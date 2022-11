Lauterbachs Corona-Front zerbricht final: Auch Stiko-Chef sieht Ende der „Pandemie”

Ob es nun an einem seltenen Fall von Intuition der deutschen Politik liegt dafür, dass den Bürger angesichts von Wirtschaftskrise, Inflation, Flüchtlingskrise explodierenden Gaspreisen, Mangel und drohenden Blackouts nicht auch noch die ursprünglich vorgesehenen Schikanen eines neuerlichen Corona-Winters zugemutet werden können oder ob das staatliche Multi-Organversagen die Realisierung des nächsten Impf- und Maßnahmenzirkus schlicht nicht durchsetzbar macht: Auffallend ist jedenfalls, dass auch über einen Monat seit Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes je nach Sichtweise erfreulich oder irritierend wenig staatliche Repressalien und Corona-Beschränkungen gefordert geschweige denn umgesetzt wurden. Das Thema selbst ist weitgehend in den Hintergrund getreten. Die Regierung scheint zu ahnen, dass es in der Bevölkerung brodelt und die Deutschen vieles, was eigentlich geplant war, ganz andere Probleme haben und deshalb vieles ohnehin nicht mehr mit sich machen lassen würden. Der Spruch „Stell dir vor, es ist Pandemie und keiner macht mit“ ist nach drei Jahren anscheinend wahr geworden.

Freiwillig dürfte Corona-Oberpsychopath Karl Lauterbach dieses relative Laissez-faire nicht hingenommen haben; vielleicht hat ja auch Olaf Scholz ein weiteres internes „Machtwort“ gesprochen und den verhaltensauffälligen Impflobbyisten an die Kandare genommen. Fakt ist jedenfalls, dass Lauterbach mit seinen peinlichen und überteuerten Impf-Werbekampagnen sowie seinen Versuchen, die Länder zur großzügigen Anwendung ihrer nach dem neuen IfSG möglichen Handlungsoptionen zu bewegen und Maskenpflichten und Impfoffensiven auf den Weg zu bringen, inzwischen reichlich verloren dasteht. Und zunehmend trauen sich nun auch zunehmend die bislang botmäßigen und brav abnickenden Experten aus der Deckung und schließen sich der Erkenntnis an, dass die „Pandemie“ (die nie eine war) zu einem allenfalls noch endemischen Phänomen geworden ist, dass Corona vorbei ist und künftig wie jede Grippe behandelt werden soll.

Stiko-Chef plötzlich im Querdenker-Sprech

So hat sich nun auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, aus der Klammer der Gleichschaltung gelöst – und sich, mit teilweise an bisherige „Querdenker”-Diktion erinnernden Worten, für einen klaren Fokus jeglicher staatlicher Maßnahmen nur noch auf reale Risikogruppen ausgesprochen; ein Schritt also, der im Prinzip von Beginn an hätte vollzogen werden müssen. Es gehe dabei auch nicht nur um Corona: „Wir müssen möglichst konsequent alle Menschen individuell über die Jahre schützen, die ein hohes Risiko haben, bei einer Infektion schwer zu erkranken”, so Mertens gegenüber der „Rheinischen Post”. Dies betreffe sowohl Impfungen wie auch Hygienemaßnahmen. Dass Mertens allerdings zu letzten auch das Maskentragen rechnet, das er fortan von Corona entkoppelt als normales Instrument der Infektionsvermeidung gehandhabt sehen will, ist indes nicht ganz nachvollziehbar: Die Menschheit kam bis 2020 sehr gut ohne dieses verstörende, mit diversen gesundheitlichen und psychosozialen Schadwirkungen behaftete Utensil aus. Trotzdem beharrt der Stiko-Chef darauf, Masken seien „ein effektives Mittel zur Infektionsvermeidung” nicht nur bei Sars-Cov-2, sondern noch besser etwa bei Grippeviren.

Auch die Impfung redet sich Mertens schön und behauptet erweislich wahrheitswidrig, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung durch die Impfung „sehr gut und länger anhaltend“ sei, wenn auch der Schutz vor Infektion und nachfolgender Virusausscheidung jedoch „wesentlich geringer“ anhalte. Vermutlich sind solche Aussagen das Zugeständnis an Politik und Medien, nicht gleich wieder im Leugner- und Schwurblerlager verortet zu werden; positiv hervorzuheben ist in jedem Fall, dass der Stiko-Chef nun endlich zu einer nüchternen, unaufgeregten Einschätzung eines Allerweltvirus findet – und damit den Corona-Hype mit all den politischen Ausnahmeregelungen für haltlos erklärt. Es sei eine politische Entscheidung, so Mertens, ob man an die Selbstverantwortung und Vernunft der Menschen appelliere oder Verpflichtungen brauche – und genau darum geht es hier. Übrigens will der Stiko-Chef auch den Begriff „Pandemie” bald „überwinden”: Er sei, so Mertens, der Ansicht, dass „…wir alle zu einer situationsgerechten Normalität kommen müssen, denn die Sars-Cov-2-Varianten werden uns erhalten bleiben und immer wieder zu Infektionen führen”. Zur Normalität gehöre letztlich auch die Terminologie. Man solle endlich wieder von „endemischer Virusinfektion” sprechen.