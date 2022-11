Lauterbachs Visionen: Der Tod lauert in aufgetauten Tierkadavern

Das Reden und Handeln von Karl Lauterbach ist in rein politischen Kategorien schon lange nicht mehr zu erfassen. Zur adäquaten Analyse seiner Ergüsse und seiner Persönlichkeit wäre wohl ein auf Extremfälle spezialisiertes Psychiaterteam erforderlich. Vorgestern retweetete Lauterbach einen Artikel, der darüber berichtet, dass Forscher in Tierkadavern, die Jahrtausende im Permafrost verborgen waren, Viren entdeckt hätten, die 30.000 oder sogar 50.000 Jahre alt sind. „Womöglich“ – im Sinne von hypothetisch – könnten diese Viren auch Menschen infizieren, heißt es in dem Bericht. Theoretisch könnten „gewisse Risiken“ drohen, behaupten die Wissenschaftler, ohne dies zu konkretisieren.

Dieses Geraune genügte bei dem Psychopathen Lauterbach bereits, die nächsten Gespenster zu sehen und sein inneres Horror-Kopfkino zu aktivieren. Wo andere beim Lesen des Beitrags Faszination und wissenschaftliches Interesse verspürten, nehmen in Lauterbachs Schädel sogleich wieder apokalyptische Wahnbilder Gestalt an. „Der Permafrost taut auf durch den Klimawandel. In den aufgetauten Kadavern sind Viren, mehr als 10.000 Jahre alt. Auch das ist ein Beispiel, wie wir die Kette erst Klimawandel, dann Zoonose, dann Ausbruch, dann Pandemie an uns heranziehen“, sinnierte er finster, und warnte vor den nächsten unbekannten „Gefahren” für die Menschheit.

Übliche Fürchtemacherei

Zumindest was diesen durchgeknallten Minister anbelangt, hat der Beitrag seinen Zweck schonmal erfüllt: Maximale Aufmerksamkeit und Weltuntergangs-„Interpretitis”, die reichweitenträchtiger wirken als jedes Clickbait. Wie immer schmeißt dieser ungesunde Gesundheitsminister nämlich alles zusammen: Der Klimawandel fördert uralte Viren zutage, die die ganze Menschheit bedrohen? Wie gut, dass es Lauterbach und andere Apokalyptiker gibt, die vor diesen Risiken warnen!

Dass er Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit bereits vor zwei Jahren eindeutig Entwarnung hinsichtlich aus Eis oder Permafrostböden wiederaufgetauter Erreger (und erst recht Viren) gegeben hatte, ist Lauterbach entweder unbekannt, oder er blendet es in seiner üblichen Fürchtemacherei einfach aus: Um Menschen krank zu machen, müssten das im Eis gefundenen organische Material eine erhebliche Virenlast ausweisen. Dies sei jedoch praktisch ausgeschlossen.

Einwände realer Virologen

Über die Jahrtausende hinweg nehme die Infektiosität zudem ab, auch, weil das Genom beschädigt und damit dysfunktional werde. Je länger ein mit Viren befallener Kadaver oder menschliche Überreste unter dem Eis lägen, desto geringer sei die Gefahr, die von den Erregern ausgehe. Die von Forschern gefundenen Viren seien „unter Laborbedingungen zum Leben erweckt“ worden, erklärte der Wissenschaftler weiter.

Damit bestätigt Schmidt-Chanasit (der im Gegensatz zu Lauterbach übrigens echter Virologe ist), dass die eigentliche Gefahr praktisch nur von in Laboren manipulierten Viren ausgeht – wie es im allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch bei Corona der Fall war. Davon findet sich bei Lauterbach natürlich kein Wort. Stattdessen nutzt er einen Fachartikel, um sein übliches hysterisches Gebräu zu mixen und erneute Angst zu verbreiten. Man kann ihm mittlerweile geradezu in Echtzeit dabei zusehen, wie sämtliche Hirnsynapsen sich nur noch zu immer absurderen Warnungen zusammenfinden. Das Verbreiten von Panik scheint sein einziges Lebenselixier zu sein. Zum Glück nimmt ihn mittlerweile fachlich niemand mehr ernst; dennoch muss er endlich aus seinem Amt entfernt werden, damit zumindest die deutsche Gesundheitspolitik aus dem Würgegriff dieses verhaltensauffälligen offenkundigen Wahnsinnigen gelöst werden kann.