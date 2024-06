Landflucht: Ein völlig unterschätztes Problem

Neben dem traglosen gesellschaftlichen Hauptproblem, der Massenmigration, existiert noch ein weiteres gravierendes Problem, das ebenfalls hausgemacht ist, jedoch seit einiger Zeit etwas aus dem Blickwinkel verschwunden ist: Die Landflucht. Oft als “schleichender gesellschaftlicher Tod” bezeichnet, hat sie nicht nur weitreichende und tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen ländlichen Gebiete, sondern primär auch auf die städtischen Agglomerationen. Der Begriff unterstreicht die ernsthaften sozialen, wirtschaftlichen und demografischen Folgen, die durch die Landflucht in den betroffenen Regionen entstehen. Diese Auswirkungen im ländlichen Raum zeigen sich vor allem im demografischen Wandel (Geburtenrückgang, Überalterung der Bevölkerung), dem wirtschaftlichen Niedergang, der sozialen Isolation, dem Zerfall der Infrastruktur und nicht zuletzt auch im kulturellen Verlust (Brauchtum, Traditionen und so weiter) – und zwar als Phänomen auch schon vor der Massenmigration, die diesen Effekt nochmals beschleunigt.

Das gilt auch für die – ebenso durch Migration verstärkten – gravierenden Folgen der Landflucht mit zunehmender Urbanisierung auch für die städtischen Agglomerationen. Man denke nur an die grassierende Wohnungsnot, die Überlastung von Infrastruktur, Gesundheitswesen, sozialer Dienste und so weiter. Zu dieser Problematik gibt es inzwischen eine Vielzahl von Studien unterschiedlichster Institutionen, wie dem Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (2018), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) (2020), OECD, Weltbank und so fort, jedoch gibt es keine genauen Daten über die Höhe des wirtschaftlichen Schadens dieser Landflucht.

Gesellschaftspolitisch “heißes Eisen”

Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Deutschland können die wirtschaftlichen Verluste durch Leerstand und Verfall von Immobilien in ländlichen Regionen auf mehrere Milliarden Euro pro Jahr geschätzt werden. Bei dieser Schätzung handelt es sich jedoch nur um einen Teilbereich des wirtschaftlichen Schadens. Eine Abschätzung des gesamten Schadens, also die Schäden, die im ländlichen Raum entstehen, wie auch diejenigen der städtischen Agglomerationen, ist noch nicht ermittelt worden. Die Summe jedoch dürfte ziemlich weit jenseits unserer Vorstellungskraft liegen.

Wie die vorerwähnten Studien beweisen, wird die Problematik der Landflucht wohl zwar durchaus heute wahrgenommen, jedoch ist nicht erkennbar, dass hier irgendwelche Lösungsansätze weiterverfolgt oder entwickelt werden – zumal das Phänomen im Kontext der Massenmigration, deren demographische und räumlich-soziale Auswirkungen sich mit denen der Landflucht überlagern, als gesellschaftspolitisch “heißes Eisen” nicht von der Politik angepackt wird. So übt man sich mit Symptombekämpfung wie der Wohnbauförderung in städtischen Gebieten, leeren Ausbau der Hausärztemöglichkeiten im ländlichen Raum und so weiter. Zugegebenermaßen muss festgehalten werden, dass mit dieser Thematik kaum großartig Wählerstimmen zu gewinnen sind. Insbesondere dürfte der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck hier kaum irgendwelche Anstrengungen unternehmen, da seine Klientel ja nicht im ländlichen Raum, sondern in den städtischen Agglomerationen anzutreffen ist. Beziehungsweise – und das ist ein Novum der klassischen Land-Stadt-Binnenmigration – in den im Doppelsinne “grünen Speckgürteln” rund um die Agglomerationen, in die sich die Wohlstandsbürger zurückziehen, ob sie nun aus den verwahrlosenden Innenstädten oder vom Land kommen.

Überzeugungskraft und Phantasie gefragt

Ob die Erkenntnis, dass eine zwingende Symbiose zwischen der Landflucht und den städtischen Problemen existiert, bei Habeck angekommen ist, darf ebenso bezweifelt werden wie die Annahme, dass er sich der Auswirkungen der Migrationspolitik bewusst ist . Sollte es dieses Thema doch – irgendwann – wider jeglichen Erwartens – auf die Traktandenliste des Ministeriums schaffen, muss es umgehend sofort beerdigt werden, da ja bekanntlich exakte Daten fehlen und die klammen Kassen es nicht erlauben, aktiv zu werden. Fahrradwege in Peru haben auf jeden Fall Vorrang! Aber auch trotz klammen Kassen und fehlenden Ressourcen wäre es möglich, hier aktiv zu werden. Dazu bedürfte es lediglich den dazu gehörenden Willen, den Handlungsspielraum über den das Bundeswirtschaftsministerium verfügt, sowie etwas Überzeugungskraft und Phantasie.

