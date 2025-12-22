Langsames Erwachen der Salonlinken: Jakob Augstein rechnet mit „Spiegel“, Böhmermann und SPD ab

Der Journalist und Verleger Jakob Augstein, jahrelang einer der penetrantesten linken Stimmen, hat sich zwar seit längerem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, übte nun aber im Podcast von Paul Ronzheimer scharfe Kritik an Zuständen, die er selbst lange Zeit mit herbeigeredet- und geschrieben hat. Der SPD – der er selbst weiterhin angehört – warf er vor, „in den Trümmern ihrer Vergangenheit“ zu leben und im Grunde „ein wandelnder Toter der Politik“ zu sein. In der Linken gebe es eine Spaltung in „urbane, feministische Gleichstellungslinke“ und Leuten, „die irgendwie noch jeden Tag arbeiten gehen und ihr Geld verdienen müssen und gucken, wie sie so klarkommen”. Daran sei „letztlich am Ende auch die SPD zerbrochen, dass sie das irgendwie nicht mehr übereingekriegt haben“. Noch bemerkenswerter Augsteins Einsicht: Die AfD habe den Kontakt zu diesen Menschen aufgenommen, den die SPD verloren habe.

Auch dem „Spiegel“ stellt Augstein – Adoptiksohn und Erbe von dessen Gründer Rudolf Augstein (sein leiblicher Vater war Martin Walser) – ein vernichtendes Zeugnis aus: Den Leuten bei „Spiegel Online“, das ein „Hort der Wokeness im deutschen Journalismus“ sei, müsse man “mal sagen”, dass „viele Migranten AfD wählen“, meinte er. Auch die Behandlung der AfD durch den deutschen Journalismus halte er für „eine echte Vollkatastrophe“, ließ Augstein wissen: Man habe das Phänomen nicht ernst genommen, sondern versucht, es von sich wegzuhalten und immer nur gesagt: “Das sind Nazis, mit denen reden wir nicht.” Kolumnistinnen des Blattes hätten erklärt: “Wenn mein Buch in der gleichen Buchhandlung verkauft wird wie ein Buch aus dem Antaios-Verlag, dann sorge ich dafür, dass mein Buch nicht in dieser Buchhandlung verkauft wird.” Augstein dazu unverblümt: “Da würde ich sagen: Seid ihr alle geistesgestört? Spinnt ihr eigentlich alle? Ich meine, ihr könnt euch das halt nicht so backen, wie ihr wollt. Das sind alles eure Mitmenschen. Das ist der Typ, der kommt, wenn du einen Klempner bestellst – dann kommt der AfD-Typ zu dir nach Hause und macht dir das!”

Renegat oder „abgedriftet“

Es handele sich, so Augstein, um das Ergebnis einer linken Identitätspolitik, bei der man nur noch mit dem reden könne, der zu einem gehöre. Überhaupt sei das woke Denken „eine echte Katastrophe, weil es die Gesellschaft spaltet und weil es den Weg verbaut, um irgendwie noch zu gemeinsamen Gesprächen und zu Lösungen zu kommen“. Die Quittung für dieses „Ausschließer-Denken, Rechthaber-Denken, Eliten-Denken“ werde man dann in Ostdeutschland erhalten, wo Augstein „demnächst lauter AfD-Ministerpräsidenten“ prophezeit. Hört, hört, möchte man da ausrufen! Für den linksradikalen ZDF-Hetzer Jan Böhmermann fand er ebenfalls deutliche Worte: Dieser sei der „Schlimmste von allen“. Diese Leute hätten einen „verheerenden Einfluss (…) auf das Denken von vielen Menschen, weil sie im Prinzip eine Vorbildfunktion haben, also die sich anmaßen und hineingewachsen sind und auch hineingehoben wurden von Institutionen – und in Wahrheit eine verheerende Wirkung haben auf das demokratische Klima in diesem Land“.

Für Leser der kritischen Gegenöffentlichkeit sind all dies Binsen, da sie diese Missstände seit vielen Jahren anprangern und gerade die Diskriminierung Andesdenkender über Kontaktschuld sowie die Gesinnungsapartheid der deutschen Linksmedien seit jeher problematisieren; für einen wie Augstein jedoch, der als Herausgeber des “Freitag” eigentlich stets den dezidiert linksintellektuellen Sprachrohren einer entrückten akademischen Blase zugerechnet wurde, sind derartige Einsichten überaus bemerkenswert. Gewiss; derlei klare und realistische Worte hörte man von ihm nicht, so lange er noch dauerpräsent und das Lehrbuchbeispiel des Salonlinken war. Wie so viele, hat auch er den Entwicklungen, was er nun so vehement beklagt, lange zugesehen und sie sogar noch begrüßt. Nun, da es zu spät ist, findet er plötzlich zur Vernunft zurück. Besser spät, als nie, möchte man da sagen, zumal das Aussprechen dieser Erkenntnisse durchaus eine Überwindung innerer Widerstände abverlangt – denn in Augsteins zählt man für so etwas mindestens als Renegat, wenn nicht als fortan final abgedrifteter Rechter. Sein Weiterentwicklungsprozess gibt insofern Anlass zur Hoffnung, dass die Zahl derer, die vom Baum der Erkenntnis naschen und eines Tages ebenfalls aus ihrer medial induzierten Vollnarkose aufwachen, doch noch steigen könnte.