufe und die Verhätschelung des Islam zu Ramadan und anderen Anlässen; von vollständig orientalisierten Innenstädte, rapider Zunahme der türkischen und arabischen Sprache im öffentlichen Raum sowie der aus dem Schatten der einstigen Minderheits- und in Parallelgesellschaften heraustretenden, zunehmend zur neuen Leitkultur geratenden Umgangsformen und Verhaltensmuster von Shisha und Döner, von Kopftuch und Halbmond bis Messer und Machete.

Zudem bleibt Kaddor jede Präzisierung schuldig, was „institutionelle Verankerung“ eigentlich konkret bedeutet. Soll der Staat bestimmte religiöse Strukturen privilegieren, etwa durch staatlich geförderte Islamverbände oder gar eine Art Staatsislam? Derartige Schritte könnten die Trennung von Staat und Religion gefährden – ein Prinzip, das in Deutschland in Jahrhunderten der Aufklärung (deren Errungenschaften ohnehin in Europa gerade in Lichtgeschwindigkeit abgeräumt werden) erkämpft wurde. Schließlich werden auch christliche, jüdische oder andere Gemeinschaften im Koalitionsvertrag nicht explizit „verankert“; warum also eine Sonderbehandlung des Islam? Die Antwort könnte, frei nach Thomas de Maiziere, “Teile der Öffentlichkeit beunruhigen”: Weil Muslime diese Sonderbehandlung in Geltendmachung übersteigerter Minderheitsrechte seit jeher überall dort so lange einfordern, wo sie in eine Minderheit sind – und zwar so lange, bis sie keine mehr sind. Ab dann beginnen sie rigoros, die übrigen Minderheiten unterdrücken, sie außer Landes zu treiben oder schlimmstenfalls zu beseitigen. So war es bislang jedenfalls noch in allen Ländern der islamischen Welt, ohne Ausnahme. Aber nein, ach was… natürlich: Im besten Deutschland aller Zeiten, diesem Wunderland des friedlichen, aufgeklärten und modernen Islam, wird sicher alles ganz anders werden.