Eine mögliche Variante, die ebenso preiswert wie wirksam wäre, sei an dieser Stelle kurz skizziert: Eines der zentralen Grundübel der Landflucht stellt die fehlende Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfes dar, also Lebensmittel, Brot, Fleisch, Apotheke, Post und so weiter, aber auch ein – politisch sogar gewolltes – Arztpraxensterben auf dem Land. Vor allem sind die klassischen „Tante-Emma-Läden“ auf dem Land inzwischen fast allesamt verschwunden, da sie es ihren Betreibern nicht mehr ermöglichten, sich damit den Lebensunterhalt zu verdienen. Wären die Kassen zufällig mal nicht klamm und der Wille zur Problemlösung da, käme gemäß politischem Verständnis die Verteilung von Subventionen zur Anwendung; eine wohl verständliche, aber grundfalsche Lösung. Vielmehr sollte auch hier das Übel an der Wurzel gepackt werden, indem man der Frage nachgeht, weshalb und warum die Läden und Grundversorgungsgeschäfte auf dem Land – wie eben die sprichwörtlichen „Tante-Emma-Läden“ – verschwunden sind. Der Grund dafür ist derselbe wie in den Städten und er liegt in der Marktmacht der großen Discounter begründet. Mit ihrer konkurrenzlosen Effizienz war es ihnen möglich, von den Produzenten derart Mengenrabatte zu erhalten, mit denen die kleinen Läden ganz einfach nicht mehr mithalten konnten.

Subvention des Tante-Emma-Modells

Diese massiv höheren Margen der Discounter erlaubte es ihnen, die Detailhändler derart zu unterbieten, dass diese sich gezwungen sahen, ihre Läden dicht zu machen. Daher ist es nur logisch und konsequent, an dieser Stelle den Hebel anzusetzen. Wie könnte denn dieser Hebel denn aussehen? Eigentlich ist es sehr einfach: Über Ministerium, Bundestag und Bundesrat wird ein Gesetz verabschiedet, dass es allen Anbietern und Produzenten von Waren des täglichen Bedarfs, kleinen Dorfläden (etwa Läden in Ortschaften mit unter 5.000 Einwohnern) die Meistbegünstigung einzuräumen. Das heißt, dass der kleine „Tante-Emma-Dorfladen“ die Waren zu dem Preis erhält, den der marktmächtigste Bezüger erhält. Selbstverständlich müssten hier Zuwiderhandlungen mit massiven Bußgeldern belegt werden. Als quasi naturgegeben ist jedoch mit massivem Störfeuer, Drohungen und Verunglimpfungen derjenigen zu rechnen, die dieses Gesetz einbringen und unterstützen. Sie haben die volle Marktmacht der Protagonisten zu ertragen, aber dafür wurden sie ja schließlich von den Bürgern auch gewählt.

Mit dieser Maßnahme jedoch würde es Kleinunternehmern im Verbund mit den kommunalen Institutionen erlauben, die ländliche Grundversorgung wieder sicher zu stellen. Dies wiederum wäre einerseits ein erster Schritt, um Arbeitsplätze zu schaffen, und andererseits ein wichtiges Kriterium, um die Landflucht wirksam zu bekämpfen. Und das Beste kommt zuletzt: Bis hierher wurde der Steuerzahler noch nicht zur Kasse gebeten. Also absolut kostenneutral! Da jedoch ein kostenneutrales Gesetz in Deutschland undenkbar ist, müsste naturgemäß noch etwas Bürokratie mitaufgebaut werden. Im besten Deutschland aller Zeiten wird dazu wahrscheinlich wieder eine eigene Behörde nötig sein, die mittels Zertifikats bestätigt, dass die Betreiber dieser Dorfläden in Siedlungen unter 5.000 Einwohner etwa einen Meistertitel in irgendetwas besetzt, nicht vorbestraft ist, das Gebäude über mindestens drei Toiletten verfügt und dass alle Schriftsachen gendergerecht formuliert sind. Dazu bedarf es – wie bereits vorerwähnt – eines eigenen Bundesamtes mit mindestens 500 bis 1.000 Mitarbeitern. Nur dann hat so ein Gesetz eine Chance, den Bundestag zu passieren.