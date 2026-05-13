Langsam aber sicher entscheidet sich der Irankrieg zugunsten Amerikas

Präsident Donald Trump hat kurz vor seiner gestrigen Abreise nach China noch eine kompromisslose Botschaft an den Iran gesendet: Er erklärte, der Iran wird die Entwicklung von Atomwaffen aufgeben. Der massive wirtschaftliche und militärische Druck der Vereinigten Staaten zeigt Wirkung. Nach Einschätzung der US-Regierung steht die iranische Führung vor einer historischen Niederlage; in Washington herrscht die Überzeugung vor, dass Teheran den Kampf um sein Atomprogramm verloren hat. Besonders hart trifft Teheran die zunehmende wirtschaftliche Isolation. Die Hafenblockade würgt zentrale Handelswege des Landes ab und entzieht dem Regime wichtige Einnahmen. In Washington rechnet man offen mit dem Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft. Während die Führung in Teheran international immer stärker isoliert wird, verliert das Land Schritt für Schritt seine finanzielle Handlungsfähigkeit.
Trump machte deutlich, dass die Vereinigten Staaten keinen Zeitdruck verspüren. Der Konflikt wird langsam, aber konsequent entschieden — zugunsten Amerikas. Die Strategie der USA setzt auf die dauerhafte Schwächung des iranischen Machtapparats. Nach Angaben aus amerikanischen Regierungskreisen haben die jüngsten US-Angriffe die militärische Führung des Irans schwer getroffen. Entscheidende Kapazitäten des Regimes wurden zerstört, Kommandostrukturen geschwächt und strategische Einrichtungen ausgeschaltet.
Trump: USA werden vollständige Kontrolle über iranisches Nuklearmaterial sichern
Die iranische Führung steht damit unter enormem Druck. Gleichzeitig bestätigte Trump direkte Kontakte zwischen Washington und iranischen Regierungsvertretern. Die Botschaft der USA bleibt eindeutig: Es gibt keine Zugeständnisse ohne vollständige Erfüllung der amerikanischen Bedingungen. Dazu zählt vor allem das vollständige Ende der Urananreicherung. Der Iran wird jede Form der Anreicherung einstellen und sämtliche Wege zur Entwicklung von Atomwaffen aufgeben. Für Washington steht fest, dass Teheran niemals in den Besitz einer nuklearen Abschreckung gelangen wird.
Abschließend kündigte Trump an, dass die Vereinigten Staaten die vollständige Kontrolle über das iranische Nuklearmaterial sichern werden. Damit unterstreicht die US-Regierung ihren Anspruch, das iranische Atomprogramm endgültig zu zerschlagen und jede zukünftige Bedrohung auszuschalten. Die politische Botschaft aus Washington ist klar: Die Vereinigten Staaten sehen den Iran nicht mehr als gleichwertigen Gegner, sondern als Regime auf dem Weg in die strategische und wirtschaftliche Erschöpfung.
5 Kommentare
@entscheidet sich der Irankrieg zugunsten Amerikas
ich finde das sehr interessant für die Gesamtschau der Weltmacht-Struktur.
Einfach mal die Regierung wegballern und dann die Nachfolger erpressen.
Hat auf der einen Seite schon bei Corona funktioniert, als sie Pandemie-kritische Regierungen weggeballert haben und die Nachfolger dann begeistert mitgeimpft haben – auf der anderen Seite aber scheint es mir, das mit der Akzeptanz auch die Theorie gestorben ist, das Russland und China noch eigenständige Staaten sind.
Dann können sie das nicht zulassen – egal, wie sie zum Iran stehen.
Denn dann bedeutet es, das die US-Globalisten den Planeten beherrschen, auch ohne das Herzland unter Kontrolle haben. Dann muß Russland akzeptieren, was ihm die Globalisten in der Ukraine hinwerfen, und auch China kann sich seinen Flottenaufbau sparen.
Nun ja – skeptisch bin ich bei beiden schon immer – in China war es der Wertewesten, der das Land in den Opium-Kriegen zerstört hat und ihnen vorgegeben hat, wie sie zu leben und zu handeln haben – und auch in Russland wurde der Zar von den Globalisten getötet – indem sie Lenin und Trotzki als Aufständische schickten und finanzierten.
Wenn sie die US-Übergriffe zulassen, bedeutet das die Unterwerfung – dann strecken sie den Amerikanern ihren nackten Hintern hin, um sich nach belieben zu bedienen – und in meinen Augen die Bestätigung, das sie so frei nicht sind und die ganzen Kriegsgeschichten nur Propaganda fürs Fußvolk sind !
Teile und Herrsche in Reinkultur !
Und das bedeutet nicht, das nicht geschossen wird – es bedeutet nur, das die globalen Eliten entscheiden, wo und wann geschossen wird und mir welchem Ergebnis !
Und es bedeutet, das wir in jeder Beziehung hinter die Fichte geführt werden.
warten wirs ab. Kaiser Wilhelm hat auch Frankreich besiegt……………………………..und die Amerikaner Vietnam
„Langsam aber sicher entscheidet sich der Irankrieg zugunsten Amerikas“. Waaaaas??? Trump hat doch vor Wochen schon erklärt, daß er mit Pauken und Trompeten den Krieg gewonnen hat! Oder am Ende etwa doch nicht? Hahahahahahahaha! Träumt weiter, ihr ÄRSCHE!
Verstehe nicht warum auch die alternative Presse dieses Thema nicht aufgreift?
Kriegstreiberei, Steuergeldverschwendung und Unterstützung damit für einen unsäglichen Oligarchen, das kann es nicht sein !
Vermietertagebuch – Alexander Raue – 11.05.2026
„Selenskys ehemalige Pressesprecherin packt aus: Alle Gerüchte sind wahr!
Selenskys ehemalige Presssprecherin hat ein Interview bei Tucker Carlson gegeben und die Bombe platzen lassen. Sie sagte, dass alle Gerüchte stimmen und legte Beweise vor. Selensly will kein Frieden, der ist tief in Korruption verwickelt, konsumiert «weißes Pulver» und lügt über alle Zahlen im Ukraine-Krieg. Jetzt flieg wirklich alles auf und das ist das Ende von Selenskly“.
Möchte sich jede/r seine eigenen Gedanken über diesen und weitere Kriegstreiber und natürlich die Geldgeber für was auch immer machen !
Nur so viel, warum gehen Milliarden über Milliarden Euro zum Oligarchen, Kriegstreiber, Bettler in ganz Europa ?
Trump’s aggressiver US-Imperialismus
Die Donroe-Doktrin
Greater North America: Washingtons neue Landkarte der Macht
https://www.telepolis.de/article/Greater-North-America-Washingtons-neue-Landkarte-der-Macht-11275007.html?seite=all