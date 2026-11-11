“Lange Nacht des Impfens“: Nebenwirkungsrisiko Tod inklusive

Mit schier nicht mehr zu fassender Leichtfertigkeit und Ignoranz werden deutschlandweit weiterhin PR-Aktionen zwecks Massenimpfungen durchgeführt – und zwar nicht nur für (zumindest teilweise probate) “klassische“ Impfungen, etwa auch gegen Grippe, sondern weiterhin für die bestensfalls wirkungslosen, schlimmstenfalls lebensgefährlichen experimentellen mRNA-Coronaimpfungen. Dass dies öffentlich propagiert und sogar staatlich gefördert wird, trotz aller inzwischen hinlänglich dokumentierten entsetzlichen Nebenwirkungen der Corona-“Impfung”, ist Folge davon, dass eine umfassende medizinische ebenso wenig wie eine angemessene öffentliche und juristische Aufarbeitung der “Pandemie“ in diesem Land bis heute nicht stattgefunden hat.

Der Ärztlichen Berufsverband Hippokratischer Eid (ÄBVHE) warnt aus aktuellem Anlass der für morgen, 12. November geplanten öffentlichen bundesweiten Aktion der „Langen Nacht des Impfens“ vor immer weiteren Bagatellisierungen dieser ärztlichen “Maßnahme”, die sehr wohl eben auch Leben kosten kann und bereits Hundertausende chronische Krankheiten allein in Deutschland erzeugt hat. Die Gefahren betreffen dabei nicht nur die Covid-Impfungen, für die selbst die Ständige Impfkommission (STIKO) bereits die Impfempfehlungen auf die über 75 Jährigen begrenzt hat (was immer noch ein Unding ist, aber den Schaden “nur“ auf Risikogruppen begrenzt), vor allem auch die Kinderimpfungen mit gehäuften Neben- und Folgewirkungen.

Hochgradig verantwortungslos

Der ÄBVHE weist auch auf die schweren Eingriffen der ärztlichen Gebührenordnung in die ärztliche Therapiefreiheit hin, die mit einseitigen Anreizen wie „Impfquoten“ dazu letztlich nötigt, auch Menschen zu impfen, für die überhaupt keine Indikation besteht und deren Gesundheit damit ggf. mehr geschadet wird, als es ihnen selbst nützt, durch die vor allem aber andere überhaupt nicht geschützt werden – gerade im Fall der “modRNAImpfungen”. Bereits die Impfaktion auf dem Oktoberfest Ende September war vor diesem Hintergrund eine hochgradig verantwortungslose Aktion gewesen; Dass sie nun auch noch bundesweite Wiederholung findet, ist medizinethisch mehr als fragwürdig.

Die immer wieder festgestellte extreme Häufigkeit von Nebenwirkungen der mRNA-“Impfungen” sollten, so der ÄBVHE, zu einem sofortigen Umdenken zwingen, zumal weiterhin geplant ist, diese Hochrisiko- Impftechnologie auf alle Kinder- und sonstigen Impfungen auszudehnen, da deren Produktion soviel billiger und damit die Gewinne höher sind. Entscheidend ist dabei die Aufklärung der Bevölkerung über die wahren Zusammenhänge und die überfällige Ermöglichung einer echten, offenen wissenschaftlichen Debatte – zumal von den Mainstreammedian und Behörden Impfungen weiterhin – grob unwahr und unkritisch – als angeblich harmloser Segen der Medizin dargestellt werden, während Studien, die auf Gefahren und Risiken hinweisen, unterdrückt oder nicht verbreitet werden. Selbst Social-Media-Algorithmen und KI’s sind offensichtlich darauf trainiert, entsprechende kritische Fakten gezielt zu verschweigen.

Aufklärung Fehlanzeige

Mit Impfaktionen auf Volksfesten oder nach fröhlichen Events klingenden Aktionen wie der “langen Nacht des Impfens“ werde der Eindruck erweckt, so der ÄBVHE, dass es sich bei diesen “Impfungen” um harmlose und sinnvolle Lifestyle-Vorsorgemaßnahmen handele. Die Perspektive, dass es sich dabei vielfach eher um potentiell lebensgefährliche oder auf Dauer chronisch krank machende Eingriffe ins Immunsystem und in die Gesundheit handelt, die zu sehr komplexen Reaktionen und schweren Nebenwirkungen auch ohne Versterben führen können, wird völlig ausgeblendet. Dabei ist das “Nebenwirkungsrisiko Tod“ inzwischen für etliche Impfungen, vor allem die mRNA-Vakzine, wissenschaftlich nachgewiesen und wird grundsätzlich auch vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) oder der US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC) anerkannt.

Eine kritische und objektive Aufklärung, wie sehr das Immunsystem durch die Impfungen, zu häufige Impfungen, die Beistoffe und die Verunreinigungen geschwächt und fehlgesteuert werden kann und in der Folge mit vielen verschiedenen chronischen Krankheiten reagiert, findet bis heute nicht statt. Viele wissenschaftliche Studien legen derweil eindeutig offen, dass Ungeimpfte gesünder sind als Geimpfte; das gilt auch für Kinder, wenn die Studien in Ländern mit ausreichender Ernährung durchgeführt wurden.

Unzulässige Eingriffe in die ärztliche Therapiefreiheit

Weite Teile der Bevölkerung wissen auch schlicht nicht, dass die Politik über die ärztliche Gebührenordnung impfkritische Ärzte empfindlich wirtschaftlich abstraft und Impfärzte mit Quoten zum Impfen geradezu nötigt, um wirtschaftlich notwendige Boni zu erhalten. Dieser Interessenkonflikt zu Lasten einer rationalen individuellen Behandlungs- und Prophylaxeabwägung des jeweiligen Patienten ist skandalös. Der ÄBVHE sieht darin unzulässige Eingriffe in die ärztliche Therapiefreiheit und eine Gefährdung des Patientenwohls, da Entscheidungen nicht mehr nach medizinischer Sinnhaftigkeit getroffen werden, sondern womöglich auf Grund wirtschaftlicher Überlegungen. Denn gerade im Fall der Impfquoten, die erreicht werden müssen, um die finanziellen Zuschläge zu erhalten, geht es nicht nur um harmlose Untersuchungen, für die ebenfalls absurderweise Quotenvorgaben eingeführt wurden unabhängig von jeder Erfordernis, sondern eben um potentiell tödliche Risiken.

Werbung

Da auch viele Impfempfehlungen der STIKO und des Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht auf wissenschaftlich sauberen Studien beruhen und Menschen unnötig gefährden, fordert der ÄBVHE aus ethischen Gründen ein Aussetzen der STIKO- Impfempfehlungen – und zwar für alle Impfungen. Der Verband fordert ein Ende der “systematischen Täuschung über Impfsicherheit”, außerdem eine bislang fehlende umfangreiche Untersuchungen und Hinterfragung vor allem des gesamten Kinderimpfplans und die lückenlose Aufdeckung aller finanziellen Verflechtungen zwischen Medizinern und der Impflobby der Pharmaindustrie.